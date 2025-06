Hoeveel vram heb ik op mijn videokaart nodig? Het is waarschijnlijk een van de meestgestelde vragen van pc-gamers, samen met de vraag hoeveel processorcores voor gaming nodig zijn. In dit artikel bekijk ik hoe verschillende hoeveelheden videogeheugen zich in een aantal games tot elkaar verhouden.

Van alle grafische instellingen die een pc-gamer kan aanpassen, zoals schaduwen, belichting en reflectie, is de kwaliteit van textures een belangrijk en uniek onderdeel. In tegenstelling tot de meeste andere settings is de texture quality enorm bepalend voor de uiteindelijke beeldkwaliteit. Tegelijk vraagt het amper extra rekenkracht om deze instelling te verhogen. Dat maakt dat je het liefst met textures van superhoge kwaliteit gaat gamen, maar hoeveel geheugen heeft een videokaart daar tegenwoordig voor nodig?

De GeForce RTX 4060 Ti en Radeon RX 7600, twee videokaarten met 8GB vram, staan op het punt om door Nvidia en AMD te worden uitgebracht. Dat maakt de discussie rondom de grootte van de grafische geheugenbuffer relevanter dan ooit. Veel gamers vragen zich af of 8GB nog wel voldoende is in moderne games of dat je tegen beperkingen aanloopt ten opzichte van een videokaart met meer geheugen.

In aanloop naar de nieuwe videokaarten heeft de grootte van de videogeheugenbuffer de afgelopen tijd al veel aandacht gehad van verschillende publicaties. Ook op Tweakers waren er forse discussies onder nieuwsberichten over de komende kaarten. Dit artikel probeert met een enigszins alternatieve insteek inzicht te geven in het geheugengebruik van de videokaart om antwoord te geven op deze vraag.