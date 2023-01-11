Be quiet toont ATX 3.0-voeding Dark Power 13 met 80 Plus Titanium-certificering

Be quiet introduceert zijn eerste voedingen met volledige ATX 3.0-ondersteuning. De Dark Power 13-serie wordt geleverd met drie verschillende vermogens en krijgt een 80 Plus Titanium-certificering. De psu's komen op 24 januari uit voor prijzen vanaf 214,90 euro.

Be quiet introduceert zijn Dark Power 13-serie met vermogens van 750, 850 en 1000W. De voedingen bieden alle drie ondersteuning voor Intels ATX 3.0-specificatie. De psu's krijgen daarmee bijvoorbeeld een geïntegreerde 12Vhpwr-aansluiting met 16 pinnen die vermogens tot 600W kan leveren en onder meer wordt gebruikt in Nvidia's GeForce RTX 40 Founders Editions. Daarnaast moeten ATX 3.0-voedingen voor korte duur piekstromen tot drie keer het normale stroomverbruik van een videokaart aankunnen.

De Dark Power 13 krijgt verder vier losse 12V-rails, hoewel gebruikers de voeding ook kunnen gebruiken op een enkele rail. Volgens de fabrikant is dat laatste bedoeld voor gebruikers die hun systeem willen overklokken. Be quiet levert naast de 12Vhpwr-aansluiting vier traditionelere 6+2-pinsaansluitingen mee voor de stroomvoorziening van videokaarten. De voedingen zijn voorzien van een Silent Wings-fan van 135mm. De psu's krijgen tien jaar garantie.

Be quiet brengt de Dark Power 13-voedingen op 24 januari uit. De 750W-variant krijgt daarbij een adviesprijs van 214,90 euro. De 850W- en 1000W-modellen kosten respectievelijk 259,90 en 294,90 euro.

Be quiet Dark Power 13Be quiet Dark Power 13Be quiet Dark Power 13Be quiet Dark Power 13

Door Daan van Monsjou

Nieuwsredacteur

Feedback • 11-01-2023 11:18 64

11-01-2023 • 11:18

64

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Reacties (64)

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hidjedewitje 11 januari 2023 11:55
Ik vind het eigenlijk jammer dat er totaal geen "80+ Titanium" voedingen met een laag vermogen. Het lijkt me juist ideaal dat een supply voor homeservers die heel de dag aan staan erg efficient is. Homeservers trekken alleen geen 650W+. De meeste trekken nog niet eens 10% daarvan. Helaas is 80% titanium de enige spec die iets zegt over de efficientie bij lage belasting

Nu weet ik dat voedingen efficienter worden naarmate ze meer vermogen ze trekken, maar er zijn geen PSU's te vinden van 80-200W met een efficientie >90%.
Mars Warrior @hidjedewitje11 januari 2023 13:14
Titanium voedingen zijn behoorlijk kostbaar om te produceren, vandaar prijzen vanaf ca €200. Ik denk niet dat er veel mensen zijn die voor een 300/400W voeding dat gaan uitgeven.

Verder zegt het label niets over de efficiëntie bij laag verbruik, en met laag bedoel ik dan < 10W. Dus inderdaad voor gebruik in een zuinige server die 24/7 draait. Daar gaan de wattjes juist tellen!

Op dit moment is een Corsair 550W Gold veruit de zuinigste bij een load lager dan 10W. Deze voeding is in staat in de buurt te komen van een PicoPSU: waar een PicoPsu bijv. een verbruik geeft van 5W idle, doet de Corsair het met 6W. Dat is relatief 20% meer, maar in absolute zin slechts 1W.

De nieuwe regeltjes eisen een test bij 2% load, en er zijn sites die dit ook daadwerkelijk testen tijdens een review.
hidjedewitje @Mars Warrior11 januari 2023 13:28
Op dit moment is een Corsair 550W Gold veruit de zuinigste bij een load lager dan 10W. Deze voeding is in staat in de buurt te komen van een PicoPSU: waar een PicoPsu bijv. een verbruik geeft van 5W idle, doet de Corsair het met 6W. Dat is relatief 20% meer, maar in absolute zin slechts 1W.
Die corsair is ook nice ja, die en de PicoPSU worden ook aangeraden in het zuinige server topic volgens mij.
De nieuwe regeltjes eisen een test bij 2% load, en er zijn sites die dit ook daadwerkelijk testen tijdens een review.
Heb je hier een linkje van? Dit soort dingen vind ik wel interessant op het moment namelijk ;)
Mars Warrior @hidjedewitje11 januari 2023 13:41
Het Duitse TweakPC (link verwijst naar de review van de RM550x (2021) is een bekende site die specifiek voedingen op low load test.

