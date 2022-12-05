Gerucht: AMD brengt Ryzen 9 7900, Ryzen 7 7700 en Ryzen 5 7600 in januari uit

AMD introduceert mogelijk verschillende nieuwe Ryzen 7000-desktopprocessors tijdens de CES in januari. Het bedrijf zou met een Ryzen 9 7900, Ryzen 7 7700 en Ryzen 5 7600 komen, alle drie zonder 'X'-achtervoegsel. De processors moeten op dinsdag 10 januari uitkomen.

AMD kondigt de processors op 4 januari aan tijdens zijn CES-keynote in Las Vegas, schrijft Wccftech op basis van eigen bronnen. Het betreffen goedkopere modellen van de bestaande Ryzen 9 7900X, Ryzen 7 7700X en Ryzen 5 7600X. De komende non-X-modellen zijn grotendeels identiek aan hun respectievelijke tegenhangers, maar hebben lagere kloksnelheden en hebben een lagere standaard-tdp van 65W.

Volgens Wccftech krijgt de Ryzen 9 7900 een adviesprijs van 429 dollar, waar de 7900X bij de release 549 dollar kostte. De Ryzen 7 7700 zou 329 dollar gaan kosten, terwijl de Ryzen 5 7600 een adviesprijs van 229 dollar zou krijgen. Daarmee zijn die twee processors beide 70 dollar goedkoper dan hun duurdere tegenhangers.

Volgens eerdere geruchten introduceert AMD tijdens de CES ook nieuwe Ryzen 7000-X3D-desktopprocessors. Deze processors beschikken over extra 3D V-Cache. AMD zou ditmaal met drie verschillende X3D-modellen komen, met 12, 8 en 6 cores. Een concrete releasdatum voor deze cpu's is nog niet bekend, maar naar verwachting verschijnen ze in het eerste kwartaal van 2023, schrijft ook VideoCardz.

Specificaties AMD Ryzen 7000-desktopprocessors
Processor Cores/Threads Kloksnelheden Tdp Cache (L2+L3) Adviesprijs
(bij release)
Ryzen 9 7950X 16C/32T Base: 4,5GHz
Boost: 5,7GHz		 170W 80MB 699 dollar
Ryzen 9 7900X 12C/24T Base: 4,7GHz
Boost: 5,6GHz		 170W 76MB 549 dollar
Ryzen 9 7900 12C/24T Base: 3,6-3,8GHz
Boost: 5,4GHz		 65W 76MB 429 dollar
Ryzen 7 7700X 8C/16T Base: 4,5GHz
Boost: 5,4GHz		 105W 40MB 399 dollar
Ryzen 7 7700 8C/16T Base: 3,6-3,8GHz
Boost: 5,3GHz		 65W 40MB 329 dollar
Ryzen 5 7600X 6C/12T Base: 4,7GHz
Boost: 5,3GHz		 105W 38MB 299 dollar
Ryzen 5 7600 6C/12T Base: 3,8GHz
Boost: 5,1GHz		 65W 38MB 229 dollar

Door Daan van Monsjou

Nieuwsredacteur

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Reacties (60)

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Puff_Uncle 5 december 2022 10:20
weet iemand waarom ze geen 3dvcache versies uitbrengen van ryzen 7000? is het nog te duur?
JBVisual @Puff_Uncle5 december 2022 10:26
De 3D Cache is een tussentijdse upgrade geweest voor de 5000 reeks. De ontwikkeling hiervan liep parallel aan de ontwikkeling van de 7000 serie.
Destijds kon de 3D Cache niet meer toegevoegd worden aan de 7000 reeks.

De 3D Cache wordt dus nog wel toegevoegd maar op een later moment.

Los van de kosten is dit uiteraard. Deze techniek kost meer geld waardoor de processors duurder zullen worden.

Mijn vermoeden is wel dat AMD in de toekomst naar een lijn zal gaan, en we bij de volgende reeks dit misschien wel standaard op de CPU’s zullen gaan zien.
Astennu
@JBVisual5 december 2022 10:48
Wat ik er van begrepen heb is dat ze in Zen2 al connecties hadden zitten om de 3DVcach er op te zeggen maar daar is het nooit gebruikt.

