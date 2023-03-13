LG stopt met verkoop laptops in Nederland

LG stopt met de verkoop van laptops in Nederland. Dat heeft de fabrikant laten weten aan Tweakers. De fabrikant maakt niet bekend waarom het na twee jaar weer stopt met zijn Gram-lijn. De laptops zijn in België niet te koop geweest.

De Gram-laptops van LG zijn twee jaar te koop geweest in Nederland. De fabrikant maakte twee jaar geleden bekend dat te gaan doen. Modellen uit de series van 2021 en 2022 kwamen in Nederland in de winkels. LG kondigde op CES in januari zijn modellen voor dit jaar aan en zei toen al niet welke modellen naar Nederland zouden komen.

LG maakt geen reden bekend waarom het stopt met de verkoop van laptops in Nederland. Het ging om modellen in het high-end segment met prijzen van rond 1500 euro. De Gram-laptops komen wel in andere landen uit. De Gram-laptops zijn genoemd naar het feit dat ze relatief licht zijn. Zo is het 17"-model van vorig jaar 1350 gram, terwijl veel concurrenten boven 2 kilogram zitten.

LG Gram +View fpa
LG Gram +View fpa

Door Arnoud Wokke

Redacteur Tweakers

Feedback • 13-03-2023 18:10 76

13-03-2023 • 18:10

76

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Reacties (76)

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wardtmar 13 maart 2023 18:28
Fijne laptop is het, lekker licht en voldoende power en lange levensduur batterij. Jammer dat ze weggaan, ze voegden juist iets toe. Niet voor niets dat ik uiteindelijk juist deze koos. Maar er zijn er kennelijk niet genoeg zoals ik.
tweaker2010 @wardtmar13 maart 2023 19:02
Wat voegden ze precies toe dan? Andere merken leveren ook deze types laptops.
Ablaze @tweaker201013 maart 2023 19:46
Naast concurrentie, staat ook in het artikel hierboven dat de laptops lichter zijn dan de meeste andere merken.
Zelf vind ik LG een fijn merk, degelijke kwaliteit en weinig commerciële toevoegingen.
supersnathan94
@Ablaze13 maart 2023 20:31
De 2022 versie heeft everything good de windows uit gegooid helaas.

Grote techfanaten die het inderdaad compleet met je eens waren (Lius heeft jaren lang een LG gram als daily driver gehad volgens mij) waren compleet verbaasd dat ze het zo hebben weten te verpesten.

Ik denk dat Alex het goed samen heeft gevat 4 maanden geleden: “Yikes!”

Het toetsenbord is ondergemiddeld (was juist erg goed in eerdere versies),
Display is ronduit slecht (ook iets wat eerst heel prima in orde was) en het is een vingerafdruk magneet zoals nooit eerder vertoond.

https://youtu.be/6J8UyNS37GA
Verwijderd @supersnathan9413 maart 2023 21:38
De 2022 versie heeft everything good de windows uit gegooid helaas.
Het zal aan mij liggen, maar... wat??? :?
Frietsaus @Verwijderd13 maart 2023 22:04
Heeft al het goede uit het raam gegooid. :+
Verwijderd @Frietsaus13 maart 2023 22:13
Heeft al het goede uit het raam gegooid. :+
Hahahah, dus toch.. :D "windows" deed mij twijfelen. Als je "window" had geschreven was het kwartje wellicht eerder gevallen. Windows doet mij denken aan het besturingssysteem en in die context kon ik er geen chocola van maken.
supersnathan94
@Verwijderd13 maart 2023 23:36
Dat was wel de grap eigenlijk ;)
Ramoncito 13 maart 2023 18:23
Altijd lastig om een 'exoot' in de markt te zetten, zeker als het zo'n hoge prijs heeft. Met een exoot bedoel ik een Merk dat weer andere onderdelen gebruikt waar misschien weer eigenaardige (driver-) problemen mee zijn na installatie.

Moet ook zeggen dat ik niet eens wist dat LG laptops maakte (komt ook door de prijs natuurlijk).
Roel1966 13 maart 2023 18:40
Blijkbaar dat denkelijk toch de verkoopcijfers in NL niet hoog genoeg zijn en daarom LG besloten heeft niet meer naar NL te leveren. Ergens ook wel niet gek met dat grote aanbod van tegenwoordig en daarbij ook de toch wel behoorlijke prijs. Bij de LG Gram betaal je uiteindelijk vooral voor het gewicht maar niet direct voor de verdere hardware. Anders gezegd springt de LG Gram er niet uit door dan supersnelle hardware in vergelijking met andere laptops.

