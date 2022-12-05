Gerucht: AMD brengt Ryzen 9 7900, Ryzen 7 7700 en Ryzen 5 7600 in januari uit

AMD introduceert mogelijk verschillende nieuwe Ryzen 7000-desktopprocessors tijdens de CES in januari. Het bedrijf zou met een Ryzen 9 7900, Ryzen 7 7700 en Ryzen 5 7600 komen, alle drie zonder 'X'-achtervoegsel. De processors moeten op dinsdag 10 januari uitkomen.
AMD kondigt de processors op 4 januari aan tijdens zijn CES-keynote in Las Vegas, schrijft Wccftech op basis van eigen bronnen. Het betreffen goedkopere modellen van de bestaande Ryzen 9 7900X, Ryzen 7 7700X en Ryzen 5 7600X. De komende non-X-modellen zijn grotendeels identiek aan hun respectievelijke tegenhangers, maar hebben lagere kloksnelheden en hebben een lagere standaard-tdp van 65W.
Volgens Wccftech krijgt de Ryzen 9 7900 een adviesprijs van 429 dollar, waar de 7900X bij de release 549 dollar kostte. De Ryzen 7 7700 zou 329 dollar gaan kosten, terwijl de Ryzen 5 7600 een adviesprijs van 229 dollar zou krijgen. Daarmee zijn die twee processors beide 70 dollar goedkoper dan hun duurdere tegenhangers.
Volgens eerdere geruchten introduceert AMD tijdens de CES ook nieuwe Ryzen 7000-X3D-desktopprocessors. Deze processors beschikken over extra 3D V-Cache. AMD zou ditmaal met drie verschillende X3D-modellen komen, met 12, 8 en 6 cores. Een concrete releasdatum voor deze cpu's is nog niet bekend, maar naar verwachting verschijnen ze in het eerste kwartaal van 2023, schrijft ook VideoCardz.
|Specificaties AMD Ryzen 7000-desktopprocessors
|Processor
|Cores/Threads
|Kloksnelheden
|Tdp
|Cache (L2+L3)
|Adviesprijs
(bij release)
|Ryzen 9 7950X
|16C/32T
|Base: 4,5GHz
Boost: 5,7GHz
|170W
|80MB
|699 dollar
|Ryzen 9 7900X
|12C/24T
|Base: 4,7GHz
Boost: 5,6GHz
|170W
|76MB
|549 dollar
|Ryzen 9 7900
|12C/24T
|Base: 3,6-3,8GHz
Boost: 5,4GHz
|65W
|76MB
|429 dollar
|Ryzen 7 7700X
|8C/16T
|Base: 4,5GHz
Boost: 5,4GHz
|105W
|40MB
|399 dollar
|Ryzen 7 7700
|8C/16T
|Base: 3,6-3,8GHz
Boost: 5,3GHz
|65W
|40MB
|329 dollar
|Ryzen 5 7600X
|6C/12T
|Base: 4,7GHz
Boost: 5,3GHz
|105W
|38MB
|299 dollar
|Ryzen 5 7600
|6C/12T
|Base: 3,8GHz
Boost: 5,1GHz
|65W
|38MB
|229 dollar