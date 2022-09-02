Gerucht: AMD wil Ryzen 7000-processors met 3D V-Cache in januari onthullen

AMD is volgens leaker Greymon55 van plan om op de CES-beurs in januari 2023 drie Ryzen 7000-processors met 3D V-Cache te onthullen. 'Waarschijnlijk' start de verkoop een maand of twee later. Een bron van YouTube-kanaal Moore’s Law Is Dead gaf eerder al het eerste kwartaal van 2023 aan.

Bekende leaker Greymon55 schrijft op Twitter dat AMD de Ryzen 7950X3D, 7900X3D en 7800X3D op CES gaat onthullen. In februari of maart moeten ze dan te koop zijn. De X3D-modellen zijn processors met 3D V-Cache, een extra die met L3-cache die verticaal op de reguliere chip wordt gestapeld. Tweakers schreef eerder een achtergrondartikel over 3D V-Cache, dat de prestaties vooral in games en andere specifiek cachegevoelige toepassingen verbetert.

AMD kondigde eind augustus de eerste Ryzen 7000-processors aan, maar die hebben nog geen 3D V-Cache aan boord. Vooralsnog is de enige consumentenprocessor met extra L3-cache de Ryzen 7 5800X3D. Dit model heeft net als de Ryzen 7 5800X 32MB reguliere cache, maar daarnaast 64MB toegevoegde 3D V-Cache, voor een totaal van 96MB. De Ryzen 7000-processors hebben meer reguliere cache ten opzichte van de Ryzen 7 5800X, waardoor de gecombineerde L3-cache op 128MB uit zou kunnen komen, of misschien zelfs meer als de capaciteit van de 3D V-Cache verder wordt vergroot.

Modelnaam Architectuur Procedé Cores/Threads Baseclock Boostclock Cache (L2+L3) Tdp Adviesprijs omgezet naar euro's incl. BTW*
AMD Ryzen 9 7950X Zen 4 TSMC N5 16C/32T 4.5 GHz 5.7 GHz 80MB (16+64) 170W €846
AMD Ryzen 9 7900X Zen 4 TSMC N5 12C/24T 4.7 GHz 5.6 GHz 76MB (12+64) 170W €665
AMD Ryzen 7 7700X Zen 4 TSMC N5 8C/16T 4.5 GHz 5.4 GHz 40MB (8+32) 105W €483
AMD Ryzen 5 7600X Zen 4 TSMC N5 6C/12T 4.7 GHz 5.3 GHz 38MB (6+32) 105W €362

*Geschatte prijzen op basis van MSRP in Amerikaanse dollar omgezet naar Euro's met 21% BTW toegevoegd. Dit is niet door AMD zelf bevestigd of gecommuniceerd.

Door Hayte Hugo

Redacteur

Feedback • 02-09-2022 13:44 125

02-09-2022 • 13:44

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Reacties (125)

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]D)izzy][\/][an 2 september 2022 13:48
Toch nog maar iets langer wachten dan. Heb de performance vooral nodig voor in games en de 3D V-Cache CPUs zijn dan toch wel wat je wil.
Heel benieuwd.
FrankoNL @]D)izzy][\/][an2 september 2022 13:53
Ben dan toch benieuwd welke game jij verwacht niet 144+ fps te kunnen draaien met een 7700x.
Finraziel @FrankoNL2 september 2022 14:23
Ik wil ook zo'n X3D variant, maar het gaat me daarbij helemaal niet om hogere gemiddelde framerate. Waar het om gaat zijn de kleine stotters op de momenten dat je CPU net even de bal laat vallen, die wil je verminderen en dat is waar zo'n vcache model heel erg goed in is.
lezzmeister @Finraziel2 september 2022 16:19
Ik vind vooral de grof snellere compressie en codering interessant (en wat winst by compilatie), pure fps wat minder.

Zit nog niet al te lang op een 5600 dus even wachten op een extra cache model terwijl de DDR5 prijzen zakken, prima.
SG
@Finraziel2 september 2022 19:05
Een stotter kan ook ipv render task of compute task een copy task zijn.
Bijvoorbeeld hogere mipmap laden of andere texture set. Waar render task moet wachten op die copy task. In zo een geval kan NVME ssd of flink meer Vram ook helpen.
lmartinl @Finraziel3 september 2022 13:50
Ja precies. Alles in fps uitdrukken, of zelfs 1% lows is best wel outdated.

De pipeline / IO is gewoon super belangrijk. Zeker bij spellen die niet geweldig geoptimaliseerd zijn.
Daarbij boeit me ook niet zoveel of ik 120 of 200 fps draai, ik wil op de meest drukke momenten alsnog 120 fps en geen micro stutter ervaren

Elden Ring had bijv overal micro stutter behalve op de 5800x 3d.
Wordt tijd dat mensen loslaten enkel in fps prestaties te argumenteren.

Ik wil iig niet meer zonder

[Reactie gewijzigd door lmartinl op 23 juli 2024 11:28]

]D)izzy][\/][an @FrankoNL2 september 2022 14:14
Daar gaat het ook niet om.
Maar als ik upgrade dan ga ik voor het beste, zolang dat een beetje betaalbaar blijft. Het zal best duurder zijn, maar als de 5800X3D enige indicatie is dan hoeft een 8-core helemaal niet de duurste in de line-up te zijn. Een 16-core hoeft het ook niet te worden (hoewel ik hem graag zou willen, zomaar omdat het kan).

Ik draai nu nog op een 1800+, ik verwacht een systeem 5-6 jaar te gebruiken voordat ik weer eens upgrade, dus pak graag iets wat een beetje hoger in de product stack zit.
ALittleTooLate @]D)izzy][\/][an2 september 2022 17:14
Een 16-core hoeft het ook niet te worden
VOlgens de geruchten zijn de modellen met de 128mb extra cache veel sneller dan de 8 core met 3d cache. Iets van +15%
]D)izzy][\/][an @ALittleTooLate2 september 2022 17:17
Misschien dat het alsnog een 16-core wordt ;)
eerst maar eens wat benchmarks afwachten tegen die tijd. En prijs/performance blijft natuurlijk wel belangrijk.
SG
@]D)izzy][\/][an4 september 2022 10:39
Bij 7900X3D en 7950x3d het cache verschil tussen deze twee is kleiner dus afwegen wat prijs verschil tegen prestatie winst zal zijn.
dasiro @]D)izzy][\/][an2 september 2022 14:24
het beste is altijd het duurste, anders wordt het duurste nooit verkocht op een uitzondering na die gewoon wil pronken met "het duurste" :+

je moet upgraden wanneer de frustraties over de bottleneck in je huidige systeem te groot worden, anders kan je altijd blijven wachten op de volgende generatie.
]D)izzy][\/][an @dasiro2 september 2022 14:28
Dat is op dit moment anders niet zo, de 16-core is technisch gezien de beste, en duurste, maar voor gaming is de 5800X3D een betere keuze en is toch een stuk goedkoper.

Kwa geheugen een beetje hetzelfde, de 5000 serie heeft weinig tot geen baat bij geheugen dat sneller is dan 3600-3800MHz. Je kunt meer uitgeven maar krijgt er niets voor terug.

Verder is het niet voor het stoer doen of zo, maar als je budget groot genoeg is voor wat snellers, zou je dat dan niet doen?
dasiro @]D)izzy][\/][an2 september 2022 14:36
appels met appels vergelijken: de 5800X is goedkoper dan de 5800X3D, moest er een 5950X3D zijn, dan zou die de duurste en de beste zijn
]D)izzy][\/][an @dasiro2 september 2022 14:41
Je zegt zelf "het beste", maar wat het beste is hangt af van wat je ermee doet.
Moet je nou niet aankomen met "appels met appels vergelijken". ;)
SkyStreaker @]D)izzy][\/][an2 september 2022 18:16
Wat, denk ik, niet subjectief is en een beter antwoord: welk platform en welk type daarin is het meest efficiënt voor het gekozen doel. In dat opzicht kan je volgens mij niet appels met peren vergelijken.
SG
@SkyStreaker2 september 2022 19:00
Het kan zijn dat twee flinke uitschieters belangrijk je zijn, als toe passing. Als je dan het beste van beste moet hebben moet je een halo Raptor SKU en Zen4 3d halo sku pakken. Dan heb je beste.

Had ik vroeger wel eens gehad een intel nvidia en AMD ATI systeem.
Horatius @dasiro2 september 2022 15:24
"beste" is iets subjectiefs en "duurste" objectief dus het is verre van waar dat t duurste het beste is.

Epyc zijn duurdere processors maar niet perse beter zelfde geldt voor threadripper.

Zijn 1001 voorbeelden voor te vinden
_Pussycat_ @]D)izzy][\/][an3 september 2022 06:35
Je zegt eerst dat je het "nodig" hebt (schijnbaar kun je nu dus geen spellen spelen) en dan dat je gewoon graag het beste wilt.

Beetje inconsistent... Ik kan me best voorstellen dat je gewoon het snelste wilt maar de bewering dat je het "nodig" hebt is een beetje raar.
SG
@]D)izzy][\/][an3 september 2022 07:19
De beste zal niet de 7950X zijn ivm lagere allcore maar mogelijk de 7900x
Maar de 7950x heeft wel de hoogste boost kloks.
Als dat ook zo is tussen 7900x3d en de 7950x3d.

