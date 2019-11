Maker Magic: The Gathering had data 450.000 users op onbeveiligde server staan

Een datalek bij 'Magic: The Gathering'-maker Wizards of the coast zorgde ervoor dat de gegevens van 452.634 spelers openbaar toegankelijk was via het web. Het gaat om e-mailadressen, namen, gebruikersnamen en hashed & salted wachtwoorden.

TechCrunch schrijft dat de Amazon-bucket pas op slot ging nadat het contact opnam met Wizards of the Coast en dat dat bedrijf niet reageerde op contactverzoeken van de ontdekker van het lek, Fidus Information Security. Fidus meldt echter niet wanneer het het euvel aan Wizards of the Coast heeft gemeld, noch meldt TechCrunch wanneer het zelf contact op heeft genomen met het bedrijf. Het is dus niet te zeggen hoeveel tijd Wizards of the Coast heeft gehad om te reageren en te handelen.

Volgens Fidus was de Amazon-bucket sinds vroeg in september openbaar toegankelijk. De gegevens, die afgezien van de wachtwoorden niet versleuteld waren, dateren van 2012 tot 2018. Volgens Wizards gaat het om een server voor een site die niet meer in gebruik is. De server is afgesloten, de getroffen users zijn op de hoogte gesteld en een wachtwoord-reset is verplicht.

Een woordvoerster van Fidus noemt het 'teleurstellend' dat anno nu dergelijk grote databases nog zo makkelijk te vinden zijn. Wizards of the Coast heeft het datalek gemeld bij de Britse privacy-autoriteiten, in navolging van de gdpr, in Nederland bekend als de avg.