Kiesraad ontbindt contract leverancier verkiezingssoftware na gemiste deadline

De Nederlandse Kiesraad ontbindt het contract met softwareleverancier Paragon Customer Communications. Het adviesorgaan heeft er geen vertrouwen meer in dat de software op het afgesproken moment geleverd kan worden.

Het verkiezingshulpmiddel moest in september van dit jaar afgeleverd worden, maar de Kiesraad stelt dat er geen vertrouwen meer is dat softwaremaker Paragon Customer Communications dit tegen die tijd voor elkaar kan krijgen. De raad beweert dat de betreffende leverancier de afgelopen periode 'niet tijdig en met voldoende kwaliteit de onderdelen van de programmatuur kon opleveren'. Paragon kon Tweakers niet voor de publicatie van dit artikel te woord staan.

Vanwege het gebrek aan vertrouwen wordt het contract tussen de Kiesraad en Paragon Customer Communications ontbonden, maar enkele details moeten daarvoor nog uitgewerkt worden. Zo wil de in Den Haag gevestigde raad over een voorschotbetaling van 6 miljoen euro onderhandelen. Vorig jaar werd bekend dat de verkiezingssoftware 45 miljoen euro zou kosten. Het is niet duidelijk hoeveel van dat bedrag uiteindelijk 'verloren' is gegaan aan de werkzaamheden die Paragon tot dusver heeft verricht. Paragons software zou volgens de oorspronkelijke planning tijdens de verkiezingen voor het Europese Parlement in juni van 2024 gebruikt moeten worden.

Voorlopig blijft de Kiesraad vanwege het wegvallen van de nieuwe verkiezingssoftware gebruikmaken van de huidige software Ondersteunende Software Verkiezingen 2020, ook wel OSV-2020 genoemd. Deze software werd in het verleden al meermaals als problematisch bestempeld vanwege technologisch achterhaalde eigenschappen en kritieke beveiligingslekken, al werd dat later ogenschijnlijk weer ontkracht. De raad stelt dat er verder aan OSV-2020 gesleuteld gaat worden: "De Kiesraad is daarnaast van plan om de huidige verkiezingssoftware OSV2020 de komende jaren door middel van een Europese aanbesteding te continueren, actief te onderhouden en verder te ontwikkelen."

Verkiezingssoftware wordt in Nederland niet gebruikt om direct digitaal mee te stemmen, maar is bedoeld voor het registreren en optellen van het aantal met papieren stembiljetten uitgegeven stemmen. Het programma kan daarnaast een proces-verbaal opmaken waarmee resultaten gevalideerd kunnen worden. Tweakers schreef in 2021 een uitgebreid achtergrondartikel over de werking van de verkiezingssoftware.