Naast dat dual chiplet x3d flink meer L3 cache hebben dan single chiplet X3d.

Top gaming het een van die wordt de 7900X3d of de 7950x3d
pixeled @FrankoNL2 september 2022 14:25
Nu wellicht nog geen, maar veel mensen bouwen een systeem om dan weer een jaartje of 4-5 vooruit te kunnen. Dan is het leuk als je nu een CPU hebt die qua performance wat extra marge aan de bovenkant heeft :)
-Nailz- @pixeled2 september 2022 15:13
Ik twijfel altijd als ik dit soort argumenten hoor. Dat er over 5 of 10 jaar zo'n vette game is dat je gaat zeggen "wow gelukkig heb ik een zen3 en geen zen2".. Dat is toch allemaal ouwe meuk in toekomst perspectief? Kweenie. =)
SG
@-Nailz-3 september 2022 15:38
Nou ja. Ik heb toen AMD top model 1950X voor de komende 5+ jaren .
Had ik toen midranrange en 4 jaar is dan realy stretching it.
Ben blij dat ik in die periode voor high-end een i920 vervangen dus de hele buldozer/piledriver overgeslagen. En dan door faillisement van baan ben veranderd. Naast de thuis situatie weg vallen van laatste ouder. We nou een crisis tegemoet gaan mijn salaris door inflatie stuk minder is. En dan is fijn dat je van 5 jaar kan stretchen tot misschien wel 10 jaar.

En dan is fijn dat je game in 2025 toch in medium setting 1080P kan spelen. Ipv low setting. Tenzij low ook acceptabel is. Naast dat mijn 1440p ook 720p kan doen.
Alle luxe uitgaven gaan dan even in de ijskast.
Mijn banden van mijn auto zijn kaal heeft hogere preoriteit.
Extra muur planken in de keuken. Netwerkplannen gerduceerd in fases afmaken.

Als ik wat aanschaf zal dat 5 tot 10 jaar meegaan. G-kaart 2 tot 6 jaar.
Vega56 is wel aan vervanging toe maar geen haast.
poing @pixeled3 september 2022 08:55
Ja maar met het vooruitzicht dat je nog enkele jaren kan upgraden koop je toch eerst een 7600 en upgrade je daarna naar een krachtigere CPU met meer cores,…(10800x3d). Toch als het louter voor games te spelen is.

Anders zit je toch vast over 4-5 jaar met de laatste AAA game en niet de moeite die nieuwe GPU te kopen.
Thomg @FrankoNL2 september 2022 13:57
Modded Rimworld en modded Stellaris zijn 2 spellen die erg goed schalen met 3D V-Cache. Merk dat mijn 3900X dat echt niet meer lekker bij kan houden.

Eigenlijk gewoon veel modded spellen in het algemeen.
DutchKevv @Thomg2 september 2022 14:10
Ben zelf een 'standaard' rimworld speler, maar hoeveel mods draai je om dat niet aan te kunnen met zo'n CPU?

Dat factorio zo groot kan worden kan ik dan nog wel begrijpen
Decarsul @DutchKevv2 september 2022 14:17
Factorio heeft meer aan ram bandbreedte, is mijn ervaring althans.
]D)izzy][\/][an @Decarsul2 september 2022 14:25
Factorio reageert juist heel erg positief op de extra cache in benchmarks.
Decarsul @]D)izzy][\/][an2 september 2022 14:26
Klinkt opzich ook logisch natuurlijk. RAM is ook cache.
3D VCache is dan natuurlijk nog dichterbij dus sneller.
bwerg
@Decarsul2 september 2022 17:29
RAM is ook cache
Nee, niet echt. RAM is het "eindpunt" van de data waar de CPU mee werkt. Cache is een kopie van (een stukje van) die data.

Maar je hebt wel gelijk in dat ze wat betreft prestaties dezelfde rol hebben. Als je een geheugenbottleneck hebt kun je dat vaak oplossen met sneller RAM of met meer cache.
Xander2 @bwerg3 september 2022 15:38
Nee, niet echt. RAM is het "eindpunt" van de data waar de CPU mee werkt. Cache is een kopie van (een stukje van) die data.
RAM is cache, anders zou het concept virtueel geheugen niet bestaan; je slaat er tijdelijk data in op voor video/schijf/netwerk etc, process state, out of page spul en dat kan allemaal gepersisteerd worden mocht daartoe de noodzaak zijn.

Er is zelfs een extra controller om te zorgen dat het spul gecached wordt zonder tussenkomst van de CPU en vervolgens een adres doorgeeft.
Alfa1970 @Xander23 september 2022 21:04
Hmm, ik heb altijd begrepen dat het concept virtueel geheugen dat deel van het geheugen is dat wordt geswapped naar de harddisk. i.e. het langzaamste stuk, vanwege het feit dat het geheugen vol zou zijn en dan dat stuk van het geheugen dat op dat moment niet of minder noodzakelijk in RAM zou hoeven te zitten dan tijdelijk naar disk wordt gezet zodat het echte RAM gebruikt kan worden voor de zaken die op dat moment wel noodzakelijk zijn.
bwerg
@Xander24 september 2022 14:54
RAM is cache, anders zou het concept virtueel geheugen niet bestaan; je slaat er tijdelijk data in op voor video/schijf/netwerk etc, process state, out of page spul en dat kan allemaal gepersisteerd worden mocht daartoe de noodzaak zijn.
Nee, dit is echt fout. Een groot gedeelte van het geheugen wordt echt gevuld vanuit de CPU, via CPU-instructies. Die data heeft nooit op een opslagmedium gestaan en gaat daar ook nooit terecht komen. Dus in dat opzicht kan RAM al nooit een cache zijn van een opslagmedium. Paging op een opslagmedium uitgezonderd, maar dat is niet primair waar opslagmedia voor ontworpen zijn - het is echt een oplossing voor een gebrek aan geheugen, als je genoeg geheugen hebt kun je het beter zonder page files doen. Veel mensen gebruiken dat dan ook gewoon niet.

Een deel van het geheugen wordt natuurlijk wel direct vanuit een opslagmedium gevuld, om te beginnen natuurlijk die CPU-instructies zelf (een x86-programma, zoals een .exe) maar ook data als audio- of video-bestanden of textures in een spel. Zelfs dan worden daar vaak transformaties op toegepast zoals decompressie bij het inlezen in het geheugen. Grote hoeveelheden data in je RAM één op één gelijk houden aan je opslagdata is zeldzaam. Maar sowieso maakt het inlezen van één plek naar een andere die andere plek niet meteen een cache.

Als we spreken over "cache" hebben we het doorgaans ook over een optimalisatielaag die functioneel niet noodzakelijk is - hooguit noodzakelijk voor performance. En ook in dat opzicht is RAM geen cache, want een CPU kan in de meeste opzichten simpelweg niet direct op data in je opslagmedium opereren, het moet eerst het RAM in. Dus RAM is niet slechts een optimalisatielaag maar een fundamenteel onderdeel van een computerarchitectuur. Al is dat criterium misschien een beetje een grijs gebied: de meeste cache-implementaties opereren alleen direct op de cache omdat de data waar je op dat moment mee werkt er toch per definitie in staat. Sloop je de L2-cache volledig uit een bestaande CPU dan werkt 'ie ook niet meer.

Dus nee: RAM is echt geen cache.

[Reactie gewijzigd door bwerg op 23 juli 2024 11:28]

Xander2 @bwerg4 september 2022 16:38
Maar sowieso maakt het inlezen van één plek naar een andere die andere plek niet meteen een cache.
Cache is state opslag waar bij gebrek aan die state opnieuw een actie vereist is om die state te halen.

Inlezen van de 1 naar de andere plek is caching, irrelevant of dat via CPU dan wel externe controller gaat.

Dat geldt voor RAM waar libs en executables position independent zijn, voor L3 waar TLB zit , voor een binary hibernation blob op disk en ook voor imaging etc (anders zou de CPU perceptie moeten hebben van de state van de GPU).

Dat het architectureel werkgeheugen en/of opslag is wil niet zeggen dat het niet als cache functioneert.
bwerg
@Xander24 september 2022 16:54
Cache is state opslag waar bij gebrek aan die state opnieuw een actie vereist is om die state te halen.

Inlezen van de 1 naar de andere plek is caching
Nogmaals: een groot deel van je RAM wordt door de CPU gevuld als resultaat van een serie berekeningen, niet 'ingelezen'. Het "gebrek aan state" is in dat geval dat de berekening überhaupt nog niet gedaan is en de data dus nog nergens bekend is. Als dat al cachen mag heten dan is is elke vorm van databerekening cachen.

Om een voorbeeld te geven: als je superpi draait om de eerste miljoen decimalen van π te berekenen dan staan die decimalen in je RAM, in de caches voor je RAM (CPU-cache) en nergens anders. Dus nee, die data is niet "gecached" in je RAM, daar staat 'ie gewoon opgeslagen.

