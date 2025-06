Techsite One More Thing gaat op in zustersite Want

De Nederlandse techsite One More Thing stopt. De uitgever brengt de titel onder bij Want. Het forum sluit vanaf 1 oktober, maar blijft wel te bezoeken. De hoofdredacteur zegt dat er steeds minder bezoekers op de site kwamen en dat het daarom moet stoppen.

Wie onemorething.nl vanaf vrijdag bezoekt, wordt automatisch omgeleid naar Want, specifiek naar een aparte Apple-pagina op die lifestyle- en gadgetwebsite. Hoofdredacteur Mark Hofman van One More Thing schrijft dat de site als zelfstandige titel ophoudt te bestaan. "One More Thing liep al geruime tijd niet zo goed als we wilden", schrijft Hofman. "Technische problemen met de website zorgden voor steeds minder bezoekers. One More Thing gaat daarom nu samen met Want, zodat we Apple-fans nog steeds goede Apple-verhalen kunnen bieden."

Het forum van One More Thing wordt vanaf 1 oktober gesloten. Het forum blijft voorlopig wel te lezen, maar er kunnen geen nieuwe posts en reacties meer worden gemaakt. Gebruikers kunnen hun account via uitgever Mediahuis laten verwijderen. Want gaat binnenkort wel een reactiemogelijkheid onder artikelen aanbieden en de redactie wil 'belangrijke vragen blijven factchecken en een kennisbank opbouwen' als alternatief voor het forum.

One More Thing werd in 2007 opgericht als een samenwerking tussen MacOSX.nl en MacNed.nl en schreef over Apple-producten en -ontwikkelingen. De site werd in 2017 onderdeel van uitgever Wayne Parker Kent, die zelf in 2019 weer onder uitgever Mediahuis kwam te vallen, die ook de uitgever van NRC en de Telegraaf is. De redactie blijft volgens Hofman wel exclusief over Apple schrijven.