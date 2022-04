SIDN: impact eventuele routeerbaarheid 127.0.0.0/8-reeks is enorm

De SIDN wijst er op dat het voorstel om alleen de 127.0.0.0/16-reeks van IP-adressen nog voor loopback te behouden, geen 'kleine verandering' betreft, zoals de opstellers van de internet draft stellen. Het voorstel moet miljoenen IPv4-adressen vrijmaken.

SIDN wijst op de gevolgen als het grootste deel van de 127.0.0.0/8-reeks vrijgegeven wordt, zoals deelnemers van het IPv4 Unicast Extensions / Cleanup Project willen. "Het vereist aanpassingen in de netwerkstacks van alle hosts, in alle netwerkhardware en in alle netwerksoftware. Grootste problemen zullen zijn dat de vrijgekomen adressen in de praktijk niet bruikbaar blijken te zijn vanwege gebrekkige routering/acceptatie, en dat software die voorheen alleen lokaal toegankelijk was ineens van buitenaf benaderd kan worden." De stichting benoemt verder de kritiek dat het makkelijker is om IPv6 te implementeren.

In een Internet Draft stellen auteurs voor om alleen de 127.0.0.0/16-reeks nog voor loopback te behouden. De reeksen van 127.1.0.0 tot en met 127.255.0.0 zouden dan beschikbaar komen als reguliere unicast-adressen. Dankzij de stap, die de auteurs een 'kleine verandering' noemen, komen dan 16 miljoen IPv4-adressen beschikbaar. Dit zou enige verlichting brengen, want er is een toenemend tekort aan IPv4-adressen.

Tot nu toe is het 127.0.0.0/8-blok nog geheel gereserveerd voor loopbacktoepassingen. De adressen zijn intern binnen systemen in te zetten voor routering, met 127.0.0.1 als localhost, maar zijn van buitenaf niet te benaderen. Als de leden van het IPv4 Unicast Extensions / Cleanup Project hun zin krijgen, verandert dat. Overigens gaat het om slechts een van de voorstellen van de project-deelnemers: de deelnemers willen op allerlei manieren in totaal 419 miljoen IPv4-adressen vrijmaken.

De Internet Draft maakt volgens SIDN duidelijk hoe hoog de nood is wat betreft de tekorten aan IPv4-adressen. Volgens IPv4 Market Group nam het bedrag dat voor een IPv4-adres wordt betaald in de tweede helft van 2021 flink toe. Techgiganten als Microsoft, Google en Oracle zouden IPv4-adressen opkopen. Amazon zou zo'n 100 miljoen IPv4-adressen hebben, die door de prijsstijging een waarde van 2,5 miljard dollar vertegenwoordigden. Amazon betaalde in 2020 108 miljoen dollar voor 4 miljoen IPv4-adressen van radioamateurs.