AMD kondigt Ryzen 7000-serie desktopprocessors aan

AMD heeft zijn Ryzen 7000-serie processors voor de desktop aangekondigd. De fabrikant brengt hiermee een reeks modellen uit die de Ryzen 5000-generatie opvolgt en bovendien zijn intrede op de AM5-socket doet. Op 27 september brengt AMD de eerste vier Ryzen 7000-cpu's uit.

De komst van de Ryzen 7000-processors betekent een aantal grote wijzigingen ten opzichte van voorgaande desktopprocessors van AMD. Zo zijn de processors gebaseerd op de Zen 4-architectuur en worden de processorcores op 5nm gefabriceerd. Ook wordt, na jarenlang op de AM4-socket te hebben gezeten, de overstap naar AM5 gemaakt.

De AMD Ryzen 7000-processors

Tijdens het evenement werden vier processors aangekondigd, vergelijkbaar met hoe de fabrikant de Ryzen 5000-reeks initiëel begon. Het laagst gepositioneerde model van de nieuwe generatie is de Ryzen 5 7600X, een hexacore-processor met een turbokloksnelheid van 5,3GHz die 299 Amerikaanse dollar kost. Daarboven staat de Ryzen 7 7700X die met acht cores op maximaal 5,4GHz draait en 399 dollar moet gaan kosten. Vervolgens telt de Ryzen 9 7900X twaalf cores en een turboklok van 5,6Ghz met een prijs van 549 dollar. Het topmodel betreft de Ryzen 9 7950X, die net als zijn voorganger over zestien cores beschikt. De maximaal opgegeven turboklok van 5,7GHz ligt 800MHz hoger dan op de 5950X terwijl de prijs van 699 USD wel 100 dollar lager ligt dan zijn voorloper. Vanwege de huidige koers van de Euro ten opzichte van de dollar lijkt het erop dat de 7950X in Nederland inclusief btw bijna 20 euro duurder zal zijn in plaats van significant goedkoper. Voor de Ryzen 5 7600X is dat verschil met ruim 50 euro ten opzichte van zijn voorganger zowel in absolute als relatieve zin nog veel erger; de Ryzen 5 5600X werd eind 2020 met een adviesprijs van 309 euro in Nederland uitgebracht.

Modelnaam Architectuur Procedé Cores/Threads Baseclock Boostclock Cache (L2+L3) Tdp Adviesprijs omgezet naar euro's incl. BTW*
AMD Ryzen 9 7950X Zen 4 TSMC N5 16C/32T 4.5 GHz 5.7 GHz 80MB (16+64) 170W €846
AMD Ryzen 9 7900X Zen 4 TSMC N5 12C/24T 4.7 GHz 5.6 GHz 76MB (12+64) 170W €665
AMD Ryzen 7 7700X Zen 4 TSMC N5 8C/16T 4.5 GHz 5.4 GHz 40MB (8+32) 105W €483
AMD Ryzen 5 7600X Zen 4 TSMC N5 6C/12T 4.7 GHz 5.3 GHz 38MB (6+32) 105W €362

*Geschatte prijzen op basis van MSRP in Amerikaanse dollar omgezet naar Euro's met 21% BTW toegevoegd. Dit is niet door AMD zelf bevestigd of gecommuniceerd.

Zen 4: een 13 procent hogere IPC

AMD stelt dat het met Zen 4 gemiddeld 13 procent meer prestaties per kloktik kan leveren dan met Zen 3 het geval was. Dit cijfer ligt iets hoger dan wat het bedrijf enige tijd geleden nog noemde. De verdere verhoging van de ipc is bereikt door verschillende onderdelen te blijven optimaliseren, aldus de fabrikant. De grootste winst komt achtereenvolgens van een verbeterde front end, het beter afhandelen van load/store-operaties, een geoptimaliseerde branch predictor, execution engine en L2 cachegeheugen. Gezamelijk komt dit gemiddeld dus uit op een 13 procent hogere ipc volgens AMD, waarbij de fabrikant naar 22 verschillende workloads kijkt. Per test lopen die verbeteringen wel redelijk uiteen; Cinebench R23 ziet bijvoorbeeld een verbetering van 9 procent terwijl wPrime er maar liefst 39 procent op vooruit gaat.

Ryzen 7000 ipc

5nm: kleiner en zuiniger

Met trots presenteerde AMD zijn nieuwe generatie cpu's als de eerste op 5 nanometer geproduceerde desktopprocessors, wat de fabrikant laat uitvoeren bij TSMC. Dit productieprocedé maakt zuinigere transistors mogelijk die met een lager energiegebruik uit de voeten kunnen, en tegelijkertijd geschikt zijn om kortstondig hoge kloksnelheden te behalen. Ook betekent de hogere dichtheid dat een Zen 4-core samen met het L2-cache ongeveer de helft van het oppervlak van een Intel Alder Lake-core met L2-cache inneemt, wat de productiekosten voor AMD beperkt.

Ryzen 7000 core area

De grootste sprong in productietechniek zit echter niet bij de processorcores, maar bij de i/o-die. Hoewel dit in de presentatie amper aan bod kwam, stapt AMD voor deze specifieke chiplet over van het grijsgedraaide 12nm-proces bij GlobalFoundries naar het veel modernere 6nm bij TSMC. Dat is uiteraard niet helemaal hetzelfde niveau als de 5nm-chiplets voor de processorcores, maar betekent desondanks wel een flinke stap vooruit. Volgens AMD vermindert dit niet alleen de afmetingen van de chip, maar biedt de geheel opnieuw ontworpen i/o-die op het kleinere procedé veel meer aansturingsmogelijkheden voor een slim energiebeheer, wat de desktopprocessors van afgelopen generaties moesten missen ten opzichte van hun mobiele tegenhangers. Dit slimmere energiegebruik moet met name de prestaties bij lager ingestelde TDP's verbeteren. Zo zou de Ryzen 9 7950X bij 65W tot 74 procent beter moeten presteren dan de 5950X, terwijl dat bij 170W een kleinere voorsprong van 35 procent bedraagt.

AMD heeft er voor gekozen om de geheugencontroller, die onderdeel uitmaakt van de i/o-die, specifiek te ontwikkelen voor DDR5, en ondersteuning voor DDR4 achterwege te laten. Wil je de overstap maken naar een Ryzen 7000-serie processor vanaf een eerdere AMD-cpu, dan ben je dus genoodzaakt om ook een nieuw moederbord en nieuw werkgeheugen aan te schaffen.

Ryzen 7000 efficiency

Geïntegreerde gpu standaard aanwezig

Met de komst van een modernere i/o-die voegt AMD een igpu toe aan deze chip, waardoor alle zojuist aangekondigde Ryzen-processors zonder losse videokaart kunnen werken. Details en specificaties over deze geïntegreerde gpu geeft AMD nog niet. Wel laat de fabrikant weten dat de chip in staat is om meerdere beeldschermen aan te sturen en dat moderne encoders en decoders voor video aanwezig zijn. Op de vraag of elke Ryzen 7000-processor een functionele igpu zal hebben, kon de fabrikant geen bevestiging geven, maar voor de vier aangekondigde modellen is dat wel het geval.

Socket AM5: ondersteund tot en met 2025, meerdere chipsets

Alle Ryzen 7000 desktopprocessors zijn voor socket AM5 ontworpen. Deze socket volgt de populaire AM4-socket op, die dankzij langdurige ondersteuning vanuit AMD op veel goodwill heeft kunnen rekenen vanuit hardwareliefhebbers. Met AM5 doet AMD de belofte deze socket te ondersteunen tot en met 2025, met mogelijke uitloop naar het jaar daarna. De fabrikant deed geen uitspraak over het aantal processorgeneraties dat daarmee voor AM5 zal uitkomen in de komende jaren. Wel liet het weten dat er meerdere chipsets beschikbaar zullen komen voor moederbordfabrikanten, en dat zowel X670 als B650 een Extreme-variant zal krijgen, waarbij het voornaamste voordeel is dat alle PCIe-lanes Gen 5 zullen zijn. X670-moederborden zullen in de maand september al uitkomen, B650-borden volgen in oktober.

Ryzen 7000 socket AM5 2025

AMD EXPO: XMP op zijn Ryzens

Ten slotte kondigde AMD nog EXPO aan, wat staat voor Extended Profiles for Overclocking en kan worden gezien als directe tegenhanger van Intels XMP. Hiermee kan werkgeheugen eenvoudig worden overgeklokt naar snelheden die de fabrikant van het geheugen zelf ondersteunt, maar de officieel ondersteunde maximale snelheid vanuit de processor overstijgt. AMD blijft net als voorheen ook op Ryzen 7000 XMP ondersteunen, maar geeft aan dat EXPO-ondersteunende geheugenmodules naar verwachting nog beter en stabieler zullen functioneren dan wanneer XMP wordt gebruikt.

AMD Ryzen EXPO AM5

Door Reinoud Dik

Redacteur

Feedback • 30-08-2022 01:30 230

30-08-2022 • 01:30

230

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Reacties (230)

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Astennu
30 augustus 2022 01:57
Mijn eerste indrukken van de presentatie zijn een beetje gemengd.
De IPC was wel hoger dan verwacht en ook de multi core prestaties en performance per watt waren beter dan ik had verwacht. maar ik vond het wel erg zwak dat ze vervolgens geekbensh gebruiken om de Single core prestaties te testen.
Daar na vergelijken ze de 7600X met de 12900K maar we weten ook van de eerdere generaties dat de verschillen tussen een 3600X en 3950X of 5600X en 5950X relatief klein waren. Dus ja de 7600X is qua gaming een betere keuzen qua prijs prestatie maar dat is die ook tov de 7950X.

Maar goed dit zijn natuurlijk wel dingen die Intel en nVidia ook op zo'n manier zullen laten zien.

Ik vind het zelf ook wel jammer dat ze geen vergelijking doen met de 5800X3D maar dat is denk ik omdat die in sommige speciale gevallen sneller is dan de 7950X en in andere gevallen zal Zen4 het door de hogere IPC en clocksnelheden wel weer winnen.

Ik vind de prijzen ook erg tegen vallen vooral de 7600X is erg duur en vraag me af of die zich dan wel goed kan meten vs een 12600 of 12700K.
Daarnaast zijn moederborden ook erg duur. Dus als je al AM4 hebt zou ik denk ik mooi een 5800X3D er in prikken of als je een oudere CPU hebt is een 5600 misschien ook al een mooie budget upgrade. (mits het over gaming performance gaat)
Voor MT kan je prima een 5900X of zo kopen voort een leuk prijsje.

Ik heb het idee dat AM5 momenteel wel echt voor de mensen is die voor high end / Premium performance gaan. CPU's zijn veel duurder, Moederborden zijn veel duurder en DDR5 is veel duurder. Dus qua prijs prestatie verhouding tov AM4 + Ryzen 5000 en ook Intel met ADL die DDR4 kan gebruiken is dit toch wel een lastig verhaal.

Ik vermoed dat AM4 en Ryzen 5000 er voorlopig nog even naast blijven bestaan als budget / midrange optie.

Edit:
En als laatste de commitment om AM5 te ondersteunen tot at least 2025 met wel een + er achter. Maar dat betekend niet perse 2026. Dat vind ik ook een beetje zwak
Het houd dus eigenlijk in dat ze alleen Zen4 en Zen5 hoeven te ondersteunen om hier aan te voldoen. gezien de roadmap komt Zen5 in 2024 uit er is dus best een kans dat Zen6 dan pas in 2026 het licht zal zien.
Het kan natuurlijk wel zijn dat ze Zen6 ook nog gaan ondersteunen (gezien het een upgrade is van Zen5 waar Zen5 een hele nieuwe architectuur is) of dat Zen6 toch nog in 2025 uit gaat komen.

Zelf hoop ik wel dat ze Zen6 ook nog op AM5 ondersteunen. Maar ik verwacht geen 4 CPU generaties zoals we met AM4 gezien hebben.

[Reactie gewijzigd door Astennu op 23 juli 2024 13:00]

Boxman @Astennu30 augustus 2022 02:46
Bij welke prijzen zou je deze processoren niet 'erg duur' vinden? In euro-prijs lijkt het dat ze stuk voor stuk goedkoper gaan zijn dan de vorige generatie.. USD launchprijs is gelijk aan de 5000 serie, en dat alles nadat we double-digits inflatie hebben gezien het afgelopen jaar. Relatief gezien zijn de CPU's dus 'veel goedkoper' en zeker niet 'veel duurder' zoals jij zegt.

Moederborden duur.. Maar dat zijn ze bij Intel net zo goed, die voor elke scheet en nieuw socket ontwerpt. Een nieuwe PC bouwen is duur, maar dat heeft niet zoveel met de 7000 serie te maken.
En als laatste de commitment om AM5 te ondersteunen tot at least 2025 met wel een + er achter. Maar dat betekend niet perse 2026. Vind ik ook een beetje zwak
En daarop doorgaand zijn dit soort zinnetjes wel de zinnetjes die de schijn wekken dat dit vooral een bash-post is, want als je naar de concurrent kijkt is dit wel een van de laatste punten waar je kritisch over zou kunnen zijn.

Je gaat van een hoop als-dan uit om met een rare kronkel toch kritisch te zijn over een commitment van AMD om meerdere generaties CPU's op hetzelfde platform te garanderen.
Astennu
@Boxman30 augustus 2022 03:01
Ze zijn duur tov ADL en tov CPU's als de 5600 en 5700X. -+ de 5900x en 5950X zijn nu ook voor minder te koop in de winkel. Daarnaast heb je hele goede betaalbare B550 borden. B650 laat nog even op zich wachten en de geruchten over die prijzen zijn helaas niet best.

Ja de 7950X msrp is een stuk lager maar het is overall wel een duurder platform. Tijd zal leren voor welke bedragen je straks kan instappen in het begin met alleen X670(E) en DDR5 zal dat relatief duur zijn.

Ik ben daar bij Intel ook altijd kritisch over geweest. Mensen die hier langer rond lopen weten dat ik AMD een warm hart toe draag en Intel en nVidia vanwege hun bedrijfsvoering en anti consumer gedrag juist niet.

Maar dat betekend niet dat ik niet kritisch ga zijn als AMD dingen doet waar ik het niet mee eens ben. Ik had gewoon liever gezien dat ze hadden gezegd support for at least 3 generations. Nu doen ze dat duidelijk niet en laten ze dat in het midden. Is het een ramp? Nee. Vind ik het jammer? Ja dat zeker. Zeker gezien de 4 generaties van AM4 en wat coor een succes het daardoor was.

[Reactie gewijzigd door Astennu op 23 juli 2024 13:00]

Boxman @Astennu30 augustus 2022 03:17
Nogal wiedes dat de vorige generatie voor goedkoper te krijgen is. De nieuwe generatie is duurder omdat hij sneller is. Als je de vergelijking wil maken op basis van prijs/performance, dan is dat bijzonder lastig zonder reviews. Waar baseer jij je op dat ze tov Adler Lake slechter geprijsd zouden zijn? Je zegt het wel, maar noemt nergens waarom.