Nog los van het feit dat niet alle data in je RAM, direct of indirect, van een opslagmedium komt. Er komt ook data samen via andere interfaces dan opslagmedia, zoals netwerkverkeer en randapparatuur (toetsenbord, muis, etc.). En die brei aan data wordt op je RAM gecombineerd. Als je die data kwijtraakt (te weinig RAM o.i.d.) kun je moeilijk achteraf weer aan je toetsenbord of netwerkinterface vragen wat de oorspronkelijke data was. Nee, dat had je maar in je RAM moeten onthouden. En daarmee is het RAM geen cache voor die data te noemen.

Ik hou het erop dat RAM in sommige gevallen als cache fungeert (virtueel geheugen), maar in zijn algemeenheid zeker niet. En om het on-topic te houden: in de gevallen waarin 3D-cache relevant wordt voor de prestaties gaat het vaak om data die typisch niet op opslagmedia te vinden is (de state van een strategy game, bijvoorbeeld).

[Reactie gewijzigd door bwerg op 23 juli 2024 11:28]

SG
@bwerg4 september 2022 10:35
Cache is geen werk geheugen maar kopie buffer. Maar ram kan ook wel buffer zijn voor hdd ssd zo ook vram ook buffer is tov sysmem en hdd/sdd win OS gebruikt ook prefetching en vult het ram met wat het verwacht nodig te hebben.
SG
@]D)izzy][\/][an3 september 2022 07:14
Games die heel goed reageren zijn die net als slecht geprogrammeerd zoals sterk single threaded . Maar ook data locality en meer random memory acces.
Of ze gebruiken heel veel data. Maar vaak is het rond springen in geheugen door oop virtual table valideren van geldige pointers veel branches en slecht vullen dan cache line vol met hot data. Grotere caches vangt cache misses van L1 en L2 op vaak vangt random acces de grotere L3 cache op.

Minder L3 cache misses. Nu krijg top modellen met extra veel meer L3 cache.

Als complexity van branching reduceerd goede data locality dat cache line en ook de prefetching goed gebruikt false cacheline share door beter 64byte alignment shared data flink reduceerd en veel task job systeem onafhankelijk compute doen. Dan kunnen die e-cores ook stuk beter presteren en zal invloed van hele grote L3 caches minimaal zijn. Alleen dit is niet doel van game engine. Doel is productie efficient dus maximaal data driven en ook script. Zodat de content pipeline de artist maximaal productief zijn. En dat is belangrijker dan performance. Performance is fps target voor mainstream recommended.

Bijvoorbeeld quake is 5 jaar productie maar project zouden andere studio in 2 a 3 jaar moeten klaren. Naast heel veel tijd om de engine te optimaliseren. Is er ook heel veel tijd gestoken in optimaliseren van de content. Want performance is niet alleen engine ook content. Geometrie wat raw omgezet uit 3d modeling suit kan in maand bijvoorbeeld factor 3 gereduceerd worden vaak automatisch door tools. Meer door maand handmatig reductie zonder de visuals te beinvloeden. Of 2 jaar polish en refinen dat factor 6 lichter is en toch 98% zelfde visuals geeft.

Meeste dev krijgen die luxe niet voor zo uitgebreide Q&A en polish ook niet voor optimaliseren. Als die fps mainstream target behaald wordt.
Thomg @DutchKevv2 september 2022 15:57
Net gekeken, 474 mods.
ocf81 @FrankoNL2 september 2022 14:17
Zowat elke single threaded CPU bound game?

Ik verwacht niet dat DCS of Arma III in de zwaardere scenario's boven de 100 fps gaan komen. Dat ligt ook een beetje aan hoe die spellen gemaakt zijn, maar er zijn dus spellen waar je niet realistisch kan verwachten dat je 144fps gaat halen.
PjotterP @FrankoNL2 september 2022 14:45
FlightSim schijnt stuk beter te draaien met extra cache
!GN!T!ON @FrankoNL2 september 2022 14:58
Transport Fever 2 met 180 mods bijvoorbeeld :Y) . Ik ga ook nog even wachten tot januari. Een CPU koop je meestal ook voor langere tijd, dus welke games die al uit zijn er baad bij hebben maakt mij persoonlijk ook iets minder uit. Liever iets met wat rek er in zodat het over 4 jaar ook nog een beetje mee kan komen.
Astennu
@FrankoNL2 september 2022 15:10
Ik speel genoeg oudere games zoals starcraft 2, mwo, stellaris die heel veel baat hebben bij snellere cores. Zen2 naar 3 was een grote upgrade van 3 naar X3D ook weer.
Dus Zen4 X3D gaat daar ook helpen. Mwo komt nu wel in de buurt van de 100-120 fps in zware gevechten maar daar kan ik nog wel 20-30% hogere prestaties gebruiken om 144 te halen.

SC2 haalt bij bepaalde maps zoals squadron TD in de gerechten met de 5800X3D nog steeds maar 14 fps waar dat met de 5900X 9 was (de 5800X3D is merkbaar soepeler tijdens het spelen) . Dus daar kan je nog heel veel meer gebruiken.

En dan esports titels waar mensen die serieuzer spelen 240 of 360 fps willen halen. Dus er is zeker een markt voor.
SG
@Astennu3 september 2022 15:40
Die gaan vaker ook voor low setting aangezien minder details meer contrast betekend en je de objecten beter of sneller kan waarnemen.
Sommige games zien er ook goed uit met medium setting.
Astennu
@SG4 september 2022 09:37
Dat klopt. Ik games als Mwo gebruik ik soms ook low en medium setting om die fps hoog te krijgen. Sommige effecten kan je wel max laten want die leunen vooral op de gpu.

Maar klopt pro gamers spelen vaag op low / medium omdat er dan minder afleidende dingen op het scherm te zien zijn. Eigelijk net zo iets als met hogere gamma spelen waardoor je bij shorters in donkere ruimtes mensen nog steeds goed kan zien.
Je hebt dan veel. Minder bomen / struiken of andere dingen waardoor je units of spelers over het hoofd zou kunnen zien.
bcwtje @FrankoNL2 september 2022 17:25
1% lows.. vcache modellen verbeteren de smoothness extreem, dat vergeten veel mensen
FrankoNL @bcwtje2 september 2022 19:49
Daar heb je idd een punt. Misschien eens over nadenken. Zit nu op een 5600x

[Reactie gewijzigd door FrankoNL op 23 juli 2024 11:28]

Astennu
@FrankoNL4 september 2022 09:42
Het is zeker een leuke upgrade tov die cpu maar qua prijs prestatie verhouding zijn de V-Cache modellen wel erg duur. Voor de games die ik speel is het heel erg de moeite waard. Stellaris is Bv 60% sneller door de extra cache. Maar meestal is het 15% en idd in verhouding wel meer verbetering in de 1% lows.

Volgens geruchten zouden de Zen4X3D CPU's in verhouding meer winst moeten laten zien. Misschien door het gebruik van snellere cache en of compressie. Maar de technische details zijn nog niet helemaal duidelijk. Daarnaast zouden ze ook wat hoger blijven clocken waar de 5800X3D tov de 5800X wel iets terug geschroefd moest worden en oc vanwege risico's op schade helemaal niet mogelijk was.

Dus wellicht is het te overwegen om tot beging volgend jaar te wachten. Echter moet je dan erl een nieuw moederbord en geheugen hebben wat alles relatief duur maakt.

Een 5800X3D presteerd met matig DDR4 geheugen ook nog prima omdat de cache veel op kan vangen. Dus in dat opzicht een hele mooie upgrade voor mensen met een AM4 bord.
Xeneonic @FrankoNL2 september 2022 18:02
Factorio 60 UPS. Heeft erg veel behoefte aan vooral snelle ram/cpu/cache. Kijken hoe ver je een megabase kan pushen. Hardware is dan altijd het probleem. Vooral met mods zoals Py en SE
Byron010 @FrankoNL2 september 2022 13:55
Ik kan er een aantal opnoemen, maar dat komt voornamelijk omdat mijn 3080 de bottleneck is en niet mijn 5900X :9
dasiro @Byron0102 september 2022 14:26
dan gaat de 7700x zeker geen bottleneck zijn, waarnaar hij vroeg
Byron010 @dasiro2 september 2022 14:52
Dat is inderdaad het punt wat ik probeerde te maken haha. Dat zelfs mijn 5900X niet de bottleneck is, dus de 7x varianten al zeker niet.

[Reactie gewijzigd door Byron010 op 23 juli 2024 11:28]

lmartinl @Byron0103 september 2022 13:56
Ik garandeer je dat als je een processor met 3d v cache erin gooit je veel stabielere gameplay en in veel spellen ook nog betere fps gaat draaien

Microstutter bij inladen van textures etc maakt echt veel uit.
RuddyMysterious @Byron0102 september 2022 18:34
Waarom denk je dat je CPU de bottleneck niet kan zijn? Dat hangt namelijk volledig af van de game en de gewenste framerate. In menig spel kan je CPU zelfs zodanig bottlenecken dat de framerate onder de 60 zakt, laat staan onder 120/144/165 of nog hoger.
SG
@RuddyMysterious3 september 2022 06:57
Als FPS zo belangrijk is dan stel je de settings ook lager voordeel van low settings is dat hoop render features mist of eenvoudigerbeeld krijgt of lagere draw distance dat tegenstander door hogere contrast en minder complexe scene makkelijker kan zien.
In crysis zag low er niet uit medium wel in farcry 2 zag low er goed uit. En raytracing is dan no go en 1080p en dan radeon want die belast de cpu minder dan nv.

