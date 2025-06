Technologiewebsite AnandTech stopt

De bekende techsite AnandTech stopt. De website was sinds 1997 in de lucht, maar sluit nu zijn deuren. Hoofdredacteur Ryan Smith schrijft niet waarom, maar zegt wel dat de wereld van de techjournalistiek de laatste jaren sterk is veranderd.

De redactie van AnandTech.com stopt per direct met het publiceren van nieuwe artikelen, schrijft hoofdredacteur Ryan Smith. De website blijft wel online staan. "Onze uitgever, Future PLC, zal de AnandTech-website en diens vele artikelen voor onbepaalde tijd in de lucht houden", schrijft Smith. Ook het forum blijft actief. Dat blijft niet alleen online, maar ook de moderators en communitymanagers blijven eraan werken.

Smith geeft geen definitieve reden waarom de site stopt. Wel verwijst hij naar de moeilijke markt. "De markt voor geschreven techjournalistiek is niet wat die ooit was en dat wordt die ook nooit meer", schrijft hij. Hij zegt dat 'een nieuwe generatie techjournalisten haar plek in de zeitgeist moet pakken'. Ook verwijst Smith naar Tom's Hardware, een concurrerende titel van dezelfde uitgever. Het is niet duidelijk of de redacteuren van AnandTech daar ook gaan werken.

AnandTech werd in 1997 opgericht door Anand Lal Shimpi en heeft sindsdien meer dan 21.500 artikelen gepubliceerd. Lal Shimpi verliet de site in 2014. De site publiceerde nieuws en achtergronden over technologie en componenten, en kenmerkte zich met name door diepgravende kennis en veel duiding in zijn journalistiek.