Je Duits moet wel een beetje up-to-date zijn, of anders Google Translate gebruiken voor de tekst, al vermoed ik dat je om de plaatjes te begrijpen geen Duits hoeft te kunnen begrijpen...
emeffert @hidjedewitje11 januari 2023 14:32
Ze zijn er wel hoor: Deze seasonic gaat vanaf 10% load (80watt) al over de 90%..
https://seasonic.com/prime-fanless-tx
flabber @emeffert12 januari 2023 15:17
De Prime Fanless TX serie is beschikbaar in 600 of 700W; die zijn inderdaad Titanium.
De PX serie is leverbaar in 450 en 500W, maar die zijn dan 'enkel' weer Platinum, precies zoals hidjedewitje al aangeeft: Titanium is enkel weggelegd voor PSU's met hogere vermogens.
KingLeaf @hidjedewitje11 januari 2023 13:07
PicoPSUs zijn toch redelijk efficient?
hidjedewitje @KingLeaf11 januari 2023 13:26
Die PicoPSU's zijn op het moment een van de efficientste ja, maar de efficientie daarvan is ook afhankelijk van de AC/DC adapter die je er voor gebruikt.
KingLeaf @hidjedewitje11 januari 2023 13:51
Ik zat rond te kijken en heb dit gevonden:
https://wccftech.com/the-...llium-nitride-technology/

Het is wel duur maar lijkt wel zeer efficient te zijn.
MiesvanderLippe @hidjedewitje11 januari 2023 12:30
Maar is 15% of 10% verlies relevant op 60 watt? Ik vind van niet.
hidjedewitje @MiesvanderLippe11 januari 2023 12:54
Laten we een klein sommetje maken met de volgende aannamens:
1. maand = 30 dagen
2. Energie prijs: 0.4 euro per kWh (huidig prijsplafond)
3. Je servertje draait 24/7 en heeft 88% efficientie op je aangegeven 60W
(1-0.88)*60=7.2W aan verlies
(7.2*24*30)/1000*0.4*12 = 24.88 per jaar die je uitgeeft enkel aan je voeding.
Elke % die je bespaart is 2 euro per jaar.

Nou denk ik niet dat je die 2 euro per jaar gaat merken (ik in iedergeval niet). Het probleem wat ik eigenlijk vooral heb is dat er NIKS gespecificeerd word over voedingen met een lage belasting. Je hoopt maar dat de fabrikant iets moois maakt.
Nu is een homeservertje of NAS nou niet iets wat idle 60W verbruikt, maar 20W is best realistisch en uit de HW.info test zie je dat veel supplies gewoon <70% efficient zijn (https://nl.hardware.info/...w-psus-getest-efficientie).
Als je dan 20% aan efficientie wint door een titanium voeding te kopen door 100 euro uit te geven, tja, ik vind dat wel waarde hebben, maar iemand anders misschien niet.

Ik weet niet hoe lang een voeding bij jou mee gaat, maar bij mij is een voeding nou niet een onderdeel wat ik regelmatig vervang. Als je er 5 jaar over doet dan geef je gewoon 125 euro uit aan energie, terwijl je die dus ook een een betere voeding kan steken (dan doe je ook nog iets goeds voor het mileu).

[Reactie gewijzigd door hidjedewitje op 23 juli 2024 05:41]

magician2000 @hidjedewitje13 januari 2023 17:07
Wat ik in je berekening niet begrijp is waarom je stelt dat een maand 30 dagen is, in plaats van te rekenen met 365 dagen. Dit scheelt toch weer 5 dagen.

