Editie #1 van 2020 van het Tweakers Magazine komt eraan

Het is alweer even geleden dat we jullie op de hoogte brachten van nieuwe edities van Tweakers Magazine. En dat terwijl toch ook in 2019 netjes zes edities van het gecombineerde Tweakers Magazine/Hardware Info bij abonnees op de mat vielen.

Nadat CyberMania ons erop wees dat het op de site toch wel erg stil was rond het magazine, brengen we jullie bij deze weer graag op de hoogte van de inhoud van het komende tijdschrift. Dat zal de eerste editie van 2020 worden en vanaf eind deze week komt deze bij abonnees in de brievenbus en ook in de schappen van kiosken.

Het .buildartikel van deze editie beschrijft het maken van een plotterrobot: een geheel van touwen en katrollen, dat afbeeldingen kan tekenen en teksten kan schrijven op wanden. Als extraatje beschrijven we hoe je goedkoop een plotklok voor het schrijven en weer wissen van de tijd kunt maken.

In het achtergrondartikel constateert Arnoud dat de smartphone een saai ding aan het worden is. Maar is dat erg? En als de smartphone geen hip en trendy apparaat meer is, wat is dan the next big thing in techland?

Zoals elke keer hebben we een interview gehouden met een prominent communitylid en dit keer was dat .oisyn, als ontwikkelaar werkzaam bij gamebedrijf Nixxes. Hij is al bijna twintig jaar actief op Tweakers en momenteel moderator Devschuur® en Cryptocurrencies.

Wow! Ik wil dit ook

Ben jij benieuwd naar al deze verhalen en wil je ook toegang tot alle voordelen die een Tweakers-abo je biedt? Sluit dan vandaag nog een Tweakers Hero- of Elite-abonnement af. Dan krijg je zes keer per jaar het Tweakers-magazine, toegang tot alle karmafeatures, zoals custom-css, kortingen bij verschillende organisaties, voorrang bij de kaartverkoop van Tweakers-evenementen, het abofest, live stats over je gedrag op de site, controle over de weergave van reclame op de site en nog veel meer. Je bent al Hero-abonnee vanaf 3,75 euro per maand. Dus waar wacht je nog op? Ga naar de aboshop, sluit een Hero- of Elite-abonnement af en geniet van alle extra’s.