Elke CPU er mee uit rusten is ook niet nuttig. Zen is wel server first ontworpen en ook daar heb je workloads die weinig baat hebben bij veel cache maar ook genoeg die veel baat hebben bij meer cache. Dus opzich logisch om eerst met een normaal model te komen wat het grootste gedeelte van de server markt kan bedienen en dan vervolgens de rest van de markt te gaan bedienen.

Het zou goed kunnen dat ze voor Zen5 en 6 wellicht eerder of meteen vanaf dag 1 met een 3D-Vcache model komen als de markt daar om vraagt.
d3x @JBVisual5 december 2022 11:40
Dat heeft niks te maken met "toegevoegd", is gewoon een aparte reeks in offering in desktop en in server portfolio. Niet alles heeft baat bij deze offering en geeft extra kost dus ook geen toegevoegde waarde om dit overal toe te veogen.

deze worden trouwens kortelings aangekondigd:
https://videocardz.com/ne...ncement%20at%20CES%202023.
Puff_Uncle @JBVisual5 december 2022 10:30
dankje!
MMaster23 @Puff_Uncle5 december 2022 10:30
Verwachting is aankondiging tijdens CES, verkoop (hopelijk?) in januari: https://nl.hardware.info/...f-10-januari-in-de-winkel
Astennu
@Puff_Uncle5 december 2022 10:45
Die komt ook wel verwachting is dat ze die ook gaan laten zien op CES 2023. Alleen die komen nog ietsjes later. Met een beetje geluk kondigen ze op CES aan wanneer deze komen waar de bovenstaande CPU's vanaf dat moment mogelijk al beschikbaar zijn.

Dus nog even geduld hebben.
coptician 5 december 2022 10:15
Zijn dit dus processoren die standaard in eco-modus draaien? Want zo voelt het wel een beetje...
dam0r @coptician5 december 2022 10:18
Goed opgemerkt. Ben vooral benieuwd hoe deze performen tov de variant met een x, klok verschil namelijk valt mee. Het is vooral de tdp..
Astennu
@coptician5 december 2022 10:43
Klopt helemaal maar dit is verder niet nieuw. Zie ook de andere Ryzen generaties. Dan waren er altijd wel non X parts die een lager TDP hadden en dus iets lagere clocks.

Zie ook de 3600, 5600 en 5700 cpu's om er maar een paar te noemen.

[Reactie gewijzigd door Astennu op 23 juli 2024 13:00]

youridv1
@coptician5 december 2022 10:48
Dit is met AMD Ryzen altijd al zo geweest. Als we even kijken naar de aller eerste generatie ryzen chips
1800X, 1700X en 1700 waren dezelfde chip met andere afstelling
1600X en 1600 idem

Recentste voorbeeld, de 5600, 5600X en de 5700X, 5800X

[Reactie gewijzigd door youridv1 op 23 juli 2024 13:00]

Cassius 5 december 2022 10:38
Is het correct dat de reguliere non-X 7900 maar een derde van de energie van de 7900X verbruikt terwijl de boost maar 200MHz verschilt :o ?
Astennu
@Cassius5 december 2022 10:54
Boost is maar single core. Dus dat is logisch. All core boost zal wel een stuk lager zijn dan die van de 7900X. Als je clocks wil maximaliseren is dat altijd inefficient dus reken er maar op dat hij wellicht maar 15-20% trager is voor een 50% reductie in verbruik.
Je kan dat vooral ook goed zien aan de veel lagere base clock die een stuk lager ligt.
bwerg
@Astennu5 december 2022 14:02
dus reken er maar op dat hij wellicht maar 15-20% trager is voor een 50% reductie in verbruik.
Aan de TDP's te zien kan het verschil in verbruik nog wel groter worden dan 50%, een TDP van 65W t.o.v. 170W...

