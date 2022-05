Volgende generatie Exynos-soc van Samsung krijgt AMD-gpu

De high-end-soc die de dinsdag aangekondigde Exynos 2100 moet opvolgen, gaat een gpu bevatten die gebaseerd is op AMD's RDNA-architectuur. Dat maakte Samsung bekend bij de aankondiging van de Exynos 2100.

Samsung werkt samen met AMD om de volgende 'vlaggenschip'-soc in de Exynos-lijn van een AMD-gpu te voorzien. Dat bevestigt Inyup Kang, president van Samsungs System LSI-divisie, waar de productie van de Exynos onder valt. Details gaf de topman verder nog niet over de integratie van de AMD-gpu.

Kang gaf de bevestiging na afloop van de aankondiging van de Exynos 2100. Die soc, die Samsung voor de Galaxy S21-modellen gaat gebruiken, heeft een Arm Mali-G78-gpu. De tegenhanger van de Exynos 2100, de Snapdragon 888 van Qualcomm, bevat een Adreno 660 als gpu. Adreno, een anagram van Radeon, is Qualcomms gpu-lijn en ATi hielp Qualcomm in de beginjaren bij die gpu-ontwikkeling. Qualcomm nam de divisie voor mobiele gpu's in 2009 van AMD over waarna het zelfstandig aan de grafische chips verder werkte.

In juni 2019 maakten AMD en Samsung bekend samen te gaan werken aan zuinige gpu's voor smartphones, waarbij Samsung een licentie afneemt voor gebruik van de RDNA-architectuur van AMD. Later dat jaar maakte Samsung bekend te verwachten dat de eerste release over twee jaar zou zijn, oftewel dit jaar. Samsung werkt zelf niet meer aan eigen cores voor de Exynos-lijn, maar gebruikt Cortex-architectuur van Arm.