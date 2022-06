Microsoft stopt met Cortana-apps en -integraties

Microsoft stopt de ondersteuning voor alle third-party-apparaten en -software waar Cortana op draait. Het bedrijf stopt daarnaast ook met de iOS- en Android-apps van de stemassistent, en de versie op de Surface Headphones.

Op 7 september van dit jaar stopt de ondersteuning voor alle third-party-skills voor Microsofts stemassistent, schrijft Microsoft. Begin volgend jaar stoppen ook de iOS- en Android-apps voor Cortana, en in januari van dat jaar is de assistent ook niet meer te gebruiken op de Invoke-speaker van Harman Kardon. Voor dat laatste zegt Microsoft dat het in gesprek is met de fabrikant om te zorgen dat gebruikers via bluetooth muziek kunnen blijven streamen.

Cortana verdwijnt ook van de eerste generatie Surface Headphones. Vanaf begin 2021 kunnen gebruikers de assistent niet meer activeren, of gebruiken om muziek te spelen of te bellen. Gebruikers kunnen Cortana wel blijven gebruiken als ze de Headphones koppelen aan een pc met Windows 10, om op die manier een nieuwe versie van de assistent te gebruiken die beter werkt met Outlook en andere Office-apps.

Microsoft zegt dat het in de toekomst een slimme assistent wil integreren in Microsoft 365. Cortana zou daarvoor als losse app niet meer geschikt zijn. Microsoft zegt dat de features maar door weinig mensen gebruikt werden. Het bedrijf verwijst gebruikers naar features in andere software waar Cortana nog wel te gebruiken is, zoals in Windows 10 en Outlook. In de toekomst zou ook de Teams-app ondersteuning voor Cortana krijgen.