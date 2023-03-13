LG stopt met verkoop laptops in Nederland

LG stopt met de verkoop van laptops in Nederland. Dat heeft de fabrikant laten weten aan Tweakers. De fabrikant maakt niet bekend waarom het na twee jaar weer stopt met zijn Gram-lijn. De laptops zijn in België niet te koop geweest.

De Gram-laptops van LG zijn twee jaar te koop geweest in Nederland. De fabrikant maakte twee jaar geleden bekend dat te gaan doen. Modellen uit de series van 2021 en 2022 kwamen in Nederland in de winkels. LG kondigde op CES in januari zijn modellen voor dit jaar aan en zei toen al niet welke modellen naar Nederland zouden komen.

LG maakt geen reden bekend waarom het stopt met de verkoop van laptops in Nederland. Het ging om modellen in het high-end segment met prijzen van rond 1500 euro. De Gram-laptops komen wel in andere landen uit. De Gram-laptops zijn genoemd naar het feit dat ze relatief licht zijn. Zo is het 17"-model van vorig jaar 1350 gram, terwijl veel concurrenten boven 2 kilogram zitten.