Een speculatie zou je kunnen maken; als je kijkt naar bijvoorbeeld de MT performance van de 5900x tov 12900k, en daarbij er even vanuit gaat dat de 5900x ook een +34% multithread performance gaat krijgen, gaat de 7900x met zijn 549$ flink voorbij aan de 12900k voor minder dan wat een 12900k nu kost. Dus hoezo is hij dan duur?
Tijd zal leren voor welke bedragen je straks kan instappen in het begin met alleen X670(E) en DDR5 zal dat relatief duur zijn.
De presentatie noemt het gewoon specifiek. Moederboards vanaf 125$ vanaf het begin. Volgens mij is dat helemaal geen dure instap, veel B550 boards zitten daar ook rustig tegenaan of boven. DDR5 is een stukje duurder inderdaad, maar ook weer niet onbetaalbaar. Met 105 euro voor een fatsoenlijk DDR4 setje van 32GB tov 160 voor een evengroot DDR5 setje is dat allemaal een stuk minder schijnend dan dat je doet voorkomen.

[Reactie gewijzigd door Boxman op 23 juli 2024 13:00]

Astennu
@Boxman30 augustus 2022 03:33
Snap ik maar het is wel iets om in je achterhoofd te houden de meeste diy pc bouwers hebben een beperkt budget en dan moet je keuzes maken.
Momenteel is AM4 dan nog steeds erg interessant.

En er zijn ook goedkopere ADL CPU's zoals de 12100 en 12400 die met een goedkoop bordje en DDR4 veel value for money geven.

Ik had het er misschien duidelijker bij moeten zeggen maar ik kijk vooral naar deze CPU's vanuit het gaming perspectief. Natuurlijk heb je ook compute, rendering ect dat is inderdaad een ander verhaal en dan is er een goede case voor de hogere modellen te maken. Vooral als het zakelijk is en tijd ook geld is.

Als ze de 125 dollar echt halen voor de borden en die dan ook decent zijn en geen rommel zoals sommige goedkope X570 en B550 borden dan valt het mee maar dat wil ik dan eerst even zien.

En welke modules heb je dan met elkaar vergeleken? Want je hebt voor leuke prijzen al 3600CL16 DDR4 maar het DDR5 geheugen wat het maximale uit de infinity fabric clocks kan halen voor DDR5 met lagere latency's is volgens mij best wel duur.

Er moeten ook eerst nog wat tests gaan komen over memory scaling en if clock scaling. Wellicht heeft Zen4 minder baat bij hogere snelheden. Maar dat is nu nog lastig te zeggen. Ik ga er voor nu van uit dat je liever iets van 6000CL30 wilt hebben.
Boxman @Astennu30 augustus 2022 03:46
Als ze de 125 dollar echt halen voor de borden en die dan ook decent zijn en geen rommel zoals sommige goedkope X570 en B550 borden dan valt het mee maar dat wil ik dan eerst even zien.
Dat je het eerst wil zien snap ik, heel verstandig ook. Maar andersom plaats je die nuances nergens bij je afrekenende stellingen in je eerste post. Sterker nog, je maakt je punt met een stelligheid die doet vermoeden dat je de prijzen al hebt ingezien, terwijl niets dus minder waar is:
Daarnaast zijn moederborden ook erg duur.
en
CPU's zijn veel duurder, Moederborden zijn veel duurder en [...]
Dat je kritiek hebt op een nieuwe processor kan prima, maar hou het dan bij de dingen die je weet en kan staven zonder daar speculatieve randfactoren bij te halen en die als zelfverklaard feit te presenteren.
Ik ga er voor nu van uit dat je liever iets van 6000CL30 wilt hebben.
Ja zo kan ik hem ook. "DDR5 is veel duurder" (als je er een absolute top-end set in mikt :+ ) Dat gaat toch helemaal niet op in je verhaal als je een budget build wil doen? Enerzijds zeg je dat het een nadeel is dat ze geen DDR4 ondersteunen (wat een stuk trager is dan DDR5 in doorvoer), tegelijkertijd zeg je dat als je DDR5 moet gebruiken je een dikke high-end kit nodig hebt om je processor te voeden. Dus als er DDR4 ondersteuning was, zou je blij zijn met de trage kit, maar bij DDR5 ondersteuning is alleen het beste goed genoeg, en dat is te duur, dus het platform is te duur - daar gaat gewoon iets mis in je redenering.

[Reactie gewijzigd door Boxman op 23 juli 2024 13:00]

batteries4ever @Boxman30 augustus 2022 10:36
Ik ben aan het overleggen of ik een Sony console koop of een gaming PC bouw. Als ik dat laatste doe heb ik niet alleen een processor nodig maar CPU+MB+RAM+Grafics+..
Het punt dat @Astennu maakt is dat het heel goed mogelijk is dat je in veel gevallen nu vaak meer "performance per €" krijgt bij de 5000 series dan bij de 700 series, o.a. doordat AMD DDR4 support stopt en een ander MB nodig heeft. Het is logisch dat je niet eeuwig op hetzelfde MB met dezelfde RAM kan werken, maar bij deze generatie is de overstap wel wat kostbaar, niet zozeer door de CPU zelf, maar door wat je eromheen nodig hebt. Het is dus te hopen dat de prijzen snel wat naar beneden komen, zeker bij een aankomende economische crisis... we gaan het zien!
SG
@batteries4ever30 augustus 2022 23:30
Als ik mijn vega56 later vervang door iets RDNA3 navi 33 of 32 dan is het weer stuk meer een game PC ook met 1950X . En die PS5 komt er ook nog maar op de PS4 gaat ook nog goed.
Astennu
@Boxman30 augustus 2022 10:38
Daar heb je wel een punt echter zijn die 125 USD borden er nog niet. Ze zeggen alleen "Motherboards starting from 125 USD" en niet welke dat zijn en wanneer ze komen en welke dit dan zijn. David zegt ook "This year we expect to see motherboards in market starting from 125 USD".

Dan denk ik dat dit niet over X670 gaat. Dus niet @ launch beschikbaar die zullen dan pas bij B650 komen net als dat bij X570 in het verleden was.

B550 was in het begin ook relatief duur maar daar kun je nu voor 60-70 euro de borden krijgen die eerst 120 waren. (zijn niet allemaal even goede borden dus je moet daar wel even opletten.)

De tot nu toe gelekte prijzen van webshops beloven ook nog niet veel goeds voor de high end borden. Die lijken toch echt een stuk hoger te zijn dan de prijzen van de high end X570 borden. Ik hoop dat er ook een betaalbaar X670E bord komt al vrees ik dat we die voorlopig niet onder de 200 euro gaan zien.
En ja het klopt dat ik daar nu nog geen bewijs voor heb behalve de prijzen die nu online opduiken.

Daar komt bij dat als je PCI-E 5.0 voor GPU en SSD wilt je perse een X670 Extreme of B650 Extreme moet hebben wat de prijs weer opdrijft. Voorlopig is PCI-E 4.0 wel genoeg voor de GPU maar je hebt dan niet alles meteen next gen en future proof als je voor de goedkopere oplossing gaat. Wat je bij B550 wel PCI-E 4.0 GPU en Storage als optie had (wat toen de tijd het beste was).
Dat je kritiek hebt op een nieuwe processor kan prima, maar hou het dan bij de dingen die je weet en kan staven zonder daar speculatieve randfactoren bij te halen en die als zelfverklaard feit te presenteren.
Ik had inderdaad wat duidelijker moeten toelichten wat ik bedoelde.
Het ging mij vooral over de 7600X en 7700X. De markt is inmiddels veranderd sinds de 5600X en 5800X uit kwam. Waar er toen minder concurrentie van intel was heeft intel nu Alder Lake en Raptor lake is op komst.
In het budget segment heeft intel hele sterke CPU's. Waar AMD met de 5600 al wat moeite mee heeft om qua prijs prestatie verhouding bij te blijven.

Ik snap dat ze Ryzen 7000 in het high end en Enthousiast segment stoppen. Maar dat betekend wel dat hun low end en midrange aanbod niet echt gaat verbeteren. Ze lijken er nu toch een beetje van uit te gaan dat mensen dan wel meer willen betalen voor de 7600X en tot Raptor Lake uit komt lukt dat mogelijk ook wel mits de 7600X de 12900K in onafhankelijke benshmarks kan verslaan. Maar ook die moeten eerst nog uit gaan komen. (al heeft AMD in het verleden verwachtingen wel waar gemaakt als het gaat over de benshmarks die ze in deze presentaties laten zien).
Ja zo kan ik hem ook. "DDR5 is veel duurder" (als je er een absolute top-end set in mikt :+ ) Dat gaat toch helemaal niet op in je verhaal als je een budget build wil doen?
Het gaat er mij om dat je anders misschien amper voordelen hebt van DDR5 als je voor 4800CL40 gaat. Tests gaan dat nog wel laten zien. Maar als je tests zag met DDR5 bij ADL was dat meestal ook met snellere kits. Qua latency vs mt/s wil je in vergelijking met 3600CL16 eigenlijk wel richting de 6000CL30 wil je niet een veel hogere latency krijgen. Alleen meer bandbreedte werkt niet als je het hebt over gaming performance.

Het ligt er aan wat je wilt doen. En als we het over budget builds hebben kan je met DDR4 ook veel goedkoper dan 3600CL16
Je hebt voor 97 euro een 32GB 3200CL16 kit @ 10ns.
De goedkoopste 32GB kit voor DDR5 is 4800CL38 voor 167 euro @ 15,83ns.

Dus ja je hebt meer bandbreedte maar de latency is een stuk hoger en je betaald aanzienlijk meer. Wil je die 10ns evenaren moet je naar een 5600CL32 kit en dan zitten we op 280 euro.

Het is natuurlijk nog de vraag in hoeverre AMD het voor elkaar gekregen om die latency's te verbergen. En hoe Zen4 scaled als je van 4800CL38 naar 5600CL32 gaat of 6000CL30 gaat. Maar als je kijkt naar de pure memory latency aan de module kant zijn er in ieder geval aardige verschillen.
Echter is DDR4 geen optie. Bij ADL kon je mooi zien of DDR5 voor jou toepassing de moeite waard was. En wat voor een DDR5 geheugen je moest kopen om echt voordeel te hebben tov high end DDR4 wat je mogelijk al in je bezit had.

We moeten de reviews maar even gaan afwachten wellicht valt het mee maar kijkend naar ADL:
https://www.techpowerup.c...erformance-scaling/5.html
en
https://www.youtube.com/watch?v=LU_w9fZvSso

Heb je toch wel wat beter DDR5 geheugen nodig om DDR4 te evenaren en dus niet te veel van de prestaties die je nieuwe architectuur kan bieden op tafel te laten liggen en vooral ook echt hogere prestaties te krijgen voor het extra geld wat je betaald.

En daar komt bij dat je bij AMD te maken hebt met de infinity fabric welke aan de DRAM snelheid gekoppeld is. We moeten daar ook nog gaan zien waar de sweetspot bij Zen4 zit. Zen1,2 en 3 bleven in games lekker door schalen bij sneller geheugen vooral omdat de Infinity Fabric snelheden dan hoger werden en de communicatie dan sneller was en ook voor lagere latency's zorgde. Daar heeft Alder lake geen last van die heeft daar een losse Uncore Clock voor.

En ook hier ja we weten nog niet hoe dat voor Zen4 gaat uitpakken. Maar ik houd daar wel een beetje rekening mee. Dat had ik misschien wel beter en duidelijker kunnen verwoorden.

Edit:
De aangekondigde DDR5 EXPO kits gaan tot 6400MHz dus wie weet is dat dan ook nog wel 1:1 te draaien zoals 3600 dat bij DDR4 dan de officiële 1:1 waarde is. Wie weet is met overclocking nog wel meer mogelijk bv 6800 1:1.

[Reactie gewijzigd door Astennu op 23 juli 2024 13:00]

vladimirN @Boxman30 augustus 2022 10:15
Hij heeft toch gewoon gelijk?
De "instapper" is bij AMD van onder de 220euro (voor de 5 3600) gestegen naar 370euro voor de 5 7600X, bij een teruglopende marktvraag. (Dat de lager gepositioneerde CPU's 2 pas 2 jaar later zijn verschenen louter als reactie op Intels Alder Lake aanbod doet daar niks aan af). Neem daarbij het veel duurder DDR5 geheugen (vanaf 5.4eur/GB voor 5200MHz tov 3.6eur/GB voor 3600MHz DDR4) en je instapprijs voor het nieuwe platform ligt minimaal 50% hoger tov eerder generatie. De 5 3600 was voor een goede reden AMD's best verkopende processor en om en na bij de 200euro is gewoon de sweet spot als je grote volumes wil verkopen veel marktaandeel wilt.

Zoals bij Anandtech vroeger al de ronde deed: bad cpu products don't exist, bad pricing does.
Hukkel80 @vladimirN30 augustus 2022 18:26
Ik ben het eens hoor. 362 euro voor een 5 serie is niet nodig. AMD is in dat opzicht hetzelfde als Intel en Nvidia. Als het goed gaat dan pompen ze de prijzen omhoog. De afgelopen jaren heb ik regelmatig de 5 3600 voor mensen gebruikt voor een midrange game pc. Toen de 5 5600 uit kwam deed ik dat nog steeds af en toe want die was in verhouding veel goedkoper dan de 5 5600. En nu ben ik weer terug naar Intel gegaan voor de i5 12400.

Ik snap echt wel dat prijzen omhoog vliegen. Maar 362 euro voor een 6 Core die ze 2 generaties geleden nog voor iets boven de 200 verkochten gaat echt te ver.

Zijn het goede processoren? Natuurlijk! Maar zijn ze de prijzen waard? Nee, in mijn ogen niet.
vladimirN @Hukkel8030 augustus 2022 19:54
Imho is AMD in dit opzicht erger dan Intel. Intel heeft altijd een betaalbare optie beschikbaar gehad en werd alleen de high-end volkomen absurd geprijst. (Alhoewel je het bevriezen van het aantal cores door Intel ook geen schone actie kunt noemen), AMD heeft de 5-series pas beschikbaar gemaakt toen Intel het afdwong, terwijl de 5700X allang in de vorm v.d. 7 5800 (non X) bij OEMs beschikbaar was. Blijkbaar was de marge op de goedlopende7 3700X nog niet voldoende.... Bij AMD hebben ook eerst de Threadrippers uit de markt geprijst en nu worden de lager gepositioneerde Threadripper-pros ook alleen beschikbaar voor OEM's. Ofwel voor de gewone consument is meerkanaals geheugen (>2) met hoge kloks geen betaalbare optie meer.
SG
@vladimirN30 augustus 2022 23:26
Vind ik niet. AMD gebruikt chiplets als de vraag lager is dan aanbod epyc TR high-end ryzen dan kan je chiplets alloceren voor lowbudget. Het is niet commercieel rendable om Epycs op te offeren voor low budget cpu.
Dus als de vraag laag is en er genoeg overblijft voor midden en lage segment kan beschikbaarheid redelijk zijn.

Intel heeft voordeel en nadeel van monolitisch design. En de voordeel is dat geheel onafhankelijke allocatie binning en yield voor je lowbudget chips hebt. Dus die markt kan voorzien ook omdat ze door intel eigen fabs geproduceerd worden.

