'Sensor van ultragroothoekcamera iPhone 14 Pro is twee keer zo groot als 13 Pro'

De sensor van de camera met ultragroothoeklens van de Apple iPhone 14 Pro zal twee keer zo groot zijn als die van de 13 Pro, zo is op te maken uit uitspraken van TF-Securities-analist MIng-Chi Kuo.

Volgens Kuo krijgt de camerasensor pixels van 1,4 micron groot, tegenover 1,0 micron van de huidige iPhone 13 Pro-modellen. Als Apple vasthoudt aan de resolutie van 12 megapixel, komt de oppervlakte van de sensor uit op 24 vierkante millimeter, in plaats van 12 vierkante millimeter. Het optisch formaat gaat dan van 1/3,2" naar 1/2,3".

Het zou dan gaan om het tweede jaar op rij met een upgrade voor de camera met ultragroothoeklens. Vorig jaar kreeg de iPhone 13 Pro een grotere camerasensor met f/1,8-diafragma en autofocus. Die laatste functie maakte voor het eerst macrofoto's mogelijk met de camera.

Apple presenteert zijn nieuwe iPhones naar alle waarschijnlijkheid volgende week. Er zouden vier modellen komen, waaronder twee Pro-modellen. Die zouden duurder zijn dan hun voorgangers. Het 'mini'-model verdwijnt, terwijl er wel een grote variant verschijnt van de goedkopere reguliere iPhone 14.

iPhone 14 line-up volgens geruchten
iPhone 14 line-up volgens geruchten
Model iPhone 14 iPhone 14 Max iPhone 14 Pro iPhone 14 Pro Max
Scherm 6,1" 6,7" 6,1" 6,7"
Soc A15 A15 A16 A16
Geheugen 6GB Lpddr4x 6GB Lpddr4x 6GB Lpddr5 6GB Lpddr5

Door Arnoud Wokke

Redacteur Tweakers

Feedback • 30-08-2022 07:15 131

30-08-2022 • 07:15

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Apple iPhone 13 Pro

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Reacties (131)

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DavidM 30 augustus 2022 07:17
Intern dus wel iets verandert, aan de buitenkant zie ik al jaren geen verschil meer.
kipppertje @DavidM30 augustus 2022 07:24
Geen notch bij de pro modellen is toch wel een vrij zichtbaar verschil.
KingFrogzz @kipppertje30 augustus 2022 07:33
Voor alle praktische toepassingen is dat uitroepteken op z'n kant gelijk aan een notch. Die paar extra pixels ga je geen zinvolle informatie weergeven die je met een "normale" notch niet had
mhnl1979 @KingFrogzz30 augustus 2022 08:20
Op zich klopt dat. Maar de meeste games houden geen rekening met de notch. Zeker bij het in breedbeeld gamen mis je dan soms belangrijke informatie.
Mizgala28 @mhnl197930 augustus 2022 08:55
Het OS zelf zou daar beter mee kunnen omgaan.

Op mijn vorige Android toestel kon je elke game de notch laten negeren, dus was dat stuk zwart en de game zat op de rest van het scherm.

Dat en geen swipe knop onderin, ik heb al regelmatig op mijn iPhone in landscape gehad dat ik per ongeluk de game weg veegde omdat daar belangrijke elementen zaten, maar iOS dacht dat ik terug naar het home scherm wou.
damaus @Mizgala2830 augustus 2022 09:50
Nope, als developer zijnde kan ik je vertellen, die verantwoordelijkheid ligt toch echt bij developers (zowel op Android als iOS). Er is een ding genaamd "Safe area" en als de game controls hier buiten plaatst, is dat toch echt hun schuld.

[Reactie gewijzigd door damaus op 22 juli 2024 21:24]

Snowfall @Mizgala2830 augustus 2022 11:17
Dat en geen swipe knop onderin, ik heb al regelmatig op mijn iPhone in landscape gehad dat ik per ongeluk de game weg veegde omdat daar belangrijke elementen zaten, maar iOS dacht dat ik terug naar het home scherm wou.
Quote
Dat ligt dus niet aan iOS maar aan de developer. In full screen applicaties is de swipe button namelijk hidden en moet je 2 x swipen voor deze tevoorschijn komt. Als developers daar geen rekening mee houden en gaan lopen rotzooien met safe areas dan krijg je idd apps die per ongeluk verdwijnen.
Patientzero @mhnl197930 augustus 2022 08:49
Klopt, maar daar heb je dan weer een switch voor
Mizgala28 @Patientzero30 augustus 2022 08:56
Ik heb ook een Switch, maar ik snap wel waarom sommige mensen op smartphones gamen.
mhnl1979 @Patientzero30 augustus 2022 09:27
Heb ik ook :) Fantastisch ding, maar jij hebt denk ik niet de hele dag door een Switch in je broekzak :P
n0np3r50n @Patientzero30 augustus 2022 14:06
Of een Razor Kishi...
Nimac91 @mhnl197930 augustus 2022 16:42
Vrijwel iedere iOS device heeft tegenwoordig een notch. Dus developers houden zeker wel rekening met de notch bij het maken van apps en games in de App Store.

Je mist hierom ook nooit belangrijke info in games die van enige meerwaarde zijn tegenover notch-less telefoon's. Dat je net iets meer of minder ziet is functioneel niet belangrijk als alle functies juist buiten die randen zitten. Ik game veel op mijn smartphones en heb ook een Android zonder notch en gaten liggen met een schuifbare camera. Er zit werkelijk geen verschil in speel gemak. Als werkelijk dit de enige meerwaarde geeft aan een notchless iPhone heb ik nog liever die notch dan deze lelijke zijwaardse uitroepteken. Het gaat hoe dan ook in de weg zitten. Een klein gaatje voor 1 camera vind ik prima maar dit is slechts een klein beetje meer scherm tegenover de huidige notch en voor mij in ieder geval niet een reden om de 14 te halen. Huidige 13 Pro heeft al ruim hogere specs dan het OS kan leveren dus wat is precies het nut bij het kopen van een telefoon die precies hetzelfde levert als de voorganger?

