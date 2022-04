Stemassistent Cortana werkt vanaf 31 maart niet meer op Android en iOS

Stemassistent Cortana van Microsoft waarschuwt gebruikers met een pop-upmelding dat de app vanaf 31 maart niet meer werkt. Gebruikers moeten overstappen naar de Microsoft To Do-app als ze gebruik willen blijven maken van herinneringen en lijsten.

Het is al sinds afgelopen zomer bekend dat Microsoft stopt met de ondersteuning van Cortana op alle thirdpartyapparaten en -software. Het stopt met de iOS- en Android-apps van de stemassistent en met de versie op Surface-koptelefoons. Als eerste verdween daarbij de ondersteuning voor thirdpartyapps, op 7 september. De datum voor de apps op iOS en Android was nog niet bekend. Dat blijkt nu dus 31 maart te zijn. Gebruikers krijgen nu een pop-upmelding over het verdwijnen van Cortana, ontdekte de website MSPoweruser.

In de pop-upmelding linkt Microsoft naar de supportpagina. Daarop is te lezen dat Cortana-content die gebruikers zelf hebben gemaakt, zoals herinneringen en lijsten, niet langer werkt in de mobiele app. De content is nog wel te benaderen via Cortana op Windows. Cortana-reminders, lijsten en taken worden automatisch gesynchroniseerd met de Microsoft To Do-app.