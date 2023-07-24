AMD Ryzen 9 7945HX3D-laptopprocessor met 128MB L3-cache verschijnt online

Er zijn vroegtijdig details van een ASUS ROG-laptop met onaangekondigde Ryzen 7000X3D-processor verschenen. Deze Ryzen 9 7945HX3D wordt de eerste laptop-cpu die beschikt over 3D V-Cache. De processor moet daarmee 128MB L3-cache krijgen.

Een eerste referentie naar de AMD Ryzen 9 7945HX3D verscheen op het Chinese sociale medium Weibo, merkte hardwareleaker 9550pro op. De processor krijgt 16 Zen 4-cores voor een totaal van 32 threads. De cpu beschikt over 3D V-Cache en krijgt daarmee 128MB aan L3-cache. De huidige Ryzen 7045HX-serie zonder gestapelde 3D V-Cache heeft 64MB L3-cache. Verdere details over de nieuwe X3D-laptopprocessor zijn nog niet bekend.

Inmiddels is de laptop waar de cpu in zit ook verschenen bij een Britse webwinkel, merkte onder meer VideoCardz op. Het betreft een ASUS ROG Strix Scar 17-laptop. Deze laptop krijgt een 17,3"-scherm, 32GB DDR5-geheugen, 2TB aan ssd-opslag en een 90Wh-accu. De ROG Strix Scar 17 heeft verder een RTX 4090-laptop-gpu. De laptop kost 3904,79 pond, wat omgerekend neerkomt op ongeveer 4519 euro. Het is niet bekend of dit de definitieve prijs wordt; het kan ook een placeholder betreffen.

AMD heeft de Ryzen 9 7945HX3D nog niet officieel aangekondigd. Het zou de eerste X3D-laptopprocessor met 3D V-Cache worden. Dergelijke processors krijgen 64MB extra L3-cache boven op de gewone cpu-dies gestapeld. Het bedrijf introduceerde deze feature in de Ryzen 7 5800X3D en bracht eerder dit jaar drie Ryzen 7000-desktopprocessors met 3D V-Cache uit.

ASUS ROG Strix Scar 17 met Ryzen 9 7945HX3D in Britse webwinkel

Door Daan van Monsjou

Nieuwsredacteur

Feedback • 24-07-2023 17:26 40

24-07-2023 • 17:26

40

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AMD Ryzen 9 7950X3D

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Reacties (40)

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AtariXLfanboy 24 juli 2023 17:36
Wat is de TDP van deze processor?
(Die laptop RTX 4090 zal sowieso denk ik alleen intensief gebruikt kunnen worden met een stroomkabel er aan)

[Reactie gewijzigd door AtariXLfanboy op 28 juli 2024 11:38]

Hardfreak @AtariXLfanboy24 juli 2023 18:06
Ben ik ook wel eens benieuwd naar, inclusief de cooling.
3D V-Cache cpu's kunnen namelijk een pak minder tegen warmte (een van de redenen waarom je ze niet kan overclocken) en zijn eigenlijk van nature ook minder goed te coolen (want er zit een extra laag silicium tussen de hete die en de coldplate).
AtariXLfanboy @Hardfreak24 juli 2023 18:13
Nou maakt deze geen gebruik van een iGPU dus dat scheelt natuurlijk wel wat warmte op de CPU, maar inderdaad ook dat vraag ik mij ook af.
Wolfos @AtariXLfanboy24 juli 2023 17:59
Ja dit zijn meer draagbare desktops dan laptops, in deze categorie.
youridv1
@AtariXLfanboy25 juli 2023 09:18
(Die laptop RTX 4090 zal sowieso denk ik alleen intensief gebruikt kunnen worden met een stroomkabel er aan)
Dat geldt toch al jaren voor laptop gpu's? Ik ken niet anders dan dat de gpu een hele conservatieve powerlimit krijgt als hij op de accu moet draaien
AtariXLfanboy @youridv125 juli 2023 12:24
Maar bij veel laptops kan de CPU nog wel aardig lang gebruikt worden. In die context maakte dus inderdaad dus de opmerking.
Spacekonijn 24 juli 2023 17:36
En deze processor in een minisforum formfactor dat zou ultiem zijn
Rvanlaak @Spacekonijn24 juli 2023 17:49
En dan voeding uit USB-C trekken zodat je 'm achter je scherm kan plakken.
AtariXLfanboy @Spacekonijn24 juli 2023 19:31
Dan past die laptop RTX4090 er niet bij? Maar microAtx ofzo zou ook leuk zijn, maar ook heeeel duur.
krflyer 24 juli 2023 17:37
Is dit niet een beetje veel threads voor een gaming CPU? Ik ben meer benieuwd welke frequenties deze processor meekrijgt.
sam1987 @krflyer24 juli 2023 18:29
Niet echt UE 5+ games richten zich meer en meer op (minimum) 16 logische cores (idem maximum van de huidige console generatie). AMD voorziet 8 fysieke cores (16 logische) per CCD momenteel en het is dus kiezen voor net genoeg of meer. Aangezien je op een pc wel wat meer doet en standaard vanuit het complexere besturingssysteem wat essentiële "bijtaken" hebt lopen. Vind ik dit zeker geen overbodige luxe in deze prijsklasse.
tedades @krflyer24 juli 2023 18:36
Waarschijnlijk wel, maar een Xbox Series-X en PS5 hebben 16-threads. Dus ik neem aan dat spellen die ook gaan gebruiken. Dat is al de helft van deze moderne CPU.
atthias 24 juli 2023 17:32
gaat leuk zijn voor de IGPU schat ik in
White Feather @atthias24 juli 2023 20:24
Er zal gewoon dezelfde gpu in zitten als in een reguliere 7950 X3D, een 2 Compute Unit RDNA 2 dus. (Net als alle andere 7045-reeks cpu's.

