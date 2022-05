Logius: alle overheidsdiensten moeten vanaf 31 december werken met ipv6

ICT-overheidsdienst Logius waarschuwt dat alle Nederlandse overheidssites en e-maildiensten vanaf 31 december bereikbaar moeten zijn via zowel ipv4 als ipv6. Overheidsinstellingen die vanaf 2022 geen gebruik maken van het protocol, zijn wellicht moeilijker bereikbaar.

Op een supportpagina schrijft Logius dat heel wat overheidsorganisaties de overstap naar ipv6 al gemaakt hebben en dat dit slechts een kleine actie vereist. Welke actie precies, wordt uitgelegd via instructies. Overheidsorganisaties die ondersteuning nodig hebben bij de overstap, kunnen dit op de website van Logius aanvragen.

In 2020 werd vastgelegd dat websites en e-maildiensten van alle Nederlandse overheidsorganisaties vanaf 31 december beschikbaar moesten zijn via zowel ipv4 als ipv6. Dit gebeurt voorlopig via het dual stack-principe: hiermee worden beide protocollen gehanteerd waardoor gebruikers via ipv4 of ipv6 verbinding kunnen maken met de internetdiensten van de overheidsorganisaties.

Het Forum Standaardisatie schrijft dat steeds meer consumenten van hun internetprovider een ipv6-adres krijgen toegewezen. Hierdoor wordt het volgens Logius voor overheidsorganisaties noodzakelijker om ook via het meer toekomstgerichte ipv6 bereikbaar te zijn. Als het niet lukt om voor 31 december ipv6 te implementeren, kunnen overheidsorganisaties een website gateway en een e-mail relay aanvragen. Hiermee wordt ipv4-verkeer vertaald naar ipv6-verkeer.

Dankzij ipv6 kunnen er heel wat meer internetadressen gegenereerd worden in vergelijking met ipv4. Eind 2019 deelde de RIPE NCC, de organisatie die ip-adressen in Europa, Rusland en West-Azië verdeelt, mee dat het de laatste nog beschikbare ipv4-adressen had uitgedeeld.