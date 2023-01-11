Be quiet toont ATX 3.0-voeding Dark Power 13 met 80 Plus Titanium-certificering

Be quiet introduceert zijn eerste voedingen met volledige ATX 3.0-ondersteuning. De Dark Power 13-serie wordt geleverd met drie verschillende vermogens en krijgt een 80 Plus Titanium-certificering. De psu's komen op 24 januari uit voor prijzen vanaf 214,90 euro.

Be quiet introduceert zijn Dark Power 13-serie met vermogens van 750, 850 en 1000W. De voedingen bieden alle drie ondersteuning voor Intels ATX 3.0-specificatie. De psu's krijgen daarmee bijvoorbeeld een geïntegreerde 12Vhpwr-aansluiting met 16 pinnen die vermogens tot 600W kan leveren en onder meer wordt gebruikt in Nvidia's GeForce RTX 40 Founders Editions. Daarnaast moeten ATX 3.0-voedingen voor korte duur piekstromen tot drie keer het normale stroomverbruik van een videokaart aankunnen.

De Dark Power 13 krijgt verder vier losse 12V-rails, hoewel gebruikers de voeding ook kunnen gebruiken op een enkele rail. Volgens de fabrikant is dat laatste bedoeld voor gebruikers die hun systeem willen overklokken. Be quiet levert naast de 12Vhpwr-aansluiting vier traditionelere 6+2-pinsaansluitingen mee voor de stroomvoorziening van videokaarten. De voedingen zijn voorzien van een Silent Wings-fan van 135mm. De psu's krijgen tien jaar garantie.

Be quiet brengt de Dark Power 13-voedingen op 24 januari uit. De 750W-variant krijgt daarbij een adviesprijs van 214,90 euro. De 850W- en 1000W-modellen kosten respectievelijk 259,90 en 294,90 euro.