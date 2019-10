Klachtenregistratiesysteem omwonenden Schiphol is offline na ontdekking van lek

Het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol heeft zijn klachtenmeldsysteem tijdelijk offline gehaald uit angst voor een datalek. De gegevens van bijna 60.000 klagers zouden daardoor potentieel inzichtelijk zijn geweest. Of er ook daadwerkelijk data gestolen is, is echter niet bekend.

Schiphol bevestigt dat er een kwetsbaarheid in de website bezoekbas.nl zat. Die website is bedoeld voor omwonenden van de luchthaven die er niet alleen informatie kunnen opvragen, maar ook klachten kunnen achterlaten. Mensen die dat doen moeten daarbij niet alleen hun naam, maar ook adres en e-mailadres versturen. Ook moeten zij verplicht een wachtwoord kiezen, en zij kunnen optioneel een telefoonnummer achterlaten.

Donderdag ging de website plotseling offline. Dat gebeurde na een melding door een ethisch hacker die Schiphol van de kwetsbaarheid op de hoogte bracht. Hij kon eenvoudig bij de gegevens komen, en zegt ook dat de wachtwoorden versleuteld waren met een oud algoritme. Het zou gaan om de gegevens van zo'n 58.000 klagers. Schiphol zegt in een persbericht dat het alle betrokken heeft benaderd over het voorval. Ook heeft het preventief melding gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De luchthaven zegt dat er op dit moment geen aanwijzingen zijn dat er data actief misbruikt is, maar dat dat ook niet uit te sluiten is.

Hoewel de website offline is kunnen mensen nog steeds klachten indienen via de telefoon of email. Het informatiegedeelte van het BAS is ondertussen te vinden op de website van Schiphol zelf. Het BAS krijgt al langer kritiek van omwonenden. Die vinden dat Schiphol te weinig met de klachten doet. Tegen NRC zegt de bewonersdelegatie van de Omgevingsraad Schiphol dat het huidige voorval 'aanleiding vormt dat het nu écht anders moet'.