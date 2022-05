Samsung brengt Galaxy S21, S21+ en S21 Ultra eind januari uit vanaf 849 euro

Samsung heeft de Galaxy S21 en S21+ aangekondigd. De telefoons hebben 5G en drie camera's die zijn weggewerkt in een apart eiland dat opgaat in de behuizing. Ook brengt het bedrijf de S21 Ultra met twee telecamera's uit. Het goedkoopste model, de reguliere S21, kost 849 euro.

S21 en S21+

De Galaxy S21 5G heeft een 6,2"-scherm met een resolutie van 2400x1080 pixels met 421ppi. Het oledscherm ondersteunt HDR10+ en heeft een variabele verversingssnelheid van maximaal 120Hz. Het scherm van de S21+ 5G is met 6,7 inch iets groter en heeft dezelfde resolutie, wat leidt tot een lagere ppi van 394.

De toestellen maken beiden gebruik van een niet nader benoemde octacoreprocessor die op een 5nm-procedé is gemaakt. Dat is vrijwel zeker de onlangs door Samsung gepresenteerde Exynos 2100-soc. Samsung zegt dat de soc in de S21-toestellen gebruikmaakt van cores op 2,9GHz, 2,8GHz en 2,2GHz. Dat komt geheel overeen met de specificaties van de Exynos 2100. Bij deze soc gebruikt Samsung niet langer zijn eigen Mongoose-cores, zoals dat bij de Exynos 990 in de S20-reeks nog wel het geval was.

Beide modellen hebben 8GB Lpddr5-ram aan boord. Zoals gebruikelijk is bij de Galaxy S-toestellen is er wel een duidelijk verschil in de accucapaciteit: bij de S21 is dat 4000mAh en bij de S21+ 4800mAh. Beide telefoons ondersteunen snelladen op basis van de Quick Charge 2.0-standaard. Het maximale laadvermogen bij 'bedraad' opladen wordt niet weergegeven door Samsung, maar dat zal waarschijnlijk op 25W zitten.

De telefoon heeft drie camera's die zijn weggewerkt op een eiland dat in de metalen achterkant van de behuizing zit, die afsteken tegen een mat afgewerkte achterkant. De primaire camera maakt 12-megapixelfoto's met een beeldhoek van 79 graden, heeft pixels van 1,8 micron en beschikt over een lens met een diafragma van f/1.8. De ultrabreedbeeldlens heeft een beeldhoek van 120 graden en een lens met een diafragma van f/2.2. Ook is een telecamera met een resolutie van 64 megapixel aanwezig, die een hybride optische zoom van drie keer heeft. Ook is de door Samsung genoemde 'Space Zoom'-functie aanwezig, waarmee gebruikers maximaal dertig keer kunnen inzoomen.

Met de camera is het mogelijk video's in 8k op te nemen, waarbij gebruikers ook een snapshot van 33-megapixels kunnen maken. Het is niet duidelijk of dat alleen voor de reguliere camera geldt. Ook is het mogelijk om zowel de voor- als achtercamera tegelijk aan te zetten. De camera heeft bij het maken van video's in 1080p Super Steady-beeldstabilisatie. De camera aan de voorkant is net als bij de S20-reeks aanwezig door middel van een gat in het scherm. Deze heeft een beeldhoek van tachtig graden, maakt 10-megapixelfoto's en de lens heeft een diafragma van f/2.2.

De Galaxy S21-toestellen zijn vanaf 29 januari te koop. De normale S21 met 128GB opslag kost 849 euro en met 256GB wordt dat 899 euro. De S21+ met 128GB en 256GB kost respectievelijk 1049 en 1099 euro. De telefoons zijn te koop in roze, zilver en zwart.

Galaxy S21 Ultra

Samsung heeft daarnaast de Galaxy S21 Ultra uitgebracht. Die heeft een iets groter scherm en een extra camera. Het 6,8"-scherm en heeft een oledscherm met een hogere resolutie dan de andere twee S21-toestellen, namelijk 3200x1440 pixels. De pixeldichtheid bedraagt 515ppi en ook dit toestel ondersteunt HDR10+. De telefoon heeft iets betere specificaties om zijn Ultra-naam eer aan te doen: er is 12GB Lpddr5-geheugen in combinatie met een 128GB of 256GB opslagruimte, of 16GB Lpddr5 met 512GB aan opslag. De accu is met 5000mAh ook iets groter, net zoals dat bij de S20-reeks het geval is.

De grootste verandering is dat de S21 Ultra niet drie maar vier camera's heeft. Het gaat om een 108-megapixel-camera met een lens met diafragma van f/1,8. Verder is er een ultragroothoekcamera aanwezig met dezelfde 12-megapixelsensor als die van de S21 en S21+. De Ultra heeft ook twee telecamera's met een resolutie van tien megapixel, waarvan een drie keer optische zoom heeft met een diafragma van f/2.4 en de andere tien keer optische zoom met een diafragma van f/4.9. Ook hier zit een 'Space Zoom'-functie op, maar dan van honderd keer. Met de 108-megapixelsensor is het mogelijk in 4K te filmen met 60fps.

De S21 Ultra kan ook gebruikmaken van de S-Pen. Die wordt niet, zoals in bijvoorbeeld Note-modellen, in de behuizing opgeborgen, maar moet apart worden meegenomen. De S-Pen wordt ook niet standaard meegeleverd, maar is los te koop. De telefoon zelf kost 1249 euro voor de versie met 12GB ram en 128GB opslagruimte, of 1299 euro voor de versie van 256GB. De versie met 512GB opslag en 16GB ram kost 1429 euro. De Ultra-toestellen zijn net als de overige S21-versies vanaf 29 januari te koop.