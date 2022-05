Consoleversie Guardians of The Galaxy krijgt raytracing na update

Eidos Entertainment heeft een patch uitgebracht voor Guardians of the Galaxy waarmee de versies op de PlayStation 5 en Xbox Series X raytracing krijgen. Ook is het mogelijk geworden voor spelers om hun savebestand terug te draaien naar een bepaald hoofdstuk.

De modus met raytracing is via het menu aan te zetten. Eidos noemt niet welke resolutie deze modus met zich meebrengt en op welke framerate het draait. Verschillende spelers melden dat het gaat om 1440p met 30fps. Het spel bevat ook een prestatiemodus op 1080p en 60fps. Op de Xbox Series S is er een optie bij gekomen om de fps-limiet van 30fps te verwijderen, waarmee de game tussen 30fps en 60fps schommelt. Volgens Eidos is deze optie aan te raden voor spelers die gebruikmaken van een display met een variabele verversingssnelheid.

Voor alle consoles is er een Save Rollback-optie toegevoegd voor spelers die door een bug vastzitten in een bepaald punt in het spel en waarvoor simpelweg het checkpoint herladen geen oplossing biedt. Om deze optie te ontgrendelen moeten spelers via het hoofdmenu naar 'Chapters' gaan en het gewenste hoofdstuk kiezen waarnaar spelers hun opslagbestand willen terugdraaien. Wanneer het hoofdstuk geladen is, moeten spelers de game pauzeren en een bepaalde knoppencombinatie invoeren. Daarna worden de Save Game- en Load Game-opties zichtbaar, zodat spelers hun opslagbestand kunnen overschrijven.

De update lost ten slotte een groot aantal bugs op voor de consoleversies. De pc-versie krijgt binnenkort ook een patch, zegt Eidos. Het bedrijf noemt vrijdag als voorlopige datum daarvoor, maar dit kan dus nog veranderen. De patchnotes daarvan komen op de dag van de release op Steam te staan.