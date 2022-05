Microsoft schrapt online synchronisatie Timeline in testversie Windows 10

De Windows Timeline-functie kan met de nieuwste Windows 10 Insider Preview Build niet langer online synchroniseren tussen apparaten. Timeline blijft wel in het besturingssysteem beschikbaar, maar laat alleen de activiteitengeschiedenis zien op de computer zelf.

Bij de aankondiging van Windows 10 Insider-build 21359 schrijft Microsoft dat het niet langer mogelijk is om via een Microsoft-account nieuwe activiteiten te uploaden naar Timeline. Concreet verliest Timeline daardoor de online synchronisatie tussen verschillende apparaten. Microsoft meldt niet waarom deze functie uit Timeline verdwijnt.

Timeline werd zo'n drie jaar geleden beschikbaar gesteld voor Windows 10-gebruikers. Een van de grootste voordelen van de functie is dat gebruikers op bijvoorbeeld een smartphone een Microsoft-app kunnen starten, zoals Edge, om op een laptop verder te gaan waar de gebruiker was gebleven. De apps gebruiken hiervoor Cortana-synchronisatie en werken met zowel iOS en Android. MSPowerUser merkt op dat Microsoft de Timeline-synchronisatie via Android al eerder had uitgeschakeld.

Na de update laat Timeline alleen nog zien welke apps of bestanden een gebruiker eerder heeft geopend op een computer. Microsoft zegt dat gebruikers hun recente activiteiten in browsers, OneDrive en Office nog in kunnen zien en kunnen gebruiken om verder te gaan waar ze gebleven waren.