Verder zal iemand individueel die € 2,- niet merken, maar vergeet niet dat dit niet het enige apparaat in huis is. Doe het verder nog eens keer x miljoen en het verschil in verbruik begint er al anders uit te zien.
LurkZ @MiesvanderLippe11 januari 2023 13:19
Ik zou die voeding zeker kopen.
Niet efficiënt = meer hitte = meer fan noise.

Energie besparen is een leuke bonus.
MeMoRy @MiesvanderLippe11 januari 2023 14:27
Laat jij je lichten thuis de hele dag aanstaan?
10% van 60W is 6W dat is dus een LED/spaarlamp die de hele dag aanstaat. Vind jij dat niets? Nee, dat soort kleine dingetjes maken ook uit.
MiesvanderLippe @MeMoRy11 januari 2023 14:29
Maar het gaat om het verschil tussen de twee en dat is 5%, 3W.

Overigens zat ik met mijn hoofd meer bij mijn eigen thuisserver, een USFF Intel core i5 dingetje. Die gebruikt piek 60W.
trucker0werner @hidjedewitje11 januari 2023 18:34
Klopt deze voedingen halen deze specificatie alleen bij 50% load. Daaronder en erboven is het iets minder. Ook al is het nagenoeg gelijk.

Laptop voeding of ieder geval voeding voor kleine NUC die max 25watt verbruiken. Hebben denk ook ander soort voeding. Als die 90% efficient zijn heb je dus een verlies van maar 2.5watt. Echter een voeding van 800 watt met 90% efficientie heeft een verlies van 80watt.

Anders gezegd verlies bij kleine voedingen zijn verwaarloosbaarder.
Ja die staan langer aan en hebben ook profijt van maar denk op jaarbasis. Op jaarbasis heb je het dan of 21kwh verspild of 701kwh met de 800watt voeding. Dus ja uit de 800watt haal je sneller voordeel uit bij hogere wattage als het 1% zuiniger is of kan zijn.

Tevens meeste computer voedingen hebben een slaapverbruik tegen de 2.5watt.
Wat inhoudt computer die uit staat net zoveel verlies heeft als een 25watt voeding met maar 90% efficient
harakiri576 @hidjedewitje14 januari 2023 09:36
Bij laag vermogen maakt het efficiency ook niet veel uit. Zeg, als je server 100w gebruikt, het verschil tussen een gold en een titanium PSU is maar een paar watts.
SHiNeye 11 januari 2023 11:39
215 euro voor een 750W voeding.. En jullie vonden GPU prijzen al hoog worden?
Septimamus @SHiNeye11 januari 2023 12:05
80 Plus Titanium-certificering + Volledig modulair. Er zijn genoeg minder efficiënte voedingen voor een veel betere prijs op 750W.
FreezeXJ @Septimamus11 januari 2023 15:34
Tuurlijk, en er zijn voor alles goedkopere en mindere alternatieven. De vraag is niet of ze er zijn, maar of dit soort dingen het waard zijn voor jou. Er worden ook Apples verkocht, die blief ik ook niet want veeeeel te duur. Eigenlijk moeten die dus gewoon verboden worden, want mensen kiezen niet voor een goedkoper alternatief.
Septimamus @FreezeXJ11 januari 2023 15:43
Eens, tot op zekere hoogte. Waarom zou je een duurder alternatief direct moeten verbieden? Als mensen het zo'n product waard vinden is er niks aan de hand. Het staat mensen geheel vrij om kennis te vergaren. Sterker nog, dat is aangemoedigd. Als mensen dat niet doen is dat mooi meegenomen voor een fabrikant. Anders kan je marketing ook grootschalig gaan verbieden. Dingen mooier laten lijken dan ze zijn om tot verkoop te komen.

