Corsair brengt RMx Shift-voedingen met ATX 3.0-ondersteuning uit

Corsair heeft vier nieuwe ATX 3.0-voedingen in de RMx Shift-serie uitgebracht. Die hebben aansluitingen aan de zijkant. De voedingen hebben vermogens van tussen de 750 en 1200W en hebben een 80 Plus Gold-certificering.

De nieuwe RMx Shift-serie bestaat uit vier voedingen van 750, 850, 1000 en 1200W. Die hebben ondersteuning voor de ATX 3.0-standaard van Intel. Dat houdt in dat ze een geïntegreerde PCIe 5.0 12Vhpwr-aansluiting hebben, waarmee RTX 40-kaarten van stroom kunnen worden voorzien. Ook kunnen dergelijke kaarten piekstromen van maximaal drie keer het normale verbruik aan tijdens korte pieken.

De voedingen hebben een 140mm-ventilator met fluid dynamic bearing, die niet draait als het systeem weinig doet. De voeding is daarnaast gecertificeerd voor 80 Plus Gold voor een maximale efficiëntie van 90 procent, zegt Corsair.

Opvallend aan de modulaire voeding is dat de connectors aan de kant van de moederbordtray zitten, waardoor gebruikers de kabels makkelijker kunnen bevestigen, ook als de voeding al in de behuizing is geïnstalleerd. De voedingen zijn hierdoor wel alleen compatibel met behuizingen die minimaal 210mm breed zijn. Corsair levert het apparaat met een PCIe 5.0 12Vhpwr-kabel mee, naast verschillende gewone 6+2-pinsaansluitingen voor videokaarten die geen 12Vhpwr-aansluiting hebben. De RMx Shift-psu's zijn per direct te koop, meldt Corsair.