Samsung sluit Amerikaanse divisie voor processorontwikkeling

Samsung sluit een deel van zijn processorontwikkelingsdivisie in Amerika. Hierdoor worden 290 werknemers ontslagen. Het is onduidelijk wat deze ontwikkeling betekent voor de productie van custom cpu's door Samsung. De sluiting is vanaf 31 december definitief.

Smartphones van de Zuid-Koreaanse fabrikant maken tot op heden deels gebruik van cpu's die Samsung zelf fabriceert en met cores die het bedrijf zelf ontwikkelt. Tijdens het afgelopen weekend heeft Samsung bekendgemaakt dat het 290 medewerkers van zijn cpu-ontwikkelingdivisies zal ontslaan, schrijft Austin American-Statesman. Het gaat hierbij om medewerkers van het advanced computer lab in Californië en de r&d -divisie voor processors in Austin, Texas.

Het is onbekend wat dit betekent voor de socs die Samsung in de toekomst gebruikt in zijn smartphones. Mogelijk stapt het bedrijf over op de Cortex-ontwerpen voor cores van Arm. Momenteel maakt de fabrikant gebruik van Mongoose-cores in zijn cpu's, die wel zijn gebaseerd op de architectuur van Arm, maar wel eigen aanpassingen. Over een eventuele overstap op Cortex-cores heeft het bedrijf nog geen officiële uitspraken gedaan. Het sluiten van de cpu-divisie zou daarnaast 'geen impact hebben op de halfgeleidersfabriek in Austin', meldt Samsung. De productie van huidige Exynos-modellen gaat dus voorlopig gewoon door.

Eerder dit jaar gingen er al geruchten rond over een eventuele sluiting van de cpu-divisies van Samsung. Speculatie hierover kwam onder andere van @UniverseIce, die vaker tech-informatie naar buiten brengt en in augustus al stelde dat Samsung zijn cpu-team zou moeten sluiten. Iets meer dan een maand later stelde de Twitter-gebruiker dat het bedrijf dit daadwerkelijk zal gaan doen, wat nu bevestigd is. Ook stelde hij dat het bedrijf de core-ontwerpen van Arm zal gaan gebruiken, maar dit lijkt vooralsnog speculatie.

Eerder dit jaar kondigde Samsung aan dat het bedrijf samen zou werken met AMD voor het produceren van zuinige smartphone-gpu's. Deze gpu's moeten in 2021 uitkomen. Onlangs kondigde Samsung nog zijn Exynos 990-soc aan met ondersteuning voor 108-megapixelcamera's en schermen van 120Hz.