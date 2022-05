Windows 10-gebruikers melden crashes na recente update

Verschillende Windows 10-gebruikers melden sinds de recentste update van het besturingssysteem installatieproblemen, systeemcrashes, problemen met de prestaties en bugs in gebruikersprofielen.

De recentste update, KB5001330 voor versie 20H2/2004 van Windows 10, werd begin vorige week naar gebruikers gepusht als grote cumulatieve update voor april. In de update zit onder andere een belangrijke beveiligingsupdate die verschillende kwetsbaarheden aanpakt. Sindsdien melden gebruikers problemen die zelfs tot systeemcrashes leiden.

Een deel van de gebruikers die zich melden op sociale media, de community van Windows en het forum van Windows Latest, geeft aan dat ze de update niet geïnstalleerd krijgen, schrijft de website. Ze krijgen foutmeldingen 0x800f081f, 0x800f0984 en 0x800f0922.

In sommige gevallen leidt het updaten tot een temporary user profile bug, meldt Windows Latest. In feite wordt dan een nieuw profiel aangemaakt als het OS start na de update. Bestanden en instellingen van gebruikers kunnen dan verdwijnen. Administrators worden ingelogd als gebruiker of kunnen niets meer als administrator uitvoeren. Deïnstalleren van de update of handmatig de gebruikersbestanden verplaatsen lost dit probleem op.

Andere gebruikers melden fps-problemen bij het spelen van games en gamecrashes sinds de update. Ook melden gebruikers systeemcrashes en Blue Screen of Death. Windows Latest meldt daarnaast problemen met DNS en gedeelde folders. Ook daar is een work-around voor, door Multicast Name Resolution uit te schakelen in de DNS-client en vervolgens ipconfig/flushdns in de command-prompt in te voeren, moeten de problemen voorbij zijn.

De cumulatieve update van Windows 10 fikst onder andere vijf zerodays en 102 andere kwetsbaarheden. Ook moest juist deze update problemen oplossen die ontstonden na de vorige update, zoals issues met Blue Screens of Death die worden veroorzaakt door printers, en een kapotte zoekbalk in File Explorer.