Denk dat het merendeel van de laptopgebruikers dan ook zoiets hebben dat ze dan liever minder betalen voor een zwaardere laptop met betere specs. Vooral voor de mensen die de laptop hoofdzakelijk thuis gebruiken zal gewicht ook niet zoveel uitmaken. En deels zie je ook dat tablets steeds krachtiger worden en uiteindelijk een tablet het minste plek inneemt en het gemakkelijkste is. Vooral voor studenten is ook b.v. een penfunctie heel gemakkelijk zoals bij de iPad's en Samsung tablets.
ochhanz @Roel196613 maart 2023 23:27
En deels zie je ook dat tablets steeds krachtiger worden en uiteindelijk een tablet het minste plek inneemt en het gemakkelijkste is. Vooral voor studenten is ook b.v. een penfunctie heel gemakkelijk zoals bij de iPad's en Samsung tablets.
, effe gecontroleerd bij pricewatch, daar zie ik 10 LG laptops staan die niet eens een touchscreen /
pen functie hebben. Dus je betaald een premium prijs dan voor lager gewicht terwijl die laptops niet eens als tablet gebruikt kunnen worden (dus laag gewicht is dan meer een nice to have dan een essentieel iets).
supersnathan94
@ochhanz13 maart 2023 23:37
Dat niet “eens” als tablet kunnen gebruiken was juist het punt. Een glazen touchscreen met digitizer geeft een behoorlijk extra gewicht. Dat moet je dan ook compenseren in de body omdat ie anders omvalt.
ochhanz @supersnathan9414 maart 2023 22:08
Ja is ook zo, de vraag is alleen dan hoeveel dat lager gewicht als voordeel oplevert als de concurrentie al redelijke lichte laptops aanbied. Je hebt van andere bekende merken zoals Asus Zenbook en Samsung al 15.6" laptops vanaf ~1.5 kg en 13.3" laptops vanaf ~1.1 kg (en dan tel ik niet eens nog zakelijke laptops mee).
Roel1966 @ochhanz14 maart 2023 03:16
Dus je betaald een premium prijs dan voor lager gewicht terwijl die laptops niet eens als tablet gebruikt kunnen worden
Ik heb zelf voor ongeveer 1 a 2 jaar terug eens een LG Gram in huis gehad maar tja, de laptop is inderdaad super licht. Het scherm is ook best een goed scherm maar daar blijft het dan ook bij dus eigenlijk een standaard laptop. Inderdaad betaal je dus voor dat lager gewicht een premium prijs en ook wel de rede dat ik hem toen weer retour heb gedaan.
daar zie ik 10 LG laptops staan die niet eens een touchscreen / pen functie hebben.
Klopt, maar mijn ervaring is ook met andere laptops met penfunctie dat een tablet daar toch veel geschikter voor is. De 360 graden vouwbare laptops is vaak teveel extra werk om dan b.v. te tekenen of even een notitie te maken. En dan in de gewone stand is schrijven vaak erg lastig dus raad ik sowieso voor penbediening eigenlijk elke laptop af.
ochhanz @Roel196614 maart 2023 22:11
Klopt, maar mijn ervaring is ook met andere laptops met penfunctie dat een tablet daar toch veel geschikter voor is. De 360 graden vouwbare laptops is vaak teveel extra werk om dan b.v. te tekenen of even een notitie te maken. En dan in de gewone stand is schrijven vaak erg lastig dus raad ik sowieso voor penbediening eigenlijk elke laptop af.
, ja daar zit wat in. Tot dusver kies ik voor 360 graden laptops vanwege dat ik veel ram nodig hebt maar anders zou ik ook voor een tablet gaan.
Roel1966 @ochhanz14 maart 2023 23:07
dat ik veel ram nodig hebt maar anders zou ik ook voor een tablet gaan.
Heb zelf nu sinds een paar weken een Apple iPad Air 2022 die nu al tegenwoordig standaard 8 GB aan ram hebben. Maar bij zowel Android als iPadOS word er toch wel wat slimmer omgesprongen met ram en is het weer anders als bij Windows.
ochhanz @Roel196615 maart 2023 12:44
Android is in mijn ervaring niet slimmer, iOS misschien wel. Maar het zal in mijn geval niet echt uitmaken omdat het door 1 a 2 applicaties op dat moment wordt opgeslokt (/door forse datasets). Makkelijkste & goedkoopste oplossing was om 4gb geheugen kaartje te vervangen met 16 gb kaartje voor totaal van 20 gb en dat werkt prima (mist je deels dual channel voordelen maar dat is niet zo'n groot probleem).
Roel1966 @ochhanz15 maart 2023 17:45
Android is in mijn ervaring niet slimmer, iOS misschien wel.
Laatste versies van Android zijn ook een stuk slimmer geworden qua geheugengebruik en zet nu ook ongebruikte apps tijdelijk in een sluimerstand waardoor weer geheugen vrij komt. Trouwens tegenwoordig heb je IOS en daarnaast iPadOS waar wat verschillen in kunnen zitten. In die zin is Apple wel slimmer om het mobiele OS voor tablets aan te passen.
curkey 13 maart 2023 19:41
Ik vind het zwak dat LG er zo snel de brui aan geeft. Dit onderschrijft precies het onderbuikgevoel dat ik had toen ik vorig jaar een nieuwe laptop zocht.