Als de 3D al zou werken op de igpu, dan is dat ding nog zo traag dat je geen bal aan de extra cache hebt.

De 7045 loopt tot 8 cores en die heeft tot 12 CU's met RDNA3. Heel wat krachtiger dus. Daar zou het wel flink kunnen schelen.
atthias @White Feather24 juli 2023 20:30
ik realiseer me dat nu ja verkeerde in de veronderstellign dat dit een dedicated laptop APU was met ditto IGPU
Terr-E @atthias25 juli 2023 11:43
Daarop voortbordurend; Ik ben benieuwd of ze ook een 3D Vcache model uit gaan brengen in de Phoenix productlijn. Ryzen 9 7940HS3D of iets dergelijks ?

Zijdelings gerelateerd: Heb me sinds de release van RDNA2 al afgevraagd of een APU met Infinity Cache wat op zou leveren.
atthias @Terr-E25 juli 2023 12:03
ik zou er in ieder geval geinteresseert in zijn

is dat niet wat je krijgt als je 3D cache op een APU plempt want die deelt dus alle cache met de CPU EDIT of op zijn mist L3 als ik me niet vergis

[Reactie gewijzigd door atthias op 28 juli 2024 11:38]

Terr-E @atthias25 juli 2023 15:38
Ik ben geen expert in chip-design, maar het feit dat 3D Vcache gedeeld zou worden met heel de APU lijkt me juist een nadeel voor de iGPU. Als zo'n 12 CU RDNA3 iGPU zijn eigen exclusieve Infinity Cache zou hebben en deze niet hoeft te delen met de CPU (of als de CPU zijn eigen 3D Vcache zou hebben) dan zou dat de performance nog meer ten goede komen lijkt mij.
atthias @Terr-E25 juli 2023 15:48
op die manier ja das interessant zou leuk kunnen zijn
NEO256 24 juli 2023 17:46
Ik ben benieuwd wat een APU kan doen met stappel van dat 3D cache.

Op papier is dit ding ook een monster, maar ben benieuwd hoe het zich zal verhouden tot de 7950X3D.

* Houdt er in ieder geval rekening mee dat het core parking wat ze willen doen om de cache effectief te kunnen gebruiken binnen gamen of andere workloads die niet goed parallel schalen, nog niet goed werkte op launch van de 7950X3D.
computerjunky @NEO25624 juli 2023 18:56
Gezien het voor de gpu performance van de cpu's als 7800, 7900 en 7950X3D helemaal niets deed denk ik dat je hier niets van hoeft te verwachten.

Dit is echt alleen leuk voor high end gpu's en een APU heeft heel andere bottlenecks
NEO256 @computerjunky24 juli 2023 20:41
Ik doel eigenlijk op een "echte APU" en niet deze "er zitten GPU cores in, maar het is allemaal maar minimaal".

Een 7700G3D zeg maar, met zoveel GPU cores zo snel als ze ze maar kunnen krijgen, met 2 stacks aan 3D cache. Gewoon om te zien hoever die techniek kan gaan op 1 die.
youridv1
@NEO25625 juli 2023 09:20
Maar wat heeft de 3D cache daar precies mee te maken dan? Die cache is voor de CPU, niet de GPU. Er is voor zover ik weet nog geen implementatie waar de iGPU een fluit heeft aan die extra cache.
Zeker icm met een iGPU is 3D vcache niet zo logisch. Het primaire voordeel zit in gamen, maar je wordt hard gebottlenecked door de trage iGPU. Die kunnen ze niet zo snel maken, want dan wordt de iGPU weer gebottlenecked door het trage RAM omdat er geen dedicated VRAM is.
Weet niet of je de die size van een moderne gpu wel eens hebt gezien, maar je moet wel echt een joekel van een socket gaan gebruiken om een cpu, igpu en dedicated vram erop te proppen.
Hoe je het gaat koelen is vervolgens ook de vraag. Ik neem aan dat jij er net zo min als ik op zit te wachten dat een CPU koeler tijdens het gamen zowel de CPU als GPU moet gaan koelen. Bij intel 13th gen zie je al 240 watt cpu's en dat dat eigenlijk gewoon niet te doen is, maar 200-250 watt is wel waar je op uit komt voor een "snelle apu" met de efficientie van vandaag.

