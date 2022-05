Microsoft Visual Studio 2022 stapt over op 64bit en komt eind dit jaar uit

Microsoft heeft Visual Studio 2022 aangekondigd. Het programma voor softwareontwikkelaars wordt 64bit en belooft sneller en toegankelijker te zijn dan zijn voorganger. Een preview wordt deze zomer uitgebracht, eind 2021 volgt de releaseversie.

Dat maakt Microsoft bekend in een blogpost. De nieuwe versie van Visual Studio wordt sneller, toegankelijker en meer lichtgewicht, zegt het bedrijf. Voor het eerst zal Visual Studio een 64bit-applicatie zijn, 'zonder 4GB-beperking in het devenv.exe-proces', schrijft Microsoft. Door over te stappen op 64bit denkt Microsoft dat het makkelijker moet worden om grote, complexe applicaties te openen, bewerken, draaien en debuggen zonder tegen geheugenproblemen aan te lopen. Ontwikkelaars kunnen nog steeds 32bit-applicaties ontwikkelen in Visual Studio 2022.

De nieuwe versie van Visual Studio krijgt een nieuwe interface, waardoor het minder ingewikkeld moet ogen dan de huidige versie, stelt Microsoft. Er komen nieuwe iconen, nieuwe thema's en een nieuw font, Cascadia Code. Ook krijgt Visual Studio 2022 meer ruimte om het integrated development environment naar eigen smaak aan te passen, al vertelt Microsoft nog niet hoe dat precies eruit zal zien.

Visual Studio 2022 krijgt verder ondersteuning voor cloudapplicaties met Azure, waardoor het makkelijker moet zijn om met repositories te werken in Visual Studio. En ook krijgt de software volledige ondersteuning voor .NET 6, waaronder voor .NET MAUI voor het ontwikkelen van cross-platform apps voor Windows, Android, MacOS en iOS. Visual Studio krijgt daarnaast een hot reload-optie voor .NET, zodat ontwikkelaars veranderingen kunnen aanbrengen in code zonder dat ze moeten herstarten.

Ook krijgt het volledige ondersteuning voor C++ met productiviteitstools en IntelliSense. Daarnaast wordt er ondersteuning ingebouwd voor CMake, Linux en WSL om het makkelijker te maken om cross-platform apps in C++ te ontwikkelen met Visual Studio.

Microsoft voegt aan Visual Studio 2022 meer mogelijkheden toe voor gezamenlijk werken aan projecten, onder andere met nieuwe ondersteuning voor Git en GitHub. Microsoft introduceert ook Live Share, waarbij er een geïntegreerde tekstchat komt om gesprekken te hebben over de code van projecten, zonder van context te hoeven wisselen. Live Share brengt ook de mogelijkheid om sessies in te plannen voor samenwerken, waarbij dezelfde link kan worden gebruikt voor terugkerende sessies, zoals wekelijkse samenwerkingsafspraken.

Ook de Mac-versie van Visual Studio krijgt een update, met plannen om over te stappen naar 'native macOS UI', met als doel dat het programma beter werkt op de Mac en zodat de software gebruik kan maken van ingebouwde macOS-features. Nieuwe menu's moeten de Windows- en Mac-versies van Visual Studio dichter bij elkaar brengen. De Mac-versie krijgt ook de nieuwe Git-ervaring, met een Git Changes-toolvenster.