Dat is bij AMD dus nadeel van chiplets dat je allocatie van chiplets deelt met alle SKU na binning.
Maar ja als zo een prijs vechter bent dan moet je bij markt leiden budget vechter gaan en dat is iNtel.
Zelf ga ik voor AMD en ipv low budget dan spaar je budget en verhoog je upgrade cyclus dat hogere tier voor ook langere tijd gaat gebruiken.
Dus ipv elk jaar of 2 een low budget cpu upgrade. Kan ik ook over 5 a 7 jaar high-end gaan. Dan geniet je komende 3 jaar aan overkill ipv elk jaar of 2 tegen limieten te hangen. Ipv fixeren op 6 en 8 core kan je ook kijken naar de 12 core.
Gezien ik lange upgrade cyclus aanhou is het langdurige investering en dan is budget al gauw ver over de 500 euro . En frequnt lowbudget upgraden duur koop en hoop rompslomp. Heb Zen1 en kan uitstellen.
Boxman @vladimirN6 september 2022 21:16
Ook na de introductie van de 7000 series kun je die 5600 nog steeds voor 220 of minder krijgen. Daar is geen prijs ‘gestegen’.

Als je de vergelijking eerlijk wil trekken, kijk je naar de instapprijs per serie op het moment van verschijnen.
Ludewig @Boxman30 augustus 2022 09:28
Ja zo kan ik hem ook. "DDR5 is veel duurder" (als je er een absolute top-end set in mikt :+ ) Dat gaat toch helemaal niet op in je verhaal als je een budget build wil doen?
Het punt is dat een DDR4 3200C16 of 3600C18 kit sneller is dan een duurdere DDR5-4800. Dus als je er niet in prestaties op achteruit wil gaan zul je voor een snellere DDR5-kit moeten gaan.
laser50 @Ludewig30 augustus 2022 13:18
Another of DDR5’s key improvements over DDR4 is its data transfer rate. For Intel’s 12th generation of processors, DDR4 will run at speeds up to 3200 Megatransfers per second (MT/s), and DDR5 will run up to 4800 MT/s. This means DDR5 transfers data at up to 38.4 Gigabytes per second (GB/s), while DDR4 tops out at 25.6 GB/s—50% faster than DDR4’s maximum data rate.


Volgens mij loopt DDR5 vooralsnog wel sneller, ongeacht de slechtere timings.
N8w8 @Astennu30 augustus 2022 06:33
Als je per se vlak na release wat wilt kopen zijn sommigen mss idd beter af met een 12100/12400.
Maar ik mag toch aannemen dat lagere Zen4 modellen ook nog zullen volgen? Dit is "slechts" de eerste lichting.
Of komen die veel later pas? Bij Intel kwamen die iig maar 2-3 maanden na de hoge modellen.
Al was het wel zo dat Intel op de lowend het voordeel had, dat ze met hun eigen fabrieken daar ook productie capaciteit voor over hadden.
Astennu
@N8w830 augustus 2022 10:44
Die zullen vast wel komen maar kijk ook even naar Zen3. We hebben relatief recent pas de 5600 en 5700X gekregen. Voor die tijd was het ook niet nodig want AMD verkocht alles wat het kon produceren en dan snap ik dat je voor marges kiest. Ze hebben Ryzen 3000 toen ook meer voor de budget en miodrange markt laten zorgen.

Echter hebben we nog steeds geen Zen3 CPU's die goed kunnen vechten met de 12100 @ 108 euro. De 5600 zit meer rond de 195 euro en de 5600G welke een stukje langzamer is (door dat deze minder L3 cache heeft) maar wel een GPU heeft is 184 euro.

Er zal meer concurrentie vanuit intel moeten zijn wil AMD genoodzaakt zijn om met lagere modellen te komen / de prijzen van de huidige lineup wat te laten zakken.
Er is nog wel ruimte voor een 7600 non X maar lager dan een 6 core willen ze denk ik niet gaan. Dan moet je dingen gaan uitzetten die misschien prima werken om maar een lagere SKU aan te kunnen bieden. Dan kan je beter met een 7600 voor 200 dollar komen echter is de 7600X dan totaal niet interessant meer.

Ik snap AMD ook echt wel ze kunnen waarschijnlijk alle Zen4 chips die ze maken voor deze prijzen verkopen. Zowel de server als desktop CPU's gebruiken dezelfde CCD's.
Dus er is ook geen noodzaak voor ze om het lagere segment met deze chips te bedienen.

Dat maakt de 7000 serie voor de prijs bewuste koper alleen wel veel minder interessant.

[Reactie gewijzigd door Astennu op 23 juli 2024 13:00]

SG
@Astennu30 augustus 2022 23:34
Nou nee low budget gaat AMD pas voor als aanbod groter is dan de vraag. Dat punt dat niet elke EPYC verkocht wordt en TR en ook niet alle high-end ryzen. Dat er genoeg chiplets beschikbaar zijn voor lage segment.
Aangezien ze liever voor hogere sku gaan dan lage.
Astennu
@SG31 augustus 2022 09:17
Dat is toch min of meer wat ik zeg alleen in andere woorden? Dat doen ze pas als ze de duurder modellen in overvloed geven nu verkopen ze alles dus waarom. Een lagere goedkoper sku maken als je een duurdere ook kan verkopen.

Of bedoel je iets anders?
SG
@Astennu31 augustus 2022 21:08
Nee het is niet zozeer met ander worden. Maar met zwaar negatieve insteek als als of AMD zen4 zuigt.
Als 4 popi Yt kanalen volg zijn ze toch wel redelijk positief.

NAast X670 ( E ) dat is high-end platform met de 1st wave aan 4 SKU high-end.
Dit is dus high-end platform aankondiging en dat zal is voor consument dat ook bereid is om te investeren.

Een platrform dat ook Zen5 gaat krijgen.
In platform waar je bewust kiest voor PCI-e 5.0 om RTX50 of RDNA4 op los te laten.
Nvme 4x pcie 5.0 SSD op los kan laten.
Die dure mobo is die 2 a 4 extra layer om die PCi-e 5.0 differential match lanes kort naar de 1st mobo chip en dan kort naar de pci-e sloten en M.2 sloten. Te houden
Daar betaal je ook voor
Al ben ik ook bereid om een mobo te kiezen met 10gb nic. 40gb usb voor DAS optie.

Als je zoveel waarde hecht aan cheap AL dan ook aan cheap mobo met beperte 5.0 lanes. Bij AMD blijf je dan ook dan nog op AM4 wat als low budget aansluit bij AM5

Maar diegene die toch voor 7600x met 670E dan kies je dus voor platform waar je later 8800X3d in kan proppen met RX8800XT tegen meteor lake. Dat blijft gok.
Maar dan wil platform die nextnextgen g-kaarten moet aankunnen.

Punt is jouw glas is half leeg betoog waar anderen meer glas is half vol zien.

Vind je pcie5.0 overkil ja dan niet bij AMD , dat nog even wachten op B650 mobo ondertussen zal DDR5 ook wat dalen in prijs. Als prijs zo belangrijk is moet ook afwegen of top ddr5 die 5 a 15% die meerprijs waard is tov stock tamme ddr5.

4 SKU lijn zal nog verder uitgebreid worden met no X komen mogelijk ook APU.
Komen ook nog de lager TDP versies. Er komen ook laptop versies. En dan kan AMD wel een TDP troef hebben. Naast vergelijking met raptorlake laptops maar ook MAcbooks.

Naast dat 7600X kracht zit in MT en games ook niet slecht doen samen met lange upgrade path voor de een doordachte keuze waar ander liever voor cheap mobo met AL cpu gaat. Wat vind je belangrijk. Dat moet ieder zelf kiezen.

Ik stel misschien wel uit tot midden volgend jaar ivm onzekere tijden.

Maar ik zou sowieso wachten op 3dcache versies. En dan veel memory 4 sloten ipv snel memory de extra cache vangt mindere bandbreedte en latency op.

En ten 1st waar de SKU in onafhankelijke reviews vallen. En ondertussen zal raptor lake er ook zijn en dan die reviews af wachten. Dat de feiten op tafel liggen. Ipv op onderbuik gevoelens. Ja ik ben positief.
Astennu
@SG1 september 2022 23:58
Als je al mijn berichten hebt gelezen zou je weten dat ik nergens heb gezegd dat Zen4 zuigt.

Ik ben ook n iet perse voor Al cheapo ik heb zelf duurdere hardware dan de meeste mensen kopen. Maar ik weet dat veel mensen wel kijken naar prijs prestatie verhoudingen.
En ik moet zeggen dat ik nu de hardware steeds duurder wordt ook niet meer het beste van het beste koop. Daarom heb ik een 6800XT, B550 Gaming Edge Wifi maar wel een 5800X3D.
Dus niet het goedkoopste maar ook niet het duurste.

En ik merk ook dat AMD gewoon wat voorzichtiger is met uitspraken en wat minder belooft zodat mensen ze niet aan hun woord gaan houden als het mislukt. En dat is op zich wel verstandig maar dat betekend dus wel dat we nog niet zeker of we Zen6 ook op AM5 gaan zien. Al acht ik die kans wel groot. Of X670E die dan ook gaan ondersteunen wordt ook even afwachten.
d3x @Astennu30 augustus 2022 08:19
Kijk en dat is nu net hetgeen altijd hier enkel bij tweakers bovenkomt. Men spreekt hier altijd over budget gaming en hoe duur dan wel een 5600x en nu de 7600x is tov de 12100 en 12400. Ja dat klopt, prijs/perf gezien zijn dat heel goede cpu voor gaming maar zeker niet het walhalla. Lange termijn als je wienig interesse hebt in upgrades wordt er al vaak gekeken naar een iets zwaardere processor. Als je dan al wil upgraden dan weet je dat je met AMD mobo heel wat generaties verder kan. Zo kan je in 2 richtingen vlot upgraden. Of je CPU upgraden of later je mobo upgraden (x370-x570 - 2x00 - 5x00) mooi socket compatibel en laat toe met een open markt iets te veranderen als de pricing juist zit.

Het AM5 platform is nu wel iets duurder maar je hebt dan ook ineens pci-e en ddr5 en de reden waarom AMD geen hard commit geeft hangt veelal af van de standaarden omtrent PCI-e en DDR die momenteel in de maak zijn. Ze zullen zeker wel de groeipijnen meegenomen hebben van het AM4 platform. ADL mag dan wel beide hebben maar je moet sowieso een mobo upgrade doen als je dan toch ddr5 wil en er komt einde vd maand nog een cpu refresh aan en het platform is terug dood. Er gaan zelfs al geruchten dat Raptor een nieuw mobo nodig heeft als je de max turbo wil hebben, tot zover dus je upgrade mogelijkheden.

Om maar even dan terug te komen op budget en keuzes, ja AM5 is duur maar AM4 is nog steeds op budget gericht en stopt niet met productie, als je dan even verder gaat kijken naar verkoop bij grote online shops zie je dat dit vooral continent afhankelijk is en dat de AM4 zeer populair blijft desondanks de ouderdom vna het platform.....

Ze steken er trouwens nu ook voor dezelfde prijs een GPU in binnen die TDP, nog zo iets wat hier vaak op tweakers door menig blue lover de ideale is als je "GPU swap wil doen of een test".

https://www.amazon.de/-/e...lers/computers/430177031/
https://www.amazon.co.uk/.../zgbs/computers/430515031
https://www.amazon.com/Be...Processors/zgbs/pc/229189
https://hothardware.com/p...y_cpus_sold.jpg&tag=popup

[Reactie gewijzigd door d3x op 23 juli 2024 13:00]

Katsunami @Astennu30 augustus 2022 12:05
... de meeste diy pc bouwers hebben een beperkt budget ...
En niet alleen op het gebied van computers. Er zijn zat mensen op fora die honderd-uit lopen te discussiëren over de duurste processoren, grafische kaarten, foto-camera's en lenzen, maar die in andere topics op diezelfde fora zeggen dat die producten wel "ERG veel kosten en dat ze er vanwege <speciale reden X> het geld niet voor hebben."

Met andere woorden: veel te veel mensen praten meer over producten dan dat ze die aanschaffen of gebruiken. Iemand die daadwerklijk een nut heeft voor een CPU als een Zen 4 7950 die weet dat wel, en zorgt ervoor dat diegene daar ook het budget voor heeft. Zo'n processor schaf je niet aan om een beetje te gamen.

[Reactie gewijzigd door Katsunami op 23 juli 2024 13:00]

RuudSchmitz @Astennu30 augustus 2022 22:48
je klinkt als iemand die voor een dubbeltje op de eerste rang wil zitten bij het uitkomen van nieuwe productlijnen. Zo werkt het nu eenmaal niet. Wees realistisch. Geen nieuwe producten met oude producten vergelijken als het om prijzen gaat. Niet hebben over mensen met beperkte budgetten die meteen de nieuwste spullen willen. Ik wil óók wel elk jaar als Mercedes een nieuwe AMG uitbrengt een nieuwe, maar ja.....
Astennu
@RuudSchmitz31 augustus 2022 09:21
Nee hoor helemaal niet. Ik heb zelf een 5800X3D die koop je niet als je uit bent op koopjes.

Ik zeg alleen dat het nu niet zo interessant is om te upgraden als je op AM4 zit. Je kan heel simpel van een 1000 of 2000 serie naar een ook hele snelle 5000 serie cpu gaan. Je geheugen kan je blijven gebruiken dus ook dat is mee genomen.

En als je wle DDR3 hebt en je bent er al zo ver mee gekomen is een Ryzen 5000 setup ook interessant qua prijs prestatie verhouding. Borden, geheugen en de CPU's zijn erg goedkoop tov de 7000 serie.

De 7000 serie is nu vooral voor de mensen die het beste van het beste willen en het niet erg vinden om er meer voor te betalen. Waar natuurlijk niets mis mee is.

Maar afhankelijk van je use case en budget kan een 5000 setup nieuw ook nog steeds interessanter zijn dan de 7000 serie.
Frame164 @Astennu30 augustus 2022 07:43
Als je een beperkt budget hebt kan je beter een complete pc kopen en die upgraden waar nodig of zinvol.
GekkePrutser @Boxman30 augustus 2022 07:09
Nogal wiedes dat de vorige generatie voor goedkoper te krijgen is. De nieuwe generatie is duurder omdat hij sneller is.
Als componenten met elke generatie duurder zouden worden, dan zou een PC allang onbetaalbaar zijn geworden. Het is juist normaal dat de prijs van de huidige stand der techniek ongeveer gelijk blijft.

[Reactie gewijzigd door GekkePrutser op 23 juli 2024 13:00]

Finraziel @GekkePrutser30 augustus 2022 07:48
De dollar introductie prijzen zijn toch ook niet hoger? Het is wel altijd al zo dat een vorige generatie ondertussen afgeprijsd is ten opzichte van toen ze geïntroduceerd waren, dat is wat je nu ziet.
Fiander @Finraziel30 augustus 2022 08:52
De dollar introductie prijzen zijn toch ook niet hoger?
Nee, maar de Dollar zelf wel. Dat alleen scheelt in anderhalf jaar al 20% wat een CPU hier nu duurder is ten opzichte van toen. Die 20% mag je natuurlijk ook bij de vorige generatie rekenen. Die zijn nu ook 20% duurder dan toen. ( exclusief prijs wijzigingen van het product zelf )
Finraziel @Fiander30 augustus 2022 08:57
Ja maar amd is een Amerikaans bedrijf, zij brengen hun producten dus uit in dollars. Als je het hebt over of producten generatie op generatie duurder worden of niet dan zou ik eerder naar de dollar prijs kijken. Dat het effectief voor ons duurder wordt omdat onze economie in de goot ligt, ja dat is punt twee en klopt ook.
Dennism
@Finraziel30 augustus 2022 13:06
Voor ons is kijken naar de dollar prijs natuurlijk niet zo interessant in de praktijk. In theorie leuk, maar in de praktijk hebben wij er niets aan zouden in dit geval dollar prijzen gelijk blijven maar euro prijzen generatie op generatie 20% stijgen. Dat laatste is immers wat wij uiteindelijk zullen moeten afrekenen bij een eventuele aankoop, niet die dollar prijs die zo leuk gelijk is gebleven, of zelfs wat lager geworden.

