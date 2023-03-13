Redditor toont aan dat Samsung Ultra-telefoon foto's van de maan faket

Een redditor heeft aangetoond dat Samsung-telefoons foto's van de maan faken. In een post laat ibreakphotos zien dat Samsung-software details invult van de maan die er niet waren, wat alleen kan als de software de maandetails zelf inlaadt.

Om het faken van de maanfoto's aan te tonen, maakte ibreakphotos een set-up met een plaatje van de maan op 170x170 pixels met blur eroverheen om alle details te verwijderen. Vervolgens verduisterde de redditor de ruimte en maakte een foto met de S23 Ultra vanaf de andere kant van de kamer.

Daardoor werd duidelijk dat de Samsung-telefoon in de post-processing met meer details kwam dan in de originele afbeelding zaten. De redditor herhaalde het experiment met een plaatje van de maan half achter een andere afbeelding en die verscherpte de software niet, vermoedelijk omdat de software die niet als de maan herkende.

Samsung heeft nog niet gereageerd op de controverse. De fabrikant heeft eerder gezegd dat het vooral gebruikmaakt van algoritmes om het plaatje te verscherpen door van meerdere frames met verschillende belichtingen gebruik te maken, zoals elke foto in nachtmodus werkt. Dat is hier niet het geval, omdat de software details in de afbeelding zet die in het bronmateriaal niet aanwezig waren. Huawei is eerder al beschuldigd van het faken van maanfoto's. De functie Space Zoom zit sinds drie jaar op Samsungs duurste telefoons, de Ultra-telefoons uit de S-serie. Dat zijn de S20 Ultra, S21 Ultra, S22 Ultra en S23 Ultra.