Ik vond de Hardocp reviews eigenlijk wel gaaft waar ze games benchen op settings waar je goede game ervaring kon krijgen 60fps. Maar ja dat was meer voor g-kaarten.
RuddyMysterious @SG3 september 2022 07:38
Helaas doet het lager zetten van de grafische instellingen minder tot niets om een CPU-bottleneck te omzeilen.

Effe een concreet voorbeeld: GTA V is zo'n spel waarbij een processor met hoge singlethreaded-prestaties zéér merkbaar hogere framerates geeft in dichtbevolkte gebieden, van ~50fps voor een Zen1-processor naar ~100fps voor een Zen3-processor, en dat is ongeacht de resolutie of andere instellingen.

Vandaar mijn opmerking dat je een bestaande CPU-bottleneck niet zomaar kunt oplossen of verbergen door GPU zwaarder te belasten.
SG
@RuddyMysterious4 september 2022 10:30
Nou doet het wel .want het gaat dan om van die zielen die 5800x3d of 12900 liggen te zeuren over bottle nek. Iets lichter instellen en dan behaal je fps target ook
En anders doe het met 112 ipv 120fps .
Wat bottle neck dit is dan manie om online shooter elke fractie voordeel te moeten hebben en dan zal je dus elke keer als kroon gepakt wordt van 12900ks naar 13900 of 7950x naar 7950x3d hoppen voor dat kleine subtiele voordeel. Dan lever ik liever 1 a 30
Ik heb over zen 1 ‘a 30% kd/r in ipv geld over de balk te gooien. Dan die 360hz monitor met halo cpu halo gpu sku om dat te halen.

Voor die druif die elke voordeeltje moet hebben.

Meeste gaat het om singleplayer game om van 20 a 40fps. Een 60 fps te maken met midrange gpu. En dan is high / extreem settings naar low medium wel degelijke fps step

Voor wie meer goed verhaal volgt en mooie exploring sandbox game aan genieten wilt met niet je van het cpu gpu is 30 a 40 fps ook zat. Aangezien NPC niet aan bunny hopping doen waar je die 120fps goed kan gebruiken.

Naast dat America army vroeger gespeeld had en nooit fps problemen onder vond omdat de pace low is en je grote accuracy penalty krijgt met rond te stuiteren in de game. En dan is 30 fps te doen.
Ik heb ooit specifiek cpu upgrade gedaan voor game omdat software rendering door middel van voxel render engine en dus PentiumIII 450Mhz die games aanzienlijk versnelde.

Ander had meer aan betere gkaart.
YangWenli @RuddyMysterious3 september 2022 11:54
Ik gebruik Yuzu, een switch emulator, en dan ben ik blij dat ik voor een Ryzen 7 ben gegaan ipv. een 5.
Ramonmaas95 @FrankoNL5 september 2022 11:14
Voor nu, waarschijnlijk geen probleem.

Maar voor later ( 4-5 jaar) kan het zijn voordeel denk ik wel uitbetalen.
Ik heb nu een i7-6700K, toen werd ik voor gek verklaard dat ik een i7 K serie kocht voor gamen, nu heb ik hem overclocked en ben ik de pandemie doorgekomen zonder perse te hoeven upgraden, en ga ik voor de nieuwe generatie.

Waar veel mensen die ik ken al 1 of 2 keer hebben moeten upgraden door een i5 te kiezen ( en andere domme keuzes, maarja, eigenwijs!:P)


Dus voor nu heb je het niet nodig, maar het geeft rek in de toekomst!:)
F5544 @]D)izzy][\/][an2 september 2022 13:55
Ja dat wordt toch wel wachten. Ben wel toe aan een nieuwe build maar deze kan nog wel even mee(10700k).
Scheelt het zoveel? 5800 vs de 5800x?

Dank allen voor jullie uitleg.
Ja de 10700k kan wel 5 jaar mee maar ik kan het huidige setje voor een leuk bedrag doorstoten.

[Reactie gewijzigd door F5544 op 23 juli 2024 11:28]

]D)izzy][\/][an @F55442 september 2022 14:16
Je bedoelt tussen de 5800X en X3D?
Hangt er een beetje van af eigenlijk, niet elke game en zeker niet elke applicatie heeft de cache nodig.
Zie de review van Tweakers hieronder, voor de rest is het ook wel gewoon een beetje omdat het kan :).

reviews: AMD Ryzen 7 5800X3D - 3D V-Cache eindelijk op de testbank
Ramon @F55442 september 2022 14:17
10700k kan toch ook nog wel 5 jaar mee?
DylannJS @F55442 september 2022 14:16
https://www.youtube.com/watch?v=sw97hj18OUE&t=645s

Hier kan je zien wat het verschil is bij 1080p/1440p/4K
yo0k @]D)izzy][\/][an2 september 2022 13:58
Ik zie dit als een gerucht. Dat er 3D V-Cache modellen komen geloof ik absoluut wel, maar binnen een half jaar feitelijk de opvolgers (in termen van gaming performance en misschien een zip benchmark althans) aankondigingen en even later ook uitbrengen? Dat lijkt me als fabrikant alleen maar logisch als je een half jaar later weer wat nieuws op de plank hebt, of als de concurrentie te sterk is.
Ludewig @yo0k2 september 2022 14:17
Dit zijn geen opvolgers, maar varianten die meer gaan kosten en vooral in bepaalde situaties een meerwaarde hebben.

Heel veel mensen zullen kiezen voor de varianten zonder 3D V-cache.
yo0k @Ludewig2 september 2022 14:53
Geef het beestje een naam. Ik gaf aan waarom ik het opvolger noem, en dat is dat er in gaming met de 3D V-Cache modellen een performance gain wordt behaald die van het niveau 'opvolger' is.

Wat betreft gaming zijn het feitelijk de opvolgers als het dezelfde performance winst geeft als bij de 5800X3D, ondanks dat het qua naam alleen maar '3D' toevoegt. Dat is naamgeving. Qua technologie is 3D V-Cache wel een flinke stap (wat gaming betreft).

De eerste reactie van sommige mensen (zie 1e reactie in dit nieuwsbericht bijv.) is dan ook "Toch nog maar iets langer wachten dan." Zo denken waarschijnlijk een hoop mensen als ze nu voor de keuze staan om 700 tot 1300 euro uit te geven voor een nieuwe CPU, mobo en DDR5, en het gerucht horen dat over een half jaar varianten beschikbaar zijn die een bijna vergelijkbare performancewinst geven t.o.v. hun huidige hardware naar een aankomende Ryzen 7000 config. Natuurlijk kun je alleen de CPU upgraden om naar een Ryzen 7000 3D model te upgraden, maar toch veroorzaakt dit twijfel. En daarom lijkt het me als fabrikant niet zo handig. Extra uitzondering die ik hier nog op kan bedenken is dat ze bij AMD het produceren van de 3D varianten nu een stuk beter onder de knie hebben, en deze 3D net zo goedkoop kunnen produceren als ze normale.

[Reactie gewijzigd door yo0k op 23 juli 2024 11:28]

Ludewig @yo0k2 september 2022 16:03
Dat lijkt me geen goede definitie van een opvolger, want dan diskwalificeer je elke mindere variant, ook al kost die een stuk minder. Als de 7800X3D evenveel kost als de 5800X3D bij launch kost hij 500 euro, wat bijna twee keer zoveel is als der 7600X (die tegen die tijd wellicht al 50 euro korting krijgt).

In games is het verschil in prestaties tussen een 7600X en een 7800X3D echt niet zo groot als dat prijsverschil. Ik denk dat veel gamers dan ook voor de 7600X zullen gaan. Dan kunnen ze over een paar generaties weer upgraden naar een snellere CPU. Wellicht heb je dan ook een 9600X3D of 11600X3D voor een kleine meerprijs of worden tegen die tijd alle CPU's met 3D geleverd.

Dat jij per se een X3D wilt, maar ook al direct wil overstappen naar Ryzen 7000 en niet een paar maandjes wil wachten om direct naar X3D over te stappen plaatst je wat mij betreft wel in een buitencategorie qua consument.
Extra uitzondering die ik hier nog op kan bedenken is dat ze bij AMD het produceren van de 3D varianten nu een stuk beter onder de knie hebben, en deze 3D net zo goedkoop kunnen produceren als ze normale.
Zelfs als dat zo zou zijn zie ik niet in waarom ze de prijs dan omlaag zouden doen ipv meer winst te maken, want Intel kan immers toch geen concurrerend product uitbrengen met een 3D V-cache voor een lagere prijs.
yo0k @Ludewig2 september 2022 16:31
Prima joh, enorme semantische discussie maak je ervan. Ik heb in de allereerste zin waar ik het een opvolger noem gelijk uitgelegd in welke termen ik het als een opvolger zie, namelijk dat de performance gain voor gaming voor die 3D V-Cache van vergelijkbare orde van grootte is als een volledige nieuwe serie. Hell, de performance gains in sommige games zijn groter dan 2-3 van sommige van de afgelopen generaties van Intel processoren (en ja, daar zitten dan ook wat magere generaties tussen, maar mensen upgraden alsnog). Dat het niet past in jouw definitie van 'opvolger', jammer, maar ik heb uitgelegd waarom mensen het als 'opvolger' kunnen zien. Je kan aanvechten waarom jij dat niet zo ziet, maar de performance verschillen zijn in een hoop games gewoon significant, dus een hoop gamers gaan het wel als zodanig zien.

