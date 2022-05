WSL-preview krijgt ondersteuning voor Linux-apps met grafische interface

Microsoft brengt een nieuwe previewversie van de Windows Subsystem for Linux uit, die ondersteuning voor Linux-apps met een grafische interface toevoegt. De functie zit in de Windows 10 Insiders-build 21364, die op woensdag uitkwam in het dev-kanaal van het OS.

Microsoft noemt de nieuwe feature WSLg en kondigt de bètaversie hiervan aan in een blogpost. WSL was aanvankelijk bedoeld voor het draaien van command line-tools en -apps voor Linux. Microsoft noemt verschillende gebruiksscenario's voor gui-ondersteuning in WSL, waaronder het draaien van tekstbewerkers en het gebruiken van programma's die alleen op Linux werken binnen Windows 10. Ontwikkelaars kunnen ook eigen Linux-applicaties met een grafische interface testen. WSL krijgt ook ondersteuning voor gpu-acceleratie voor Linux-applicaties, waardoor gebruikers 3d-applicaties kunnen draaien binnen Windows.

Het was al langer mogelijk om Linux-apps met een grafische interface te draaien via een X-server, maar nu de functie standaard wordt toegevoegd aan Windows, is dat niet langer nodig. WSL start automatisch een 'companion system'-distributie, met een Wayland, X-server, pulse audio server en alle andere benodigdheden voor Linux-apps met een grafische interface. Nadat gebruikers klaar zijn met dergelijke apps en WSL uitschakelen, wordt de companion-distro ook automatisch afgesloten. Het is nog niet duidelijk wanneer WSLg wordt toegevoegd aan de releaseversie van Windows 10.

Naast de nieuwe WSL-functie, bevat de Windows 10 Insiders-build 21364 ook een nieuwe ecomodus in het taakbeheer. Deze feature moet ervoor zorgen dat gebruikers het systeemgebruik van bepaalde apps kunnen beperken wanneer deze te veel rekenkracht of werkgeheugen verbruiken. Verder ondersteunt de nieuwe previewbuild classification van Edge-processen. Daarmee kunnen gebruikers bekijken hoeveel resources worden gebruikt door de verschillende extensies, tabbladen of andere processen van de webbrowser.

Deze taakbeheer-features worden beide aanvankelijk uitgerold in een subset van de Insiders-build in het dev-kanaal, zodat Microsoft eerst mogelijke problemen kan identificeren die de systeemprestaties of -stabiliteit beïnvloeden. De functies worden geleidelijk aan uitgerold naar alle gebruikers in het dev-kanaal.

Ecomodus en Edge-classificatie in het Windows 10-taakbeheer. Afbeeldingen via Microsoft