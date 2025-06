Microsoft stopt volgend jaar ondersteuning voor Visual Studio op macOS

Microsoft stopt volgend jaar met de ondersteuning voor Visual Studio voor macOS. Het bedrijf geeft versie 17.6 nog twaalf maanden beveiligingsondersteuning, maar er komen geen feature-updates meer. Microsoft geeft geen reden voor het stoppen.

Microsoft schrijft dat Visual Studio for Mac IDE, zoals de tool officieel heet, niet langer zal worden bijgewerkt. Versie 17.6, de recentste versie, krijgt nog tot 31 augustus 2024 beveiligingsupdates en bugfixes. Ook brengt Microsoft nog updates uit voor toekomstige besturingssysteemversies, net als runtime-updates voor .NET 6, .NET 7 en Mono. Ook is er sinds kort ondersteuning voor .NET 8 in de macOS-versie. Tot het stopzetten krijgen abonnees nog technische ondersteuning.

Visual Studio wordt vanaf volgend jaar nog beschikbaar gesteld als download voor abonnees, maar Microsoft waarschuwt dat de tool dan mogelijk niet meer veilig is.

Microsoft noemt geen reden voor het stoppen met de ide. Het bedrijf zegt dat de beslissing is genomen 'op basis van gebruikersfeedback en gebruikspatronen'. Het bedrijf verwijst daarom naar Dev Box en C# Dev Kit voor Visual Studio Code als alternatieven. Die zijn wel op alle besturingssystemen, waaronder macOS, beschikbaar. Ook zouden programmeurs Visual Studio in een virtual machine met Windows kunnen draaien, bijvoorbeeld via Dev Box.