Als je jouw computer veel aan hebt staan en zeker met zo'n heftige 4090 kaart kan het een prima reden zijn om een voeding aan te schaffen met een Titanium-certificering. Of je dan net zo goed voor een Gold-certificering kan gaan met maar ongeveer 3% minder efficiency op 100% load. Tja, dan is toch echt aan jezelf. Maar ook die voedingen zijn aan de prijs.
mr_evil08 @SHiNeye11 januari 2023 11:46
We spreken hier niet over een budget voeding maar AAA kwaliteit, betere materialen, efficienter en stiller.
haarbal @SHiNeye11 januari 2023 13:10
Er zijn genoeg voedingen met een 750W sticker die goedkoper zijn. Maar die zullen minder efficient zijn of uitvallen als je er een 4090 o.i.d. aan hangt.
Xtr3me4me 11 januari 2023 11:24
Ik heb de Dark Power Pro 12 - 1500watt en je kan de kabel los kopen die naar 16 pins gaat. Net zo veilig en net zo goed. Daarbij op mijn 4090 trekt ie met gemak in OC 500 watt op 2 rails en met 2 vingers in zijn neus bij wijze van spreken.

Ik vind Be quiet Dark Power PSU's altijd 1 van de betere PSU's op de markt. Kwaliteit onderdelen en transformators en spoelers zijn subliem.

[Reactie gewijzigd door Xtr3me4me op 23 juli 2024 05:41]

mr_evil08 @Xtr3me4me11 januari 2023 11:34
En daar moet je dus mee oppassen.
Oudere voedingen hebben vaak een andere verhouding tussen 5 en 12v lane,s kwa ampere.

Zomaar kabeltjes aanpluggen moet je heel erg mee uitkijken.
Nu zal het bij 1500watt niet snel gebeuren gezien dat ding sowieso overkill is maar de kleinere voedingen kun je intern overbelasten en stuk maken.

[Reactie gewijzigd door mr_evil08 op 23 juli 2024 05:41]

Xtr3me4me @mr_evil0811 januari 2023 11:41
Correct. Alleen ook in de ATX 3.0 van 12 naar 16 pin kan er heel wat mis gaan. Geen enkele voeding is flawless.
Enige wat voor mij belangrijk is, is met welke componenten de voeding gemaakt is. Welke resistors erin zitten en wat voor transformator.
Wetende dat elke 12v single rail stabiel stroom levert (meten middels multimeter) en bij Be Quiet, heb ik dat altijd goed ondervonden.

Van mij krijgen zij een streepje voor in kwaliteit.
diebobo @Xtr3me4me11 januari 2023 17:47
Kan je beter druk maken op welke condensatoren er in zitten dan resistors, en met een multimeter meet je niets kwa stabiliteit.
Andromedakimchi @mr_evil0811 januari 2023 12:19
Ik heb de be quiet! Straight Power 11 1200W Platinum PSU. Het is wat Xtr3me4me zei over de losse kabel die je zo kan inpluggen. Ik zocht en vond de Bequiet 12VHPWR ADAPTER CABLE voor de Nvidia 4080 ipv die brei van een standaard Nvidia 12 pins connector kabel. Wel jammer dat ik niet verder had gekeken naar de modulaire kabels. Die van de Dark Power Pro 12 zijn custom made kabels. Die van de Straight Power 11 zijn die brakke harde plastic kabels. Ik zag dat in de nieuwe Dark Pro 13 standaard de Bequiet 12VHPWR ADAPTER CABLE voor de 4090/4080 erbij zit. Die staat op het verlanglijstje. Hij is in ieder geval (muis)stiller dan de Seasonics 750 Gold Psu van mijn laatste Game pc.
stx @Andromedakimchi11 januari 2023 18:29
Die 12VHPWR kun je normaal ook gratis laten bezorgen als je een straight power 11 of dark power 12 hebt. Even op de bequiet website contactform invullen met je serienummer en vragen of ze dat nog doen (jaar geleden nog wel). Goede en vaak hele snelle reacties van Bequiet customer service.

[Reactie gewijzigd door stx op 23 juli 2024 05:41]

Andromedakimchi @stx12 januari 2023 15:43
:O dank je. Wist het helemaal niet. Zal voortaan de Bequiet website volgen.
stx @mr_evil0811 januari 2023 18:27
Bequiet (ook de straight power 11) heeft 12-pins aan de voeding kant met 6x +12v pins, in tegenstelling tot de meeste fabrikanten die 8-pins met 3x 12v pins gebruiken aan de voeding kant.
Donster @Xtr3me4me11 januari 2023 11:47
Ik ben het helemaal met je eens wat betreft de kwaliteit.
Zelf wil ik een nieuwe pc gaan bouwen en de reden dat ik nog wacht is vanwege de introductie van de ATX 3.0 voedingen (en dan vooral dus die van Be Quiet) + de nieuwe AMD X3D processoren :)

