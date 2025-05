Microsoft laat Ubuntu 18.04-gebruikers alsnog VS Code gebruiken voor een jaar

Microsoft gaat het voor besturingssystemen zonder glibc 2.28 toch mogelijk maken om VS Code te gebruiken. Daardoor kunnen gebruikers van Ubuntu 18.04 alsnog VS Code blijven gebruiken. Microsoft meldt wel dat de GNU C Library-versie vanaf volgend jaar wel nodig is.

Microsoft meldt dat VS Code een update krijgt waardoor de software te gebruiken is op besturingssystemen zonder glibc 2.28 . Gebruikers krijgen dan wel een melding in beeld dat het besturingssysteem niet meer door Microsoft officieel wordt ondersteund. De update moet naar verwachting deze week beschikbaar komen.

De mogelijkheid om Ubuntu 18.04 te blijven gebruiken is niet permanent; over twaalf maanden zal VS Code niet langer werken op besturingssystemen zonder glibc 2.28 of lager. "We hopen dat dit jullie en jullie bedrijven de benodigde tijd zal geven om te migreren naar nieuwere Linux-distro's", schrijft een Microsoft-medewerker. De medewerker bedankt gebruikers voor het delen van 'jullie feedback en passie voor VS Code'.