[Reactie gewijzigd door Dennism op 23 juli 2024 13:00]

Finraziel @Dennism30 augustus 2022 13:14
Dat klopt, maar daar ging het niet om. Hierboven werd gesteld dat nieuwe hardware niet duurder is omdat het sneller is omdat anders het steeds duurder zou worden. Maar het is wel normaal dat de straatprijs van een oud product ondertussen lager geworden is terwijl een nieuw product weer bij een launchprijs begint die over het algemeen hoger is dan wat die straatprijs van het oude product ondertussen was.
Dat staat echter los van dat onze munt minder waard is waardoor we nu meer moeten betalen.
Jouw voorbeeld is ook geen goede. Stel dat de munt wel stabiel zou zijn maar dat om een of andere reden hier toch de prijs elke generatie 20% zou stijgen terwijl de dollar prijs gelijk blijft... Wat denk je dat er dan gebeurt? Massale grijze import natuurlijk... Genoeg handelaars die dan in bulk in de VS in gaan kopen om het hier te verkopen. Dat is dus helemaal niet houdbaar na een paar generaties (3 keer 20% verhogen levert al een 73% hogere prijs hier op dan in de VS als de prijs daar gelijk bleef).
Dennism
@Finraziel30 augustus 2022 13:18
Welk voorbeeld van mij heb je het over dat niet zou kloppen? Ik heb het enkel over een mogelijk gen op gen stijging van Zen 3 naar Zen 4 van 20%, die niet geheel onwaarschijnlijk is. Dat kun je linksom of rechtsom prima uitleggen met allerlei valide redenen (zoals de zwakke euro), maar het blijft een gen on gen stijging van 20% die simpelweg voor veel consumenten lastig te verkroppen zal zijn, ook al is het prima uitlegbaar vanuit AMD en de rest van de retail keten gezien.

Dat zoiets, zou dit generatie op generatie blijven gebeuren enkele generaties lang, niet houdbaar is lijkt me evident, maar daar is hier gelukkig (nog) geen sprake van. Dus ook niet relevant.

[Reactie gewijzigd door Dennism op 23 juli 2024 13:00]

Finraziel @Dennism30 augustus 2022 13:23
Ohh zo, ja dan heb ik 'generatie op generatie' verkeerd gelezen. Ik las het als 'keer op keer' oftewel dat dit meerdere keren achter elkaar zou gebeuren.
Frame164 @GekkePrutser30 augustus 2022 07:45
De prijs van componenten is een soort zaagtand: bij introductie altijd duurder dan de vorige generatie om vervolgens te dalen naar hetzelfde niveau.
Giku @Astennu30 augustus 2022 03:10
DDR5 zal je toch moeten halen, zo niet nu, dan wel bij je volgende CPU.
Bovendien is DDR5 nauwelijks duurder dan DDR4.
Daarnaast moeten de meeste mensen (die geen high end hebben) toch een nieuwe mobo kopen bij aanschaf van een nieuwe cpu.
Zoveel duurder is het platform dan ineens niet meer.
Astennu
@Giku30 augustus 2022 03:35
Maar tegen die tijd is het goedkoper en heb je mogelijk al een 2e of 3e generatie DDR5 modules met nog hogere snelheden en lagere latency's. Dat is bij iedere memory generatie nog zo geweest.

We moeten nog scaling tests Ien. Maar met DDR4 wilde echt geen 2666MHz gebruiken maar veel liever 3200CL14/CL16 of 3600CL16/CL18.

En 3600 CL16 is nu heel betaalbaar. Ik vraag me af of je met 4800CL40 niet te veel performance laat liggen.

[Reactie gewijzigd door Astennu op 23 juli 2024 13:00]

d3x @Astennu30 augustus 2022 08:24
3200CL14/CL16 of 3600CL16/CL18

dan zoek je echt gewoon de micro perf verschillen in benchmarking op. Er staan toch tig reviews online die aangeven dat de sweatspot 3200 C16 en 3600 C18 zijn in gaming en betere CL amper verschil maken. Gaming hetgeen je focus was bij eerste posts btw....

je bent gewoon purist aan het uithangen

[Reactie gewijzigd door d3x op 23 juli 2024 13:00]

RuddyMysterious @d3x30 augustus 2022 12:23
Nét bij games gaat het verschil tussen normale RAM en zeer strak afgestelde RAM duidelijk worden, want de grootste verschillen zie je dan in de dips, i.e. de 1% en 0,1% lows. De 5800X3D is net sterkst op dat vlak, omdat de gigantische sloot L3 cache het gebrek aan snelheid van RAM moet opvangen. Indirect daardoor is de 5800X3D ook minder gebaat met snelle RAM, want de extra L3 cache compenseert prima.
Dennism
@RuddyMysterious30 augustus 2022 13:42
Ook dat valt regelmatig wel weer heel erg mee, vaak zie je bij dat soort tests dat de verschillen het grootst zijn in absurde scenario's waar ze de duurste cpu's, geheugen en gpu's dan combineren met een 720P of 1080P medium settings of soms 1080P high of ultra.

Ga je echter testen met een meer realistisch gebruiksscenario voor de gebruikte hardware zie je zeer regelmatig dat op 1440P en 4K de verschillen ineens veel kleiner zijn (of helemaal niet meer aanwezig), wat vaak logisch is, want de bottleneck ligt mogelijk ergens anders.

Waardoor eigenlijk over het algemeen de conclusie is dat het prijs verschil tussen een standaard DDR4 3200MT/s of 3600MT/s latje met normale timings en latjes met een gelijke snelheid maar erg strakke timings het eigenlijk nooit waard is, tenzij het prijsverschil nihiel is.
d3x @RuddyMysterious30 augustus 2022 13:40
https://www.youtube.com/watch?v=9IY_KlkQK1Q

marginaal verschil benchmarking, niet de giga prijsverschillen in waarde...
RuudSchmitz @RuddyMysterious30 augustus 2022 22:50
als je die 1% en die 0,1% niet meet, dan merk je het nauwelijks, wist je dat ?
RuddyMysterious @RuudSchmitz31 augustus 2022 13:31
Absoluut onwaar, je merkt best goed wanneer je spel ineens effe stottert of bevriest. Dat is ook exact de reden waarom men de laatste jaren zo hard focust op 1% en 0.1% lows in plaats van op de gemiddelde framerate, want de gemiddelde framerate vertelt niks over de effectieve beleving terwijl de 1% en 0,1% daar veel meer over kunnen zeggen.
Boxman @Astennu30 augustus 2022 03:54
Maar als AM5 nog DDR4 ondersteuning had was dat wel goed geweest in jouw beredenering. 8)7

Want dat 3600 MT/s setje laat natuurlijk geen performance liggen op IF scaling en whatnot tov die 4800MT/s.
Astennu
@Boxman30 augustus 2022 10:56
Dat had vooral gescheeld qua kosten. Als ze DDR4 ook zouden ondersteunen zou ik denk ik wel overstappen. Want dan kan ik mijn 32GB Samsung B-Die kit mee nemen en 3800CL16 draaien.

Ligt er aan welke opties AMD dan zou hebben qua Infinity fabric ratio's. Ipv 1:1 kan je dan misschien 2:1 draaien.
Als je dan DDR5 gebruikt kan je wellicht to 6000 of 6400 1:1 (geruchten hebben het nu over 6000 voor Zen4 waar dat officieel 1800 voor Zen3 was echter kon je met OC ook 1900 en later in sommige gevallen 2000 halen).
Maar met DDR4 kan je dan de IF clock 2x de ratio laten draaien en dan dus Bv DDR4 3000/3200/3400 CL14 gaan draaien en toch dezelfde IF clock ratio halen.

Met Zen3 werkte dat andersom niet lekker omdat je max rond de 4400-4800MHz memory kon draaien met een 1:2 ratio was je IF snelheid dan 1100-1200MHz vs 1900MHz als je 3800CL16 1:1 draaide.

Maar goed die optie is er niet in Zen4 maar dat had het platform wel betaalbaarder gemaakt voor mensen die meer in het midden segment shoppen.

Dat zie je nu ook bij ADL. Dat is toen toch wel een slimme zet van intel geweest om beide te ondersteunen.

Maar opzich is het geen ramp dat AMD het niet heeft zolang ze Ryzen 5000 blijven verkopen op AM4 alleen dan heb je ook iets lagere CPU prestaties. Maar kan je wel veel waar voor je geld krijgen en goedkoper instappen als je een beperkt budget hebt.
Twanekel @Astennu30 augustus 2022 10:14
Ze zijn duur tov ADL en tov CPU's als de 5600 en 5700X. -+ de 5900x en 5950X zijn nu ook voor minder te koop in de winkel.

Er is geen enkele hardware launch waarbij dit niet het geval zal zijn, prijzen droppen altijd x maanden voor een nieuwe release om de voorraad kwijt te raken.
batteries4ever @Twanekel30 augustus 2022 10:41
Klopt, maar wat wel anders is is dat je niet gewoon een nieuwe CPU kan halen en gaan... nu moet je CPU+MB+RAM kopen, dus duidelijk duurder.
Twanekel @batteries4ever30 augustus 2022 13:18
En dat is bij DDR4, DDR3 etc. altijd ook al hetzelfde geweest
Sterker nog bij intel kom je bijna elke generatie aan een nieuw moederbord
Astennu
@Twanekel30 augustus 2022 10:57
Klopt maar daarom is het altijd interessant om ook naar de vorige generatie te kijken als je gaat shoppen met een beperkt budget. Afhankelijk van je usecase / hoe lang je er mee wilt doen is extra investeren in een nieuw platform waardoor je dan bv minder geld hebt voor een snellere GPU wellicht niet de beste keuze.
rjmno1 @Boxman30 augustus 2022 06:25
Ik vind dat amd ook best wel mag verdienen.Die intel chips in het verleden waren ook best duur.
Het enigste verschil is nu dat amd op hetzelfde niveau laat staan sneller is als intel en daar mag iets tegenover staan vind ik.Ze zijn goede concurenten voor elkaar maar in het verleden heeft intel altijd gewonnen zij maakte de diens uit en ook daar is verandering in gekomen omdat amd de laatste tijd best goed bezig is, zo niet beter dan intel.En daar mag iets voor tegenover staan.
dabrainz @Boxman30 augustus 2022 09:01
Niet om te bashen, verder heb je best een punt, maar:
In euro-prijs lijkt het dat ze stuk voor stuk goedkoper gaan zijn dan de vorige generatie..
hier kan ik je een gelijk in geven.

Dat de USD launchprijs gelijk is, is juist ongunstig voor ons in dit geval.
Ten tijde van dit artikel stond dollar:euro-koers op grofweg $1,18:€1. Op dit moment is hij 1:1. Dat wil zeggen dat het voor ons simpelweg een 18% prijstoename is.
Dat reflecteert ook in de europrijzen van de cpu's:
5600X €309 vs 7600X €362
5900X €569 vs 7900X €665
Degene die qua dollarprijs goedkoper geworden is, maar voor ons alsnog wat duurder geworden is is de 7950X:
5950X €829 vs 7950X €846

Ja, het zijn geen bevestigde prijzen en we gaan ze vast in de winkels voor minder vinden (aangezien de processoren bij AMD zelf in euro's ook absurd geprijsd zijn, omdat daar simpelweg de dollar prijs gepakt wordt en die omgezet wordt naar euro's), maar echt goedkoper zullen ze niet zijn vermoed ik. Uiteraard kun je dan nog inflatie mee gaan rekenen, waardoor ze onder de streep relatief gezien goedkoper kunnen zijn, maar qua euro-prijs kan ik het me niet voorstellen.
rjmno1 @dabrainz30 augustus 2022 13:26
Vergeet niet dat de dollar nu hoger staat als de euro.
Het is een amerikaans product.
dabrainz @rjmno130 augustus 2022 13:55
Dat zeg ik hier toch ook:
Ten tijde van dit artikel stond dollar:euro-koers op grofweg $1,18:€1. Op dit moment is hij 1:1
Toen ik keek was hij precies 1, het schommelt er wat rond. ;)
LurkZ @Boxman30 augustus 2022 13:05
[quote]
Moederborden duur.. Maar dat zijn ze bij Intel net zo goed, die voor elke scheet en nieuw socket ontwerpt. Een nieuwe PC bouwen is duur, maar dat heeft niet zoveel met de 7000 serie te maken.
[...]
Het moederbordverhaal is zeer zeker een feit; maar of het een nuttig feit is, is erg afhankelijk van 'hoe' je een PC bouwt.
Als ik naar mijn persoonlijke situatie kijk dan doe ik enkele jaren met een PC.
Momenteel is mijn AMD PC al enkele jaren oud en kan ik een snellere CPU inprikken.
Dat werkt dan prima, maar het maximale haal je niet uit de CPU omdat het moederbord wel werkt maar bv niet alle features heeft om het maximale uit de CPU te halen. Idem met geheugen. Etc.
Daarom doe ik zelden aan upgrades. Ik begin gewoon met een verse start.
Ik neem alleen mijn kast, PSU, HDDs, SDDs mee. En meestal ook mijn videokaart.

Dus voor mij mag het socket dagelijks veranderen :-)
Voor veel Tweakers zal dat uiteraard onaanvaardbaar zijn.
-Tweakert- @Boxman30 augustus 2022 17:13
Je mist dat AMD afstapt van het langer meegaan van sockets en meer richting Intel gaat wat in mijn ogen echt geen goede zaak is. Ze leveren ongevraagde GPU hardware ondersteuning mee op de CPU en stappen heel snel over naar een nieuwe socket waarvoor je een nieuw moederboard moet kopen waar je ook nog eens alleen maar nieuwe hele snelle en dure RAM op past. De mensen die meestal voor AMD gingen waren veelal mensen die meer op hun budget lette omdat Intel vaak nog sneller presteerde OF efficientere hardware had wat stabieler draaide en minder hitte gaf als voorbeelden. Dan kun je zijn post raar noemen en zeggen dat het nergens op slaat want bij Intel moet je ook een nieuw moederboard kopen waar je niet lijkt te snappen dat Intel niet veranderd in hun bedrijfsvoering en aan welk segment ze van de markt leveren.

AMD komt gelijk met Intel en verandert hun bedrijfsvoering waarmee ze minder zullen cateren naar de marktsector waar ze oorspronkelijk aan leverde. Tenzij ze het sterk beter doen op een bepaald vlak is er geen incentive waarom mensen dan niet voor Intel zouden kiezen wat dus een slechte zaak is voor AMD zelf en voor de consument.

