Nvidia GeForce RTX 4060

Nvidia brengt met de RTX 4060 een nieuwe generatie videokaart uit voor het nog altijd erg populaire 1080p-gamingsegment. Eind vorig jaar begon de fabrikant zijn uitrol van de RTX 40-serie met de snelste modellen, waarna stapsgewijs de lagere segmenten werden bijgewerkt. Nu komen we dus aan bij de RTX 4060, een videokaart die vol op 1080p-gaming is gericht en vanaf 329 euro verkrijgbaar moet zijn.

De kleine AD107-gpu voor het grote mainstreamsegment

Wie bekend is met de codes op Nvidia's chips, weet dat een lager laatste cijfer een grotere en luxere chip betekent, en een hoger getal juist een kleinere gpu. De AD107 is de kleinste gpu op basis van de Ada Lovelace-architectuur en wordt gebruikt voor de laptopversies van de RTX 4050 en 4060. Voor de desktopversie van de RTX 4060 haalt Nvidia nu dus ook de AD107 van stal, terwijl de fabrikant al generaties lang een 106-chip voor zijn x60-klassevideokaarten gebruikt. Tegenover de GTX 1060, RTX 2060 en RTX 3060 is er met de RTX 4060 dus sprake van krimpflatie.

Welke chip er onder het koelblok van je videokaart zit, zal de meeste gamers een stuk minder boeien dan de prijs-prestatieverhouding van de kaart. De grootste groep pc-gamers speelt volgens cijfers van de Steam Hardware Survey nog altijd op 1080p en als we afgaan op de populariteit van voorgaande GeForce-kaarten uit de x60-reeks, speelt de aanschafprijs een erg belangrijke rol voor deze meerderheid.

Toch is het de moeite waard om de specificaties van de RTX 4060 af te zetten tegen die van zijn voorgangers, die voorzien werden van een 106-gpu. Zelfs de RTX 3050 werd met een GA106-gpu uitgebracht, zij het met een derde van de rekenkernen uitgeschakeld. De AD107-chip is kleiner dan de AD106-gpu van de RTX 4060 Ti, en daardoor goedkoper om te produceren.

Dat we deze generatie maar in beperkte vorm videokaarten met deels uitgeschakelde, grotere chips zien, is een teken dat het wat yields betreft bij producent TSMC wel goed zit. Dat betekent dat fabrikanten als Nvidia keuzes moeten maken die afwijken van hoe ze bij de vorige generaties hun portfolio inrichtten. Zo kreeg de RTX 4080 al zijn 'eigen' AD103-gpu in plaats van een AD102-chip die niet goed genoeg was voor een RTX 4090. Waarschijnlijk omdat er simpelweg te weinig afgekeurde chips van de band rollen. En nu gebruikt Nvidia dus voor het eerst een 107-chip voor een x60-klassevideokaart, terwijl deze codenaam in het verleden aan lager gepositioneerde instapkaarten voorbehouden was.

De desktopversie van de RTX 4060 krijgt wel de volledig ingeschakelde AD107 mee en telt daarmee 3072 actieve rekenkernen. Dat is minder dan op de RTX 3060, maar meer dan op de RTX 2060, al is Nvidia sinds de RTX 30-serie zijn CUDA-cores op een andere manier gaan tellen. Ook het aantal Tensor-cores, rt-cores, texture-units en render-outputprocessors is lager dan bij zijn voorgangers. De nieuwere en efficiëntere architectuur moet dit verschil ruim gaan compenseren en de flink toegenomen hoeveelheid cachegeheugen moet de klappen van de stap naar de smallere 128bit-geheugenbus opvangen. Onder de streep moet de RTX 4060 dus efficiënter werken, wat geheel aansluit bij een van de belangrijkste eigenschappen van een laptop-gpu.

Zoals gezegd gaat het er natuurlijk vooral om of de RTX 4060 zijn verwachtingen waar kan maken. Deze nieuwe GeForce-kaart valt precies in het prijssegment waar de meeste kopers zijn te vinden en Nvidia wijst er dan ook graag op hoe populair voorgaande x60-reeksvideokaarten in de Steam Hardware Survey zijn. Tegenover zijn voorgangers is de RTX 4060 bovendien voorzien van een iets gunstigere adviesprijs. Daarnaast biedt de RTX 4060 ondersteuning voor features als DLSS 3 en AV1-encoding dankzij de Ada Lovelace-architectuur. Hoe het met de prestaties zit, lees je in deze review.

De GeForce RTX 4060 is vanaf vandaag beschikbaar met modellen die de adviesprijs volgen, morgenmiddag volgen de custom modellen van de boardpartners. Van de RTX 4060 brengt Nvidia geen Founders Edition uit. Voor deze review hebben wij onze tests gedraaid met de Gigabyte GeForce RTX 4060 Windforce OC.

Videokaart RTX 4060 Ti RTX 4060 RTX 3060 RTX 2060 Gpu AD106 AD107 GA106 TU106 Architectuur Ada Lovelace Ada Lovelace Ampere Turing Procedé TSMC '4N' 5nm TSMC '4N' 5nm Samsung 8nm TSMC 12nm Diesize 190mm² 158,7mm² 276mm² 445mm² Transistors 22,9 miljard 18,9 miljard 13,25 miljard 10,8 miljard CUDA-cores 4352 3072 3584 1920 Tensor-cores 136 96 112 240 RT-cores 34 24 28 30 Texture-units 136 96 112 120 Rops 48 32 48 48 Baseclock 2310MHz 1830MHz 1320MHz 1365MHz Boostclock 2535MHz 2460MHz 1777MHz 1680MHz L2-cache 32MB 24MB 3MB 3MB Vram 8GB GDDR6 8GB GDDR6 12GB GDDR6 6GB GDDR6 Geheugensnelheid 18Gbit/s 17Gbit/s 15Gbit/s 14Gbit/s Geheugenbus 128bit 128bit 192bit 192bit Bandbreedte 288GB/s 272GB/s 360GB/s 336GB/s Tgp 160W 115W 170W 160W Adviesprijs

(bij introductie) 449 euro (8GB-versie) 329 euro 349 euro 369 euro Uitgebracht 23 mei 2023 28 juni 2023 25 februari 2021 7 januari 2019