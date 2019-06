AMD en Samsung gaan samenwerken aan zuinige gpu's voor smartphones

AMD en Samsung zijn een samenwerking voor meerdere jaren aangegaan om een zuinige grafische chip voor onder andere smartphones te ontwikkelen. Als onderdeel van de samenwerking neemt Samsung een licentie op AMD's Radeon-technologie voor gpu's.

De licentie die Samsung van AMD afneemt is voor de technologie voor de recent aangekondigde RDNA-architectuur. Dit is de opvolger van de GCN-architectuur waar de Navi-gpu op gebaseerd is. AMD gebruikt Navi-gpu's voor de komende RX 5000-serie van videokaarten en Sony gebruikt deze voor de PlayStation 5. Het is de eerste keer dat de gpu-technologie gebruikt wordt voor mobiele toepassingen.

Samsung en AMD hebben geen details gegeven over de plannen met mobiele gpu's, het is niet bekend wanneer het eerste resultaat gereed moet zijn en ook ontbreken financiële details over de samenwerking. Samsung maakt nu gebruik van Mali-gpu's van ARM bij zijn Exynos-socs.

Concurrent Qualcomm gebruikt Adreno-gpu's, een anagram van Radeon. Qualcomm nam de divisie voor mobiele gpu's in 2009 van AMD over. AMD zelf verkreeg die divisie bij de overname van ATi in 2006. De mobiele gpu's werden daar onder de naam Imageon ontwikkeld.