Ik denk dat tenzij AMD op bepaalde punten het niet sterk beter doet dan AMD dat veel mensen voor Intel zullen gaan als de prijzen toch gelijk zijn puur vanuit het perspectief dat Intel op punten zoals stabiliteit, performance, hitte etc. het veelal beter heeft gedaan dan AMD.

Dus misschien moet je jezelf eens achter je oren krabben voordat je het over rare kronkels hebt terwijl er goede logica in zit in de boodschap.

Als laatste, ik heb zelf een AM4 moederboard gekocht en ben voor AMD gegaan OMDAT je dan je CPU nog kan upgraden zonder een nieuw moederboard te hoeven kopen, in ieder geval dat was het idee. Maar AMD slaat een ander pad in, hun goed recht natuurlijk alleen als ik dat had geweten had ik toendertijd een Intel CPU gekocht. En dan kom ik weer terug bij het punt, tenzij AMD op belangrijke punten echt beter dan Intel scoort zal een groot deel vanwege de merknaam die Intel gevestigt heeft echt voor Intel kiezen.

[Reactie gewijzigd door -Tweakert- op 23 juli 2024 13:00]

supersnathan94 @Boxman30 augustus 2022 18:22
Nouja. Die socket ondersteuning tot 2026 vond ik wel een beetje een dingetje hoor. AM4 gaat nu toch alweer dik 6 jaar mee en had wel verwacht dat ze toch soort van een dergelijke timeline zouden aanhouden. 3 jaar (met mazzel, want als de eerst borden en chips echt eind van het jaar over de toonbank gaan is het al bijna 2023) vind ik dan toch wel een groot verschil.

Dan gaat een upgrade path met alleen CPU is voor drie jaar natuurlijk niet interessant en dat was het met ryzen 1/2 wel naar 5 series.
killerdemon @Astennu30 augustus 2022 11:53
Hoelang AM5 wordt ondersteund hangt er puur vanaf wanneer we DDR6 krijgen verwacht ik.

AM4 = DDR4
AM3 = DDR3
etc
Astennu
@killerdemon30 augustus 2022 12:01
Dat is niet helemaal waar.
Het kan ook zijn dat AMD met AM5+ gaat komen en dat die dan Zen6 en 7 ondersteunen. Waar AM5 alleen support heeft voor Zen4 en 5.

In het verleden hebben we ook AM3+ gehad.
Kan ook zijn dat ze het dan anders noemen maar zo iets is ook makkelijk mogelijk.
Of dat X670/B650 alleen Zen4 en 5 ondersteunen en je minimaal een X870 of B850 bord nodig hebt voor Zen6 (beetje wat intel doet).

Ik hoop dat jij gelijk want het zou mooi zijn als we weer 3 of 4 generaties op een bord kunnen prikken.
GENETX
@Astennu30 augustus 2022 17:43
Ik denk dat de soep niet zo heet gegeten zal worden. Het is gewoon marketing en indekken. De toekomst is niet altijd te voorspellen, en als AM5 wel een grote fout bevat, dan zit je als AMD vast door een belofte te ver in de toekomst te doen. Even omdraaien: ze hadden ook niets kunnen zeggen. Ook kan het zijn dat als AMD tzt wel het onderspit delft tegen Intel, men toch AM5 langer gaat supporten om een betere propositie neer te kunnen zetten. Het is deels techniek, deels marketing en deels economie en marktwerking. Ook bij AMD.

Maar des te interessanter is hoe AMD tegen socket AM4 keek bij de introductie. And guess what, in 2017 werd aangegeven dat het socket tot 2020 relevant zou zijn: https://hothardware.com/n...ure-ryzen-processors-2020

Goed, resultaten uit het verleden geven geen garanties voor de toekomst, maar hoop dat dit toch een wat beter perspectief geeft ;)
Astennu
@GENETX31 augustus 2022 09:24
Klopt ik denk ook dat het indekken is omdat ze met AM4 vooral de 300 serie borden wel uitdagingen hebben gehad om Ryzen 3000 en later 5000 werkend te krijgen door te kleine bios chips.

En ze kunnen nu wel wat meer van moederbord fabrikanten vragen qua future proofing maar je kan niet in de toekomst kijken.

Ik hoop en denk eigenlijk wel dat ze Zen6 ook nog wel gaan ondersteunen. Ik mag hopen dat AMD inmiddels goed door heeft dat die upgradability een selling point voor AM4 is en dat ze er klanten mee kunnen winnen als ze dat bij AM5 ook weer doen.
thunderbird2k @Astennu30 augustus 2022 07:36
Moederborden voor AM5 zullen duurder zijn en ook op termijn wel duurder blijven dan AM4 was. De PCB materialen zijn vele malen duurdere voor PCIe 5 en het aantal lagen ligt wellicht ook hoger afhankelijk van het ontwerp.
TiSneu @Astennu30 augustus 2022 07:58
PCI-E 5 NVME zijn voor mij doorslaggevend - laadtijden gehalveerd
DDR5 en 5nm CPU's en chipset
Mooie nw architectuur - I'm game
bwerg
@TiSneu30 augustus 2022 11:09
Dat "laadtijden gehalveerd" valt nog maar te bezien. Laadtijden zijn niet puur I/O-afhankelijk, CPU, GPU en geheugen hebben daar ook nog wel een aandeel in. En misschien nog belangrijker random I/O in plaats van sequentiële I/O, en met random I/O trek je de bandbreedte van PCIe 3.0 nog niet eens vol.

Dus als je al een PCI-e 5.0 SSD te pakken krijgt kan de daadwerkelijke winst in laadtijden wel eens tegenvallen. Daar komt nog bovenop dat PCIe 5.0 nog toekomstmuziek is.

[Reactie gewijzigd door bwerg op 23 juli 2024 13:00]

TiSneu @bwerg30 augustus 2022 12:50
Random read / write is ook merkelijk trager met PCI-E 3

Hier een test met het platform en PCI-E 5 waar men 10GB data lezen demonstreert.

https://www.notebookcheck...-7000-build.638494.0.html
mjtdevries @TiSneu30 augustus 2022 18:12
Leuk zo'n synthetische test, maar in de praktijk is het meestal anders.
Talloze praktijk ervaringen van mensen die van een sata SSD naar een veel snellere nvme ssd zijn gegaan en er vrijwel niks van merken in de praktijk. (heb die ervaring zelf ook)
Talloze reviews die dat ook laten zien in metingen.

Waarom zou het met PCI-E5 ineens totaal anders zijn?

Jij komt bedrogen uit als je denkt dat die sequentiele crystaldiskmark een goede indicatie is voor laadtijden.
Dennism
@TiSneu30 augustus 2022 13:12
Laadtijden gehalveerd lijkt mij wat optimistisch, HWU heeft dit bij de vorige generatie getest tussen HDD, Sata SSD, NVME PCIE 3.0 en NVME PCIE 4.0 en over het algemeen zal er waar weinig verschil tussen PCIE 4.o en Sata SSD's qua laadtijden. Ik zou van PCIE 5.0 dus op dat gebied ook niet al te veel verwachten.

https://youtu.be/COofLeqk_tM?t=445
jaaoie17 @Astennu30 augustus 2022 18:20
Heb nog de 3900x. Zal die nog wel even mee kunnen.
Astennu
@jaaoie1731 augustus 2022 09:25
Ja makkelijk. En je kan als je de cores gebruikt later altijd een 5950X op dat bordje prikken en een flinke upgrade krijgen.

Of als je meer games speelt een 5800X3D kopen.
JRMBelgium @Astennu30 augustus 2022 18:26
Kost van moederbord moet je bekijken over periode van minstens 4 jaar. Denk dat je sowieso mag rekenen op 3-4 CPU generaties op dat moederbord.
Astennu
@JRMBelgium31 augustus 2022 09:29
Mits je er zo lang mee doet wel ja
Ik had een mooi B450 bord maar die had een te kleine bios chip waardoor de bios support wat lastiger was. Wilde je wisselen naar 2000, 3000 of 5000 moest je opnieuw flashen. Dus toch maar een B550 gekocht toen ook vanwege SAM maar dat kwam later ook naar B450.

Ik heb op die manier dus helaas nog niet zo lang mijn mijn AM4 borden gedaan. Ook vanuit een stukje gemak en een specifieke use case natuurlijk. Het is hobby dus het mag iets meer kosten.

Ik gok dat AMD daar nu ook wel meer rekening mee gehouden heeft en richtlijnen aan fabrikanten mee gegeven heeft om dit bij Zen6 te voorkomen. Maar de zekerheid hebben we helaas niet.

Als je er inderdaad 3 generaties mee kan doen is het niet erg om wat meer voor een bord te betalen. Dat is mij echter helaas nog niet gelukt dus ik houd daar op dit moment bij mijn volgende aankoop ook nog rekening mee dat dat weet zo zou kunnen zijn.

[Reactie gewijzigd door Astennu op 23 juli 2024 13:00]

Robin4 @Astennu31 augustus 2022 02:23
Ik denk Zen6 waarschijnlijk niet.. Anders was die waarschijnlijk wel genoemd op de roadmap..

Zen 5x3d zou zomaar wel eens de laatste kunnen zijn..

AMD houd graag van 55555

AM5, DDR5, PCI-e 5.0

AM6 zou wel zomaar eens voor 6666 kunnen zorgen.. En PCI-e 6.0.
Moortu 30 augustus 2022 01:45
Intel i9-13900K heeft een leaked geekbench single core score van 2169
AMD zegt dat 7600x een single core score van 2175 heeft.

Waarschijnlijk zal de score nog wat omhoog gaan bij de 13900K, maar AMD heeft uitstekend werk geleverd om dit in te halen na jaren achtergelopen te hebben
Pim0377 @Moortu30 augustus 2022 16:24
Waarschijnlijk zal de score nog wat omhoog gaan bij de 13900K, maar AMD heeft uitstekend werk geleverd om dit in te halen na jaren achtergelopen te hebben
volgens mij mist er een paar jaar in jouw wereld :)

de 5000 serie liep de intel 11de en 10de generatie op single score er al uit hoor, de 3000 serie was vrijwel gelijk aan Intel in die tijd als ik me niet vergis, pas met de 12de generatie haalde Intel AMD weer in.
computerjunky @Moortu30 augustus 2022 02:57
In Cinebench was het juist weer 815 voor intel 13700k en 775 voor AMD 7700x ofzo. Ken heel geekbench niet maar weet dat er aardig wat trash benchmarks op de markt zijn. Cinenbench daarentegen is altijd wel redelijk consistent geweest en eren goede graadmeter.
SG
@computerjunky30 augustus 2022 07:12
Cinebench zegt niet veel voor games. Omdat ST een idle cpu is met singlecore boost.
Heel slecht multithreaded games vinden zo een single core boost geweldig.
Maar moderne betere multithreaded games hebben meer baad bij 4 tot 8 core boost klok,
Die cinebench ST is belangrijk voor die ouwe gangbare esport games die afhankelijk zijn van singlethread of bagger multithreaded render path.
Voor gros van volk is cinebench multithread belangrijker
En voor de meeste gamers is g-kaart belangrijker.

Dus is wachten op vele game benches.
computerjunky @SG30 augustus 2022 12:36
Helaas hebben veel games nog altijd een main thread en daarom zeggen single core prestaties best wat. Zo speel ik nu elex 2 en die loopt ook tegen 1 core aan te hikken. Voor gaming is st leading dat zien we keer op keer. Het zou niet zo moeten zijn maar helaas is het wel zo. Zelfs bij nieuwe DX12 titels.
SG
@computerjunky30 augustus 2022 20:34
Nou nee ik ga geen cpu kopen voor de games met meest bagger software architectuur.
Temzij het een games is die ik helemaal grijs speel dan speelt die game mee in hardware aanschaf.
Naast dat oude dx9 dx11 titels ontwikkeld zijn voor oude hardware mainstream target. En dus huidige midrange ruim voldoet aan recommended.
En nee als je vsync on gamed en het haalt rock stable 60hz
Krachtiger cpu zal met 60hz meer idle zijn met wachten op v-sync.
Scheelt ook hoop vermogen.
Cinebench st is niet relevant. Wat die bagger games presteren is relevant.
Kan heel goed zij. Dat bij de juist voor jouw belangrijke games de cinebench ST kroon pakker nummer 2 is in veel van die games. Mijn punt is game bench
MT is cinebench relevanter. Al kijk ik liever naar MT apps benches ik gebruik geen cinebench.
computerjunky @SG31 augustus 2022 12:28
Voor mij speelt dat dus altijd mee als factor omdat je nooit weet welke toekomstige game er last van heeft.
Ook nieuwe games hebben er last van dus je weet het nooit.
En ja als je 60 fps acceptabel vind maakt het geen hol uit. Ik vind alles onder de 90 echter teleurstellend en irritant om naar te kijken. En nee cb single thread is heel relevant. Als je kijkt naar alle data dan zal je zien dat de cpu met de hoogste st score eigenlijk altijd de beste is in games met uitzondering van de 5800x3D maar gezien beide de 7xxx en 13the gen een boost in cache krijgen verwacht ik dat dat geen grote factor is. MT is juist zeer irrelevant voor gaming omdat de meeste games genoeg hebben aan 5 cores.
SG
@computerjunky31 augustus 2022 19:56
Nou nee ik zou meer kijken naar game reviews dan CB ST omdat het geen game is en ook andere pro software anders per thread presteren. En dan met name wat je zelf daadwerkelijk gebruikt als zware app of zware games.
computerjunky @SG1 september 2022 12:39
Ik moet wel zeggen dat de recente cache veranderingen wel het 1 en ander kunnen veranderen voor gaming. Maar tot nu toe was sb single thread altijd een goede graadmeter. We gaan het zienm. Ik ben echt enorm benieuwd.
Wat mij betreft hebben AMD en Intel al +1 deze ronde omdat ik weiger Windows 11 te gebruiken en 13th gen en 12th gen hebben gewoon windows 11 scedular nodig met ecores aan maar met intel kan ik dan weer mijn DDR4000 CL16 recyclen.
d3x @SG30 augustus 2022 10:10
moraal van het verhaal, idd elke leaked benchmark kan trash zijn. Wachten op officiele reviews en dan nog zit er soms wel wat verschil in kwaliteit van reviews...
computerjunky 30 augustus 2022 02:50
Die prijs stelling met btw erbij gaat hier niet op denk ik. De prijzen zijn hier altijd ongeveer de prijs in dollars maar dan in euro's. Waarom zouden ze dit ineens veranderen en de dollar prijs in euro's zonder btw gaan geven?

Die 699 in dollars gaat dus echt geen 850 euro worden maar eerder rond de 725-750.


Daarnaast is de presentatie heel erg fout wat mij betreft. Ze vergelijken met de 12900k maar ze hadden beter alles met 5xxx kunnen vergelijken want 12th gen word niet hun tegenhanger maar 13th gen en die gaat flink sneller zijn met single core van wat we gezien hebben en dus ook in de gaming becnhes en daarnaast is de L2 en L3 cache van de intel 13th gen flink verhoogd.