Ik heb in ieder geval gelijk aangegeven waarom het in een bepaald kader praktisch wel het geval is. Ik zal het de volgende keer nog voorzichtiger verwoorden om dit soort zinloze semantische discussies te voorkomen.

Raar dat je ineens 7600X met 7800X3D vergelijkingen gaat doen, maar prima, je bent vrij om dat te doen. Ik laat dit voor wat het is.

"Extra uitzondering die ik hier nog op kan bedenken is dat ze bij AMD het produceren van de 3D varianten nu een stuk beter onder de knie hebben, en deze 3D net zo goedkoop kunnen produceren als ze normale.

Zelfs als dat zo zou zijn zie ik niet in waarom ze de prijs dan omlaag zouden doen ipv meer winst te maken, want Intel kan immers toch geen concurrerend product uitbrengen met een 3D V-cache voor een lagere prijs."

Mijn hele punt de hele tijd is dus dat ik sterk betwijfel dat AMD al over grofweg een half jaar de 3D V-Cache verianten gaat verkopen omdat ik denk dat dat dom van AMD zou zijn. Dus ik zoek naar redenen waarom dit gerucht wel zou kunnen kloppen. Ik zeg helemaal niet dat ze de prijs omlaag zouden gaan doen (lees alsjeblieft gewoon zorgvuldig wat ik schrijf). Ik zeg dat het eventueel zo zou kunnen zijn, dat indien de 3D V-Cache varianten praktisch net zo goedkoop kunnen worden geproduceerd, dat dat dan een argument zou kunnen zijn voor AMD om alleen nog maar 3D V-Cache modellen te gaan produceren. Het lijkt mij ook onwaarschijnlijk dat dit zo is. Waarschijnlijk is het niet goedkoper/makkelijker, en waarschijnlijk is het aantrekkelijker om ze voor hogere prijzen te positioneren.

Daarmee kom ik weer terug bij mijn allereerste punt: het lijkt mij onverstandig vanuit een bedrijfsmatig perspectief (winst) dat AMD over een half jaar al de 3D V-Cache varianten uitbrengt in de Ryzen 7000 series, dan hebben ze minder tijd om hoge omzetten en winsten uit de reguliere Ryzen 7000 varianten te hebben gehaald. Want een groot deel van de markt (gamers) zal de 3D V-Cache modellen als een veel sterkere variant zien (praktisch als 'opvolger') en hun aankoop van een regulier Ryzen 7000 variant dus overslaan.

[Reactie gewijzigd door yo0k op 23 juli 2024 11:28]

Ludewig @yo0k2 september 2022 18:10
namelijk dat de performance gain voor gaming voor die 3D V-Cache van vergelijkbare orde van grootte is als een volledige nieuwe serie.
In sommige games inderdaad, maar in andere games maakt het vrijwel geen verschil. En CPU's worden niet alleen gebruikt om op te gamen. En ook als het een stevige winst is in sommige games, is de meerprijs alsnog niet mis.
Raar dat je ineens 7600X met 7800X3D vergelijkingen gaat doen, maar prima, je bent vrij om dat te doen.
Voor gamen is er meestal weinig meerwaarde om meer dan 6 cores te hebben, dus vind ik het logischer om te kiezen tussen een 7600X en 7800X3D dan tussen een 7800X en 7800X3D, tenzij je ook andere veeleisende dingen doet die wel sterk profiteren van veel cores. Tijdens de presentatie zagen we ook dat de 7600X vrij weinig onderdoet voor zelfs de 7900X in single-thread en dus een veel beter prijs/prestatie heeft.
Mijn hele punt de hele tijd is dus dat ik sterk betwijfel dat AMD al over grofweg een half jaar de 3D V-Cache verianten gaat verkopen omdat ik denk dat dat dom van AMD zou zijn.
Maar je hele redenering is vanuit het perspectief van iemand die per se meteen Ryzen 7000 wil hebben, maar ook heel graag X3D. Dat is een nogal niche perspectief, volgens mij.
Daarmee kom ik weer terug bij mijn allereerste punt: het lijkt mij onverstandig vanuit een bedrijfsmatig perspectief (winst) dat AMD over een half jaar al de 3D V-Cache varianten uitbrengt in de Ryzen 7000 series, dan hebben ze minder tijd om hoge omzetten en winsten uit de reguliere Ryzen 7000 varianten te hebben gehaald. Want een groot deel van de markt (gamers) zal de 3D V-Cache modellen als een veel sterkere variant zien (praktisch als 'opvolger') en hun aankoop van een regulier Ryzen 7000 variant dus overslaan.
Je vergeet even dat Intel binnenkort met Raptor Lake komt. Door de huidige manier van presenteren kan AMD nu de winst claimen ten opzichte van Alder Lake, dan eventueel Intel een paar maandjes een win gunnen en dan meteen weer keihard terugslaan met de X3D varianten. Als ze alles meteen zouden uitbrengen, zou het voor Intel veel makkelijker zijn om net toch de winst te pakken met een extra overclock.
yo0k @Ludewig2 september 2022 20:44
Maar je hele redenering is vanuit het perspectief van iemand die per se meteen Ryzen 7000 wil hebben, maar ook heel graag X3D. Dat is een nogal niche perspectief, volgens mij.
Mijn redenering is inderdaad op voornamelijk gamers gebaseerd. Dat is tenslotte ook de hoofddoelgroep. Als je professioneel batch processen bent aan het draaien, ik doel specifiek op het renderen van zaken, dan is het ook echt niet zo erg om niet het nieuwste van het nieuwste te hebben. Je batch job zal een paar seconden of tientalle seconden langer duren. Het zijn de gamers waarop men vooral focust bij de verkoop, zij zijn de early adaptors omdat het gaming hun hobby is en er genoeg gamers zijn die graag wat geld uitgeven om zo de beste hardware en soepelste spelervaring te hebben. Ik hoef denk ik niet uit te leggen dat de gaming markt enorm is (voornamelijk onder desktop gebruikers).
Heb ik exacte cijfers? Nee, maar check de promotiefilmpjes en ander materiaal van AMD, het is heel erg op gamers gefocust. Dat is echt geen toeval. En mijn allereerste reactie is nota bene op een gamer die zegt:
Toch nog maar iets langer wachten dan. Heb de performance vooral nodig voor in games en de 3D V-Cache CPUs zijn dan toch wel wat je wil.
Waarvan ik dus zeg, dit soort gedachtegangen zijn niet ongebruikelijk. Ik ken het van mezelf en hoor het al meer dan 20 jaar in mijn gamende vriendingkringen en non-vriendenkringen.

Ik zeg niet dat er een substantiele groep mensen is die het heel rationeel benaderen vanuit een price/performance perspectief en simpelweg redeneert, "met een 3600X of beter een 5600X heb ik performance die moeilijk te onderscheiden is van een 5950X, maar ben ik wel veel goedkoper uit". Deze groep bestaat ook zeker. Ik denk dat iedereen deze gedachtegangen tot op zekere hoogte ook wel heeft.

