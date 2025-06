Techwebsite Hardware Info stopt op 1 januari 2024

DPG Media stopt op 1 januari 2024 met de publicatie van techwebsite Hardware Info. De website wordt 'begin 2024' offline gehaald. Tot en met het einde van het jaar wordt de website voorzien van content.

Koen Crijns, adjunct-directeur van DPG Special Interest Media en medeoprichter van HWI, legt tegenover Tweakers uit: "Eind 2019 hebben we besloten onze focus vrijwel volledig te verleggen van Hardware Info naar Tweakers. De overlappende doelgroepen, dubbele werkzaamheden (gelijksoortige artikelen geschreven door beide redacties) en de continue uitdaging om op beide platforms een volledig pakket aan techcontent aan te bieden, waren de voornaamste redenen hiervoor. Als gevolg van deze strategie zijn we nu, vier jaar later, op het punt gekomen dat we hebben besloten om Hardware Info niet langer als afzonderlijke titel te laten voortbestaan."

Hardware Info werd in 1999 opgericht door Koen Crijns, Frank Everaardt en Eric van Ballegoie. Sinds 2016 is het platform onderdeel van Tweakers-moederbedrijf DPG Online Services, dat toen nog Persgroep Online Services heette. Onder de nieuwe uitgever gingen de techplatforms achter de schermen steeds meer samenwerken, bijvoorbeeld met een gezamenlijk testlab, waarna de reviewredactie van HWI na enkele jaren zelfstandig opereren in 2020 definitief werd samengevoegd met die van Tweakers. Na de samenvoeging van de redacties werd Hardware Info in 'sterk afgeslankte vorm' voortgezet, waarbij de focus meer op nieuws lag. In deze periode stopte DPG Media ook met het uitgeven van het Hardware Info Magazine. De laatste editie van het tijdschrift kwam eind 2020 uit.