[Reactie gewijzigd door computerjunky op 23 juli 2024 13:00]

PP_Sound @computerjunky30 augustus 2022 03:04
Dollar is ongeveer gelijk aan de Euro momenteel, daar kun je voor NL 21% btw bij optellen dus die 850 klopt wel ongeveer.
computerjunky @PP_Sound30 augustus 2022 03:19
dat doet er echt helemaal niet toe. Toen de euro dollar op 145 stond in het voordeel van de euro werden producten daar ook niet goedkoper van. En in andere werelddelen zijn producten nog veel goedkoper en liggen de winstmarges anders of denk je echt dat ze in een land als Brazilië cpu's verkopen a 700 dollar terwijl het minimumloon daar onder de 250 dollar ligt? Games zijn daar goedkoper net als telefoons en andere hardware.
Wij betalen als "rijk"westers land gewoon meer in verhouding en daarom betekend het echt niet dal als de dollar lager is de prijs omhoog gaat.
de 5600x was bijvoorbeeld 299 msrp maar was nooit omgerekend zo duur als hij had moeten zijn volgens deze flawed logica. Je kan deze prijzen simpelweg niet zo omrekenen. Het is nooit zo geweest en er is geen reden om aan te nemen dat dat nu wel zo gaat zijn tenzij je met dit soort slechte berichtgeving winkeliers een reden geeft.
Ik denk dat na een paar maanden nadat de hype eraf is en ze eindelijk breed verkrijgbaar zijn dat we hier gewoon dollar msrp in euro's betalen. Dat er sukkels zijn die bij de launch (wat voor amd zon 4 a 5 maanden lijkt te duren) flink meer betalen is een heel ander probleem dat zorgt voor hogere prijzen maar als die flappers allemaal hun zakken binnenste buiten gekeerd hebben voor lachende winkeliers en scalpers gaat de prijs naar een normale prijs toe. Dat zie ik nu al tig generaties.
Het.Draakje @computerjunky30 augustus 2022 06:02
En in andere werelddelen zijn producten nog veel goedkoper en liggen de winstmarges anders of denk je echt dat ze in een land als Brazilië cpu's verkopen a 700 dollar terwijl het minimumloon daar onder de 250 dollar ligt?
Heb jij daar een voorbeeld van? Ik woon in een land waar het minimum loon ongeveer 10 euro per dag is. En arbeiders in de buurt (platteland) komen daar vaak nog niet eens aan (4 - 7 euro per dag is dan gebruikelijk).

Dit zijn de prijzen van hardware: https://ormocnet.com/public_products/view_all/1/price_up_low.

Met een kleine P60 per euro kom ik toch echt uit op nagenoeg Nederlandse prijzen (BTW ligt hier lager).
Een XBox of PS5 kost hier net zoveel als in Europa. Software is hier wel goedkoper. Maar dat is alleen buiten de winkels zo. In de winkel kost Windows net zoveel als in Europa.
Boxman @computerjunky30 augustus 2022 03:39
Hoe gaat jou gevoel het winnen van de logica dan? En heb je de nummers wel eens daadwerkelijk door de molen gehaald?

Als ze in Amerika voor 699$ zonder belasting in de winkel liggen, met inmiddels de EUR/USD koers 1:1, waar de winkeliers net als bij alle PC hardware magere procentjes marge pakken... Wie gaat dan voor Nederlanders die import en BTW betalen? Of kunnen Nederlandse winkeliers ineens op magische wijze voor 21% goedkoper inkopen dan Amerikaanse winkeliers?

Toen de 3950x uitkwam, kostte deze ook 829 euro in NL met een MSRP van 749$. Toendertijd stond de Euro/Dollar koers nog ongeveer op 1,10. Maken we de rekensom, was 749$ / 1.10 = 680.90 Euro -> 680.90 x 1.21 = 823 euro.

De 5950x was middenin chiptekort-tijd, dus die kun je niet echt analyseren want daar lag de europrijs juist flink hoger.

Nu hebben we een EUR/USD koers van 1:1, dus kom je uit op tenminste 699 / 1 * 1.21 = 845 euro. Je krijgt gewoon minder dollars voor je euro, en niemand gaat dat verschil voor jou betalen puur omdat je een vuistregel in je achterhoofd hebt.
dat doet er echt helemaal niet toe.
Helemaal wel dus.

[Reactie gewijzigd door Boxman op 23 juli 2024 13:00]

computerjunky @Boxman30 augustus 2022 03:53
Die koers is dus helemaal niet belangrijk anders hadden we in 2008 waar de euro 58% meer waard was en de BTW nog 19% was letterlijk de helft van de prijs in America betaald voor onze tech maar dat feest ging echter niet op en we betaalde hier gewoon de MSRP in euro's.

intel 7-940 in 2008 had een MSRP van 555 dollar en wat koste hij hier? Jawel 550 euro+/- dat is altijd zo geweest behalve de afgelopen paar jaren waar mensen knettergek geworden zijn. dat de prijzen afgelopen jaren hier te hoog waren kwam vooral door gekte en hype factor en in het geval van AMD slechte leverbaarheid iets wat je bij intel chips niet gezien heb en dus vrijwel direct msrp waren hier.

Daarnaast kloppen er meerdere zaken niet in je berekening. Ten eerste was de euro dollar 1.21 eind nov 2020 niet 1.10. en je vergeet dat hij na de hype periode dus weer gewoon gezakt was naar jawel 750 euro. De eerste 4 a 5 maanden kan je qua rijs bij AMD gewoon echt niet serieus nemen. zeker afgelopen 2 jaar niet. Het kost AMD bijna een half jaar om een beetje lekkere beschikbaarheid te hebben en dar drijft de prijs op omdat er gekken zijn die graag te veel betalen om maar de eerste te zijn.

[Reactie gewijzigd door computerjunky op 23 juli 2024 13:00]

Boxman @computerjunky30 augustus 2022 03:59
Haha waar gaat dit over? Wanneer waren we gekker dan? Toen we de processor zelf nota bene uit de USA hadden kunnen importeren voor 555 / 1.42 * 1.19 = 465 Euro, of nu wanneer we netjes kostprijs + BTW betalen?

Destijds kon de prijs best lager. Nu niet. Er gaat geen 7950x voor 699 euro in de winkel liggen. Het kan gewoon niet. Waarschijnlijk gaat de prijs nog hoger dan dat zijn.
Daarnaast kloppen er meerdere zaken niet in je berekening. Ten eerste was de euro dollar 1.21 eind nov 2020 niet 1.10. en je vergeet dat hij na de hype periode dus weer gewoon gezakt was naar jawel 750 euro. De eerste 4 a 5 maanden kan je qua rijs bij AMD gewoon echt niet serieus nemen. zeker afgelopen 2 jaar niet. Het kost AMD bijna een half jaar om een beetje lekkere beschikbaarheid te hebben en dar drijft de prijs op omdat er gekken zijn die graag te veel betalen om maar de eerste te zijn.
Smullen. Als je gaat corrigeren, zorg dan tenminste dat je het zelf bij het juiste eind hebt...

Ad 1; De 3950x uit mijn voorbeeld lanceerde in 2019, niet 2020.
offtopic:
Ad 1 bis: Ook was de koers eind nov 2020 nooit 1.21 maar maximaal 1.19


Was er eigenlijk nog een ten tweede?

[Reactie gewijzigd door Boxman op 23 juli 2024 13:00]

youridv1
@computerjunky30 augustus 2022 07:01
Dat doet er echt wel toe. Dat is namelijk de reden dat veel videokaarten in nederland nog steeds zo duur zijn. Door de koers. Op bijna alle andere markten die hierdoor zijn getroffen worden de catalogusprijzen in euro’s ook bijgewerkt voor 2023. Bijvoorbeeld automotive sector
mdgf @computerjunky30 augustus 2022 12:46
denk je echt dat ze in een land als Brazilië cpu's verkopen a 700 dollar terwijl het minimumloon daar onder de 250 dollar ligt? Games zijn daar goedkoper net als telefoons en andere hardware.
Ik heb altijd gehoord dat ze in Brazilië zelfs meer betalen voor hun computerhardware dan hier (omgekerekend), als ik eens de eerste beste webshop open trek (eerste resultaat google) dan lijkt dat ook zo te zijn: https://www.casasbahia.com.br/5600x/b

een 5600x kost omgerekend 390€, hier is dat 222€.

Kun je eens linken naar die goedkopere winkels?
d3x @computerjunky30 augustus 2022 08:29
ja want AMD kan vergelijken met een CPU die nog niet op de markt is.... 8)7
Marketing sales gaat steeds tegen concurrentie en met vergelijken die ze zelf extra in de verf kunnen zetten of hebben ze je dat nog niet geleerd op de schoolbank?

En er gaan heel veel geruchten, heb je dan ook al de bijhorende verbruiken en OC gezien om dit te halen :+

Om nog niet eens te spreken over de mogeljiks hogereCPU prijs en de nood aan nieuw mobo om te kunnen voldoen aan verbruik in turbo modus van de meest high end CPU? :+
Boxman @computerjunky27 september 2022 16:09
Zo, een hele lange draad en 2 maanden verder. Jij voorspelde 725-750 op basis van “gevoel”, wij op basis van logica 845.

En stellig dat je was!

En de prijs is… Tadaa! uitvoering: AMD Ryzen 9 7950X Boxed

832 bij de goedkoopste.
Bulkzooi 30 augustus 2022 01:55
Was AM5 nou backward compatible met AM4-socket, maar dan zonder bepaalde prestatie verbeteringen?

Of was dit een rumour die langzaam volwassen is geworden in mijn brein?
Astennu
@Bulkzooi30 augustus 2022 02:28
Nee we gaan van PGA (Pin Grid Array) naar LGA (Land Grid Array) dus die gaan niet passen.
Wat ze wel doen is de cooler gaten en de hoogte van de CPU / grote van de heatsink gelijk houden zodat alle AM4 coolers wel op AM5 borden en CPU's passen.
Bulkzooi @Astennu30 augustus 2022 02:36
Nee we gaan van PGA (Pin Grid Array) naar LGA (Land Grid Array) dus die gaan niet passen.
Thnx, Da's gewoon de technische merger van Intel en AMD, bij gebrek aan chipset klanten. Die zitten in een BGA.

Weet je toevallig of Intel al wat meer productie-partners dan Rockchip heeft? Die fabs stonden toch allemaal te idle'en en Intel kan het allemaal niet meer bijbenen.

Dat Nvidia niet bij Intel gaat produceren?
Dan kunnen ze misschien een cpu van AMD kopen en een comeback maken met echte chips voor highend workstations.

[Reactie gewijzigd door Bulkzooi op 23 juli 2024 13:00]

Astennu
@Bulkzooi30 augustus 2022 03:06
Volgens mij verkoopt Intel alles wat ze maken.

nVidia kan niet zo maar even hun design wat voor Samsung of TSMC gemaakt is pakken en bij Intel laten maken. Daar moet vooraf rekening mee gehouden worden of je moet gaan porten alleen is de kans dan groot dat je dan performance kwijt raakt tov het originele design wat specifiek voor dat proces ontworpen is.

En Intel produceert zijn Gpu's momenteel grappig genoeg bij TSMC en niet bij hun eigen fabs.
Bulkzooi @Astennu30 augustus 2022 03:15
Volgens mij verkoopt Intel alles wat ze maken.
De grondstofkosten van chips kunnen nooit hoog zijn; Da's gewoon zand... Maar direct kosten zijn geen indirecte kosten.
nVidia kan niet zo maar even hun design wat voor Samsung of TSMC gemaakt is pakken en bij Intel laten maken. Daar moet vooraf rekening mee gehouden worden of je moet gaan porten alleen is de kans dan groot dat je dan performance kwijt raakt tov het originele design wat specifiek voor dat proces ontworpen is.
Mwah, AMD had er weinig last van. Het ligt eraan hoe ze hun libraries vorm hadden gegeven, en de cadans (tik-tok noemde Intel dat geloof ik).
Neemt niet weg dat er setup- en omstelkosten zijn en delicate processen zijn gebaat bij stabiliteit en volwassenheid. Toch een USP van AMD tov hun concurrenten.
En Intel produceert zijn Gpu's momenteel grappig genoeg bij TSMC en niet bij hun eigen fabs.
Crazy, en dan een paar nieuwe fabs bouwen in verschillende staten, en in Duitsland. Met mega subsidies.

Zal wel iets met die overname van Nvidia, door Softbank, te maken hebben gehad.

En GF? Is dat opgegaan in Samsung ondertussen? Die hadden toch een innige patent-pool en vergaande samenwerking op het gebied van 3D geheugen?

[Reactie gewijzigd door Bulkzooi op 23 juli 2024 13:00]

Colina @Bulkzooi30 augustus 2022 08:23
De grondstofkosten van chips kunnen nooit hoog zijn; Da's gewoon zand... Maar direct kosten zijn geen indirecte kosten.
Nou nee, zo goedkoop zijn wafers niet.
Zal wel iets met die overname van Nvidia, door Softbank, te maken hebben gehad.
Nvidia heeft geprobeerd Arm (waarvan Softbank de eigenaar is) over te nemen. Dat is uiteindelijk afgeketst. Dus ik heb geen idee wat je probeert te zeggen.
En GF? Is dat opgegaan in Samsung ondertussen?
GlobalFoundries kan best gekocht worden, maar niet door TSMC of Samsung.
Bulkzooi @Colina30 augustus 2022 14:49
[...]
GlobalFoundries kan best gekocht worden, maar niet door TSMC of Samsung.
Is dat ergens een bepaling die ooit contractueel is vast gelegd?

De grondstofkosten van chips kunnen nooit hoog zijn; Da's gewoon zand... Maar direct kosten zijn geen indirecte kosten.
Nou nee, zo goedkoop zijn wafers niet.
Ik heb nog nooit een waffer gekocht. Is dat een soort super chip of zo? En die malen ze dan en dan gooien ze er wat zand bij?

[Reactie gewijzigd door Bulkzooi op 23 juli 2024 13:00]

sympa @Bulkzooi31 augustus 2022 18:17
Ik kan je het kanaal van Asianometry op Youtube aanraden.
_RamonNL_ @Bulkzooi30 augustus 2022 02:10
Nee, alleen de am4 koelers kun je gebruiken op een am5 socket/cpu volgens AMD.
Voor de rest is er niks compatible.
Bulkzooi @_RamonNL_30 augustus 2022 02:17
Nee, alleen de am4 koelers kun je gebruiken op een am5 socket/cpu volgens AMD.
Voor de rest is er niks compatible.
Ah, thnx.

Misschien een mooi moment om fanless te gaan met die 105W 7700X in een mini-ITX en de boel eens flink te undervolten, om evt. met een extern gepowerde eGPU echt hardcore te gaan gamen.

[Reactie gewijzigd door Bulkzooi op 23 juli 2024 13:00]

bwerg
@Bulkzooi30 augustus 2022 09:10
Een 105W-CPU fanless koelen? Lijkt me een beetje optimistisch.

Misschien als je in plaats van undervolten ook de PPT naar beneden schroeft, gezien de efficiëntie van TSMC's 5nm-node zou je met een verbruik van een laptop-CPU (35-45W) alsnog best hoge kloksnelheden moeten kunnen halen. Maar zelfs 45W fanless koelen vereist wel een behoorlijk goed thermisch ontwerp. Let wel: ook veel ITX-kasten zijn wel echt afhankelijk van goede airflow.

