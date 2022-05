Pc-versie Guardians of the Galaxy heeft niet 150GB, maar 80GB opslagruimte nodig

Eidos Interactive heeft de systeemvereisten voor Guardians of the Galaxy aangepast. De Steam-pagina van het spel gaf aan dat de game 150GB opslagruimte nodig zou hebben, maar op Twitter zeggen de ontwikkelaars dat na installatie het spel 80GB in beslag zal nemen.

Eerder verschenen de systeemvereisten voor Marvel's Guardians of the Galaxy op Steam. Volgens deze eisen had de game 150GB beschikbare opslagruimte nodig. Dit werd door gebruikers als veel ervaren, bijvoorbeeld op Reddit. Dit is bijvoorbeeld net zoveel als voor Microsoft Flight Simulator wordt aanbevolen, of voor Red Dead Redemption 2. Overigens zijn er ook games die meer opslagruimte vereisen.

Op Twitter geven de ontwikkelaars echter aan de pc-versie te hebben geoptimaliseerd, waardoor deze nu nog maar zo'n 80GB opslagruimte nodig heeft. De Steam-pagina is inmiddels geüpdatet met deze nieuwe informatie. De ontwikkelaars geven niet aan wat ze hebben aangepast. Voor de PlayStation 4- en 5-consoles wordt zo'n 50GB aangeraden. Hoeveel ruimte het spel op Xbox-consoles in beslag zal nemen, is niet bekend.

De Marvel's Guardian of the Galaxy-game werd in juni aangekondigd en wordt een singleplayeractiegame. Het spel krijgt geen dlc of microtransacties en verschijnt op 26 oktober. Naast de genoemde console- en pc-versies, verschijnt er ook een cloudversie voor de Nintendo Switch. Tweakers schreef vorige maand een preview over de game.