Microsoft trekt mobiele Cortana-app uit verschillende markten terug

Microsoft trekt de Cortana-app voor iOS en Android per eind januari 2020 terug uit Duitsland, het VK, Spanje, Australië, China, Mexico, Canada en India. Ook verdwijnt ze dan uit de Microsoft Launcher voor Android. Het bedrijf stelt dat de assistent migreert naar de Microsoft 365-apps.

Dat stelt Microsoft op support-pagina's voor die regionen. Voor Nederland en België is die pagina er niet. De teruggang van Cortana is al langer in gang: de digitale assistent kreeg in januari 2019 een minder prominente plek in Windows 10 en datzelfde geldt voor Cortana op de Xbox One. In plaats daarvan is bijvoorbeeld Alexa beschikbaar voor zowel het os als de console van Microsoft.

Eind vorig jaar werd het Cortana-project al verplaatst van Microsofts AI & Research-divisie naar het bedrijfsonderdeel dat zich onder andere op Office richt. Daarmee lijkt het bedrijf zijn assistent meer neer te zetten als een aanvulling op Microsoft 365 en niet als een concurrent voor Google Assistant, Siri en Alexa, de dominante spelers op die markt. Dat was in de begindagen van Windows 10 wel de intentie, zo duidelijk uit recensies van de eerdere versies.

Gezien Microsofts intentie om Cortana minder prominent te plaatsen duidelijk is, lijkt het een kwestie van tijd voordat Cortana ook teruggetrokken wordt uit de VS, Nederland en België. Daarover zegt het bedrijf op dit moment echter nog niets.

Cortana is niet het enige gebied waarop Microsoft zich aanpast. Begin dit jaar toonde het een prototype van zijn eigen vouwbare smartphone. Die draaide niet op Windows 10 of een variant daarvan, maar op Android. Daarnaast biedt het bedrijf de Your Phone-app voor Android, die het mogelijk maakt om een Android-telefoon op gebieden als notificaties, berichten en bestandsoverdracht, te bedienen vanaf een Windows 10-pc.