Men moet ophouden met de spec bumps in het zonnetje te zetten sinds de iPhone 4S al hebben we nooit meer scherm haperingen of langzame besturingen mee gemaakt. Niemand heeft zulke kracht nodig in een smartphone inclusief gamers. Genshin Impact momenteel vreet het meeste kwa graphical performance en ik kan die prima runnen op een 5 jaar oude Android telefoon op high graphics.

Wat Apple nu nodig heeft is concurreren in de folding market en hun besturingssysteem even flink een schop geven en meer personalisatie toegankelijk maken. Het is vreemd dat we al zoveel jaar moeten wachten op widget's en nog altijd maar 4 kolommen aan icoontjes mogen op 1 scherm. Op mijn android kan ik met gemak 50 tot 60 apps displayen op 1 scherm als ik dat wil en bij iPhones is de limiet op 24 apps zonder widgets.

Hun hardware is sinds de iPhone 13 Pro met 120Hz bijna volmaakt. Gooi er alleen nog USB-C onder met fast charging met minimaal 50 watt. OnePlus kan momenteel zelfs op 50watt WIRELESS chargen. Waarom kan ik in godsnaam alleen maar met 7,5 watt wireless chargen op een iPhone 13 Pro bij 99% van de producten die aangemerkt zijn als Mag-Safe. En alleen 2 producten van Apple zelf kunnen 15 Watt wireless chargen en blijken in praktijk maar 9 Watt te leveren.

Sorry, deze rant had een diepe laag aan teleursteling vanuit Apple, maar deze spec bump is compleet nutteloos gezien de huidige iPhones al het maximale van het OS bieden. Ze mogen wel iets doen tegen de hitte. iPhone 13 Pro oververhit binnen enkele minuten met gamen en dan gaat de helderheid op de laagste stand.
mOrPhie @KingFrogzz30 augustus 2022 08:58
Dat is boyond the point. De stelling was dat er niets zou veranderen aan het uiterlijk en @kipppertje legt terecht uit dat dat niet het geval is.
ingameIV @kipppertje30 augustus 2022 07:38
Geen notch maar wel nog altijd een deel van je scherm kwijt
Mizgala28 @kipppertje30 augustus 2022 08:52
Gezien de geruchten valt dat wel tegen vind ik, wordt een puur esthetische "extra scherm ruimte", want meer iconen verschijnen niet bovenin en de pill + punchhole voor de camera nemen ook wat plek in beslag.


Tenzij al deze geruchten totaal fout zitten en Apple het totaal anders aanpakt, we zullen het zien volgende week.
LurkZ @kipppertje30 augustus 2022 17:32
Geen notch, naar notch, naar geen notch; de vernieuwing zet door!
DNN!S
@DavidM30 augustus 2022 08:08
Want ze doen al twee hele jaren met dit model....
tuner12 @DNN!S30 augustus 2022 08:59
Het design van de voorkant is al sinds 2017. Het is wat bijgeschaafd en de randen zijn wat dunner etc. Maar in essentie is de notch al 5 jaar oud. Apple is door de jaren heen wat conservatiever geworden met haar designs. Dus ik begrijp het commentaar van DavidM wel.
DNN!S
@tuner1230 augustus 2022 09:33
Maar wat zou je dan aan de voorkant willen zien veranderen? Het blijft een rechthoekig (bijna) rand-tot-rand zwart scherm. Ja, de notch moet kleiner, dat hebben ze bij de vorige ronde al gedaan en nu weer (als de geruchten kloppen).
Arrogant @DNN!S30 augustus 2022 10:02
Tweakers zijn veredelde Viva-modepopjes die graag ieder jaar een nieuw design zien. :+
tuner12 @DNN!S31 augustus 2022 17:15
Ik persoonlijk niks, zoals Steve Jobs ooit aangaf: “it’s just a slab of glass”. Maar dat ze “al twee hele jaren” met dit design doen vind ik een understatement.
Persoonlijk denk ik dat de software veel beter geoptimaliseerd kan worden. De photos app is bijv. heel buggy met intensieve handelingen.
mOrPhie @DNN!S30 augustus 2022 09:01
Bovendien geldt dat tegenwoordig voor alle telefoons. De galaxy S20, 21 en 22 zien er van de voorkant vrijwel hetzelfde uit. S21 en 22 van de achterkant ook. Gewoon een fact of life vwb telefoons. Hardware moet zoveel als mogelijk "out of the way" voor de software zijn.
PrimusIP @DavidM30 augustus 2022 08:11
Apple houdt zijn modellen doorgaans wat jaren het zegde en past het dan weer aan. Zie je ook met de x/Xs/11 en Dan de 7 en 8 en Dan de modellen er voor etc.

Zelf vind ik juist de serie vanaf de 12 mooier dan het voorlaatste ontwerp. Maar ik vind het ook weer niet de verandering waar ik het meest naar uit kijk. Daarbij zit hij in mijn geval toch in een beschermhoes. Sowieso vraag ik me af hoe een smartphone een echt revolutionair ontwerp kan hebben (afgezien van features zoal het opvouwen) . Het blijft een zwart rechthoekig scherm.
Een ontwikkeling waar ik op sta te wachten is een volledig scherm met camera’s/sensors achter het scherm zonder kwaliteitsverlies.
Kenhas @DavidM30 augustus 2022 08:16
Is daar dan iets mis mee? Je kunt ook niet blijven aanpassen aan het uiterlijk. Waarom moet men persé een goed ontwerp aanpassen.

Heb zelf geen iphone maar heb er regelmatig wel ene in mijn handen. En dat voelt goed aan in tegenstelling tot bepaalde Android merken met afgeronde schermen en zo.

Mocht er een iphone met android (en vooral een medium android prijs) bestaan, ik zou die zeker overwegen
fapkonijntje @Kenhas30 augustus 2022 08:30
Nou... Ik vind een iphone op korte termijn wel oké vasthouden, maar op de lange termijn irriteert het ontwerp met de net wat scherpere randen mij toch wel tijdens het bellen en het gebruik. Die randen van Apple duwen toch altijd net wat minder comfortabel in je handen en op je oren dan veel concurrentie. Afgeronde schermen komen er ook in veel vormen en maten en de meeste vind ik geen ramp. Er is natuurlijk concurrentie dat er ook niets van bakt, maar er zijn ook positieve uitschieters. Ik krijg bij het huidige Apple ontwerp vooral het form over function gevoel, misschien is dit wat ze nu doen ook makkelijker en goedkoper produceren met RVS. Wat voor Apple zelf een sterke drijfveer is.
Geerbeer94 @Kenhas30 augustus 2022 08:30
Dan kan je de nothing Phone overwegen, die heeft dezelfde afmetingen als een iPhone. Mensen verwarren hem ook met een iPhone, op de achterkant na. Hij kost ~500eu
mOrPhie @Geerbeer9430 augustus 2022 09:04
Even gekeken en idd, het ziet er precies uit als een iPhone 10 uit....