Nou zeggen TDP's zeker niet alles maar toch hebben we nog geen 12-core met 65W TDP gezien. Dat kan een efficiëntiemonstertje worden. Dat was ook al wel te zien aan de reviews waarin een beetje met power limits gespeeld werd, maar toch was dat een beetje behelpen in vergelijking met een chip die dat gewoon uit zichzelf doet.
Astennu
@bwerg5 december 2022 14:04
TDP zegt weinig over het daadwerkelijke verbruik. Dat geld voor zowel AMD als Intel.
Maar het zou inderdaad meer kunnen gaan schelen. Er gaan straks vast wat reviews van komen.
JacoboElMono @bwerg5 december 2022 14:07
we hebben wél een 12-core met 65W TDP gezien, de 3900 zonder de X, 65 W, 4,3 max boost
Vagax @Cassius5 december 2022 10:44
Met de X versie kan je iets soortgelijks halen met de PBO curve en het op eco-modus te draaien, ik draai mijn 7700x nu op 65w, op maximaal 70 graden en het verschilt 100Mhz
Balance 5 december 2022 10:20
De geruchten wijzen erop dat Intel E-cores aan de desktop i5 lineup toe gaat voegen met de 13e generatie. De Core i5-13400 zou 6 P-cores en 4 E-cores krijgen (16 threads), en de Core i5-13500 nog 4 E-cores meer voor 20 threads.

AMD’s Zen4 cores zijn flink snel, maar toch vraag ik me af of het AMD lukt om met deze core aantallen te blijven te concurreren met Intel.
Fraaank @Balance5 december 2022 10:37
Vroeger was Intel koning van de single-core performance en was het de hele wereld die dit het belangrijkste vond. Nu Intel dat lichtelijk lijkt te verliezen gaan ze de strijd aan met "e-cores" om het in ieder geval op het aantal cores te kunnen winnen.
youridv1
@Fraaank5 december 2022 10:56
Jammer dat die E-cores nutteloos lijken te zijn in games. Toen Alder Lake net uit kwam is er door een aantal tech outlets nog getest of E-cores aan of uit ertoe deed als je veel op de achtergrond had draaien en eventueel streamde, maar ook dat maakte niets uit.

Ze lijken oprecht alleen voor 3D renderen op de cpu nuttig en weinig anders. Misschien code compile, maar daar moet je ook oppassen dat er vanwege dependencies geen objects staan te wachten op een tergend langzame E-core die van het make systeem een hele grote source voor z'n kiezen heeft gekregen

Voor de rest doet de gemiddelde pc gebruiker gewoon zeer weinig cpu intensiefs. Zelfs degene die hun pc "professioneel" inzetten

Heeft iemand misschien een linkje naar "real world benchmarks" van die laptop chips die maar 2 P cores hebben en een hele lading E-cores? Daar lees ik weinig over en dat zou de interessantere usecase zijn

[Reactie gewijzigd door youridv1 op 23 juli 2024 13:00]

_Pussycat_ @youridv15 december 2022 11:45
Je gebruikt wel in elke reactie het woord "letterlijk". Beetje rare stijl.

Meer inhoudelijk: spellen gebruiken zelden veel kernen op een nuttige manier. Toegevoegde kernen zullen dus niets bijdragen.
youridv1
@_Pussycat_5 december 2022 11:50
Je gebruikt wel in elke reactie het woord "letterlijk". Beetje rare stijl.
Scherpe observatie. Hetzelfde geldt voor het woord bovendien en absoluut. Klote stopwoordes :/
Wordt aan gewerkt. Edit; ik zie nu dat alle occurences van dat woord in deze hele comment section van mij zijn, toch maar even allemaal weggehaald lol. Zinsbouw is nooit een sterk punt geweest.
Meer inhoudelijk: spellen gebruiken zelden veel kernen op een nuttige manier. Toegevoegde kernen zullen dus niets bijdragen.
Klopt grotendeels, maar niet helemaal waar. Als ik deze test bekijk https://www.techspot.com/...-alder-lake-architecture/ zie ik dat het aantal P cores er, to a point, wel to doet. E cores doen er gewoon bijna niet toe. Ze helpen een klein beetje als je P-cores te kort komt. Maar ik kom dan toch wel tot de conclusie dat ik voor mijn geld liever 1 extra P-core heb dan 4 E-cores.

