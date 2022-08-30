'Sensor van ultragroothoekcamera iPhone 14 Pro is twee keer zo groot als 13 Pro'

De sensor van de camera met ultragroothoeklens van de Apple iPhone 14 Pro zal twee keer zo groot zijn als die van de 13 Pro, zo is op te maken uit uitspraken van TF-Securities-analist MIng-Chi Kuo.

Volgens Kuo krijgt de camerasensor pixels van 1,4 micron groot, tegenover 1,0 micron van de huidige iPhone 13 Pro-modellen. Als Apple vasthoudt aan de resolutie van 12 megapixel, komt de oppervlakte van de sensor uit op 24 vierkante millimeter, in plaats van 12 vierkante millimeter. Het optisch formaat gaat dan van 1/3,2" naar 1/2,3".

Het zou dan gaan om het tweede jaar op rij met een upgrade voor de camera met ultragroothoeklens. Vorig jaar kreeg de iPhone 13 Pro een grotere camerasensor met f/1,8-diafragma en autofocus. Die laatste functie maakte voor het eerst macrofoto's mogelijk met de camera.

Apple presenteert zijn nieuwe iPhones naar alle waarschijnlijkheid volgende week. Er zouden vier modellen komen, waaronder twee Pro-modellen. Die zouden duurder zijn dan hun voorgangers. Het 'mini'-model verdwijnt, terwijl er wel een grote variant verschijnt van de goedkopere reguliere iPhone 14.

iPhone 14 line-up volgens geruchten