2017....
Geerbeer94 @mOrPhie30 augustus 2022 13:53
Dan heb je niet goed gekeken, de 10 en 11 hebben afgeronde zijkanten. De nothing lijkt op een 12/13 met platte zijkanten. Zie ook het review van tweakers: https://tweakers.net/revi...-behuizing-en-scherm.html
thakgrandka @DavidM30 augustus 2022 09:16
Beter kijken dan
willemblans @DavidM30 augustus 2022 13:29
Nu is het een echte camera
DLSS 30 augustus 2022 07:39
Fijne upgrade zo’n sensor, maar wat jammer dat de nieuwe serie er wederom hetzelfde uitziet. Bij de 12 vond ik het al wat verouderd aan doen...

Ik heb een paar maanden geleden voor het eerst een keer een iPhone gekocht voor de verandering. (Na jaren lang galaxy s modellen gehad te hebben.)

Het is een prima toestel maar het is niet echt de duidelijke verbetering waar ik op gehoopt had (buiten de uitstekende batterijduur). Als je niet met de software vergroeid bent voelt het op een aantal punten zelfs eerder een kleine stap achteruit.

Het zou cool zijn als Apple iets gaafs had gedaan met het uiterlijk van de nieuwe 14. Ik zou een waterval scherm bijvoorbeeld erg appreciëren. Niet functioneel maar het geeft wat meer een wow factor die past bij de 1150 euro die je voor het ding neerlegt.

[Reactie gewijzigd door DLSS op 22 juli 2024 21:24]

White Feather @DLSS30 augustus 2022 08:17
Het merendeel van de mensen heeft hem toch in een hoesje zitten.

Een waterval-scherm zie je dan helemaal niet en het maakt het ook nog lastiger om een hoes passend te krijgen en houden. Rechte randen zijn dan een stuk simpeler.
fapkonijntje @White Feather30 augustus 2022 08:33
Dat zijn praktische argumenten, maar ik snap het punt van je voorganger wel. Iphones zien er voor mij echt niet uit als extreem dure toestellen. Zeker niet vanaf een klein afstandje. Er zit geen enkele vorm van wow effect of innovatie in het ontwerp. Het is een beetje op z'n volkswagens, weinig spannends maar zo kan ook niemand er een hekel aan hebben. Alleen waar een volkswagen over het algemeen heel ver van een luxemerk afstaat, zou een iphone het tegenovergestelde moeten zijn.
Fermion @fapkonijntje30 augustus 2022 08:42
Het is mij niet om de looks te doen, maar om de iOS. Stapte jaren geleden ook over van Android naar iOS en ben er blij mee. Alles heeft zijn voor en tegens, het is voornamelijk de consistente updates die Apple voorziet voor zijn telefoons dat mij heeft overgehaald.
Tranquility @Fermion30 augustus 2022 13:07
Bij mij idem. Ik ben jaren Samsung Galaxy S gebruiker geweest en heb na de iPhone 11 nu de 12 en deze bevalt mij buitengewoon goed en de consistente updates zijn een grote plus.
Ik heb de 13 overgeslagen en de 14 zal ik ook overslaan, want die voegen naar mijn idee niet echt veel meer toe dan de 12 die ik nu heb. De 11 had een "zachter" scherm die snel begon te krassen (bekend probleem) en waarbij je eigenlijk verplicht bent een screenprotector te gebruiken, die ik toen nog niet had omdat ik die bij m'n vorige Samsung toestellen ook nooit had gebruik en ook nooit krassen vertoonden. Nu op m'n 12 heb ik er voor de zekerheid wel een op geplakt. De 11 had ook ronde hoeken die niet fijn vastpakten en ook gewoon minder mooi waren. Wat dat betreft ben ik blij dat Apple sinds de 12 weer terug gegaan is naar het strakke ontwerp met de rechte zijkanten.
Ik wacht dus op de 15 als er weer wat innovatie geboekt wordt.
MadJo80 @Tranquility30 augustus 2022 15:37
Ik ga over driekwart jaar (wanneer mijn contract is afgelopen) overstappen op de iPhone, na decennia Android.
Ik vind de huidige generatie iPhones er wel sexy uitzien. Maar goed, ik zit nu nog aan de Pixel 4a5g, dus dan is alles altijd al veel aantrekkelijker.
DLSS @fapkonijntje30 augustus 2022 08:43
Ja inderdaad. Je verwoordt het beter.

Die s toestellen geven je een specialer gevoel.. alsof je wat duurs hebt gekocht (wat feitelijk ook zo is trouwens).

Al is dat natuurlijk niet het enige punt waar je op moet oordelen. De geweldige batterijduur van de iPhone is vermoedelijk mede mogelijk gemaakt door het feit dat het ding zo dik is.

[Reactie gewijzigd door DLSS op 22 juli 2024 21:24]

Deveon @fapkonijntje30 augustus 2022 14:00
Als je een iPhone met Volkswagen gaat vergelijken dan moet Audi toch ook in je opkomen. Audi is nog minder innovatief in hun ontwerp en hebben juist met deze trend flink marktaandeel gewonnen.
fapkonijntje @Deveon30 augustus 2022 14:25
Maar wat Audi probeert is juist wel een soort gevoelsmatig verschil te creëren met VW, dat dat eigenlijk nep is maakt niet uit, als mensen het maar ervaren als wow effect en dat doen ze wel.

