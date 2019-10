Corsair brengt 110Q- en 110R-budgetbehuizingen uit

Corsair introduceert twee nieuwe budgetbehuizingen. De 110Q en 110R zijn de opvolgers van de Carbide 100Q en 100R. De Q-versie is voorzien van geluiddempend materiaal, de R-variant heeft een extra fan en een zijpaneel van gehard glas.

In veel opzichten zijn de Corsair 110Q en de 110R gelijk aan hun voorgangers, maar Corsair heeft de behuizingen op een aantal punten vernieuwd. Zo zijn er nu aansluitpunten om ssd's te bevestigen achter het moederbord en de kasten hebben een uitneembaar onderdeel om hdd's in te plaatsen.

De nieuwe kasten bieden nog altijd ruimte aan een optische drive, maar nu is er plek voor één exemplaar, bij de 100-serie konden er twee drives geplaatst worden. Het gevolg van deze wijziging is dat de kasten meer ruimte bieden aan de binnenkant.

De 110Q en 110R zijn atx-behuizingen met afmetingen van 418x210x480mm. Er past een videokaart in van maximaal 330mm, de voeding mag 180mm lang zijn en de cpu-koeler mag niet hoger zijn dan 160mm. Het gewicht van de 110Q is 6kg, de 110R weegt door het zijpaneel van gehard glas 6,5kg.

Corsair heeft beide kasten op zijn website staan voor 70 dollar. De 110R is leverbaar bij webshops en kost zo'n 55 euro. De 110Q staat ook al in de Pricewatch bij enkele shops, maar is nog niet uit voorraad leverbaar en de hoge prijs van 100 euro is vermoedelijk niet representatief.