Een ITX-kast met enkele fans op laag toerental zou wel prima moeten lukken, en dat is effectief net zo stil.
Bulkzooi @bwerg30 augustus 2022 13:57
Een 105W-CPU fanless koelen? Lijkt me een beetje optimistisch.

Misschien als je in plaats van undervolten ook de PPT naar beneden schroeft, gezien de efficiëntie van TSMC's 5nm-node zou je met een verbruik van een laptop-CPU (35-45W) alsnog best hoge kloksnelheden moeten kunnen halen. Maar zelfs 35W fanless koelen vereist wel een behoorlijk goed thermisch ontwerp. Let wel: ook veel ITX-kasten zijn wel echt afhankelijk van goede airflow.
Hitte afvoeren en zorgen dat de kast niet te heet wordt. Airflow control is een optie en kloksnelheden hebben het meeste impact.

Ik zelf ben wel fan van big.little setups hoewel ARM nooit de customizability gegeven heeft zoals dat gewoon was op x86.

Verder zijn er voldoende tweakers en projecten geweest om het e.e.a. voor elkaar te krijgen, ook hier op tweakers.

[Reactie gewijzigd door Bulkzooi op 23 juli 2024 13:00]

bwerg
@Bulkzooi30 augustus 2022 14:46
Hitte afvoeren en zorgen dat de kast niet te heet wordt.
Laten dat nou net de twee dingen zijn met fanless en ITX net wat lastiger gaan... Geen airflow en minder koeloppervlak. ITX-kasten hebben in de praktijk ook gewoon veel vaker last van hoge temperaturen. Ook met fans, maar fanless gaat dat niet beter maken.

Ja, natuurlijk kan het. Maar tenzij je met enorme externe heatsinks aan de slag gaat is de kloksnelheden matigen dan toch wel de voor de hand liggende optie, en dan is de CPU niet echt een "105W CPU" meer.
Bulkzooi @bwerg30 augustus 2022 14:54
Laten dat nou net de twee dingen zijn met fanless en ITX net wat lastiger gaan... Geen airflow en minder koeloppervlak. ITX-kasten hebben in de praktijk ook gewoon veel vaker last van hoge temperaturen. Ook met fans, maar fanless gaat dat niet beter maken.

Ja, natuurlijk kan het. Maar tenzij je met enorme externe heatsinks aan de slag gaat is de kloksnelheden matigen dan toch wel de voor de hand liggende optie, en dan is de CPU niet echt een "105W CPU" meer.
Da's idd waar je op reageert.
Misschien een mooi moment om fanless te gaan met die 105W 7700X in een mini-ITX en de boel eens flink te undervolten, om evt. met een extern gepowerde eGPU echt hardcore te gaan gamen.
Kijk naar die Gigabyte Brix of die Intel NUC's; het kan wel, en AMD zit nu op 5nm, en gezien hun cadans kan je weer dubbel-digit verbetering verwachten bij Zen5.

Maar die koeling kan gewoon naar een externe eGPU, en die gebruik je enkel bij gamen, en wellicht bij cad/cam werk.

[Reactie gewijzigd door Bulkzooi op 23 juli 2024 13:00]

bwerg
@Bulkzooi30 augustus 2022 15:00
Da's idd waar je op reageert. [...] Kijk naar die Gigabyte Brix of die Intel NUC's
Ook met undervolten ga je een 7600X nooit in een NUC-formaat krijgen, dat verlaagt de temperatuur wel iets maar je gaat echt een factor vier aan verlaging van energieverbruik nodig hebben.

Undervolten is geen underclocken, en dat laatste ga je wel echt nodig hebben.

Gelukkig kunnen we tegenwoordig gewoon eenvoudig zelf PPTs instellen, dat maakt het hebben van een koele CPU wel heel makkelijk.

[Reactie gewijzigd door bwerg op 23 juli 2024 13:00]

Bulkzooi @bwerg30 augustus 2022 15:33
[..]
Undervolten is geen underclocken, en dat laatste ga je wel echt nodig hebben.

Gelukkig kunnen we tegenwoordig gewoon eenvoudig zelf PPTs instellen, dat maakt het hebben van een koele CPU wel heel makkelijk.
Ja, een lage base clock, modulaire architecture & event-based data-handling zal vroeg of laat extreem veel flexibiliteit gaan bieden en 99% van de use cases zal dan ook extreem efficiënt afgehandeld worden. Eveneens door de extern gepowerde (en gekoelde) eGPU, en met hybride gegevensverwerking.

Die PPT's.... is dat de opvolger van die bus-muliplier die je vroeger in de bios kan instellen (bij de highend moederborden). Of is dat meer zoiets als VRR, Variable Refresh Rate?

Ik zelf had mijn xbox1 al op 20W draaien en 12W lukte al met AMD Fusion. En toen was compute al good-enough terwijl sindsdien wel meer dan 75% extra IPC ter beschikking staat en er allerlei optimalisaties zijn doorgevoerd.

En toen kwamen die Intel Compute Sticks, de Alibabi Hdmi sticks & Google Chromecast.

[Reactie gewijzigd door Bulkzooi op 23 juli 2024 13:00]

Verwijderd @Bulkzooi30 augustus 2022 02:04
Nee, er is geen backwards compatibility.

Het wordt erg moeilijk om een AM5 cpu in een AM4 MB te prikken als beide geen pinnetjes hebben. Of andersom, dan hebben zowel cpu als socket pinnetjes.
sn3lders @Verwijderd30 augustus 2022 04:49
Gewoon goed aanstampen
Aardwolf @sn3lders31 augustus 2022 03:23
Nee nee niet aanstampen, maar met een hamer past alles. Zelfs speciale producten bij Nederlandse webwinkels voor: de socket hamer.
Zie ook de reviews: https://reviews.informati...hamer-cross-platform.html

Begrijp eigenlijk niet dat al deze tweakers dit product nog niet kenden. Helaas inmiddels uitverkocht. Misschien als we massaal Informatique mailen dat ze dit product weer kunnen aanbieden. Wel zo handig.

[Reactie gewijzigd door Aardwolf op 23 juli 2024 13:00]

Verwijderd @Bulkzooi30 augustus 2022 02:19
Ik snap niet wat je probeert te zeggen.

Chip packaging technieken hebben niets met sockets techniek te maken. AMD is met AM5 overgestapt op land grid arrays (LGA) wat intel al jaren gebruikt, maar dat heeft niet met chiplets EMIB of foveroa te maken waar jij naar lijkt te verwijzen.

Volgens mij heb je ook een verkeerd idee wat bsd sockets en co zijn. Internet sockets hebben niets met aansturing van cpu sockets te maken
bwerg
@Bulkzooi30 augustus 2022 12:33
Ja, is een moeilijk onderwerp
No offence, maar de reden dat hij niet snapt wat je probeert te zeggen ligt niet aan de moeilijkheid van je onderwerp maar omdat je reactie een grote wirwar termen is die compleet niks met CPU-sockets te maken hebben.

De discussie ging over of een AM5-CPU op een AM4-socket past. Correcte antwoord is: nee, want het zijn fysiek verschillende interfaces. En eventueel: al zouden ze fysiek passen, dan zijn ze daar ook functioneel niet voor ontworpen (AM4 is alleen aanwezig op DDR4-moederborden, AM5-CPU's hebben geen DDR4-controllers).

Je begint vervolgens een betoog over een hele bak termen tot GPL aan toe, wat een software-licentie-standaard is... Wat heeft dat er mee te maken?

[Reactie gewijzigd door bwerg op 23 juli 2024 13:00]

Bulkzooi @bwerg30 augustus 2022 12:35
[...]

No offence, maar de reden dat hij niet snapt wat je probeert te zeggen ligt niet aan de moeilijkheid van je onderwerp maar omdat je reactie een grote wirwar van ongerelateerde termen is.

De discussie ging over of een AM5-CPU op een AM4-CPU past. Correcte antwoord is: nee, want het zijn fysiek verschillende interfaces. En eventueel: al zouden ze fysiek passen, dan zijn ze daar ook functioneel niet voor ontworpen (AM4 is alleen aanwezig op DDR4-moederborden, AM5-CPU's hebben geen DDR4-controllers).

Je begint vervolgens een betoog over een hele bak termen tot GPL aan toe, wat een software-licentie-standaard is... Wat heeft dat er mee te maken?
Ik houdt het gewoon op PCI-3. De rest staat gewoon in patenten, product-handleidingen en code. Icm licenties dus.

Kijk, die syscall moet ergens naar toe.

[Reactie gewijzigd door Bulkzooi op 23 juli 2024 13:00]

bwerg
@Bulkzooi30 augustus 2022 12:38
En wat heeft dat te maken met of een AM5-CPU op een AM4-socket past?
Bulkzooi @bwerg30 augustus 2022 12:42
En wat heeft dat te maken met of een AM5-CPU op een AM4-socket past?
Dat antwoord was al 2x gegeven. Weet je wat chipsets en drivers doen?

Amd had zelfs een config optie om dezelfde chip op verschillende tdp's te laten draaien, en je kan via bios-update moederborden gebruiken over meerdere chip-generaties.

Dat is de gehele compute historie, vanaf de mainframe, totdat de Cloud groot werd.

[Reactie gewijzigd door Bulkzooi op 23 juli 2024 13:00]

spokje @Bulkzooi30 augustus 2022 13:46
*pakt popcorn erbij*
pharmacist 30 augustus 2022 10:28
Let op: de iGPU van de Ryzen 5700g is nog altijd een flink stuk sneller dan de geïntegreerde GPU's van de 7000 series, want AMD is uitermate gierig geweest met het aantal compute units in de grafische chip. Het geeft beeld en video, maar je moet er niet teveel van verwachten. Ik vermoed dat de snelheid vergelijkbaar is met de versies van Intel.
geert1 @pharmacist30 augustus 2022 13:08
Dat vind ik nog niet zo'n gekke keuze. Gamers hebben toch nooit genoeg aan een iGPU, en de combi wordt er wel duurder en complexer door hoe sterker de iGPU is. Een zwakke iGPU die alleen bedoeld is voor office-werk en video kijken lijkt mij op zich prima. Elke serieuze gamer haalt toch een losse kaart, en dat is juist weer onnodig voor basic taken. Op deze manier besparen casual/office gebruikers zich alsnog die losse kaart en betalen gamers tegelijk niet onnodig voor een sterkere iGPU die ze alsnog niet zouden gebruiken.

Enige uitzondering hierop is nog het aansturen van een tweede beeldscherm met de iGPU, en het hoofdbeeld met een externe GPU. Maar zelfs dat heeft weinig voordeel, want de externe GPU pakt ook net zo lief beide schermen, met twee handen op de rug gebonden.

In de toekomst zou het idee van interne samenwerking tussen iGPU en GPU nog iets kunnen zijn, zodat de rekenkracht van beide opgeteld zou zijn, maar ook daar verwacht ik niet veel van. De iGPU zou dan alsnog minder dan 10% van het geheel zijn in vergelijking met een recente videokaart.

Dus nee, doe mij maar een CPU zonder iGPU, of met een zwakke iGPU.

[Reactie gewijzigd door geert1 op 23 juli 2024 13:00]

Admiral Freebee @geert130 augustus 2022 20:25
Een externe GPU kan inderdaad prima twee schermen weergeven maar veel AMD kaarten verbruiken een stuk meer als ze twee schermen aansturen. Het geheugen blijft dan altijd op maximale snelheid draaien en het idle verbruik gaat enorm de hoogte in. Het zou dus in totaal verbruik kunnen schelen om een tweede scherm op een zuinige iGPU te draaien.
DennisH82 @pharmacist30 augustus 2022 12:11
Die igpu is inderdaad genoeg voor desktop/office/streaming gebruik, maar niet voor gaming, wellicht wel hele lichte indie games ofzo, er zal vast een vergelijking van komen met Intel ;)
RuudSchmitz @pharmacist30 augustus 2022 23:12
het zijn basically diagnostice videokaarten........ voor als je RX 6800 in de RMA ligt.... of ziek is.
Aslanboy1905 30 augustus 2022 01:38
Wat een prijzen... Ik heb een 3700x maar denk dat ik deze generatie ook oversla. Op hoge resolutie (1440p en boven) zijn de meeste games gpu bound dus lijkt het me gezien de prijzen verstandiger om beter te investeren in een gpu.
computerjunky @Aslanboy190530 augustus 2022 02:55
Dat hangt va je gpu af natuurlijk. Heb je een recente high end gpu dan ben je ook op 1440p nog behoorlijk cpu limited in veel games. Op 4k is het verschil wel verwaarloosbaar al is het daar soms nog 10% maar is die 10% maar een paar fps.
SG
@Aslanboy190530 augustus 2022 07:01
Op PC is het vooral single player games en doe niet aan esports dus rock solid 60hz is zat voor mij en hoeft ook geen 4K. Dus Zen1 TR doet goed genoeg en Vega56 zal vervangen worden door iets RDNA3 max rond de 300watt
Gezien vega56 naar RDNA3 is mijn Hogere frequent g-kaart upgrade cycle al lang.
Mijn CPU upgrade path nog extremer. Ik kijk 1st wat vcache modellen doen volgendjaar,
En wat gaat betekenen als energie contract afloopt
En wat aankomende Crisis voor mij gaat betekenen.
Doe ik het sowieso heel stuk rustiger aan.
AlphaLeader013 30 augustus 2022 01:48
De performance uplift is erg mooi, maar die prijzen... Ryzen 5 7600x: €362 en 7700x: €483 phoa.

Dat waren de 5600x en 5800x destijds in 2020 natuurlijk ook ongeveer, maar ondertussen een veel degelijkere €220 en €350. En daar kon je gewoon je AM4-Mobo+DDR4 blijven gebruiken.