Op basis daarvan ben ik van mening dat AMD's strategie, ofwel fuck E-cores, voor nu effectiever is. Het is niet zo vooruitstrevend, maar het betekent wel dat mijn euro's in nuttigere dingen worden gestoken, dus als gamer ben ik daar blij mee. Werken doe ik toch niet op mijn privé machine. De baas mag die verzorgen

[Reactie gewijzigd door youridv1 op 23 juli 2024 13:00]

_Pussycat_ @youridv15 december 2022 12:26
Hmmm, ik denk dat tot 8 P-cores wel nuttig kan zijn. Maar daarboven hebben meer cores alleen nut in Cinebench, waar ik dan liever 2-4 langzame extra kernen dan 1 snelle kern extra zou hebben. Maarja, aangezien ik 1 video per jaar codeer ben ik zeker niet de doelgroep.
Zer0 @youridv15 december 2022 12:21
Jammer dat die E-cores nutteloos lijken te zijn in games.
Lang geleden werd hetzelfde geroepen over meerdere cores, daar had je ook niks aan voor gaming...
youridv1
@Zer05 december 2022 12:24
Dat klopt en daar werden toen dan ook je aankopen op gebaseerd. In 2016-2017 was het nog hartstikke normaal om gewoon een 4c/4t i5-je te pakken met een Nvidia 80 serie videokaart.
En dat was ook niet zo gek, want een i7 met meer threads, of een extreme edition met 6-8 cores, leverde je bijna niks op in games.

Tegenwoordig zitten moderne game pc's minimaal op 6c/12t vanaf een heel bescheiden budget en daar wordt al gebruik van gemaakt ook, dus dan is het nuttig, maar 6 jaar geleden was dat echt niet zo.

Zo zie ik E-cores nu. Ze zullen er in de toekomst wel toe gaan doen, maar voor desktop gaming zijn ze nu nutteloos en dat kan zomaar nog 6 jaar duren. Quadcores hebben gaming land ook jáááren geregeerd. Mensen die in 2011 zijn ingestapt met een i5-2000 sandy bridge processor hebben het uit kunnen zingen tot de launch van intels 8e generatie. Zeker als ze een i5-2500K of een i7-2600K hadden gekocht. Die dingen clockten als de nete. Zo'n i5 kon gewoon 5GHz halen als je een beetje een goeie had, in 2011...

[Reactie gewijzigd door youridv1 op 23 juli 2024 13:00]

LievenD @youridv15 december 2022 21:40
Heeft iemand misschien een linkje naar "real world benchmarks" van die laptop chips die maar 2 P cores hebben en een hele lading E-cores? Daar lees ik weinig over en dat zou de interessantere usecase zijn
Ik vond dit youtube filmpje, waarin de Core i5-1235U (met 2P-cores en 8E-cores) vergeleken wordt met de Ryzen 5 5625U en de Core i5-1240P. Daaruit blijkt dat de i5-1235U het aflegt tegenover de Ryzen 5 5625U. Pas als Intel 2 extra P-cores toevoegt (i5-1240P) en een hoger wattage gebruikt (28W vs 15W) wordt AMD voorbijgelopen. Dat zijn dan wel 12 cores voor Intel tegenover 6 voor AMD, dus lijkt mij maar normaal ook.
youridv1
@LievenD5 december 2022 22:05
Eigenlijk is dat niet goed, dat een ietwat oudere ryzen 5 op kan boksen tegen een nieuwere intel i5 in een lage tdp configuratie terwijl de intel toegespitst zou moeten zijn daarop met al zijn e-cores.

