Kiesraad vindt geen onregelmatigheden bij gebruik van OSV-verkiezingssoftware

De Nederlandse Kiesraad heeft na de gemeenteraadsverkiezingen eerder deze maand meerdere steekproeven uitgevoerd om de werking en resultaten van de gebruikte software te verifiëren. Daarbij zijn volgens de Kiesraad geen onregelmatigheden gevonden.

De Kiesraad, die verantwoordelijk is voor de verkiezingsuitslag, schrijft dat het bij een onbekend aantal gemeenten een controle heeft uitgevoerd. De Kiesraad keek naar de werking van de software die tijdens verkiezingen wordt gebruikt, de Ondersteunende Software Verkiezingen of OSV2020. "Bij de gemeenteraadsverkiezingen zijn extra controles uitgevoerd op de vaststelling van de uitslagen", schrijft de Kiesraad. "Op grond van de ontvangen verslagen van de controles kan worden vastgesteld dat de software zoals uitgeleverd door de Kiesraad correct heeft gefunctioneerd." De instantie heeft van tien gemeenten waar het informatie had opgevraagd nog geen controleverslagen gekregen.

Bij de steekproef controleerde de Kiesraad of de uitslag van de OSV2020-software overeenkwam met de met de hand getelde uitkomsten van stembureaus. Tijdens de verkiezingen tellen stembureaus de uitslagen met de hand, maar die uitslagen worden vervolgens vastgelegd in het programma OSV2020. Die bundelt de resultaten van alle stembureaus op gemeenteniveau en berekent de verdeelsleutel voor kandidaten. Dat proces kreeg in de afgelopen jaren regelmatig kritiek, met name van de Stichting Tegen Hackbare Verkiezingen. Dat collectief van privacy-experts en ethisch hackers waarschuwde dat er binnen dat proces een theoretische mogelijkheid bestond dat de resultaten van stembureaus niet overeenkomen met de resultaten die uiteindelijk naar de Kiesraad worden gestuurd. Zo zou er ergens in de keten kunnen worden geknoeid met de software. Dat is vooralsnog alleen een risico; er zijn geen aanwijzingen dat zoiets echt gebeurd is.

De stichting ging voorafgaand aan de Tweede Kamerverkiezingen in 2021 in gesprek met de Kiesraad over de risico's. Die beloofde na die gesprekken steekproeven te gaan houden. Daarbij worden er specifiek twee controles uitgevoerd. Een daarvan kijkt naar de totale optelling van stemmen, het andere naar de zetelverdeling van kandidaten. "In geen van de ontvangen verslagen is een onverklaarbaar verschil geconstateerd bij de optelling van de stemaantallen of de zetelverdeling", schrijft de Kiesraad. Dat proces werd eerder ook uitgevoerd tijdens de gemeentelijke herindelingsverkiezingen die in november 2021 plaatsvonden in een handvol gemeenten.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken begon eerder al een aanbesteding voor een opvolger van de OSV2020-software. Dat Digitale Hulpmiddel Verkiezingen wordt nog ontwikkeld, maar is eveneens controversieel. Die software is namelijk gecentraliseerd en stuurt via internet resultaten naar een centrale server die door de Kiesraad wordt beheerd. Tweakers schreef daar vorig jaar een achtergrondartikel over.