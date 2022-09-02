Gerucht: AMD wil Ryzen 7000-processors met 3D V-Cache in januari onthullen

Maar je hele redenering is vanuit het perspectief van iemand die per se meteen Ryzen 7000 wil hebben, maar ook heel graag X3D. Dat is een nogal niche perspectief, volgens mij.
Mijn redenering is inderdaad op voornamelijk gamers gebaseerd. Dat is tenslotte ook de hoofddoelgroep. Als je professioneel batch processen bent aan het draaien, ik doel specifiek op het renderen van zaken, dan is het ook echt niet zo erg om niet het nieuwste van het nieuwste te hebben. Je batch job zal een paar seconden of tientalle seconden langer duren. Het zijn de gamers waarop men vooral focust bij de verkoop, zij zijn de early adaptors omdat het gaming hun hobby is en er genoeg gamers zijn die graag wat geld uitgeven om zo de beste hardware en soepelste spelervaring te hebben. Ik hoef denk ik niet uit te leggen dat de gaming markt enorm is (voornamelijk onder desktop gebruikers).
Heb ik exacte cijfers? Nee, maar check de promotiefilmpjes en ander materiaal van AMD, het is heel erg op gamers gefocust. Dat is echt geen toeval. En mijn allereerste reactie is nota bene op een gamer die zegt:
Toch nog maar iets langer wachten dan. Heb de performance vooral nodig voor in games en de 3D V-Cache CPUs zijn dan toch wel wat je wil.
Waarvan ik dus zeg, dit soort gedachtegangen zijn niet ongebruikelijk. Ik ken het van mezelf en hoor het al meer dan 20 jaar in mijn gamende vriendingkringen en non-vriendenkringen.
Ik zeg niet dat er een substantiele groep mensen is die het heel rationeel benaderen vanuit een price/performance perspectief en simpelweg redeneert, "met een 3600X of beter een 5600X heb ik performance die moeilijk te onderscheiden is van een 5950X, maar ben ik wel veel goedkoper uit". Deze groep bestaat ook zeker. Ik denk dat iedereen deze gedachtegangen tot op zekere hoogte ook wel heeft.
Maar ik durf te stellen zonder zelf marktonderzoek te hebben gedaan dat er ook een grote groep mensen is die wel gevoelig is en graag het zo ongeveer het beste materiaal wil hebben, of misschien alleen al een product van de nieuweste serie die bij de top behoort. Ik snap natuurlijk ook dat Ryzen 7000 3D V-Cache dezelfde serie betreft volgens AMD als de reguliere Ryzen 7000 modellen (ik snap 4 aaneengeschakelde getallen gelukkig :-)), maar mijn hele stelling is dus dat een bepaalde (niet niche) groep mensen dit anders gaan ervaren. Kijk naar een Intel of Nvidia, die snappen dat ook maar als te goed als ze weer eens een 12900K of RTX 3090 Ti achtig model uitbrengen. Die laatste frames per seconden, waardoor men net bovenaan komt in de benchmarks (sommige althans, zeg ik overdreven voorzichtig), die zijn van ongelofelijke waarde voor de beeldvorming bij heel veel mensen. En de effecten hiervan gaan verder dan alleen de gaming wereld. En als er dadelijk ook die Intel 13e Core generatie is met circa 4 of 5 modellen en deze hebben dezelfde verhouding als Ryzen 5000 versus Intel 12e Core generatie, dan ga je met je 7950X wat gaming betreft met een flinke trap (tot meer dan 10%) buiten de top 5 vallen in veel benchmarks en met een 7600X buiten de top 8. Dan voelt dat wel al een beetje verouderd. Ik ben hier erg aan het gissen qua performance natuurlijk (misschien maar beter niet doen). En ook geloof ik niet dat bedrijven als AMD zich echt zorgen maken over de emoties van klanten, maar het zou hier toch wel een behoorlijk nare bijsmaak voor veel mensen opleveren als binnen een paar maanden na de nieuwste serie te hebben gekocht (veel in november en december met kerst etc.), een substantiele upgrade (qua gaming performance) uitgebracht te zien worden. Ik weet echt niet of dat genoeg (merk)schade teweeg brengt om het niet te doen. Ik weet het gewoon niet, maar het klinkt niet goed. En als de geruchten nu al serieus opstarten voordat je de eerste Ryzen 7000 CPU kan kopen, dan is dat niet goed voor de verkoopcijfers denk ik. Maar het gaat hier ook maar om 1 gerucht, van niet super betrouwbare bronnen wat mij betreft. Dat is ook een belangrijk onderdeel van hetgeen wat ik probeerde te zeggen.