Ze zijn dus eigenlijk helemaal niet “efficient” als ze aan het werk moeten. Ze verbruiken gewoon minder maar doen ook gewoon proportioneel minder werk

misschien dat het stroomverbruik tijdens lichte taken in het voordeel van intel is

[Reactie gewijzigd door youridv1 op 23 juli 2024 13:00]

johnbetonschaar @Fraaank5 december 2022 10:59
Op zich een begrijpelijke reactie, maar volgens mij niet terecht...

Het idee van P-cores en E-cores is gewoon goed en logisch, en ik denk dat je straks eerder kunt stellen dat AMD wat dat betreft achterloopt op de rest (niet alleen Intel, maar ook Apple, en al veel eerder vele andere producenten van ARM chips). Bij AMD hebben ze alles op het idee van chiplets gezet om daarmee hogere core counts te kunnen aanbieden door effectiever gebruik te maken van wafers met lagere yields, dat was ook een goed idee, maar ik denk dat ze in de toekomst ook wel degelijk CPU's moeten gaan ontwerpen die een mix van grote & kleine cores zijn. Er valt gewoon meer performance uit veel applicaties te halen als je een klein aantal P-cores zo lang mogelijk op de hoogste kloksnelheden kan draaien, terwijl lagere intensiteit taken op de E-cores kunnen doorlopen zonder dat taken op P-cores daar last van hebben vanwege throttling of cache contention of wat dan ook. Ik ben op twitter al opmerkingen van game devs tegengekomen van die aard, die liever 4 threads met maximale performance hebben en 10 low-intensity threads, dan 16 threads die allemaal een tikje lager klokken door throttling.
d3x @johnbetonschaar5 december 2022 11:46
Intel heeft dit vooral gedaan omdat ze de perf/wat race niet konden volhouden op P cores en hun procede... er is een reden dat deze e-cores combo oplossingen niet op server platformen komen, daar is het niet evident om een combinatie te doen, op consumenten platformen is het vooral weer leuk voor benchmarking en marketing blabla. De echte toegevoegde waarde tussen e-p core switching cache etc wil ik nog wel eens wat effectief gebruik van zien wat het echt kan opleveren. marginaal is eerder het juiste woord.

trouwens achterlopen, AMD heeft ook hiervoor een versie dit jaar:https://videocardz.com/newz/amd-epyc-9004-genoa-x-and-bergamo-cpus-sku-lists-leaks-out-epyc-9754-features-128-zen4c-cores

echter is het geen combo van snelle en trage cores, gewoon een pak meer trage.

als ze willen kunnen ze met hun chiplet systeem dit ook heel snel toepassen zoals Intel, lopen echt niet achter, integendeel AMD loopt ver voorop met hun systeem van IO die en chiplet combo.

[Reactie gewijzigd door d3x op 23 juli 2024 13:00]

johnbetonschaar @d3x5 december 2022 12:08
Server is inderdaad een totaal andere markt, en ook binnen server zijn er weer verschillende toepassingen... Voor HPC wil je bijvoorbeeld gewoon zo snel mogelijke cores met hoge compute prestaties, terwijl je voor netwerk services etc. liever extreem hoge core counts wil maar minder geinteresseerd bent in piek prestaties. Vooral als je zo'n server huurt en betaalt naar gelang de load/power consumptie. Vandaar dat bijvoorbeeld die Graviton CPU's van Amazon voor sommige toepassingen zo'n aantrekkelijke keuze zijn (kosten efficient en schaalbaar).

Ik denk dat de voordelen van heterogene CPU's pas in de toekomst echt duidelijk zichtbaar gaan zijn, zeker als AMD ook die kant op zou gaan. Het vereist aanpassingen aan zowel het OS en de software zelf om er goed mee om te gaan, en Windows doet dit ook nog helemaal niet zo lang erg best (eigenlijk pas sinds Intel CPU's met E-cores is gaan uitbrengen, en in de eerste instantie eerder met allerlei performance regressies dan winst).