Maar ik durf te stellen zonder zelf marktonderzoek te hebben gedaan dat er ook een grote groep mensen is die wel gevoelig is en graag het zo ongeveer het beste materiaal wil hebben, of misschien alleen al een product van de nieuweste serie die bij de top behoort. Ik snap natuurlijk ook dat Ryzen 7000 3D V-Cache dezelfde serie betreft volgens AMD als de reguliere Ryzen 7000 modellen (ik snap 4 aaneengeschakelde getallen gelukkig :-)), maar mijn hele stelling is dus dat een bepaalde (niet niche) groep mensen dit anders gaan ervaren. Kijk naar een Intel of Nvidia, die snappen dat ook maar als te goed als ze weer eens een 12900K of RTX 3090 Ti achtig model uitbrengen. Die laatste frames per seconden, waardoor men net bovenaan komt in de benchmarks (sommige althans, zeg ik overdreven voorzichtig), die zijn van ongelofelijke waarde voor de beeldvorming bij heel veel mensen. En de effecten hiervan gaan verder dan alleen de gaming wereld. En als er dadelijk ook die Intel 13e Core generatie is met circa 4 of 5 modellen en deze hebben dezelfde verhouding als Ryzen 5000 versus Intel 12e Core generatie, dan ga je met je 7950X wat gaming betreft met een flinke trap (tot meer dan 10%) buiten de top 5 vallen in veel benchmarks en met een 7600X buiten de top 8. Dan voelt dat wel al een beetje verouderd. Ik ben hier erg aan het gissen qua performance natuurlijk (misschien maar beter niet doen). En ook geloof ik niet dat bedrijven als AMD zich echt zorgen maken over de emoties van klanten, maar het zou hier toch wel een behoorlijk nare bijsmaak voor veel mensen opleveren als binnen een paar maanden na de nieuwste serie te hebben gekocht (veel in november en december met kerst etc.), een substantiele upgrade (qua gaming performance) uitgebracht te zien worden. Ik weet echt niet of dat genoeg (merk)schade teweeg brengt om het niet te doen. Ik weet het gewoon niet, maar het klinkt niet goed. En als de geruchten nu al serieus opstarten voordat je de eerste Ryzen 7000 CPU kan kopen, dan is dat niet goed voor de verkoopcijfers denk ik. Maar het gaat hier ook maar om 1 gerucht, van niet super betrouwbare bronnen wat mij betreft. Dat is ook een belangrijk onderdeel van hetgeen wat ik probeerde te zeggen.
Maar je hele redenering is vanuit het perspectief van iemand die per se meteen Ryzen 7000 wil hebben, maar ook heel graag X3D. Dat is een nogal niche perspectief, volgens mij.
Dus nee, het is naar mijn weten geen niche, de gamers zijn zo ongeveer de belangrijkste markt voor dit soort producten, zeker het eerste half jaar na een launch. Het is dat de HEDT platformen tegenwoordig zo duur zijn zonder 'gewone' Threadrippers, waardoor de Ryzen 7000 series voor serieuze rendering, compile en andere batch proces achtige gebruikers nog steeds erg interessant is.
Je vergeet even dat Intel binnenkort met Raptor Lake komt. Door de huidige manier van presenteren kan AMD nu de winst claimen ten opzichte van Alder Lake, dan eventueel Intel een paar maandjes een win gunnen en dan meteen weer keihard terugslaan met de X3D varianten. Als ze alles meteen zouden uitbrengen, zou het voor Intel veel makkelijker zijn om net toch de winst te pakken met een extra overclock.
Nee, dat was ik niet vergeten (dat Intel binnenkort met de 13e Core generatie komt), dat is een hele grote aanname van je geweest. Desalniettemin vind ik wel dat je een goed punt inbrengt: misschien is dat de redenatie die AMD aanhoudt om al binnen een half jaar met 3D V-Cache versies te komen. Als ze daartoe echt worden gedwongen doordat de nieuwe Intel's duidelijk sneller zijn, kan ik me wel aardig goed voorstellen dat ze dat doen, dus goed argument wat mij betreft.

Maar in hoeverre weet AMD dit al? Ik geloof wel dat er 'gespioneerd' en 'geroddeld' wordt in die wereld, dus misschien voelt AMD de bui al aardig hangen, dus voordeel van de twijfel wat mij betreft dat AMD het weet.

Toch zegt mijn vermoeden sterk bij dit soort geruchten, want het gaat hier gewoon om geruchten van "Een bron van YouTube-kanaal Moore’s Law Is Dead" waar ik geen hoge pet van op heb, specifiek "Greymon55" (die ken ik niet), dat het gewoon meer weer een loos gerucht betreft. Mijn ervaring bij dit soort product updates (het is als een forse Ti versie zoals bij Nvidia videokaarten) komen vaak pas na 1 a 1,5 jaar. De vorige keer heeft het ook ong. 1,5 jaar bij AMD geduurt tussen de release van de 5800X en de 5800X3D, al kan dat natuurlijk aan andere dingen liggen. Ik durf iig wel een wedje te leggen (voor de gein of eer?) dat AMD in januari (5 maanden na de Ryzen 7000 series te hebben aangekondigd), nog geen Ryzen 7000 3D V-Cache modellen officieel zal aankondigen. Dit wat hier gelekt wordt via Twitter en Moore's Law is Dead op YouTube is een gerucht, nog verre van een waarheid of feit, en ik zou er niet te erg vanuit gaan bij het maken van mijn aankoopbeslissingen. Dat is wat ik aangaf en nog steeds achtersta.

[Reactie gewijzigd door yo0k op 23 juli 2024 11:28]

Ludewig @yo0k2 september 2022 23:19
De 13e generatie van Intel heeft geen node shrink. Zowel de leaks als de eerste tests geven aan dat ze het vooral moeten hebben van wat meer cache en meer e-cores, waarbij dat laatste niks helpt voor single-threading, maar wel voor multi-threading. Ik verwacht dan ook dat er slechts een paar procent verbetering is voor gaming en meer voor zware multi-threading applicaties, tenzij ze de kloksnelheden gaan pushen ten koste van de efficiëntie.

Dus het is niet onwaarschijnlijk dat AMD de gaming-markt 'wint' en Intel de zware multi-threading markt.
Dit wat hier gelekt wordt via Twitter en Moore's Law is Dead op YouTube is een gerucht, nog verre van een waarheid of feit, en ik zou er niet te erg vanuit gaan bij het maken van mijn aankoopbeslissingen.
Ja, maar het is sowieso niet erg handig om voor CES al naar AM5 te upgraden. De eerste tijd zullen nog allerlei bugs gefixed worden.

[Reactie gewijzigd door Ludewig op 23 juli 2024 11:28]

SG
@Ludewig4 september 2022 10:49
Gezien iNtel het toch moeilijk krijgt kan je 13900KS verwachten.
Dat is dan ook geen next gen. Of ze pushen de klok zo extreem dat 13900k op zijn tenen gaat lopen en er geen marge meer is voor KS.

De 3D caches sku behoren tot dezelfde sku lijn net als de 4 sku nog naar onder worden uitgebreid komen de vcaches iets later doordat productie stuk complexer is.
Kan zijn dat zen5 3d cache de release delta met vanilla zen5 nog korter is.dat
]D)izzy][\/][an @yo0k2 september 2022 16:11
Niet helemaal goed gelezen, deze reactie was niet productief :). /ignore

[Reactie gewijzigd door ]D)izzy][\/][an op 23 juli 2024 11:28]

yo0k @]D)izzy][\/][an2 september 2022 16:38
Dat mag natuurlijk, maar het is me onduidelijk waar je het mee oneens bent. Het enige wat ik echt zei of althans probeerde te zeggen is dat de performance stap voor gaming voor een 3D V-Cache significant is / kan zijn voor een niet geringe groep mensen, en dat als het zo zou zijn dat dat die 3D V-Cache al over iets meer dan een half jaar uitkomen (dat is het gerucht in dit nieuwsbericht), dat een hoop mensen hun aankoop zullen uitstellen totdat ze de 3D V-Cache variant kunnen kopen.

En volgens mij geef jij dat nu net ook aan met "als ik dan 3 maandjes extra moet wachten voor een CPU model dat vermoedelijk flink beter presteert in gaming, wat ik graag doe, dan heeft het voor mij absoluut nut om nog even te wachten". Dat was mijn hele punt in mijn eerste bericht, wat ik blijkbaar niet goed krijg uitgelegd: (sommige) mensen (die voornamelijk de CPU gebruiken om te gamen) zullen die 3D V-Cache variant zien als een opvolger, ondanks dat het in dezelfde Ryzen 7000 serie valt.
]D)izzy][\/][an @yo0k2 september 2022 17:16
Sorry, niet helemaal goed gelezen.
Ik las het als, over 6 maanden is er weer wat beters.

AMD staat hier ook een beetje voor het probleem met productie capaciteit denk ik, die V-Cache is grotendeels voor gaming en niet iedereen zal daarvoor een PC hebben, kost wel redelijk wat extra silicon. Daarnaast denk ik dat er bijvoorbeeld geen 7600X3D zal komen, terwijl de 7600X voor veel mensen juist de CPU is die ze willen.
Door nu eerst met 4 CPUs te komen kunnen ze denk ik de eerste golf wat opvangen, en vervolgens meer SKUs introduceren voor mensen die wachten.
yo0k @]D)izzy][\/][an2 september 2022 21:00
kost wel redelijk wat extra silicon.
Uh ja, als je daarmee bedoelt dat de techniek om 3D V-Cache modellen te produceren een stuk nieuwer en nog lastiger is met meer productiefouten en waste, dan denk ik dat je gelijk hebt. Het silicon materiaal zelf zijn de kosten niet naar mijn weten.
Daarnaast denk ik dat er bijvoorbeeld geen 7600X3D zal komen, terwijl de 7600X voor veel mensen juist de CPU is die ze willen.
Ja, could be, geloof ik als dat zo is. Denk dat een 7600X inderdaad een mooie sweet spot zal zijn wat betreft performance en prijs, net zoals de afgelopen 600X modellen dat waren. De rationele koper zal het dus niet veel uitmaken. Maar ik denk dat er een hoge 'emotionele' factor bij de aanschaf van CPU's en GPU's komt kijken. Het is tenslotte zowel hobby als sport (want online vaak keiharde competitie) voor veel mensen. En niet iedereen vind het leuk om een processor uit de nieuwste serie te kopen (die wat gaming betreft meekomt met de beste CPU's) en binnen een half jaar een CPU te hebben die niet meer in de top 10 valt (als dadelijk ook een range Intel Core 13e generatie processoren uitkomt). Wat dat doet met het aankoopgedrag van mensen en of het daarom een handige move is van AMD, ik weet het serieus niet. AMD zal het beter weten dan ik. We gaan het zien wat AMD in januari doet!
Door nu eerst met 4 CPUs te komen kunnen ze denk ik de eerste golf wat opvangen, en vervolgens meer SKUs introduceren voor mensen die wachten.
In die redenatie kan ik me niet volledig vinden. Ik denk dat het bedrijven als AMD en Nvidia maar heel weinig kan schelen als ze uitverkocht zijn en niet iedereen die wil kopen op dat moment kunnen leveren. Tsja, er zal weer wat geklaagd worden en een klein beetje reputatieschade, maar al die bedrijven doen dat, en als men uiteindelijk kan kopen, dan koopt men toch gewoon wat voor hun de beste keuze is o.b.v. prijs en kwaliteit. Er zijn volgens mij maar heel weinig mensen die hun aankoopgedrag aanpassen n.a.v. bepaalde acties van een bedrijf. Zo is Intel wel vaker beticht, aangetoond/ bewezen en bestraft voor bepaald gedrag, maar daar hoor je de meeste gamers niet over bij hun aanschaf. Je ziet het ook niet bepaald terug in de verkoopcijfers. Deze verkoopcijfers zijn pas weer wat meer in het voordeel van AMD sinds dat AMD competitievere processoren maakt (voornamelijk in gaming, de hoofdmarkt, want ze waren al veel vroeger met veel cores en competitief in batch proces achtige zaken).
Maar wellicht is het inderdaad zo dat AMD denkt het meeste geld te verdienen in begin 2023 door dan de 3D V-Cache modellen te introduceren. Ik ken hun modellen niet. Ik vind het iig niet zo logisch. Het gaat hier om een gerucht via het Moore's law is dead, en naar mijn weten / ervaring (al houd ik het niet op een krijtbord bij) zijn die geruchten een stuk vaker onjuist dan juist. Het hele business model van zo'n Moore's law is dead YouTube kanaal is ook dit soort 'pittige' geruchten: vlak na de officiele aankondiging van de Ryzen 7000 series aangeven dat AMD van plan is om binnen een half jaar een aankondiging te doen voor de (wat betreft gaming) beduidend betere versie van het product. Dat trekt natuurlijk weer veel views.

