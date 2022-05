SIDN gaat domeinnaamhouder waarschuwen als opgezegd .nl-domein nog mail ontvangt

SIDN gaat samen met de Nederlandse Vereniging van Registrars een jaar lang testen met het waarschuwen van domeinnaamhouders als hun opgezegde domeinen nog mail ontvangen. Daarmee wil de stichting datalekken voorkomen. De proef duurt een jaar.

Vorig jaar heeft SIDN met twee registrars op kleine schaal zijn Lemmings-systeem getest. Dat staat voor deleted domain mail warning system. Volgens de stichting waren zowel de registrars als domeinnaamhouders tevreden over de pilot, maar is er nog te weinig data om te kunnen concluderen hoe effectief het systeem is. Daarom wordt de proef uitgebreid naar de hele .nl-zone.

SIDN werkt daarvoor samen met de Vereniging van Registrars. Registrars doen automatisch mee, al is er wel een afmeldmogelijkheid. Registrars krijgen de keuze om Lemmings-meldingen zelf te ontvangen en door te sturen, of dat te laten doen door SIDN. In het laatste geval krijgt de registrar iedere week een overzicht van de verstuurde waarschuwingen. De nieuwe proef begint naar verwachting in maart en zal een jaar duren.

Als domeinnaamhouders een .nl-domein opzeggen, komt het domein na een quarantaineperiode van veertig dagen weer beschikbaar voor registratie. Als mensen mail blijven sturen naar e-mailadressen gekoppeld aan het domein, kunnen die e-mails in handen komen van degene die het domein opnieuw heeft geregistreerd. In de afgelopen jaren heeft dat geresulteerd in meerdere datalekken waarbij gevoelige persoonsgegevens op straat kwamen te liggen.

Het Lemmings-systeem waarschuwt voormalige domeinnaamhouders als er gedetecteerd wordt dat er nog 'mogelijk legitieme' e-mail naar de opgeheven domeinnaam wordt gestuurd. Dat doet SIDN als er in het DNS-verkeer nog een bepaald niveau van verzoeken voor mail in de vorm van MX-records ontdekt worden. Informatie over de e-mail zelf, zoals inhoud, ontvanger of afzender, verwerkt het systeem niet.

De bedoeling is dat domeinnaamhouders het domein uit quarantaine halen als ze nog mail blijken te ontvangen en als die gevoelige informatie zou kunnen bevatten. Tijdens twee pilots vorig jaar, analyseerde SIDN 8194 en 17.437 domeinnamen. In totaal werden er 1408 waarschuwingen gestuurd, ofwel in zo'n 5 procent van de gevallen. Daarvan viel een kleine 4 procent in een hoogrisicocategorie.

Het versturen van 1408 waarschuwingen resulteerde in 5 domeinen die uit quarantaine werden gehaald, ofwel 0,4 procent van de domeinen. SIDN vergelijkt dat met de 0,2 procent van alle domeinnamen die in dezelfde periode uit quarantaine werd gehaald en stelt dat Lemmings mogelijk dus effect heeft, maar de impact is volgens de stichting vanwege de kleine getallen lastig om te meten.