[Reactie gewijzigd door johnbetonschaar op 23 juli 2024 13:00]

Cid Highwind @d3x5 december 2022 12:56
Als ik de benchmarks een beetje lees zijn de e-Cores vooral leuk om uit een processor die primair op gaming is gericht, alsnog een erg goede performance te krijgen in productiviteitsapplicaties. Hetzij tegen een absurd verbruik.

Naar mijn indruk zijn het vooral processoren voor als je niet kunt kiezen. Want als het dan echt om productiviteit gaat, kan je moeilijk om de sterkste AMD cpu's heen. Puur voor gamen ben je op het moment dan weer bij de AMD 8-core het beste uit.

Technisch een interessant concept, maar de prijs om op beide fronten dus mee te kunnen komen wordt dus betaald in een enorm hoog verbruik.
El Psycho @johnbetonschaar5 december 2022 12:06
Als ik alles goed heb meegekregen ligt AMD qua multi-core werk nu niet al te ver achter op Intel. Ze zijn echter met hun P/big-core only aanpak al een heel stuk zuiniger dan Intel met P+E. Dus ik denk eerlijk gezegd niet dat AMD nu een dringende noodzaak ziet om opeens iets als een E/little-core toe te voegen. Ze kunnen nog een tijdje 'gewoon' meer cores toevoegen, vooral omdat meer cores toevoegen een stuk goedkoper kan met hun chiplet approach dan met een monolithic design.

In het mobile segment is het nodig, daar zijn naast power-constraints ook size-constraints (dus chiplets zijn niet handig) en moet een device ook als het 'uit' staat nog werken (dus specifieke E/little cores zijn handig). Op een desktop is gewoon meer ruimte, dus zolang de yields van AMD's cores goed zijn (en dus de kosten laag) en de power-management er mee om kan dat er maar een paar cores vol draaien en de rest (half) ligt te slapen, heb je volgens mij geen P+E/big+little cores nodig.
SoulsOnFire 5 december 2022 10:21
Is er een gokje waar de X3D zal belanden in de rij? Zowel qua prestaties als prijs?
Danny Phantom @SoulsOnFire5 december 2022 13:21
Gebaseerd op de 5800x en de 5800x3d zou ik zeggen dat een 7800x3d zou landen op de prijs van de 7900x. Maar dat hangt natuurlijk ook weer af van hoe ze presteren tegenover intel
willemd 5 december 2022 11:03
Ik ben vooral heel benieuwd of er deze generatie nog 'echte' APU's komen met RDNA3-cores waarmee je enigszins kan gamen. Ik hoop op RTX2060-niveau bijvoorbeeld.

Mijn HTPC heeft nu een 2400g en ik hoop op een leuke upgrade, maar helaas is de behuizing te klein voor een serieuze GPU.
d3x @willemd5 december 2022 11:50
Wel een upgrade naar een 5x00 zou al veel verschillen, maar is idd nog steeds vega architectuur. De 6000 reeks zou een pak interessanter worden, maar dit is pas voor na deze zomer.
digibaro 5 december 2022 11:22
Zijn die 65W TDP versies niet idiaal voor de gemiddelde gebruiker voor Internet, Office, Photoshop, Renderen en af en toe een spelletje. Ik merk dat ik nu met een zuinige laptop 90% (i7) prima weg kom.
NLxDoDge @digibaro5 december 2022 11:48
Ik heb de 5600X (Oude generatie ik weet het) maar bij nog geen enkele game een hogere load gehad buiten shaders compileren (5600X, RTX 3060TI, 1440p @144 target FPS voor wat ik met mijn monitor kan)