Ik uit hier duidelijke kritiek op Moore's Law is Dead, maar dat mag wat mij betreft ook. Ik ben niet de enige die concludeert, na het kijken van zijn YouTube filmpjes, dat er met grote regelmaat materiaal geproduceert moet worden. De stroom een betrouwbaar nieuws en 'betrouwbare geruchten' (voor zover dat kan bestaan) is niet altijd voldoende om met vaste regelmaat te produceren.

[Reactie gewijzigd door yo0k op 23 juli 2024 11:28]

]D)izzy][\/][an @yo0k2 september 2022 23:16
Bij het silicon gaat het misschien niet om de kosten maar om de hoeveelheid wafers die AMD kan krijgen.
Door maar 4 modellen te lanceren kunnen ze wel van elk van die 4 grotere aantallen leveren. Juist door het maken van veek meer modellen krijg je klanten die eigenlijk een ander model haden willen hebben, maar die was uitverkocht. Ik kan er naast zitten, AMD zal hier ongetwijfeld weten wat het doet.

En AMD en Nvidia vinden het wel degelijk vervelend als ze goede cores verkopen als kleinere cores (niet alle 6-cores hebben defecten). het gaat ook om winst maximalisatie, met meer verschillende producten is het (vaak) lastiger om de optimale prijs te krijgen. Nu komen er 2 producten met 8 core dies en 2 met 6-core dies, die vervolgens ook nog wat gebinned kunnen worden. Hoeft ook niet altijd positief uit te pakken, maar is, gezien het nieuwe procede enzo, waarschijnlijk wel een safe bet.

Wat de V-Cache betreft, AMD heeft al een tijd geleden aangegeven dat er meerdere producten mee zouden komen. Ik kan alleen maar hopen dat dat inderdaad niet te lang zal duren, DDR5 is ook nog duur, ik hoef er niet meteen op te duiken en kan de kat een beetje uit de boom kijken. Blijkt het uitendelijk lang te duren dan ben ik vast ook blij met een non-V-Cache CPU (tov van mijn 1800+ toch een flinke sprong).
Waarom V-Cache CPUs? AMD is erbij gebaat om dat verder te ontwikkelen, zeker voor de server markt, maar ook gewoon als halo product, kijk naar Nvidia hoe belangrijk zoiets is. Ze hebben ook meteen iets achter de hand mocht Raptor Lake sneller blijken, een troef de ongeacht de CPU generatie getrokken kan worden zoals het lijkt.

Wat Moore's Law betreft, ik kijk ook graag naar dit soort geruchten, al zie ik ze liever van Coretek of AdoredTV, voor zover die laatste nog iets post, maar iemand die meerdere generaties heeft zien komen en gaan zal inmiddels wel weten dat je altijd moet wachten tot de 3rd party reviews, kan me daar verder dus ook niet zo druk om maken.
SG
@yo0k4 september 2022 11:01
Ik vind die aanval op MILD eigenlijk niet op zijn plaats.
Dit zijn yt met busnes model om geruchten via insider op te vangen. En zij kijken er ook op na of er meerdere insiders het zelfde gerucht geven en wordt ook zo aangegeven hoe betrouwbaar gerucht is. Van wat zeker weet als gerucht dat door meerdere insiders bevestigd wordt. Of tegenstrijdige of dat het nog niet vast staat.
Naast dat hij ook duidelijk aangeeft wat zijn speculatie is en ook zijn mening verkondigd.

Als hij zegt dat nV of AMD de SKU nog zelf moeten beslissen wat ze doen is het gerucht meer een aanduiding van wat mogelijk is dan belofte dat het zo is.

En ja het blijven geruchten en zij kijken ook wat track record van geruchten bronnen zijn.

Zo heeft die bron van greymond … korte tweets zonder context. Redgameing tech en mlid geven dat ook aan.

Mild verwacht dat Raptor lake en zen4 dicht bij elkaar uitkomen dat is opinie. En v-cache goede grote kans op de kroon hebben.
Decarsul @]D)izzy][\/][an2 september 2022 13:58
Ik vind het idd ook waard om te wachten, puur om te zien of het verschil echt zo groot is.
Vind de prijs toch wat veel extra, als ik naar de 5000 series kijk, ten opzichte van de gain.
]D)izzy][\/][an @Decarsul2 september 2022 14:17
Dat, en DDR5 prijzen komen hopelijk ook nog wat omlaag.
Dennism
@]D)izzy][\/][an2 september 2022 14:02
Dat zal inderdaad een afweging zijn, pricing zal mogelijk ook een factor spelen. Hoewel ik zelf de 5800X3D heb, was natuurlijk wel duidelijk dat qua pricing het geen hele beste koop was, maar dat maakte voor mij niet uit, omdat ik graag de techniek zelf aan de tand wilde voelen.

Ik kan me echter voorstellen dat voor een boel consumenten €200 (of iets in die richting) neerleggen voor gemiddeld 20% meer performance nu niet direct altijd de juist keuze is, die €200 in bijv. een GPU stoppen zal mogelijk in diverse scenario's voor meer winst zorgen.
]D)izzy][\/][an @Dennism2 september 2022 14:20
Ik ben al wat ouder, heb het wat breder, en als ik dan een nieuw systeem koop mag het wel net wat specialer zijn dan de instap.
Zoals ik hierboven al een zei, ik verwacht een PC 5-6 jaar te gebruiken, dus ook wel verstandig een beetje hoger in de product stack te gaan zitten, en verder gewoon omdat het kan en omdat het in mijn hoofd een vet idee is ;).
SilentDecode @]D)izzy][\/][an2 september 2022 15:09
Heel benieuwd.
Ik ook, naar wat jij draait wat een duidelijke impact heeft dat je het kan merken
]D)izzy][\/][an @SilentDecode2 september 2022 16:13
Das wel het leuke als je een generatie of 3-4 over slaat ;).
SilentDecode @]D)izzy][\/][an2 september 2022 16:28
Klopt, 100% mee eens. Maar wat merk je aan verschil in games tussen de normale non-3D-V cache en de CPU mét deze feature?
]D)izzy][\/][an @SilentDecode2 september 2022 17:03
Waarschijnlijk niet eens zoveel, alleen in wat corner cases.
1% lows zouden wel beter kunnen zijn, en sommige games, zoals Factorio, en volgens mij ook KSP, die ik allebei heel veel heb gespeeld, kunnen wel een flink voordeel hebben bij die cache als je hele grote fabrieken, of hele uitgebreide raketten maakt.

Maar het is ook gewoon een beetje lange termijn kijken, als je gemiddeld 15% extra krijgt met die V-Cache dan is de CPU potentieel toch wat langer houdbaar.
rjmno1 @]D)izzy][\/][an2 september 2022 17:01
Ik had bijna gewed dat ze in december 2022 zouden uikomen.
trezzy 2 september 2022 13:54
Vraag me af of dit dan ook de reden is waarom we geen 7800X zien Zou dit zijn om ruimte te hebben voor 7800X3D?
Verwijderd @trezzy2 september 2022 13:58
Die komt nog. Het is eerst de high end opvullen. Dan de mid en lower end.