Overigens maak ik me wel een beetje zorgen over het stroomverbruik van hardware tegenwoordig.
De rek lijkt er een beetje uit wat betreft efficiëntie... nog even en er komt een Nvidia 6090 die 1000 watt trekt in idle, haha 8)7
Cid Highwind @Donster11 januari 2023 12:02
Dat corrigeert zichzelf wel. Veel hardware is immers nog gepland voor de energiecrisis. Je ziet nu wel dat GPU’s en CPU’s er op worden afgerekend en dat bekende tech-sites ook wel aangeven dat het nogal belachelijk is dat chips uit het uiterste worden gepushed, terwijl ze op 95% van hun kunnen slechts de helft zouden verbruiken (lees: 50-150W minder).

De nieuwe AMD non-X chips blijven netjes tot 90W beperkt ipv haast het dubbele.
Donster @Cid Highwind11 januari 2023 12:25
Ik denk dat je inderdaad gelijk hebt.

Het is ook wel belachelijk dat ik bij dit artikel al meteen dacht "hebben ze al een 1300 watt voeding aangekondigd" aangezien ik (voor hoever mogelijk) een beetje een toekomst-proof pc wil hebben. :P

Ondanks dat ik weet dat ik het nu niet nodig heb, zegt het wel iets over mijn huidige "mindset" door
het belachelijke energieverbruik van producten. Waar gaat het heen?

Hopelijk gaan de fabrikanten voor toekomstige hardware idd wat meer focussen op een betere energie/prestatie verhouding en daarmee ook lagere temperaturen, zodat je niet een nieuwe kast nodig hebt omdat de GPU er niet in past vanwege een enorme heatsink :)
OruBLMsFrl @Donster11 januari 2023 12:59
Zeker bij een titanium ATX 3.0 voeding moet je kopen op het werkelijke verbruik. Korte duur piekbelasting zit al in de standaard verwerkt. Overclocken moet je wel meer stroom rekenen, maar dan kies je ook voor grootverbruik in ruil voor een relatief kleine prestatiewinst, dat is altijd anders. Grote overclocks buiten beschouwing, kun je vast wel een 4090 met een X3D draaien op de 850W variant hiervan. 600W videokaart, 120W CPU, dan ben je met de grootverbruikers al klaar in 720W, en de resterende 130W die de voeding volcontinu kan leveren is meer dan zat voor al de rest in een normale build.

Vergeet ook niet, zelfs een titanium efficiency voeding van 1500W is vanaf 150W maar als laagste gegarandeerd qua efficiency. Een Platinum 1300W voeding geeft zelfs pas duiding aan de efficiency vanaf 260W. In die zin kun je beter dichter bij de werkelijkheid blijven, want als je die pc nog eens voor wat anders gebruikt dan enkel 3D/VR gaming, kan de idle power die de pc uit het stopcontact trekt nog eens vies tegenvallen door oversized voedingen als je op dat moment maar 85W nodig hebt.
RyanMarciano @Donster11 januari 2023 12:11
Inhakend op jouw zorgen, die had ik ook. Echter, deze zijn een stuk minder na de benchmarks van de 4080. Ik kijk vaak de gaming benchmarks van Testing Games op youtube. Dit filmpje is tussen de 4080 en 3090TI. De 4080 levert écht flink meer fps (20% is geen uitzondering), maar het stroomverbruik is ook echt aanzienlijk lager (100 tot 150 Watt).