Ik ga in de toekomst ook echt niet meer high end spul kopen, is helemaal niet nodig.
Jan Onderwater @NLxDoDge5 december 2022 12:36
Even afgezien van gamen, het was jarenlang zo dat steeds zwaardere sw eisen pas hielden met snellere hardware, maar sind een jaar of 10 is dat eigenlijk voorbij. Voor normale SW als office, beetje foto bewerken, surfen etc is zelfs een middenklasse laptopprocessor eigenlijk overkill. Minstens 16 GB geheugen en een snelle SSD zijn veel belangrijker.
Sissors @digibaro5 december 2022 12:39
Voor de gemiddelde gebruiker eerder zwaar overkill? Ik heb een 3700X, en die draait ook op 65W en was toen ik hem kocht gewoon de standaard CPU voor alles in het mid-high end gedeelte voor gaming.
Galactic 5 december 2022 10:27
De 7600x doet nu "vanaf € 279,40" euro. Een 7600 aan laat ons zeggen 230 euro kan al een heel verschil maken op de totale platform kost, welke nu best hoog is. Dit is een zeer welgekomen toevoeging aan de product portfolio van het AM5 platform en zal zeker helpen bij de adoptie ervan.
Astennu
@Galactic5 december 2022 10:52
Ze moeten dan nog wel eerst AM5 borden van 120-150 euro krijgen ipv de 193 euro nu. Borden zijn ietsjes goedkoper geworden in de afgelopen weken maar het verschil is nog te klein vooral dat het goedkoopste AM5 bord 193 euro kost is een probleem.

Als je dan toch voor een 7600 gaat krijg je ook concurrentie van AM4 met een 5800X3D qua gaming. En qua productiviteit is AM4 helemaal interessant omdat de 12-16 core CPU's ook niet meer zo duur zijn die kunnen het makkelijk winnen van een 6 core 7600.

Dus om AM5 voor Gamers interessant te maken moeten de prijzen toch nog wat omlaag. Gaat ook nog wel gebeuren maar tot die tijd is AM4 nog heel relevant.
bwerg
@Astennu5 december 2022 14:06
Ze moeten dan nog wel eerst AM5 borden van 120-150 euro krijgen ipv de 193 euro nu.
Is deels ook een beetje een kip-ei-verhaal, een mobo moet nu eigenlijk wel een 170W-CPU aankunnen, een budget-mobo met minder VRM's is nu gewoon geen optie omdat daar geen CPU's voor zijn. Zometeen wel.

Dat gaat nog geen 100 euro schelen, maar het is toch weer een extra factor.
Astennu
@bwerg5 december 2022 14:13
Niet helemaal dat was bij AM4 niet anders. Ja het was geen 170 watt maar 140. Maar zo veel extra kost dat nu ook weer niet.
PCI-E 5.0 maakt alles ook wat duurder maar dat is een keuze van fabrikanten om daar veel of weinig mee te doen.

Dus ja deels komt het door de platform eisen maar dat verklaart niet alles.
AM4 B450 is er al vanaf 65 euro en B550 vanaf 85 dat is nogal een verschil met 193.
youridv1
@Galactic5 december 2022 11:06
Ik ben nog een beetje skeptisch. AM5 moederborden zijn voor nu nog steeds 190+ euro en een kitje DDR5-6000 RAM is ook nog steeds bijna dubbel zo duur per GB als DDR4-3600C16. Terwijl je toch specifiek 6000 wil met Ryzen 7000 omdat je dan een infinity clock van 2GHz hebt, wat ideaal lijkt te zijn uit benchmarks.

Dit is ook de reden dat ik gisteren nog een 5800X3D heb besteld. Ik kon effectief dezelfde performance krijgen voor meer dan 100 euro minder. Die 50 euro die een 7600 nonX goedkoper is, helpt niet genoeg
wijnj @youridv15 december 2022 19:14
Maar voor die 100 euro extra had je wel een computer met een upgrade pad gehad.
youridv1
@wijnj5 december 2022 19:17
in theorie wel, maar in de praktijk upgrade ik niet binnen 6 jaar, dus dat is me geen stuiver waard. Ik kan nieteens met zekerheid zeggen dat ik deze pc uberhaupt nog ga upgraden. Tegen de tijd dat ik deze pc ga willen vervangen, ben ik in de 30. Eerst maar eens kijken of ik dan nog tijd heb voor gamen.