X3D is gewoone een aftakking vanuit het Eypc. Die komen ook met 768MB L3 cache ( :X )

Ook staat er een 128 core 256 thread Epyc CPU in de maak; TDP van 400W.
Dennism
@trezzy2 september 2022 14:03
Dat is inderdaad wat nu verwacht wordt, geen 7800X zodat de bijvoorbeeld de 7800X3D voor ergens tussen de $449 en $499 kan inschuiven in de stack.
Ludewig @trezzy2 september 2022 14:24
Vraag me af of dit dan ook de reden is waarom we geen 7800X zien Zou dit zijn om ruimte te hebben voor 7800X3D?
Ik denk dat dit meer is vanwege de hoge prijzen voor de 7600X en 7700X. Ik verwacht dat die straks wat in prijs verlaagd worden om ruimte te maken voor de 7800X.
dutchnltweaker 2 september 2022 13:58
Hier een 3600, maar ga denk ik gewoon upgrade naar een 5700x en of 5800. Compleet investeren in een nieuw platform wil ik nu niet meer. Jammer dat het niet compatibel is met elkaar, maar ja compleet nieuw platform..

[Reactie gewijzigd door dutchnltweaker op 23 juli 2024 11:28]

Vlizzjeffrey @dutchnltweaker2 september 2022 14:44
En er is ook nog altijd nog de 5800x3d die in je bord past, hopen dat die nog een paar honderd euro in prijs zakt komende jaar, voor rond de 300 zou ik hem wel kopen.
dutchnltweaker @Vlizzjeffrey2 september 2022 15:37
Wat is nu het grote verschil eigenlijk met de gewone variant en de 3D?
]D)izzy][\/][an @dutchnltweaker2 september 2022 16:14
Hangt af van de applicatie/game. In sommige gevallen best veel.
Zie de Tweakers review.

reviews: AMD Ryzen 7 5800X3D - 3D V-Cache eindelijk op de testbank
Joindry @dutchnltweaker2 september 2022 13:59
Zelfde plan hier, hopelijk mooie deals te doen rond cyber monday en black friday. Tegen dan is het einde verhaal voor deze cpu's en moet de stock hopelijk weg.
PjotterP @dutchnltweaker2 september 2022 14:46
5700x is nog steeds een heel rappe processor
dutchnltweaker @PjotterP2 september 2022 15:54
Klopt zeker en in prijs scheelt het ook weer 150 euro, zeker een mooie upgrade vanuit de 3600.
DaniGeus 2 september 2022 14:01
Dan wacht ik op de 7900X3D wellicht dan maar afscheid nemen van mijn 5900X en X570 bord.

Eerst maar eens zien hoe het gaat met de DDR5 prijzen en welke SSD's er straks op de markt komen met PCIE 5.0.

[Reactie gewijzigd door DaniGeus op 23 juli 2024 11:28]

atthias @DaniGeus2 september 2022 14:30
je bedoeld SSD met PCI(e?)5 neem ik aan?
DaniGeus @atthias2 september 2022 14:33
Dat bedoel ik 8)7
atthias @DaniGeus2 september 2022 14:35
vergissen is menselijk
DaniGeus @atthias2 september 2022 14:37
+3
atthias @DaniGeus2 september 2022 14:41
off topic dat neemt niet weg dat ik wel eens een SSD met DDR5 wil zien al was het voor de lol gezien je toch beperkt word door de PCIE 5 bus vermoed ik
Vlizzjeffrey 2 september 2022 14:42
Ben benieuwd of de hogere sku's met meer cores en meer cache nu ook aanzienelijk sneller in gamen zullen zijn dan de lagere sku's met minder cores en minder cache.

tot nu toe waren de 6 cores bijna even snel als de 16 cores in de meeste games, maar nu de 16 cores ook meer cache gaan krijgen dan de 6 cores, zal het anders kunnen worden?
PjotterP @Vlizzjeffrey2 september 2022 17:26
Er zijn bepaalde games waar de extra cache erg helpt (MS flightsim). Sommige games doen het ook beter met 8 dan 6 cores. Daarboven wordt het minder boeiend.
Vlizzjeffrey @PjotterP3 september 2022 13:16
kijkend naar benchmarks van de 5800x3d helpt de extra cache aanzienelijk in de meeste games, daardoor was het ook een tijdje de snelste gaming cpu die je kon kopen.
Lazora 2 september 2022 14:42
Oeh, als dit waar is dan is het sneller dan verwacht. Ik heb wel interesse, maar hoop eigenlijk op een 7700X3D met lagere TDP.
Vlizzjeffrey @Lazora3 september 2022 13:17
Lagere TDP kan je best makkelijk zelf instellen door het voltage lager te zetten.
Joshuffle 2 september 2022 14:49
Ik wacht dan sowieso nog eventjes, heb nu een i7 5820k en het is tijd voor een upgrade (vooral me ram snelheid houd me tegen denk ik) en ik vind de 7700x al aan de prijzige kant, maar als de 7800x3D een aardig hogere stap is...
erikloman 2 september 2022 15:23
Vorig jaar toonde AMD een prototype met 192MB aan L3 V-cache _/-\o_ :9
https://www.anandtech.com...ogy-2-tbsec-for-15-gaming
Xypod13 2 september 2022 14:00
Ik denk dat ik wacht op zen 5, zeker aangezien DDR5 nog zo duur is, maar mijn 2600 begint ook al aardig zijn leeftijd te laten zien. Misschien toch maar een 5600.. keuzes keuzes.
fapkonijntje @Xypod132 september 2022 14:47
5600 is niet zo interessant, die kwam veel te laat uit. In die prijsklasse wint Intel het te makkelijk nu.

Het jammere van AMD op dit moment is dat ze met de 3600 de echte klappers vroeg uitbrachten. De 3600 was jaren heer en meester als het op betaalbare builds aankwam.

Sinds de 5000 en nu ook 7000 serie komen ze iedere keer eerst met een veel te dure 5600X en 7600X en dat terwijl Intel het gat aan 't inlopen is. Dat is heel jammer. Ik had graag een AMD build gehad, maar heb nu toch een 12400f. Het duurde simpelweg te lang voor de 5600 er was en eigenlijk met wat ik ermee doe (spelletjes) is de 5600 gewoon ondermaats. De 5600X was er wel maar veel te duur en nieteens echt sneller. Soms zelfs trager.
Xypod13 @fapkonijntje2 september 2022 15:19
5600 is niet zo interessant, die kwam veel te laat uit. In die prijsklasse wint Intel het te makkelijk nu.
Ik heb toch al ryzen :? Ik hoef geen nieuw moederbord te kopen om te upgraden.

En ik wil niks zeggen maar de 12400f is marginaal beter in games dan de 5600.
fapkonijntje @Xypod132 september 2022 15:25
En ik wil niks zeggen maar de 12400f is marginaal beter in games dan de 5600.
Ligt aan naar welk spel je kijkt. In de spellen die ik speel is het verschil wel wat groter dan marginaal. Zeker in de 1% lows.
lezzmeister @fapkonijntje2 september 2022 16:25
Ik had tijdens de tekorten snel een 3100 met leuk bord op de kop getikt, en in plaats van de heel kast weer open te maken voor een 12400 (alles afsluiten, bord eruit halen, ram overprikken, bios opnieuw doen, etc) heb ik gewoon de koeler eraf geschroefd, cpu eruit, nieuwe erin, koeler erop, en weer aan.

Ik zie je benchmark en er zijn verschillen, maar wereldschokkend zijn ze ook weer niet, niet genoeg om een heel systeem weer open te trekken, maar dat is dan mijn mening.
Xypod13 @lezzmeister2 september 2022 16:41
Voor iemand die al ryzen heeft is de 5000 series een no brainer. Zo lange socket ondersteuning kan intel nog een puntje aan zuigen. Ik snap dat als je een nieuw systeem koopt je waarschijnlijk voor intel gaat, maar AMD heeft ook genoeg voordelen.
White Feather @Xypod132 september 2022 16:37
Er is relatief weinig aan de cpu zelf gebeurt van zen3 naar zen4. Het is dus maar de vraag in hoeverre het DDR5 en daarmee de hogere bandbreedte nut gaat hebben.

Zen5 wordt weer een flinke revisie, dus ik verwacht dat er daar meer performance te halen valt.

Ik weet niet waar je je pc voor gebruikt en welk moederbord je hebt, maar een 5600 is natuurlijk een mooie drop-in als vervanging van een 2600.
Xypod13 @White Feather2 september 2022 16:39
Ryzen 2600
ASUS B450-F
16gb 3200mhz

Dus ja 5600 kan er zo in :)
NostraDavid @Xypod133 september 2022 17:07
Ben ik het of is het gewoon gekkigheid met die CPU prijzen van nu?

Ik heb een 8700K en heb daar zo'n 330,- voor betaald terug in april, 2018. Nu zullen die CPUs vast sneller zijn, maar die prijs spreekt mij (momenteel) nog wel een beetje tegen.

Maarja, we komen net uit een zwaar CPU tekort, dus dat verklaart die prijzen misschien ook wel een beetje.

Voor mijn gevoel gaat mijn CPU nog prima mee, dus ik zie nog geen reden voor upgrade, maar vind het altijd wel leuk om te vergelijken met nieuwe CPUs :p
CryptoArnold 2 september 2022 15:38
Gaat tweakers nu kinderen met een 2jarig youtube accountje aanbevelen.. ook al die kleuter zWormzgaming

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