Graag zie ik daar een aantal jaren support op, voor drivers, software en hardware ondersteuning. Het opzetten van zo'n ecosysteem duurt even.

Ik heb naar de Grams gekeken, maar naast het feit dat ik een AMD CPU wilde, was ik op zoek naar een betrouwbare partner, ivm semi-zakelijk gebruik. Ik zit dan niet te wachten op fabrikanten die na 2 jaar al klaar zijn en mij in de kou laten staan.
Gerard001a 13 maart 2023 19:45
Jammer, ik heb een LG Gram 17 inch en ben er dik tevreden over, mooi scherm, beeldverhouding 16:10 dus totaal bij de tijd 👍
Snap ook niet goed waarom stoppen, er was zeker een markt voor, wellicht niet de aantallen die ze graag zagen 😒
divvid 13 maart 2023 20:01
Ik snap het wel. Voor de consumenten markt zijn er twee kampen: Apple met een handvol modellen en het Windows kamp met tich nauwelijks onderscheidbare modellen van een hele reeks merken. Probeer je daar maar eens tussen te wringen. Onmogelijk
ochhanz @divvid13 maart 2023 23:34
Windows kamp heeft ook wel sterke merknamen, zoals XPS, ROG, Spectre, Thinkpad en Surface. Daar moet zo'n LG zich van onderscheiden wat vrij lastig is als niet bekende partij (op gebied van laptops) en ook nog is hoog geprijsd (dan ben je ook voorzichtiger om het iemand aan te raden of het zelf uit te proberen).
divvid @ochhanz14 maart 2023 10:55
Sterke merknamen, ja. Mijn ervaring is echter wel dat er toch een hoop kaf tussen het koren zit. Op het werk beheren we de thinkpads, gaat redelijk goed. Zoonlief heeft echter al twee thinkpads versleten die beiden stuk gingen op het scherm. Zijn ROG liet het ook afweten na een jaar of twee. Het blijft een beetje geluk hebben
ochhanz @divvid14 maart 2023 22:20
Wat een beetje jammer is dat zelfs bij Thinkpads er tegenwoordig rommel tussen zit (van wat ik me herinneren is dat E lijn, in contrast met de T en P lijnen). Dat is iets wat ik dan wel goed vind van Apple, die zouden die E lijn niet aanbieden wat het de consument makkelijker maakt met kiezen (wel duurder initieel maar ik denk goedkoper op de lange termijn).
ROG ken ik niet zo goed, kan me voorstellen dat gaming laptops niet de meest betrouwbare laptops zijn maar misschien is dat te kort door de bocht.
En het blijft inderdaad een stukje geluk (of ongeluk) hebben.
curkey @ochhanz14 maart 2023 17:16
Het opbouwen van zo'n reputatie kost wel een paar jaren. Daar heb je lange adem voor nodig.

Het helpt dan niet om binnen 2 jaar weer de pootjes in te klappen en weg te trekken.
Linksquest Moderator Spielerij 13 maart 2023 21:31
Best jammer, leek me een hele degelijke laptop, en ik vind altijd dat er genoeg keus moet zijn zodat de rest ook scherp blijft.
kftnl 13 maart 2023 22:53
Ik had er graag één gekocht als ze goede modellen beschikbaar hadden. Als ze zulke supply issues hadden misschien maar goed dat ze stoppen want dit gaf een vrij slechte indruk over LG.
De_Daapse 14 maart 2023 14:51
Hmmm nu kan ik mijn Gram dus niet meer halen.
FalconerHG 14 maart 2023 16:39
Telefoons weg, laptops weg... De trend is gezet voor LG.

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