Dus ik denk dat ik in 2024 wel weer eens kijk naar een AM5 upgrade. Voorlopig nog maar even niet. Zeker niet met de huidige DDR5 prijzen, die zijn bijna het dubbele van DDR4 in pricewatch.
derikkert @AlphaLeader01330 augustus 2022 02:09
Nee, denk eerder gewoon 300-330 en 400-430. Tekorten zijn voorbij en ik zou ook niet zeggen dat de vraag hoger is dan Zen 3 (grotendeels door nieuw platform en ddr5).
computerjunky @AlphaLeader01330 augustus 2022 03:02
Volgens mij moet je gewoon de dollar prijzen +10% aanhouden dat is een veel realistischere prijs bij de launch. dat is al 10 jaar zo en ik heb dan ook geen idee waarom de redactie hier dacht even Dollar > euro + btw te moeten berekenen.
Onze euro prijzen zijn altijd ongeacht de waarde van de euro rond de dollar MSRP prijzen geweest.
RJG-223 @computerjunky30 augustus 2022 06:19
Volgens mij moet je gewoon de dollar prijzen +10% aanhouden dat is een veel realistischere prijs bij de launch. dat is al 10 jaar zo en ik heb dan ook geen idee waarom de redactie hier dacht even Dollar > euro + btw te moeten berekenen.
Onze euro prijzen zijn altijd ongeacht de waarde van de euro rond de dollar MSRP prijzen geweest.
De dollar is sinds vorig jaar redelijk in prijs gestegen. Voorheen was hij ca. 10-20% lager dan de euro, nu staan ze ongeveer gelijk,.
Tijgertje @RJG-22330 augustus 2022 06:57
Precies dit, dit zal ongetwijfeld ook een flinke impact gehad hebben op de prijs.
Aardwolf @RJG-22331 augustus 2022 03:13
Dat klopt, maar dan zou je m.i. juist nog hogere prijzen verwachten of heb ik dat verkeerd?
Het zijn in principe producten uit Amerika. Dus als voorheen gold: europrijs=dollar launchprijs+10% en de eurodollar koers is nu -20%, dan zou je op dit moment dus +30% tov de Amerikaanse prijs verwachten. Toch iets meer dan alleen BTW erop en zeker meer dan wat @computerjunky noemt. Er zullen namelijk ook nog invoerkosten op zitten naast BTW: invoerrecht, inklaringskosten, vervoerskosten.
Het is momenteel flink ongunstiger om Amerikaanse producten te importeren. Vroeger kreeg je voor elke euro 1,20 dollar. Je had met de euro dus veel meer koopkracht of 20% korting, net hoe je het bekijkt.
RJG-223 @Aardwolf31 augustus 2022 11:03
Dat klopt, maar dan zou je m.i. juist nog hogere prijzen verwachten of heb ik dat verkeerd?
Als het sommetje simpelweg is: amerikaanse prijs x wisselkoers + BTW + kosten wel. De prijsstelling hangt natuurlijk ook af van waar de verkopers denken dat ze mee weg kunnen komen, en van wat de concurrentie doet. Als processoren ineens 20% duurder worden hier, dan is dat niet zo goed voor de zaken. Dus kan ik me goed voorstellen dat ergens iemand genoegen neemt met wat minder winst. Waarschijnlijk doet iedereen wat water bij de wijn: AMD rekent wat minder aan europese importeurs, die op hun beurt ook genoegen nemen met wat minder marge, etc.
Aardwolf @RJG-22331 augustus 2022 19:23
Dat is ook weer zo. Wat jij zegt vind ik ergens nog aannemelijk, maar dat zou betekenen dat elk Amerikaans bedrijf (icm de tussenpersonen in het verkopende land) gaat beslissen zichzelf in de vingers te snijden. Want ook Intel en Nvidia zullen daar tegenaan lopen. 10% missen op een product maal miljoen(en) lijkt nogal veel. Daarnaast is het natuurlijk niet alleen tov Europa, maar ook vele andere munten zijn momenteel afgezwakt tov de dollar. Of Europa een grotere afnemer is dan bijv. India en daarom lonender is om hier de prijs aantrekkelijker te maken weet ik niet. Zou een reden kunnen zijn.
Goed, heb het idee dat dit uitmondt in wilde speculatie haha. We moeten het maar zoals altijd weer even afwachten. Hopelijk dat we over een tijdje weer naar deze reacties kijken en weten hoe het echt zit. ;)
RJG-223 @Aardwolf31 augustus 2022 20:09
zichzelf in de vingers te snijden
Het is gewoon zaken doen. Als je bijvoorbeeld voor een 10% lagere verkoopprijs 20% meer kunt verkopen dan met een hogere verkoopprijs, heb je misschien uiteindelijk toch meer verdiend. En daar gaat het om. En dan snijd je jezelf dus niet in de vingers. Zelfs al verkoop je uiteindelijk toch minder dan het jaar ervoor.

Maar inderdaad: we weten het niet, dus het blijft speculatie over het waarom.

[Reactie gewijzigd door RJG-223 op 23 juli 2024 13:00]

Robin4 @AlphaLeader01330 augustus 2022 02:11
7700x moet je vergelijken met de 5700x.. En de 7800x met de 5800x.

7700x is dan best een hap meer geld.
d3x @Robin430 augustus 2022 10:07
dat maak jij ervan, maar je weet niet wat AMD marketing wise voorzien heeft. Het is helemaal niet zeker dat er een 7800X komt en enkel een 7700X met zelfde specs met on top 3D cache en dus in de marketing misschien 7800X genaamd en niet meer met speciale 3D etc...

het verschil in een 5700x vs 5800x kan je nu niet mappen naar een 7700x en 7800x

dus een 7700X is een 8 core en een 7600x is een 6 core : end of story, niks meer geld gewoon een onredige bedenking van je.
Astennu
@d3x30 augustus 2022 14:21
Zoals Robin ook aangeeft ze hebben nu ook een 5600 en 5700X toegevoegd die kwamen alleen later omdat er zo veel vraag was dat ze de duurdere 5600X en 5800X toch wel verkochten. Later was er wel ruimte voor wat goedkopere modellen om de concurrentie aan te gaan en de verkopen gaande te houden.
Nu is de 7700X er wel meteen en zal er vast nog wel een 7800X3D gaan volgen. Alleen is er deze keer mogelijk geen 7800X.

[Reactie gewijzigd door Astennu op 23 juli 2024 13:00]

Robin4 @d3x30 augustus 2022 13:51
Waarom zouden ze anders de 7800x weg laten?

De 5700x hebben ze bij zen 3 EERDER ook weg gelaten en als laatst toch nog eraan toegevoegd.
d3x @Robin430 augustus 2022 15:09
je krijgt 8 cores, een base ghz en een turbo ghz binnen een zekere TDP.

Als AMD deze 7700X wil noemen dan is dat hun keuze. Als ze later een hogere bining willen neerzetten met al of niet 3Dcache en prijs natuurlijk dan is dat hun marketing keuze.

as such is de positionering van dit type dus duidelijk en de comment "moet je 7700x met prijs 5700x vergelijken" totaal gewoon een persoonlijke bevinding is en geen feit.
Twanekel @Robin430 augustus 2022 13:16
Dat gaat niet echt op, eigenlijk heeft AMD de x700 reeks vervangen voor de x800 reeks, waarbij nu de r7 7800 vrij staat om te gebruiken voor iets anders, waarschijnlijk als r7 7800x3d, of een 10 core variant als Intel iets te dichtbij komt. Dus eigenlijk is de x800 reeks 50 dollar goedkoper net als de x950 reeks, de x900 en x600 zijn hetzelfde gebleven kwa prijs.
Daarnaast houden ze nu dus het prijspunt van de 5800x over voor een 7800x3d, 450/500 dollar
Robin4 @Twanekel30 augustus 2022 13:49
Ik zie anders dat alles gewoon flink in prijs gestegen is..

Lijkt me raar dat nieuwe hardware goedkoper is geworden..
SG
@Robin430 augustus 2022 22:49
Moet ruimte blijven voor 16core 3dvcache . AMD heeft nieuwe lijn geplant en 4 bekend en die vullen een nieuwe positie in. Rekening houdend met enkele 3D cache versies en 3dcache top modfel.
Dan nog kunnen er gaten gevuld worden.
Die lijn up is grotendeels al gepland en wij zien er 4 positie ingevuld.

Positionering die AMD aanhoud gaat niet alleen om game performance of wat daarvoor was. AMD positioneerd 7700X en 7600x aan de hand van verwachtingen combi van hoe concurerend in games wat minder in MT naast dat je kiest ook voor AM5 platform met upgrade path voor zens in 2025+ dus het gaat niet alleen om hoe concurrerend de cpu zijn in gaming. Maar hoe belangrijk je die upgrade path vind. En AMD positioneert deze zodanig.

Als je dat niks vind dan ga toch voor intel AL of RL.
Twanekel @Robin416 september 2022 13:00
Ik zie anders dat alles gewoon flink in prijs gestegen is..
Dan vergelijk je verkeerd, je moet MSRP's vergelijken, niet de huidige marktprijs
Lijkt me raar dat nieuwe hardware goedkoper is geworde
Toch is het zo
Downstar2 @AlphaLeader01330 augustus 2022 14:32
De 5800x is zelfs al een stuk goedkoper geweest dan 350.

Ging een maand geleden weg voor 269 bij Amazon.de.
Als je dat in afweging neemt met de prijzen van de aangekondigde CPUs. Dan is de performance winst die de nieuwe serie brengt voor velen best wel verwaarloosbaar om op dit moment al naar het nieuwste te moeten. Dan kun je beter nu profiteren van de goedkope prijzen van de Ryzen 5000 serie. Verder vergt de Ryzen 7000 serie ook nog een duur moederbord en verplicht duur dert geheugen..
Rixos 30 augustus 2022 09:10
Ik heb het idee dat ze zichzelf een beetje in de voet hebben geschoten met de 5800X3D. Die gewoon supergoed in gaming is terwijl die enorm efficiënt is (in sommige games verbruikt die zelfs minder dan de 5600x zie review op tweakers).

Je zag in de presentatie nergens een vergelijking langs komen met de 5800x3d maar wel met de 12900k en die zijn ongeveer gelijk in gaming.

Een upgrade naar een 5800x3d zal voor veel gamers een stuk goedkoper zijn dan een heel nieuw platform moeten aanschaffen met nieuw ddr5 geheugen erbij. En dan heb je ook nog eens een cpu die waarschijnlijk veel minder verbruikt dan zelfs de 7600x.

[Reactie gewijzigd door Rixos op 23 juli 2024 13:00]

Sinester @Rixos30 augustus 2022 10:06
Als je alleen een upgrade naar de 5800X3D doet ben je denk ik niet de klant die AMD voor ogen heeft want dan heb je waarschijnlijk nog een prima setup staan, en is het niet de moeite waard om compleet te upgraden

Bedenk ook dat de 5800X3D niet in alle gevallen sneller is, maar alleen in games die de cache kunnen gebruiken.. ook zal de 7xxx serie in alle gevallen buiten gaming sowieso sneller zijn

En dan komen er ook nog 3D chips uit van de 7xxx series, waarvan de geruchten zijn dat deze tot 30% beter kunnen presteren dan de niet 3D chips
DennisH82 @Sinester30 augustus 2022 12:06
Er is een grote kans dat de 7000 serie ind sneller is, maar ook duurder, en de nieuwe 3D modellen zullen nog (veel) duurder gaan zijn ben ik bang voor, maar lets wait and see naar de benchmarks :)
DennisH82 @Rixos30 augustus 2022 12:04
Ja de 5800X3D lijkt nu nog vrij duur inderdaad, maar als 7600X icm nieuw platform veel duurder is, maar trager / gelijk of maar ietsjes beter presteerd, tja dan zul je wel eens een flinke verkoop kunnen zien van de 5800X3D, want ik heb het gevoel dat er op dit moment nog niet super veel van verkocht worden.
Pas een flightsim pc voor een klant mee gebouwd, presteerd gewoon echt heel goed, maar je blijft toch ook een goede lucht of waterkoeling nodig hebben.

We zullen binnekort in benchmarks gaan zien of AMD ind express de vergelijking niet heeft gemaakt ;)
Ben erg benieuwd :)
Rixos @DennisH8230 augustus 2022 12:43
De 5800X3D verbruikt minder stroom dan een 5800X dus in principe moet een goede aircooler (30-50 euro) voldoende zijn om te kunnen coolen toch?

Ik zou me meer druk maken om koeling van een 7600X als deze onder load echt richting de 100W gaat.
DennisH82 @Rixos30 augustus 2022 13:38
Dat ligt aan de game/sim, voor MSFS 2020 word hij volop gebruikt (nog steeds meer cpu dan gpu), en dan zit hij gewoon aan 100+W, maar hij lijkt warmer (en heel snel) te worden door de ene chiplet, zoals in de test icm Dark Rock Pro 4 op 80 graden in Cinebench met 111W, icm andere games verbruikt hij inderdaad minder, maar dat zal met de 7600X waarschijnlijk ook wel zo zijn, de 105W TDP is hetzelfde, maar het is maar net waar je hem voor gebruikt.
Je leest oa op reddit wel meer erg snel heet wordende 5800X en 3D cpu's.
Dus ik zou voor een goede lucht of waterkoeler gaan van 60-80 euro, dan weet je zeker dat je goed zit.
CryptoArnold @Rixos30 augustus 2022 22:59
7000 series is een totale faal.. denk dat het met GPUs ook weer gaat gebeuren..... een onnodige uitgaven.
Af en toe heb je dat

[Reactie gewijzigd door CryptoArnold op 23 juli 2024 13:00]

Toettoetdaan 30 augustus 2022 01:38
Wow, dat is een grote stap 13% IPC zou al redelijk veel zijn, maar ook nog die clocks, dat maakt het wel echt een klapper. Ik ben heel benieuwd naar de onafhankelijke benchmarks!
Bulkzooi @Toettoetdaan30 augustus 2022 02:03
Wow, dat is een grote stap 13% IPC zou al redelijk veel zijn, maar ook nog die clocks, dat maakt het wel echt een klapper. Ik ben heel benieuwd naar de onafhankelijke benchmarks!
Voor proces node jumps zijn double-digit verbeteringen vrij normaal. Remember, na Zen 1 kwam Zen 2, met nog eens double-digit verbeteringen.

Ik denk dat de gebruiker vooral responsiveness en efficiency verbeteringen in gebruikelijke scenario's gaat ervaren.
Hoewel dit in de presentatie amper aan bod kwam, stapt AMD voor deze specifieke chiplet over van het grijsgedraaide 12nm-proces bij GlobalFoundries naar het veel modernere 6nm bij TSMC. Dat is uiteraard niet helemaal hetzelfde niveau als de 5nm-chiplets voor de processorcores, maar betekent desondanks wel een flinke stap vooruit.
Qua electrische componenten valt er ook weinig winst meer te behalen, vanaf 6nm. De rest is mn. PCI-gebaseerd (IF) logica en ACPI-space kan eigenlijk bijna helemaal weg geabstraheerd worden.

[Reactie gewijzigd door Bulkzooi op 23 juli 2024 13:00]

SG
@Toettoetdaan30 augustus 2022 06:53
Volgens de geruchten magere ipc verbetering maar flinke klok verbetering dan vooral flinke allcore klok verbetering. Samen met AVX512 zal TDP omhoog moeten.
Als je flinke allcore kloks wilt handhaven en AVX512

Tja en dan moeten de V-cache modellen nog komen
MGsubbie 30 augustus 2022 01:43
Ik ga toch wachten voor de 7800X3D. Tegen dan zullen DDR5 prijzen verder gedaald zijn.
Robin4 @MGsubbie30 augustus 2022 02:06
Wat heb je nou ?

Ben zelf nog aan het twijfel of ik wellicht misschien een Ryzen 7 5800X3D ga kopen en de rit tot AM6 gewoon uitzing.

Andere optie is inderdaad een 7800X3d i.c.m een Zen 5 moederbord. (vermoed dat Pci-e 5.0 en USB4 wellicht wat meer mainstream gaan worden.. Waar het op deze nieuwe borden echt op het high-end zit wat best wel veel geld kost.

[Reactie gewijzigd door Robin4 op 23 juli 2024 13:00]

SG
@Robin430 augustus 2022 07:05
Ik heb een 1950x met vega56.
En kijk ook naar vcach modellen.
Omdat frebuarie maart.
Die Epox kitjes gemeengoed zijn.
De biossen en agesa updates bugfixes revisies mobo ook hogere betere status zijn.
En meer keuze is en mogelijk betere prijzen. Omdat krisis de vraag drukt
Naast dat huidige lijn stuk uitgebreider is. En RDNA3 ook gereleased is en aantal driver verder.
MGsubbie @Robin430 augustus 2022 12:39
8700k aan 5Ghz.

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