Die gekke animaties in die knipperlichtjes bijvoorbeeld, dat zit nu ook wel bij VW, maar was een paar jaar eerder een Audi ding om onderscheidend te zijn. Het levert geen meerwaarde op maar oogt wel luxer dan VW. De naden tussen deuren/panelen zijn net wat kleiner bij Audi. De velgen vaak net wat netter/groter. Meer panelen aan de buitenkant zijn van metaal in plaats van plastic (al is dat op de A1 en A3 niet meer zo). De koplampen hebben ook een design wat er voor zorgt dat ze net wat luxer ogen dan de concurrentie van VW. Bij VW krijg je op sommige modellen veel eerder halogeen koplampen dan bij Audi, naast dat dat onveilig is, laat het wel het beperkte budget zien.

Maar Audi is qua interieur, optisch, ook kwalitatief hoger. Meer zachtere materialen, net wat betere stoelen, net wat beter schermpje/hogere resolutie en zo nog wat dingetjes. Ik moet zeggen dat ze tegenwoordig zelfs achterlopen op 'normale' merken, maar tussen VW en Audi zit wel degelijk verschil.

Dat ik een Audi er van binnen en van buiten voor de prijs er slecht uit vind zien, ziet VW er nog veel slechter uit. Dus hier is wel degelijk een soort meerwaarde toe te dichten aan het premiummerk, zolang je binnen VAG blijft dan.
Deveon @fapkonijntje30 augustus 2022 14:39
Je mist mijn punt volledig maar dat maakt niet uit. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de Q4 E-tron en ID.4 dan zie je duidelijk dat Volkswagen wél durft te innoveren en Audi niet. Audi behoud zijn vertrouwde uiterlijk en premium materialen, net als Apple met de iPhone.

Als je hetzelfde binnenwerk in een minder luxe jasje wilt dan is er de iPhone SE of Volkswagen (, Skoda of Seat). Audi is uiteindelijk ook niet echt een luxe merk want daar is zelfs binnen het eigen concern nog Lamborgini, Bentley en Porsche. In de telefoonmarkt zie je deze ultra-luxe markt niet echt, hoewel het wel geprobeerd is maar alleen Apple lijkt er met de Watch een markt mee te bereiken.
fapkonijntje @Deveon30 augustus 2022 15:06
Als je bijvoorbeeld kijkt naar de Q4 E-tron en ID.4 dan zie je duidelijk dat Volkswagen wél durft te innoveren en Audi niet. Audi behoud zijn vertrouwde uiterlijk en premium materialen, net als Apple met de iPhone.
Kijk en dat is dus grappig hè, want het ging er juist om dat een iphone géén premium materialen of looks heeft, maar wel de hoge prijs en dat komt meer overeen met VW. Een ID.4 is belachelijk duur voor wat het is namelijk en voelt en ziet er totaal niet luxe uit.

Innovatief zijn zowel Audi als VW simpelweg niet op het moment.

Wat jij ook lijkt te missen is dat VW het uiterlijk van een ID.4 flink aan moest passen vanwege bezuinigingen. Dat wat jij als innovatief ziet, is eigenlijk niets meer dan een kostenbesparing en dus het tegenovergestelde van wat ik bij een iphone zou verwachten. Dit is meer een negatieve vorm van innovatie, iets wat je op een Samsung A03 van onder de 100 euro zou verwachten bijvoorbeeld. Overigens heb ik zelf een weekje in een ID.4. gereden en ben ik heel benieuwd wat er nou zo innovatief aan is, want ik ervaarde 't totaal niet zo. Je hebt in plaats van een fatsoenlijk dashboard een wat compact schermpje en verder... is 't hetzelfde als alle andere VW's. Ik vond het juist erg ouderwets. Innovatief is ook wat anders dan luxe. Als ik 1000+ euro voor een toestel aftik, verwacht ik zelf meer dan een iphone levert. Als ik meer dan 50k voor een auto moet aftikken, dan verwacht ik echt wel heel wat meer gevoel van luxe of positieve innovatie dan wat een ID.4 levert. Zodoende vond ik ze perfect te vergelijken.
Deveon @fapkonijntje30 augustus 2022 15:13
Voor mij is alle behalve plastic toch wel een vorm van premium materialen, zowel in auto's als telefoons. Kostenbesparing kunnen overigens wel degelijk innovatief zijn, kijk bijvoorbeeld maar wat de oud CEO van Volkswagen over de productielijn van Tesla te zeggen had. Kosten
besparen zonder in te leveren op kwaliteit, liefst nog kwaliteit verbeteren. Goedkoper is altijd beter mits het niet ten koste gaat van gebruikerservaring.
DLSS @White Feather30 augustus 2022 08:25
Hmm in mijn omgeving gebruiken best wat mensen geen hoesje. Persoonlijk vind ik dat ook een beetje zonde als je een mooi toestel hebt.

Maar goed, met een hoesje maakt het inderdaad niet uit. Al is de kwaliteit/helderheid van het scherm alsnog wat minder en zijn de randen van de iPhone vergelijkbaar met wat je bij budget Samsung toestellen in de A serie krijgt.

Maar goed ik mopper misschien wat te veel over het uiterlijk en wellicht waren mijn verwachtingen voor de rest van het toestel te hoog. Er heerst wat meer hype rond die Apple telefoons. De batterij is in elk geval wel geweldig. Heerlijk om daar niet mee bezig te hoeven zijn haha.

(Benieuwd of dat behouden blijft in de 14 serie)

[Reactie gewijzigd door DLSS op 22 juli 2024 21:24]

Tranquility @DLSS30 augustus 2022 13:27
Ik zie ook altijd met verbazing mensen geen hoesje gebruiken bij hun dure telefoon.
Ik hoef het sowieso niet te proberen met mijn droge handen. Een telefoon zou bij mij in no-time uit mijn handen glijden want heb door mijn droge huid nauwelijks grip. Dus altijd hoesje nodig hier..
Gelomidor1 @Tranquility30 augustus 2022 13:55
Hehehe ik ben zo iemand, ik vind het super zonder om mijn mooie iPhone in een hoesje te stoppen. Zo zonde vind ik dat, mooi dun ding en dan lelijk hoesje erom
Tranquility @Gelomidor130 augustus 2022 15:13
Eén piepklein foutje en je prachtige mooie telefoon van + €600,- valt op het beton of de stenen. Zo zonde is dat. Mij niet gezien. Mijn telefoons zien er dan ook altijd nog splinternieuw uit na jaren. Ook handig als ik hem wil verkopen of inruilen. Krijg je er nog het meeste voor terug. En met een transparant hoesje blijf ik ook zeker de mooie vorm zien.

