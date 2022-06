Kuo: Alleen iPhone 14 Pro en Pro Max krijgen nieuwe A16-soc

Apple blijft voor de iPhone 14 en 14 Max de A15-soc uit de iPhone 13-serie gebruiken, claimt de bekende Apple-analist Ming-Chi Kuo. Alleen de iPhone 14 Pro en Pro Max zouden een nieuwe A16-soc krijgen. Alle vier de iPhones zouden voorzien zijn van 6GB ram.

Waarom Apple niet alle telefoons van de nieuwe soc zou voorzien, is niet duidelijk. In de afgelopen jaren heeft de fabrikant bij de introductie van nieuwe iPhones altijd de hele line-up van dezelfde soc voorzien. Wat de verschillen zullen zijn tussen de A15 en A16 is nog niet bekend. Vorig jaar schreef The Information dat Apple de A16 laat maken op het N4P-procedé van TSMC. Dat is een verbeterde versie van het 5nm-procedé waar de A15 op wordt gemaakt.

Volgens de informatie van analist Ming-Chi Kuo krijgen de iPhone 14-modellen met A15-soc wel meer ram. Alle modellen zouden voorzien zijn van 6GB. Bij de huidige generatie hebben alleen de Pro-modellen dat en zijn de reguliere varianten voorzien van 4GB. Apple zou wel Lpddr5 gebruiken voor de iPhone 14 Pro-modellen. De reguliere modellen krijgen volgens Kuo weer Lpddr4x.

De verwachting is dat Apple de vier iPhone 14-modellen in september aankondigt. In tegenstelling tot de afgelopen twee jaar, zou er geen mini-uitvoering meer verschijnen. De iPhone 14 Pro-modellen zouden geen notch meer hebben, maar een klein rond gat en een pilvormig gat in het scherm.

Model iPhone 14 iPhone 14 Max iPhone 14 Pro iPhone 14 Pro Max Scherm 6,1" 6,7" 6,1" 6,7" Soc A15 A15 A16 A16 Geheugen 6GB Lpddr4x 6GB Lpddr4x 6GB Lpddr5 6GB Lpddr5