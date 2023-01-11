SIDN wil met splitsing in stichting en bv continuïteit van .nl-domein waarborgen

De Nederlandse Stichting Internet Domeinregistratie Nederland gaat het technisch beheer van het .nl-domein onderbrengen in een bv. SIDN is nu nog een stichting. Die blijft bestaan, maar er komt een tweede rechtspersoon naast de stichting.

De juridische verandering is op 1 januari al ingegaan, schrijft het SIDN. Voortaan bestaat de .nl-beheerder uit twee entiteiten. Een is voor het uitgeven van het .nl-domein, wat SIDN de delegatie van de extensie noemt. Die blijft bestaan in de huidige opzet: de stichting SIDN. Daar komt een tweede entiteit bij, die het technische beheer van het .nl-domein gaat bijhouden. Dat wordt een besloten vennootschap. De stichting wordt daarvan de enige aandeelhouder.

SIDN zegt dat het de stap zet 'om de continuïteit van het .nl-domein nog verder te verbeteren'. De domeinbeheerder wil de juridische aansprakelijkheid beter verdelen. "In de nieuwe juridische structuur is alleen SIDN BV verantwoordelijk voor de operatie van het .nl-domein en kan, mocht er wat fout gaan, alleen SIDN BV aangesproken worden", schrijft SIDN. "Zo voorkomen we dat onverhoopte claims dusdanige impact kunnen hebben op de organisatie dat de continuïteit ervan, en daarmee van .nl, in het geding komt."

Volgens SIDN verandert er voor het .nl-domein zelf weinig. Evenmin moeten websitebeheerders er iets van merken. SIDN benadrukt dat het geen commercieel bedrijf wil worden en ook in de toekomst zelf geen domeinnamen gaat verkopen. In de algemene voorwaarden is ook alleen de naam veranderd.