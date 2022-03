Gerucht: iPhone 14 Pro krijgt dikker camera-eiland door 48-megapixelsensor

De iPhone 14 Pro en Pro Max zullen naar verluidt een dikker camera-eiland krijgen om ruimte te maken voor een 48-megapixelsensor. De lens van de camera zal 5 tot 10 procent hoger zijn, zegt Apple-analist Ming-Chi Kuo.

Dat schrijft de over het algemeen goed geïnformeerde Ming-Chi Kuo op Twitter. Kuo reageert met de tweet op gelekte ontwerpen die een week geleden lieten zien dat de aanstaande iPhone dikker zal zijn dan zijn voorganger. De belangrijkste reden hiervoor is volgens Kuo dat Apple de wide-camera gaat upgraden naar een 48-megapixelsensor, die 25 tot 35 procent groter zal zijn, met een 7P-lens die 5 tot 10 procent hoger is dan de huidige lens.

Er is nog niets bekend gemaakt over de iPhone 14 Pro of Pro Max, maar eerder claimde Kuo al dat de iPhone 14 Pro en Pro Max voorzien zijn van een nieuwe A16-soc met 6GB Lpddr5-geheugen, en de reguliere iPhone 14 van een A15-soc met 6GB Lpddr4-geheugen. De verwachting is dat Apple de nieuwe iPhone-modellen in september aankondigt. Analist Ross Young zei daarnaast dat de iPhone 14 twee nieuwe gaten in het scherm krijgt voor de camera's en sensoren en dat de notch dus verdwijnt.

Het gerucht over de dikkere camerabult staat haaks op eerder getoonde renders van leaker Jon Prosser. Hij toonde een iPhone 14 Pro Max zonder notch en zonder camera-eiland. De camera's zouden zijn verwerkt in de achterkant van de telefoon en in het scherm zou een enkele punch-hole zitten voor de selfiecamera, iets wat Kuo eerder ook claimde.