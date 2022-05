Marvel's Guardians of the Galaxy

Toen we begonnen aan Guardians of the Galaxy hadden we niet verwacht dat er een conclusie zou volgen zoals je die in het blok hierboven hebt kunnen lezen. De aanloop was verre van ideaal: de game volgt een jaar na het tegenvallende Marvel’s The Avengers en wist tijdens een speelsessie eerder deze herfst weinig indruk te maken. De game voelde log en traag. De gameplay wist ons best te vermaken en had wat leuke dingen, maar om nu te zeggen dat we er vertrouwen in hadden? Nee. Deels was dat oneerlijk, want The Avengers werd gemaakt door Crystal Dynamics en had een heel andere, op co-op gerichte insteek. Guardians of the Galaxy is een singleplayergame en werd primair ontwikkeld door Eidos Montréal, met de hulp van diverse andere studio’s van Square Enix. Dat het eindresultaat flink verschilt van The Avengers is dus verklaarbaar, maar vooral ook heel fijn.

Guardians of the Galaxy is een third-person actiespel waarin je de rol aanneemt van Peter Quill, die beter bekend is als Star-Lord, de onvolprezen leider van de Guardians of the Galaxy. Die groep bestaat verder uit de beresterke en gortdroge Drax the Destroyer, de bijzonder vaardige moordenares - en dochter van Thanos - Gamora, de genetisch gemanipuleerde wasbeer Rocket, en zijn beste vriend, de levende boom Groot. De franchise bestaat al sinds 1969, maar kende in die tijd een andere samenstelling. In 2008 werd de franchise door Marvel gereboot en er werd voor een nieuwe samenstelling gekozen. Die samenstelling werd ook voor niet-comiclezers bekend toen de Guardians in 2014 toetraden tot het Marvel Cinematic Universe, waarna ze ook een rol hadden in The Avengers: Endgame. Deze game is echter gebaseerd op de in 2008 begonnen comicserie. Dat heeft gevolgen voor de uitwerking van de personages - de helden lijken niet op de filmsterren uit de bioscoopfilms - maar ook op welke andere personages je zou kunnen verwachten in het verhaal.

Dat maken we bewust niet duidelijker dan dat, want het verhaal is een van de belangrijkste aspecten van dit spel. Waar veel games andere ijzers in het vuur hebben, zoals een multiplayer- of co-op-modus, is de kracht van het verhaal en de binding met de personages juist het voornaamste dat gamers aan Guardians of the Galaxy gekluisterd zal moeten houden. Gelukkig lukt dat uitstekend. De game weet een goed verhaal te vertellen en zorgt er met name voor dat gamers zich verbonden zullen voelen met Peter Quill en zijn teamgenoten.

Het avontuur begint wanneer de Guardians op het punt staan een verboden quarantainezone te betreden, op jacht naar een monster dat een hoop geld op kan brengen. Het gaat echter helemaal mis. Niet alleen komen de Guardians een vreemd, onheilspellend wezen tegen, ze weten ook maar ternauwernood te ontsnappen uit de zone en worden, zodra ze buiten zijn, opgewacht door Nova Corps. Tijdens het bezoek aan het Nova Corps-schip ontmoet Peter zijn oude liefde en Nova Corps-kapitein Ko-Rel en diens twaalf jaar oude dochter, wat uiteraard een hoop vragen oproept. Minder gezellig nieuws is er ook: de Guardians krijgen een torenhoge boete opgelegd. De eerstvolgende missie heeft dan ook als opdracht om iets te verzinnen waarmee een wagonlading credits kan worden verdiend. Dat leidt de Guardians naar Lady Hellbender, die ze met een list wat credits afhandig willen maken. Nog los van dat zo’n actie zelden zonder gevolgen blijft, blijkt al snel dat er grotere problemen zijn. Wanneer de Guardians terugkeren op de Nova Corps-basis, blijkt de basis verlaten. Vervolgens komen de Guardians soldaten tegen die blijkbaar onder invloed zijn van een vreemde macht die het hele universum over lijkt te willen nemen.