[Reactie gewijzigd door Tranquility op 22 juli 2024 21:24]

Atsiz @DLSS30 augustus 2022 08:25
Wat vindt je tegen vallen als je het vergelijkt met je Samsung?
DLSS @Atsiz30 augustus 2022 08:37
Helderheid, refreshrate, uiterlijk, layout, configurability (ik wist dat dat matig is bij iOS, maar dat ik niet eens het percentage batterij in de hoek kan zetten is bizar), notch etc.

Camera valt me ook tegen, niet dat ie slecht is, maar ik had hoge verwachtingen. Hij zou beter moeten zijn dan die van de galaxy s modellen, maar dat is gewoon echt niet zichtbaar. En zo nog wat dingetjes.

Maar goed ik ben kieskeurig en ik mopper. Het is zeker geen slecht toestel ofzo. Misschien koop ik er nog wel ooit een, over een paar jaar of zo. Ben niet ‘merkvast’.
honey @DLSS30 augustus 2022 08:53
Je hebt het over de Samsung? Ja, eens. Ik heb de s20, maar Samsung heeft de laatste twee jaar alleen een downgrade gedaan. Overweeg nu om een eerste iPhone Pro te kopen. Mijn partner heeft een iPhone 13 pro en is op alle vlakken (behalve selfie camera) een stuk beter.
deepo75 @DLSS30 augustus 2022 08:59
Accupercentage in de rechterbovenhoek is weer een optie in de laatste beta's van iOS 16 O-)
DLSS @deepo7530 augustus 2022 09:22
Nice. Wanneer komt dat uit beta?
Gr4mpyC3t @DLSS30 augustus 2022 09:31
Waarschijnlijk volgende week (na de Apple keynote) en anders de week erna bij de lancering van de nieuwe iPhone-modellen.
DLSS @Gr4mpyC3t30 augustus 2022 09:48
Haha het is echt heel raar dat dit soort simpele dingen niet mogelijk zijn. Maar tof dat het gefixed wordt. Ga het meteen instellen als het er is 😅
Gr4mpyC3t @DLSS30 augustus 2022 10:00
Met de introductie van de notch bij de iPhone X was er geen plek meer voor het batterijpercentage. 4G signaal, Wi-Fi en batterij-icoon namen die ruimte in beslag. Op oude iPhones zonder notch is deze optie nooit verdwenen, maar tof inderdaad dat ze het nu toch terugbrengen.
MadJo80 @Gr4mpyC3t30 augustus 2022 15:41
Ze hadden het percentage in het icoontje kunnen plaatsen. Maar inderdaad wel fijn dat het terugkomt.
Atsiz @DLSS30 augustus 2022 09:06
Mijn partner heeft toevallig niet lang geleden een Samsung aangeschaft omdat ze altijd al Samsung gebruikte. (Galaxy S23 plus? De laatste gen in ieder geval).
En merk dat ze erg veel problemen ervaart. En moet ik telkens oplossen.

1-) Zowel als in het toestel als in de browsers extra reklame. Echt bizar. Hopelijk dat Apple niet gaat overkopieren.
2-) Haar batterij duur is enorm slecht maar dat kan komen omdat ze het als een gek gebruikt. Ze houdt het 1 dag niet vol. Einde middag appt ze altijd "mijn batterij is bijna leeg". Terwijl ze met 100% vertrok in de ochtend.
3-) Refresh heb ik op 120hz getest met mijn 60hz (iPhone 12 Pro Max) en merk geen verschil tijdens snel scrollen (naast elkaar getest) Heb het daarom ook uitgezet op der toestel. Bespaart ze in ieder geval wat %.
4-) Bij Samsung kan je te veel configureren waardoor je koppijn krijgt en niet weet wat je moet doen en waar je moet beginnen.
5-) Het is ingewikkeld. Bij Apple instaleer je een app en werkt het gewoon. Bij Samsung krijg je vaker foutmeldingen\errors of dingen die niet naar behoren werken en dan moet je het allemaal handmatig uitzoeken
6-) Mijn oude 2 jaar oude iPhone heeft een beter camera dan die van haar. Enige plus van de Samsung is dat ze erg goed kan inzoomen maar de kwaliteit is zo slecht dat je overal pixels ziet. Heeft dus geen nut. Dit merkte we toen we tijdens een concert fotos en videos wouden maken tijdens een concert. Een donkere omgeving met veel licht. In normale daglicht kan je inderdaad niet zo snel een verschil zien.

Dit is mijn ervaring in ieder geval.
Niet dat het een slecht toestel is. Tegenwoordig zijn de verschillen nihil volgens mij.
Ik ga volgende keer ook voor een Android maar dat is meer omdat ik geen high end toestel wil kopen.

[Reactie gewijzigd door Atsiz op 22 juli 2024 21:24]

DLSS @Atsiz30 augustus 2022 09:41
Ik ben van nature wat meer een muggenzifter op sommige vlakken denk ik.

Ik irriteer me snel aan dingen als een minder goede helderheid en wanneer iets simpels als het batterijpercentage weergeven in de hoek niet te configureren is. Zaken als als een verschil in verversingsfrequentie merk ik ook meteen op. Etc. Etc.

Ik vind het ook leuk als het er wat moderner en specialer uit ziet. Maar dat is puur beleving natuurlijk.

Als je wat minder kritisch bent op die aspecten en het niet erg vindt dat het ding er wat verouderd uit ziet dan heb je een prima telefoon aan een iPhone. Het biedt ook een aantal plusjes. Ik zei hierboven al dat ik er wellicht nog eentje koop in de toekomst.

[Reactie gewijzigd door DLSS op 22 juli 2024 21:24]

MornixRS @Atsiz30 augustus 2022 11:50
Ik vind dit toch wel bijzonder hoor. Ik kom van Samsung en heb nu een iPhone en in gebruik vind ik het verschil echt minimaal. Als je van veel configureren koppijn krijgt dan doe je dat toch gewoon niet. Die telefoon werkt ook prima zonder. Ik vind het wel bijzonder dat je vervolgens in je conclusies de verschillen nihil noemt en zelf naar low en of mid range toestel wil gaan. Dat zal de ervaring voor jou dan toch echt niet beter maken.
SgtElPotato @DLSS30 augustus 2022 09:34
Qua camera heb je wel gelijk hoor, maar dat is ook echt super afhankelijk van de use-case die je hebt. De iPhone is een hele sterke alrounder voor alle scenario's, de concurrenten zijn ook goede toestellen, maar lopen op sommige punten voor en sommige punten achter. Dat is ook puur afhankelijk van hoe je je toestel gaat gebruiken.