Link naar YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=coXVV83LVx0
Donster @RyanMarciano11 januari 2023 12:31
Thx ik ga hem zo even kijken op mijn 2e scherm.
Ben namelijk ook aan het werk :P

Ben trouwens wel fan van de reviews van der8auer.
Hij stopt er tegenwoordig een (hardware-matige) stroommeter tussen bij het testen van GPU''s
zodat je live het verbruik ziet.
Heav_y_Fun @Xtr3me4me11 januari 2023 14:29
Corsair & SeaSonic niet vergeten ;-) Maar gelijk heb je, Be quite PSU's zijn zeker welkom.
Jhonna 11 januari 2023 11:49
Jammer, geen SFX voeding; gemiste kans van Be Quiet. Ik heb een i7-13700k/4080 build en oprecht er zijn maar 2 SFX voedingen met ATX3.0 die 1000W hebben, dat is er eentje van Thermaltake (best onbekende speler in de PSU markt) en van Asus Loki (welke veel te overpriced is, € 430 voor 1000W dacht ik). Een gat gemist in een boomende markt...
rable @Jhonna11 januari 2023 12:04
Silverstone heeft er ook nog een maar heb die nog niet in de EU zien opduiken: https://www.silverstonete...lies/Extreme850RPlatinum/

Je hebt dat overigens niet echt nodig hoor, Corsair bijvoorbeeld heeft een verloopkabel waarmee je makkelijk een 16 pin kan aansluiten op de SF750. Dat gaat prima met een 4080 en zelfs met een 4090. https://www.corsair.com/e...-Power-Cable/p/CP-8920284
Verwijderd @Jhonna11 januari 2023 12:20
Thermaltake onbekend in de PSU-markt, wut?
haarbal @Jhonna11 januari 2023 15:54
Je zou toch zeggen dat zelfs met het lompe verbruik van de laaste generatie cpu's en een 4090 een 850W psu met de atx 3.0 spec (die hogere korte piekbelasting aan moet kunnen) genoeg zou moeten zijn. Zeker als het ook nog in een small formfactor zit waar verder weinig anders in zal zitten, en zeker geen 2e gpu.
mr_evil08 @Jhonna11 januari 2023 16:40
SFX is een minder grote markt dan ATX.
Waarez 11 januari 2023 11:41
Je haalt "80 Plus Titanium certificiëring" aan in de titel én in het artikel, maar geeft geen uitleg waarvoor dit nu eigenlijk staat. Ben ik nu zo een leek dat ik enkel silver, gold, en platina? certificaties ken op PSU's. Ik ben hier echter wel benieuwd naar.
Cergorach @Waarez11 januari 2023 11:43
Let me google that for you:
https://en.wikipedia.org/wiki/80_Plus
;)
3raser @Cergorach11 januari 2023 11:54
In dit geval zou het dus zelfs een 90 Plus voeding kunnen zijn.
Waarez @Cergorach11 januari 2023 11:44
Thanks! Die tabel had ik op zijn minst hier ook verwacht :-)
knirfie244 @Waarez11 januari 2023 12:42
Ik vraag me af of dit nog echt nodig is, hoewel het aantal voedingen dat eraan voldoet nog altijd zeer beperkt is, is de standaard alweer 9 jaar oud.

Op die manier kan tweakers wel bij elk artikel een hele uitleg gaan geven van elke term die genoemd wordt...

[Reactie gewijzigd door knirfie244 op 23 juli 2024 05:41]

BLACKfm @knirfie24411 januari 2023 13:44
'Vroeger' had je nog wel eens dat een bepaald woord met een stippellijn onderstreept was waar middels een mouse-over wat informatie werd getoond of gewoon simpelweg linkte naar een informatiepagina over wat de term inhield.

Al staat het via de link naar de fabrikant in dit geval al in de eerste regel van de specificaties wat de 80 plus titanium _ongeveer_ inhoud ("80 PLUS Titanium certification with an extremely high operating efficiency of up to 95.8%"), maar dat verteld verder niks over dat hele '80 plus' systeem.

Een beetje extra informatievoorziening zou niet misstaan op een nieuwssite, maar we moeten met z'n allen natuurlijk ook niet te lui worden. Zelf onderzoek doen is blijkbaar niet meer van deze tijd...
dResign @Waarez11 januari 2023 12:45
Je kan zelf toch ook wat opzoeken als er iets niet duidelijk is?
ArcticWolf @Waarez11 januari 2023 11:46
Het staat voor hoe efficiënt een PSU z'n stroom omzet.

