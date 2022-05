Nvidia GeForce RTX 3050

De GeForce RTX 3050 is Nvidia’s nieuwste toevoeging in de line-up van videokaarten op basis van de Ampere-architectuur. Bijna anderhalf jaar na de introductie van de eerste RTX 30-serie kaarten brengt Nvidia nu voor het eerst hardwarematige ondersteuning voor raytracing naar een x50-model.

De RTX 3050 als desktopkaart is dus nieuw, al geldt dat niet voor de chip waarop hij is gemaakt. De gebruikte GA106-gpu hebben we namelijk eerder voorbij zien komen op de RTX 3060, zowel voor de desktop als voor laptops. Een volledige GA106 bestaat uit 3840 rekenkernen, waarvan op de RTX 3050 precies twee derde is ingeschakeld: 2560 stuks. Ook is de geheugenbus van de RTX 3050 met 128bit wat smaller dan die van de RTX 3060 met 192bit. Dezelfde verhoudingen zien we in het videogeheugen, dat met 8GB voor de RTX 3050 ook twee derde is van de 12GB die op de RTX 3060 wordt geplaatst. De geheugensnelheid ligt bij de RTX 3050 net iets lager. Daarom komt het verschil in geheugenbandbreedte onder de streep iets hoger uit. De opgegeven kloksnelheid van de gpu zelf is bij de RTX 3050 precies gelijk aan die van de RTX 3060, wat niet verrassend is met dezelfde GA106-gpu.

RTX 3050: 8GB vram, maar ook 8 PCIe-lanes

Met de keuze voor 8GB vram voorziet Nvidia de RTX 3050 van twee keer zoveel geheugen als AMD onlangs deed met zijn RX 6500 XT. Dat betekent voor gaming in ieder geval dat er veel meer spellen met hogere kwaliteit textures gebruikt kunnen worden. De grotere hoeveelheid geheugen betekent ook dat de kaart interessanter is voor cryptomining dan wanneer hij 4GB geheugen had gekregen. Om de kaart hiervoor toch minder interessant te maken, zal elke RTX 3050 een LHR-kaart zijn met lagere miningprestaties.

Opvallend bij de RTX 3050 is dat hij acht PCIe-lanes heeft meegekregen, tegenover zestien stuks op alle andere kaarten uit de RTX 30-serie. Met acht PCIe-lanes is de RTX 3050 niet zo erg beperkt als de recent uitgebrachte Radeon RX 6500 XT, die er slechts vier kreeg. Of de keuze voor acht lanes ook leidt tot een prestatieverlies op PCIe 3.0 zoeken we uiteraard ook uit in deze review. Volgens Nvidia kunnen er door acht in plaats van 16 lanes te leveren meer chips gebruikt worden om deze videokaarten mee te maken, en dat moet een betere verkrijgbaarheid tot gevolg hebben.

Of die betere verkrijgbaarheid in de praktijk ook te merken zal zijn, is uiteraard afwachten. Ook is nog niet helemaal duidelijk wat de prijs van de RTX 3050 in de winkels zal zijn. De adviesprijs in de Benelux bedraagt 285 euro, zo’n 15 procent minder dan die van de RTX 3060. Die kaart begint nieuw momenteel bij zo’n 700 euro. Tegenover de GTX 1660 Super, die juist een iets lagere adviesprijs heeft en op het moment van schrijven vanaf ongeveer 500 euro verkrijgbaar is, kan de RTX 3050 wellicht duurder uitvallen.

De gebruikte RTX 3050 voor deze review is een Inno3D GeForce RTX 3050 Twin X2 OC, die Inno3D ons beschikbaar stelde. Hier stond geen tegenprestatie tegenover, alle tests zijn door de redactie zelf gekozen.