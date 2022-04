Gerucht: Samsung kondigt smartphone-soc met geïntegreerde AMD-gpu in juli aan

Samsung kondigt volgens geruchten in juli zijn eerste Exynos-chip met een geïntegreerde AMD-gpu aan. Die chip krijgt een RDNA 2-gpu en is bedoeld voor high-end smartphones, zo bevestigde AMD eerder dit jaar al.

Ice universe, een doorgaans betrouwbare leaker die geregeld correcte informatie deelt over onaangekondigde Samsung-producten, stelt dat AMD en Samsung de komende Exynos-chip aanvankelijk deze maand al zouden aankondigen. De Twitter-gebruiker meldt daarbij dat de twee bedrijven deze aankondiging hebben uitgesteld tot juli vanwege onbekende redenen. Bij de aankondiging zouden de bedrijven details geven over de prestaties van AMD's RDNA2-gpu in de Exynos-chip.

Samsung werkt sinds 2019 samen met AMD voor gpu's in zijn chips. De komende Exynos-soc zou de eerste Samsung-chip worden met een geïntegreerde AMD-gpu. AMD gaf tijdens Computex al enkele details over de komende Samsung-chip. De soc zou bedoeld zijn voor gebruik in high-end smartphones en een RDNA2-gpu. Die gpu-architectuur wordt ook gebruikt in de Radeon RX 6000-videokaarten van AMD, net als de current-gen PlayStation 5 en Xbox Series X- en S-consoles.

De mobiele chip krijgt in ieder geval ondersteuning voor raytracing en variable rate shading. Met dat laatste kan de gpu shading op ieder deel van het scherm variabel toepassen. Zo kan op bepaalde delen van het scherm ruwere shading toegepast worden, bijvoorbeeld op minder gedetailleerde objecten, wat de rendersnelheid ten goede moet komen zonder een grote impact op de beeldkwaliteit. Variable rate shading wordt al ondersteund door de Snapdragon 888 van Qualcomm, maar dit zou wel de eerste smartphonechip worden met hardwarematige ondersteuning voor raytracing.