De rest is inderdaad persoonlijke voorkeur. De een zweert bij iOS vanwege het gemak etc. De ander bij Android vanwege de mogelijkheid om alles naar wens aan te passen bijvoorbeeld.
willemblans @DLSS30 augustus 2022 13:30
Maar wel een camera waar niemand tegen op kan, een echte camera
BruceLee 30 augustus 2022 08:51
Hopelijk is die zoom lens ook met een stuk grotere sensor
willemblans @BruceLee30 augustus 2022 13:47
Ja maar haalt niets uit, blijft slecht, als je echt zoom nodig hebt is er maar één oplossing, dat is een gewone camera kopen, en hoeft geen dure of grote, ik heb een 10x zoom €99 voor... je weet niet wat je ziet i.v.m. een Smartphone
BruceLee @willemblans30 augustus 2022 15:50
Bij samsung s22 ultra werkt het prima
RxTweak 30 augustus 2022 08:59
Wat een raar plaatje bij het artikel, de iPhone 14 PRO lijkt wel zo dun als een A4tje.

[Reactie gewijzigd door RxTweak op 22 juli 2024 21:24]

Jeldert @RxTweak30 augustus 2022 09:22
Haha, inderdaad.
Als je goed kijkt heeft die telefoon een glimmende zijkant, en zie je het scherm van de telefoon erachter in de reflectie.
willemblans @RxTweak30 augustus 2022 13:38
Ja klopt, je ziet €1500
Chiron Moderator Discord 30 augustus 2022 09:07
Interessant, een upgrade voor de ultrawide. Zouden ze Center Stage toe gaan voegen op de iphone? Zeker nu een van de features van de nieuwe MacOS gaat worden dat je de iphone als webcam kunt gebruiken.
Commendatore @Chiron30 augustus 2022 10:13
Ik denk eerder dat dit zorgt voor een hogere lichtgevoeligheid en minder ruis. De resolutie verandert immers niet.
Chiron Moderator Discord @Commendatore31 augustus 2022 09:42
Center Stage cropt een gedeelte uit het beeld van de ultrawide camera; Dan is het alleen maar beter dat de beeldkwaliteit van die camera verbeterd is, ook inzake ruis en lichtgevoeligheid.
SirLenncelot 30 augustus 2022 07:33
Toch jammer dat de Mini serie verdwijnt. Ik had gehoopt om mijn 11 Pro uiteindelijk te kunnen vervangen door een Mini uit de 15 of 16 serie, sjah een telefoon gaat tegenwoordig nu eenmaal lang mee.
TKroon @SirLenncelot30 augustus 2022 08:21
Eens. Ik heb nu een 12 mini, en koop volgend jaar nog een 13 mini voor later. Zou de SE over x jaar toevallig de mini form factor krijgen?
ZeRoC00L @TKroon30 augustus 2022 08:23
Dat zou ook best wel de strategie van apple kunnen zijn, volgende SE in de form factor van de mini.
PageFault @ZeRoC00L30 augustus 2022 09:04
maar qua hardware is de SE wel iets minder dan de huidige mini.
Rembert @PageFault30 augustus 2022 09:27
Na de SE 2016 stap naar SE 2020 gemaakt. Dat is geen straf. Het werkt gewoon prima alleen jammer van die afgerondde hoeken - ik heb liever het industriële design met scherpe hoeken omdat het(voor mij) stabieler in de hand ligt. Verder weinig te klagen over deze SE.

Apple lijkt een fout gemaakt te hebben door de SE-2020 een half jaar voor de 12 mini te lanceren. Fans van de kleine vormfactor stapten van de 4, de 5 of 1e generatie SE over naar deze SE. Een aanzienlijk deel daarvan (waaronder ikzelf) had de 12 mini gekozen als die op dat moment beschikbaar was. Nu, 2 jaar later, is deze SE nog niet toe aan vervanging: dat is pas over een jaar,’of misschien zelfs twee (wel tijd voor nieuwe accu).

Apple gaat vanzelf in haar statistieken zien wie er wel/niet upgraden. Als mensen ineens langer vasthouden aan hun kleine-vormfactor telefoon, gaat een marketing-pipo zich vast achter zijn oor krabben.
PageFault @Rembert30 augustus 2022 09:29
Ik heb het allernieuwste model van de SE en het is een meer dan prima toestel, maar als je iets meer "high end" zoekt, zul je toch naar de mini moeten, al is het dan de laatste.
ZeRoC00L @PageFault30 augustus 2022 09:31
Ik bedoel ook uit uiterlijk, wat Apple uiteindelijk (2024?) in een nieuwe SE gaat stoppen is natuurlijk nog niet bekend.
PageFault @ZeRoC00L30 augustus 2022 09:32
Okay, ja, Apple gebruikt de designs best wel een tijd, ook met de macOS produkten. Op zich geen probleem natuurlijk, een goed ontwerp kan lang mee, maar ik merk dat sommige mensen er de kriebels van krijgen wanneer het te lang te veel van hetzelfde is.
ZeRoC00L @PageFault30 augustus 2022 09:36
Daarom ook, de SE 2020 en SE 2020 gebruiken het iPhone 8 design.
Dus op zich weer wel tijd om voor de volgende SE een nieuw design te kiezen. Zeker als Apple dan terugvalt op een bestaand design, is dat erg voordelig voor ze.

