Inloggegevens leverancier stonden in verkiezingssoftware

De inloggegevens van de leverancier van de Nederlandse verkiezingssoftware OSV2020 stonden in een build. Dat ontdekte een hacker van Zerocopter. Het lek zal bij de verkiezingen niet meer in de software zitten.

Hacker Maarten Boone zegt dat hij de inloggegevens aantrof bij het decompileren van de installer. Hij zocht gelijk contact met de Kiesraad, die verantwoordelijk is voor de software. Die vroeg eerst om meer details om vervolgens een fix voor het lek te laten ontwikkelen.

Bij de verkiezingen zullen de inloggegevens niet meer in de build zitten. De Kiesraad zegt dat kwaadwillenden met de gegevens de integriteit van de software hadden kunnen ondermijnen. Vermoedelijk hadden criminelen valse versies van de software kunnen verspreiden. OSV2020 is geen leidende software bij de verkiezingen, omdat het tellen en verwerken van stemmen handmatig gebeurt.