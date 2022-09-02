Gerucht: AMD wil Ryzen 7000-processors met 3D V-Cache in januari onthullen

AMD is volgens leaker Greymon55 van plan om op de CES-beurs in januari 2023 drie Ryzen 7000-processors met 3D V-Cache te onthullen. 'Waarschijnlijk' start de verkoop een maand of twee later. Een bron van YouTube-kanaal Moore’s Law Is Dead gaf eerder al het eerste kwartaal van 2023 aan.

Bekende leaker Greymon55 schrijft op Twitter dat AMD de Ryzen 7950X3D, 7900X3D en 7800X3D op CES gaat onthullen. In februari of maart moeten ze dan te koop zijn. De X3D-modellen zijn processors met 3D V-Cache, een extra die met L3-cache die verticaal op de reguliere chip wordt gestapeld. Tweakers schreef eerder een achtergrondartikel over 3D V-Cache, dat de prestaties vooral in games en andere specifiek cachegevoelige toepassingen verbetert.

AMD kondigde eind augustus de eerste Ryzen 7000-processors aan, maar die hebben nog geen 3D V-Cache aan boord. Vooralsnog is de enige consumentenprocessor met extra L3-cache de Ryzen 7 5800X3D. Dit model heeft net als de Ryzen 7 5800X 32MB reguliere cache, maar daarnaast 64MB toegevoegde 3D V-Cache, voor een totaal van 96MB. De Ryzen 7000-processors hebben meer reguliere cache ten opzichte van de Ryzen 7 5800X, waardoor de gecombineerde L3-cache op 128MB uit zou kunnen komen, of misschien zelfs meer als de capaciteit van de 3D V-Cache verder wordt vergroot.

Modelnaam Architectuur Procedé Cores/Threads Baseclock Boostclock Cache (L2+L3) Tdp Adviesprijs omgezet naar euro's incl. BTW* AMD Ryzen 9 7950X Zen 4 TSMC N5 16C/32T 4.5 GHz 5.7 GHz 80MB (16+64) 170W €846 AMD Ryzen 9 7900X Zen 4 TSMC N5 12C/24T 4.7 GHz 5.6 GHz 76MB (12+64) 170W €665 AMD Ryzen 7 7700X Zen 4 TSMC N5 8C/16T 4.5 GHz 5.4 GHz 40MB (8+32) 105W €483 AMD Ryzen 5 7600X Zen 4 TSMC N5 6C/12T 4.7 GHz 5.3 GHz 38MB (6+32) 105W €362

*Geschatte prijzen op basis van MSRP in Amerikaanse dollar omgezet naar Euro's met 21% BTW toegevoegd. Dit is niet door AMD zelf bevestigd of gecommuniceerd.