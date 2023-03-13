Redditor toont aan dat Samsung Ultra-telefoon foto's van de maan faket

Ik vind het wel een interessante ontwikkeling ook al voet het wat misleidend.
Laten we dit idee even lekker ver doorvoeren. Nu hebben we een AI die weet hoe de maan er uit ziet en die zelf kan invullen dus over 10 jaar zal de AI veel meer zelf kunnen invullen. Dan tekent de AI niet alleen de maan maar ook de sterren op je foto. En de zon. En hoe bomen er uit ziet weet de AI ook wel. Net als auto's. En dieren. En als je telefoon toch al weet dat het een foto (plaatje?) van een vliegende duif is dan kun je daar ook wel wat verder op in zoomen en de AI extra detail laten toevoegen.
Sterker nog, er hoeft niet eens echt een duif op de foto te staan. Als de AI toch al zelf dingen gaat invullen kun je inplaats van een duif ook wel een plaatje van een zeemeeuw invullen op de plek waar de duif zou moeten staan.
Sterker nog, als je toch dingen gaat invullen en wazige vlekken vervangt door scherpe plaatjes dan hoeft het beest niet eens op de oorspronkelijke foto te staan, een wazige vlek is genoeg. Wazige vlekken toevoegen aan een bestaande foto is makkelijk, dus dan kun je ook wel een vogel tekenen op iedere willekeurige plek op de foto.
Sterker nog, als je toch op iedere plek een vogel kan laten tekenen, of ieder ander beest of object, dan kun je nog wel meer laten toevoegen. Dan kun je gewoon zeggen "doe hier maar een boom en links een vogel en rechts de maan".
Sterker nog, als je alles kan laten toevoegen wat je wil op iedere plek die je wil dan heb je niet eens een oorpsronkelijke foto nodig. Het enige wat je dan nodig hebt is een goede interface om te omschrijven wat je wil zien op de foto en de AI een beetje bij te sturen.
Sterker nog, als je dat allemaal hebt heb niet eens fototoestel/camera nodig, alleen de omschrijving van wat je wil. Als je dan toch een stukje tekst hebt dat precies omschrijft wat je op je foto wil zien dan kun je de hele foto wel door een AI laten genereren.
Sterker nog, dat soort software hebben we al en het heet DALL-E. Dat is zo'n AI systeem dat een stukje tekst omzet in een foto.
De vraag is vooral wanneer dit een "probleem" wordt en ik zet probleem tussen aanhalingstekens omdat het vooral tussen onze oren zit. We hebben bepaalde verwachtingen bij plaatje die er uit zien als foto's en dat vinden we misleidend. Niemand die zal zeggen dat het schilderij De Aardappeleters misleidend is terwijl het minder op "echte" mensen lijkt dan een gegeneerde foto van iemand die een aardappel eet.
Het heeft ook wel iets met het doel van de foto te maken. Als je een plaatje van een mooi landschap aan de muur wil hangen maakt het weinig uit of het echt bestaat of niet. Als je de handleiding van een motorblok bestudeert doet het er niet toe of het plaatje mooi is als alle belangrijke details maar goed zichtbaar zijn en er geen onjuiste informatie bij wordt verzonnen.
Ik verwacht dat AI en het automatisch verbeteren, toevoegen en genereren van detail steeds normaler wordt en we een sterker onderscheid gaan zien tussen soorten plaatjes zoals "kunst", "nieuws" , "wetenschap" en "entertainment".
Als je dat allemaal hebt dan lijkt mij de volgende stap dat we het idee los laten dat je begint met een bestaande foto en die gaat aanpassen. je kan het hele plaatje door de computer laten genereren en de camera (lens en sensor) alleen gebruiken om de computer uit te leggen wat je wil zien. "Kijk, ik wil een boom die er zo uit ziet als die boom die nu in beeld is, maar dan groter en in herfstkleuren".
[Reactie gewijzigd door CAPSLOCK2000 op 22 juli 2024 20:01]