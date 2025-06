Kiesraad komt met controleprotocol dat risico's met verkiezingssoftware oplost

De Nederlandse Kiesraad heeft nieuwe protocollen opgesteld om de uitslagen van verkiezingen te verifiëren. Daarmee worden verschillende potentiële problemen opgelost die worden veroorzaakt door het gebruik van verkiezingssoftware OSV-2020.

Het gaat om controleprotocollen waarmee de verkiezingsuitslag in zowel centrale als lokale stembureaus kan worden geverifieerd. Die protocollen zijn van toepassing op de Provinciale Staten- en waterschapsverkiezingen die in maart van dit jaar in Nederland worden georganiseerd. De Kiesraad heeft verschillende protocollen opgesteld voor die verkiezingen. Er zijn protocollen opgesteld voor de lokale stembureaus en voor het gemeentelijke stembureau dat de uitslagen van die lokale bureaus verzamelt. In de basis is het protocol bedoeld om mogelijke fouten in uitslagen vroegtijdig te filteren. Zo staat in het protocol wanneer een uitslag opmerkelijk is en nader moet worden onderzocht, bijvoorbeeld als er een bepaald aantal ongeldige of blanco stemmen wordt ontdekt. Ook wordt in de protocollen een werkwijze beschreven waarmee de centrale stembureaus kunnen vaststellen of hun uitslagen betrouwbaar zijn.

Een belangrijk onderdeel van de protocollen is een controle van de uitslag naar aanleiding van de software die tijdens de verkiezingen wordt gebruikt. Hoewel Nederlandse burgers een fysiek stembiljet invullen en in een stembus deponeren, zit er nog steeds een digitale component aan de verkiezingen. Dat is de zogenaamde Ondersteunende Software Verkiezingen, afgekort OSV. Die is al jaren controversieel. Tweakers heeft daar in 2021 een achtergrondartikel over geschreven.

De verkiezingssoftware moet in de toekomst worden vervangen. Ook over die nieuwe, gecentraliseerde software heeft Tweakers vorig jaar een achtergrondartikel geschreven. Tot het zover is, maken Nederlandse stembureaus nog gebruik van OSV-2020. Dat proces kreeg echter jaren kritiek van beveiligingsexperts, die zich hebben verenigd in de Stichting Tegen Hackbare Verkiezingen.

De critici stellen dat de uitslagen van stembureaus niet worden afgezet tegen de uiteindelijke processen-verbaal die de gemeente aan de Kiesraad doorgeeft. Een lokaal stembureau geeft de eindtelling in OSV-2020. Die data gaat vervolgens naar een gemeentebureau, waar alle resultaten uit een gemeente worden opgeteld via een aparte versie van de OSV. Daaruit komt een proces-verbaal rollen dat de gemeente aan de Kiesraad stuurt, maar in het proces wordt nergens geverifieerd of de resultaten op het proces-verbaal overeenkomen met die uit de OSV-software van lokale stembureaus. De nieuwe Kiesraad-protocollen moeten dat voorkomen.

Vorig jaar zijn tijdens de gemeenteraadsverkiezingen al steekproeven gehouden waarbij geen onregelmatigheden werden gevonden in de werking van OSV-2020. De nieuwe protocollen schrijven voor welke steekproeven een gemeente moet doen en op basis waarvan dat gaat. Ook staat bijvoorbeeld in het protocol dat controlelijsten op een andere computer moeten worden gemaakt dan waarop OSV-2020 draait, en dat de digitale bestanden geauthenticeerd moeten worden uitgewisseld via de juiste software. Er staan ook niet-technische handelingen in het protocol. Zo moeten ambtenaren controleren of de totale aantallen stemmen in OSV-2020 overeenkomen met de processen-verbaal van stembureaus.