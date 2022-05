Square Enix voegt Spider-Man toe aan PlayStation-versies van Marvel's Avengers

Square Enix brengt op 30 november een update uit voor de Marvel’s Avengers-game waardoor PlayStation-spelers een aparte Spider-Man-verhaallijn kunnen spelen. De uitgever neemt in patch 2.2 ook enkele elementen van het spel onder handen.

De introductie van Spider-Man in Marvel’s Avengers zal volgens de ontwikkelaar gepaard gaan met het Spider-Man: With Great Power Hero-event. Hierin moet Spider-Man proberen om de plannen van de fictieve criminele organisatie A.I.M. te dwarsbomen. De superheld moet bovendien samenwerken met de Avengers-teamleden om de wereld te redden en Spider-Mans voorheen individuele parcours zal een belangrijk element vormen in de nieuwe verhaallijn die meer inzet op teamwerk. De Spider-Man-uitbreiding is enkel beschikbaar voor PlayStation-spelers.

Square Enix voert ook enkele aanpassingen door in het spel. Zo wordt het hoogst haalbare Power Level opgetrokken van 150 naar 175 en wordt het mogelijk om een uitrusting met een hoger vermogen te recyclen om een andere uitrusting te upgraden zodat die ook een hoger vermogen krijgt.