Dan kan de SE gebruikersgroep ook 'overstappen' naar een (voor hun) nieuw design.
antonyv @PageFault30 augustus 2022 10:08
Ik had de vorige SE en daar klopte alles van wat ik verwachten kon. ALleen de accu duur viel wat tegen. Oke het was een budget model. Daarna kocht ik de SE2020. Daar klopte weer alles van wat je er van mag verwachten. Echter is de accu nog dramatischer.
En als ik hem vergelijk met de 12mini van mijn vrouw, is de camera van haar heel veel beter dan die van de SE2020. Wat haar betreft is eht ook jammer dat er geen 14 mini komt.
Vooral het formaat was de reden daty ik een SE kocht en zij een 12mini. Echter, ik heb van de zaak ook wele en groter formaat Samsung (A52) en nog Samnsun (M21), welke ook best wel wennen.
Dus het formaat is niet echt meer een belemmering vind ik dus ga ik gezien de camera's en de accu vooral, over naar de 14 Pro en laat dan de normale camera gewoon thuis met vakanties. :-)
Verder kan ik niet echt wennen aan Andriod en bovendien werkt de ghezichtsherkenning niet echt goed op de M21 evenals de vingerafdruksensor. Overal onlogische bediening. Dus voorlopig blijf ik bij Apple, want die doet tenminste wat ik wil. Ik hoop echter niet dat men ook reclame er door gaat drukken op zichtbare plekken, want dan ga ik geen +€1200 meer betalen voor een mobiel.
PageFault @antonyv30 augustus 2022 11:10
En kun je wat zeggen over de accuduur van de 12 mini vs de SE 2020?

Een betere camera is altijd leuk, ik doe verder weinig gekke dingen dus de SE 2022 is op zich meer dan rap zat voor mij.

Ik had ook de A52, ik vond het geen fijn toestel, sowieso bijna groter dan mijn TV en ik heb Samsung gebruikt vanaf de allereerste Galaxy S, maar ik blijf hun UI rampzalig vinden. Ik vind de clean Sony of Nokia schil echt een veel betere ervaring. Qua bediening kun je in Android land kiezen voor eigen launchers etc, maar ik vind dat iets vanaf fabriek goed genoeg moet zijn.

Voor iOS ben ik best nieuw, omdat dat mijn werktoestel is, merk ik dat ik gewoon soms wat moeite heb met de voor mij onlogische keuzes van bepaalde dingen. Dat geldt omgekeerd wanneer iemand z'n hele leven al aan de iPhone zat ineens wordt opgezadeld met een Android toestel natuurlijk.

Die reclame gaat komen, of je het leuk vindt of niet. Ik ga sowieso niet zo'n idioot bedrag neertellen waarvoor je 2 redelijk mainstream laptops kan kopen...
Clarissa @PageFault30 augustus 2022 13:54
Ik heb een 2020 se van 2 jaar oud. Op bijvoorbeeld koningsdag, op energiebesparing ga ik met 100 pct van huis en heb ik eind vd middag geen batterij meer. Volgens mij komt dit door het slechte bereik, dat verbinden heel veel batterij kost ofzo, maar ik red er dan vaak geen 8 uur mee en moet hem dan in vliegtuigmodus zetten rond 18:00. Daarom ga ik nu voor het eerst toch een duurdere iphone kopen (14 pro) voor de batterij en camera.
PageFault @Clarissa30 augustus 2022 13:56
Ja netwerk zoeken is om wat voor reden dan ook altijd een slurper voor elk toestel.

Als een toestel het bij jouw gebruik geen hele dag uithoudt, dan zou ik zeker een andere kopen. Je geeft geen bakken met geld uit om het vervolgens niet te kunnen gebruiken....
antonyv @Clarissa1 september 2022 14:37
Precies mijn idee :-)
Maar ik moet zeggen dat ik een mobiel van de zaak heb, een M21 van Samcung, en daar zit een accu in van 6000mAh. Die gaat wel erg lang mee, het kan dus wel, en dan vraag ik me af waarom Apple dan niet wat beter kan scoren met accuduur.
antonyv @PageFault1 september 2022 14:44
De accu van de mobiel van mijn vrouw, iPhone 12 mini is anderhalf keer beter dan die van mijn SE2020, maar eigenlijk ook niet voldoende. Die van mij is echt leeg in de avond. EN die van haar haalt de avond wel.
PageFault @antonyv1 september 2022 15:08
Okay, dank voor de feedback. Is ook heel afhankelijk van het gebruik, maar ik extrapoleer dat even naar eigen gebruik en dan komt het voor mij wel goed :)
PageFault @SirLenncelot30 augustus 2022 08:16
Toch straks op de valreep nog een 13 mini aanschaffen dus?

Ik vind het ook jammer, maar blijkbaar valt de verkoop enorm tegen.
Styreta @PageFault30 augustus 2022 08:19
Bij de 13 ging de mini al met hakken over de sloot in productie, bij de 14 is de productielijn toch gewoon helelmaal opgeheven. Hij verkoopt inderdaad superslecht. Laatste wat ik gelezen heb is 4-8% van de totale iPhone sales. Nou zijn dat er alsnog miljoenen, maar Apple steekt die marges liever in andere dingen.
joldemans @Styreta30 augustus 2022 08:38
Ik ben ook overgestapt op een 13 mini (vanaf een Xr) superfijn ding voor wie het toestel niet aan z’n hand geplakt zit :)

Zou het jammer vinden als de hele lijn stopt. Hopelijk bij de 15 weer een nieuwe dan, dat ze hem om de 2j upgraden
core_dump @willemblans30 augustus 2022 15:19
Als je een Android van rond de 200 eur gaat vergelijken met een iPhone SE gaat de vergelijking wel heel erg scheef qua prestaties en economische levensduur (updates)
SirLenncelot @willemblans30 augustus 2022 16:37
Waarop zou ik achterlopen dan?

Ik heb genoeg ervaring met budget Android toestellen en ik vind de kwaliteit die toegevoegd wordt door een oudere iPhone of een SE te nemen het geld zeker waard.
Peatsmoke 30 augustus 2022 07:33
Daar heb je tenminste iets aan. De megapixelrace is leuk op papier en voor op een verjaardag (met mensen die weinig over fotocamera's weten) maar een grotere sensor kan nu eenmaal meer licht opvangen dan een kleinere.
mOrPhie @Johan199530 augustus 2022 09:22
Hier, dit soort reacties, waarom is dat nou nodig? Kan dat niet vriendelijker?

1) Je moet de sensor size altijd vergelijken met het aantal megapixels. Kleinere sensor size is niet per sé erg met een lagere resolutie. De combinatie van de twee is een belangrijke indicator voor wat de uiteindelijke aperture wordt. Hoewel er telefoons zijn met een grotere sensor hebben die historisch gezien ook een groter aantal megapixels.Wat voor de kwaliteit van de foto dus weinig verschil zal maken, tenzij je echt cutouts doet, maar zelfs dat is op die schaal amper mogelijk.