Het klinkt leuk natuurlijk en als je weet dat je vaker upgrade ook zeker doen. Ik weet van mezelf ondertussen gewoon dat ik pas naar andere onderdelen ga kijken wanneer mijn huidige computer het niet meer aan kan op medium settings. Niet wanneer er “een nuttige upgrade is”. Tegen de tijd dat ik weer kom kijken, zitten we op AM6
Mijn huidige videokaart is 6,5 jaar oud en mijn cpu zelfs al meer dan 7

die 100+ euro kan ik nu in een betere videokaart steken. Gezien de 5800X3D binnen 2% zit van de snelste gaming cpu’s die ik nu kan kopen met een RTX 4090, maak ik me geen zorgen. Een videokaart van dat kaliber koop ik toch over 6 jaar pas. Ik pak na de launch van RX 7000 waarschijnlijk een RX 6800XT mee in de korting en dan zit ik weer goed voor een hele lange tijd. Misschien houd ik het wel bij een normale 6800. Net hoe de prijs is.
Een 6800XT haalt maar 60% van de fps van een 4090 op 1440p.

[Reactie gewijzigd door youridv1 op 23 juli 2024 13:00]

wijnj @youridv15 december 2022 19:53
Ik hoop dat je nog tijd zult hebben om te gamen na je 30 :)

Als je niet zeker weet dat je wil upgraden heeft het inderdaad geen zin om er nu geld aan uit te geven.

Zelf overweeg ik:
AM5 met instap processor 7600 (zonder x)
32 Gb instap geheugen

Als AM5 end of life is:
upgraden naar mid of high end processor
upgrade naar beste geheugen

Op die manier is de initiële aanschaf prijs beperkt en kan ik als AM5 eol is een substantiële upgrade doen en zo de levensduur van mijn computer verlengen.

video kaart is voor mij minder belangrijk,

[Reactie gewijzigd door wijnj op 23 juli 2024 13:00]

youridv1
@wijnj5 december 2022 20:35
Dat hoop ik ook man. Ik hoop ook dat de vaste groep waar ik mee speel dan nog tijd heeft om elkaar verrot te schelden over discord voor 3 uur gevolgd door “woensdag weer?”

Geen slecht idee als je van plan bent binnen die 4-5 jaar te upgraden. Wel even geheugenbenchmarks bekijken bij hardware unboxed. Ryzen 7000 schaalt weer heftig met geheugen, zoals we van ryzen gewend zijn.
Cid Highwind @youridv16 december 2022 00:37
Als je tzt de 30 hebt bereikt, dan wil je op de momenten dat je dan tijd hebt om te gamen, dat het ook de moeite waard is. Die upgrade komt er wel ;)

Laat ik er een persoonlijk counterpunt tegenover zetten: als ik destijds geen Intel had gekocht, maar een AM4 systeem met Ryzen chip, was ik nu met een 5800X3D klaar geweest in plaats van dat ik nu naar AM5 zit te kijken. Helaas was de eerste generatie Zen chips wat later dus is m’n upgrade nu wat duurder.

Dat gaat dit keer dus anders middels een plan welke op die van @wijnj lijkt.
batteries4ever @youridv15 december 2022 20:26
Waar natuurlijk als je een AM4 MB hebt, maar als je een oudere PC hebt (ik heb een Intel uit 2007 of zo) gaat dat niet meer. Ik moet een hele nieuwe PC bouwen als ik een game-rig wil hebben. Dan is die extra €100-€150 goed te doen op een totale €2000.-
Toch lijkt mij voor gamen op dit moment Intel CPU nog steeds de betere keus voor je geld ...

[Reactie gewijzigd door batteries4ever op 23 juli 2024 13:00]

royalt123 5 december 2022 10:23
Ik vroeg me al tijdje af maar ik vond het niet direct terug op internet.
Kunnen we TDP limiet verhogen naar X versie in de bios?

Lees wel dat je hier en daar PBO kunt spelen met stroomlimieten etc.
Amarius 5 december 2022 11:07
Wel fijn dat ze beginnen te begrijpen dat energie efficiëntie ook belangrijk is.

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