Maar je hele redenering is vanuit het perspectief van iemand die per se meteen Ryzen 7000 wil hebben, maar ook heel graag X3D. Dat is een nogal niche perspectief, volgens mij.
Dus nee, het is naar mijn weten geen niche, de gamers zijn zo ongeveer de belangrijkste markt voor dit soort producten, zeker het eerste half jaar na een launch. Het is dat de HEDT platformen tegenwoordig zo duur zijn zonder 'gewone' Threadrippers, waardoor de Ryzen 7000 series voor serieuze rendering, compile en andere batch proces achtige gebruikers nog steeds erg interessant is.
Je vergeet even dat Intel binnenkort met Raptor Lake komt. Door de huidige manier van presenteren kan AMD nu de winst claimen ten opzichte van Alder Lake, dan eventueel Intel een paar maandjes een win gunnen en dan meteen weer keihard terugslaan met de X3D varianten. Als ze alles meteen zouden uitbrengen, zou het voor Intel veel makkelijker zijn om net toch de winst te pakken met een extra overclock.
Nee, dat was ik niet vergeten (dat Intel binnenkort met de 13e Core generatie komt), dat is een hele grote aanname van je geweest. Desalniettemin vind ik wel dat je een goed punt inbrengt: misschien is dat de redenatie die AMD aanhoudt om al binnen een half jaar met 3D V-Cache versies te komen. Als ze daartoe echt worden gedwongen doordat de nieuwe Intel's duidelijk sneller zijn, kan ik me wel aardig goed voorstellen dat ze dat doen, dus goed argument wat mij betreft.
Maar in hoeverre weet AMD dit al? Ik geloof wel dat er 'gespioneerd' en 'geroddeld' wordt in die wereld, dus misschien voelt AMD de bui al aardig hangen, dus voordeel van de twijfel wat mij betreft dat AMD het weet.
Toch zegt mijn vermoeden sterk bij dit soort geruchten, want het gaat hier gewoon om geruchten van "Een bron van YouTube-kanaal Moore’s Law Is Dead" waar ik geen hoge pet van op heb, specifiek "Greymon55" (die ken ik niet), dat het gewoon meer weer een loos gerucht betreft. Mijn ervaring bij dit soort product updates (het is als een forse Ti versie zoals bij Nvidia videokaarten) komen vaak pas na 1 a 1,5 jaar. De vorige keer heeft het ook ong. 1,5 jaar bij AMD geduurt tussen de release van de 5800X en de 5800X3D, al kan dat natuurlijk aan andere dingen liggen. Ik durf iig wel een wedje te leggen (voor de gein of eer?) dat AMD in januari (5 maanden na de Ryzen 7000 series te hebben aangekondigd), nog geen Ryzen 7000 3D V-Cache modellen officieel zal aankondigen. Dit wat hier gelekt wordt via Twitter en Moore's Law is Dead op YouTube is een gerucht, nog verre van een waarheid of feit, en ik zou er niet te erg vanuit gaan bij het maken van mijn aankoopbeslissingen. Dat is wat ik aangaf en nog steeds achtersta.
[Reactie gewijzigd door yo0k op 23 juli 2024 11:28]