2) Post processing is echt alles met telefooncamera's. Het ruwe beeld uit die camera's is zo ruw, dat je een slimme processor nodig hebt om het beeld aanzienlijk te verbeteren. Daar zit ook een belangrijk deel van de kwaliteit van een photo. Er zijn budget phones te vinden met een grotere sensor en hogere resolutie, maar de foto's die eruit komen zijn een stuk minder mooi.

3) Als je "de concurrenten" noemt, bedoel je dan alle concurrenten? Want als je de S22 Ultra met de iPhone 13 Pro vergelijkt, en correct naar de aperture kijkt en dus niet de sensor size, dan zijn die twee heel erg vergelijkbaar. Niet verwonderlijk ook, omdat dat directe concurrenten zijn in hetzelfde segment.

Kortom: Kunnen we wat minder "ene bedrijf vs. andere bedrijf" op Tweakers doen aub?
batteries4ever @mOrPhie30 augustus 2022 12:22
Hm... ik begrijp eerlijk niet wat je daar nou zo onvriendelijk aan vind, tenzij er oorspronkelijk iets anders stond. Een reactie als "Apple is kut" - dat is onvriendelijk en verdient een -1. Zijn reactie wordt gedownmod omdat hij weinig inhoud heeft, of door Apple fans.
En natuurlijk is het verhaal behoorlijk wat genuanceerder dan dan "sensor size" maar dat Johan hier erop wijst dat er, neem ik aan in de Android wereld, grotere sensors zijn geloof ik direct. En dat Apple nu zelf met grotere sensors komt, suggereert misschien dat zij daar ook een probleem zagen...
Peatsmoke @Johan199530 augustus 2022 08:47
Heb je een link naar foto's die met de iPhone 14 gemaakt zijn?
Ben inderdaad wel benieuwd naar de kwaliteit t.o.v. de andere toestellen in die prijsklasse.
sn3lders 30 augustus 2022 10:12
Het echt spectaculair vernieuwende is er wel vanaf bij apple. Hoewel ik dit jaar mijn iphone 11 pro ga vervangen voor een 14 pro max met 1 stapje meer gb, is mijn verwachting dat de eerste twee minuten zullen zijn “ ah gaaf een nieuwe iphone” en daarna “ ja dit is mijn iphone” en dat voor bijna €1500 (zonder adapter en oordopjes) Weet niet hoelang ik dit nog blijf doen.
Xantilyst2 @sn3lders30 augustus 2022 10:26
Mijn 11 pro max kan ik nog kwijt voor 450 euro, dat zag je vroeger ook niet toen tellies 800 euro kostten.
S20 kan je kwijt voor hooguit 250, kwa restwaarde scheelt het bijna niks met concurrentie
sn3lders @willemblans30 augustus 2022 13:40
Android, voor mij nooit meer! In het verleden vaak een toestel gehad wat gewoon niet af was. Software/hardware dan van geen meter op elkaar is afgestemd. Ik snap wel dat dat 200 kost
Bexorcist @sn3lders31 augustus 2022 14:04
Misschien eens flagships ipv App(e)le(n) met peren te vergelijken.
cold_as_ijs 30 augustus 2022 08:28
Nu de 14 dezelefde soc krijgt als de 13, waarom zou ik dan nog voor de 14 kiezen?
Ganymedus @cold_as_ijs30 augustus 2022 08:31
De geruchten zeggen; meer geheugen en een iets aangepaste Soc waardoor het hitte probleem opgelost zou zijn.
Hoe dan ook, lastige argumenten…. Laten we wachten met conclusies tot alles duidelijk is.
cold_as_ijs @Ganymedus30 augustus 2022 08:38
Aah ja nu zie ik het ook 4 vs 6.

Zat te azen op de 14 om mijn 7 te vervangen, maar ga misschien gewoon voor de 13 nu. Zal tegen het eind van het jaren wel besluiten wat het wordt ;)
bzzzt
@cold_as_ijs30 augustus 2022 08:58
Mogelijk een jaar langer support?
sn3lders @cold_as_ijs30 augustus 2022 10:28
Zou mij ook niet verbazen als dit de 13S versie wordt ipv 14.
gielie 30 augustus 2022 08:38
Even een serieuze vraag, zijn er mensen die de ultra groot hoek lens gebruiken? Ik zelf op mijn 13pro eigenlijk nooit, lelijke vertekening aan de randen van die foto’s maakt het voor mij onbruikbaar. Wat is zo’n upgrade dan waard als blijkt dat hij weinig gebruikt wordt. Ik vergelijk het met een nieuwe Porsche die i.p.v. 300, 330 km/uur kan rijden, klinkt leuk maar je hebt er niks aan.
SgtElPotato @gielie30 augustus 2022 09:36
Ja best wel vaak. Ligt ook aan de situatie / omgeving. In sommige gevallen is het 'fish-eye' effect van extra toevoeging en ook het maken van macro foto's in bijvoorbeeld de natuur of van dieren / objecten gebruik ik vaker dan ik dacht.
gielie @SgtElPotato30 augustus 2022 11:43
Op mijn 13 pro doet hij geen macro bij de ultra wide, is dat een extra instelling?
SgtElPotato @gielie30 augustus 2022 13:36
Staat standaard aan, maar als je het uitgezet hebt vind je het onderaan in je camera instellingen!
gielie @SgtElPotato30 augustus 2022 19:26
Ultra wide en macro krijg ik niet voor elkaar. Volgens mij kan dat niet.
SgtElPotato @gielie30 augustus 2022 20:25
Juist wel, maar het kan op beide.
Commendatore @gielie30 augustus 2022 10:11
Best vaak eigenlijk, o.a. als ik een groot gebouw op de foto wil hebben, maar niet op grote afstand kan gaan staan, of als ik een overzichtsfoto wil maken van een binnenruimte. Die vervorming is wel iets waar je rekening mee moet houden, maar in mijn ogen niet per se een probleem bij alle foto's.
gielie @Commendatore30 augustus 2022 11:44
Misschien moet ik er toch maar eens mee gaan spelen.

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