Dit artikel legt het netjes uit:
https://techguided.com/80...h-psu-rating-do-you-need/
iCore 11 januari 2023 12:05
Iemand enig idee wanneer de Dark Power 13 Pro serie zou uitkomen?
De Pro serie komt (hopelijk) weer met een 1200W & 1500W variant, net zoals de Dark Power 12 Pro
ChopperGunnerNL @iCore11 januari 2023 15:07
Als be quiet er nog niks over onthuld heeft dan zullen ze er vast nog mee bezig zijn. Lijkt mij wel dat er een pro variant komt voor 1200/1500W. Kan me herinneren bij de Dark Power 12 serie dat eerst de Pro werd uitgebracht en pas een paar maanden later de 'normale' versie. Dit keer lijken ze het dus andersom te doen.
Avalaxy 11 januari 2023 12:13
Ik heb net een Seasonic Prime TX-1000 gekocht voor het nieuwe systeem dat ik wil bouwen. Zou het zin hebben die te verkopen en een ATX 3.0 voeding te kopen? Voor de 4090 kan ik ook wel een verloopkabeltje gebruiken, maar het is me niet helemaal duidelijk of ATX 3.0 meer toevoegt dan die kabel, en of dat ook daadwerkelijk nuttig is.
MiesvanderLippe @Avalaxy11 januari 2023 12:28
Absoluut niet nodig, en de voeding die je al hebt is misschien wel beter dan deze. Seasonic heeft een nagenoeg perfecte reputatie met deze Prime lijn.

Seasonic verkoopt ook gewoon een kabeltje voor wat jij wil;

https://seasonic.com/12vhpwr-cable
Avalaxy @MiesvanderLippe11 januari 2023 13:17
Dankjewel!
mysterieworld 11 januari 2023 13:12
Het is alleen zo dat je 750 watt voor normaal gebruik helemaal niet benodigd.

Mensen worden gek gemaakt om zoveel mogelijk frames te behalen en te overklokken ,terwijl dat in meeste gevallen overbodig is.

[Reactie gewijzigd door mysterieworld op 23 juli 2024 05:41]

System @mysterieworld11 januari 2023 16:21
Ja en nee.
PSU's zijn het doorgaans het efficienst bij een 50% belasting.
Dan is 750/850W niet zo gek.
_Pussycat_ @System12 januari 2023 01:38
Maar meestal is je PC idle en loopt deze voeding dus op 5-10%.
System @_Pussycat_12 januari 2023 19:27
Bij laag verbruik maakt rendement weinig uit.
Maar tijdens gamen of renderen waar het verbruik hoog ligt is rendement heel belangrijk.
_Pussycat_ @System12 januari 2023 23:52
Bij 50 W een rendement van 50% of 80% hebben maakt (50/0.5 - 50/0.8) =37.5 W uit. Vind ik toch behoorlijk relevant voor de rekening, en het geluid, en het milieu. Maar goed, misschien maakt dat voor jou weinig uit.
System @_Pussycat_13 januari 2023 08:26
Ik hoop dat je zelf ook door hebt dat je uzelf aan het aanstellen bent?
Een 80+ voeding heeft een rendement van MINSTENS 80%
Als jij een voeding hebt die maar 50% haalt zou ik die rommel buiten gooien als je het milieu zo belangrijk vindt.
En als uw pc zoveel herrie maakt bij 50Watt load/idle zwier je best de hele boel in de recycle. ;)
https://en.wikipedia.org/wiki/80_Plus
_Pussycat_ @System13 januari 2023 08:43
Een 80+ voeding heeft een rendement van MINSTENS 80%
Versus jouw eigen link:
more than 80% energy efficiency at 20%.
20% load is bij jouw 750-850W PSU al 150-170 Watt. Over de efficiëntie daaronder is niets gezegd, en die efficiëntie daalt sterk bij laag vermogen.

Oftewel, ik stel me niet aan.
HMS @_Pussycat_15 januari 2023 00:24
Gelukkig zijn de cijfers voor verschillende hoeveelheden load beschikbaar.

Voor de 750W:
2% load: 72.2%
10% load: 91.8%
20% load: 94.8%

850W:
2% load: 73.6%
10% load: 92%
20% load: 94.7%

1000W:
2% load: 72%
10% load: 90.7%
20% load: 94.8%

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