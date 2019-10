ARM blijft toch chiparchitectuur leveren aan Huawei voor Kirin-socs

Chipontwikkelaar ARM blijft toch licenties leveren aan Huawei. De technologie van het bedrijf zou van Britse origine zijn en daarom niet aan de strengere Amerikaanse hhandelsregels te hoeven voldoen, redeneert het bedrijf.

De juristen van ARM concluderen volgens Reuters dat de v8- en v9-architectuur van ARM-chips technologie bevat die oorspronkelijk uit het Verenigd Koninkrijk afkomstig is. Het bedrijf kan de technologie daarom gewoon leveren aan HiSilicon, de chipfabrikant die volledig in handen is van Huawei en voor dat bedrijf de Kirin-socs voor smartphones maakt.

In mei kwam naar voren dat ARM personeel had opgedragen de samenwerking met Huawei te staken. Dat zou gebeuren vanwege het Amerikaanse handelsverbod, dat techbedrijven verbiedt producten of diensten aan het Chinese Huawei te leveren. Bepaalde ontwerpen van ARM zouden 'Amerikaanse originele technologie' bevatten en zich daarom aan dat handelsverbod moeten houden. ARM is in principe een Brits bedrijf en is eigendom van het Japanse SoftBank Group, maar het bedrijf zou ook kantoren en laboratoria in Amerika hebben waardoor bepaalde delen van de chiparchitectuur Amerikaans zouden zijn. Het bedrijf buigt zich intern al sinds mei over dat vraagstuk.

Het nieuws zorgde voor onduidelijkheid bij Huawei. Dat maakt zijn eigen cpu's en gpu's voor zijn smartphones, maar de Kirin-processoren maken gebruik van ARM-architectuur. ARM kan daarom in ieder geval de v8-A-architectuur leveren, 'en de volgende generatie'. Over de toekomst daarna is dat nog niet zeker, maar ARM zegt tegen Reuters dat 'het bedrijf in gesprek is met bepaalde departementen', en dat het er zeker van is dat het ook in de toekomst binnen de juiste kaders blijft werken.