De reden dat APU's zoals AMD ze maakt bestaan, is dat ze af en toe genoeg laptop cpu's over hebben om een desktop product lijn te beginnen met die dingen. Daar blijft het dan ook wel bij.

[Reactie gewijzigd door youridv1 op 28 juli 2024 11:38]

NEO256 @youridv128 juli 2023 15:41
Nu is iGPU altijd afhankelijk van RAM, maar wat voor gains krijg je als het zijn eigen cache heeft?
Al is die maar 128 MB of 256 MB?

En als het gaat over gigantische sockets, daar durf ik niets over te zeggen zonder diep in die CPU diagrammen te duiken. Het hele idee achter de 3D V-cache is dat ie compacter is omdat ze het op elkaar hebben kunnen stappellen.

De chiplet packages beslaan ook nog steeds niet de hele package / socket plaatje.
Ik weet dat dit niet automatisch betekent dat ze dan zomaar de 3D cache op een andere plek kunnen ploppen, maar voor mijn gevoel is de rek er nog niet uit.

En de gains op APU gebied waren behoorlijk.
De laatste buldozer APU was de FX-9830P uit 2016
2 jaar later kwam 2400G uit die 50% beter presteerde
Opgevolgd door de 3400G die er 10% bovenop deed

Nu wat ik elke keer lees is dat ze wel met een nieuwe APU komen, maar architectureel achterlopen.
En wat altijd een knieschot zal blijven, wat je zelf al benoemd; zonder dedicated geheugen zullen ze niet zoveel gain meer krijgen.

Update: verschil tussen IO die en package gecorrigeerd.

[Reactie gewijzigd door NEO256 op 28 juli 2024 11:38]

computerjunky 24 juli 2023 18:54
Zie hier echt het nut niet van in. Ik vraag me af wat er mis is met de cpu dat hij niet gewoon als volwaardige 7950X3D uitgegeven kan worden. Niet in staat hoge clocks te halen op alle cores of zoiets ?
De gpu in een laptop is dermate traag dat je hier echt geen fps winst uit gaat halen en zo goed als alle andere applicaties geven niets om der cache.
Gkirmathal @computerjunky24 juli 2023 20:08
Het enige dat ik me kan bedenken is dat ze niet de RDNA3 iGPU's van de 50/40HS-series hieraan willen verbruiken. Aangezien deze APU hoogstwaarschijnlijk toch met een dGPU gecombineerd wordt door fabrikanten, waardoor de lagere performance van de RDNA2 iGPU zn nut behoud voor desktop use.

Vraag me wel af of de 12cu RDNA3's in de 50/40HS-series van een veel hoger L3-cache enig prestatievoordeel kan halen. Lijkt mij logischer om Infinity Cache toe te voegen aan de 12cu RDNA3 iGPU, ivm DDR5 bandbreedte die toch beperkend is.
Misterven1 24 juli 2023 22:58
Volgens mij is deze processor echt geschikt voor zware gamelaptops. Ik neem aan dat je met deze processor perfect zware games kunt spelen, maar ook films kunt bewerken wat het ook een zeer krachtige processor vereist is. Bij uitstek is dat ideaal dat je 32 of 64 gb werkgeheugen nodig hebt om deze taken pefect uit te voeren. Het zal aan dure kant zijn met deze processoren die ingebouwd zijn in de laptops.

Een vraag is deze processor geschikt voor mijn laptop?
Mijn laptop Medion Ankoya E15303
Processor: AMD Ryzen™ 5 4500U mobiele
Windows 11 Professional NL
39,6 cm (15,6") FHD-scherm
Capaciteit: 1 TB SSD
Geheugen: 16 GB DDR4 RAM

Ik heb hem vorig jaar gekocht bij Mediamarkt. En is zeer snelle laptop met vooral gericht op fotobewerking, internetten en office.
uiltje @Misterven125 juli 2023 02:32
Laptop processors zijn meestal niet op te waarderen. Wat je hebt is een ultra-portable processor (U) met een TDP van 15 watt van een generatie of twee terug. Deze processor gebruikt een andere socket en heeft een TDP van 55 watt. Da's zonder 3D cache, maar verwacht zeker 40-55 watt voor deze versie.
skdevil @Misterven125 juli 2023 00:59
Nee
bjp 24 juli 2023 17:47
is ook grappig om te zien in de screenshot dat ze RTX4090 en RTX4070 mixen... ach what's in a name.
Kyuuni 24 juli 2023 17:59
Zo die rolt lekker van de tong :+
Heel benieuwd hoe dit uit zal pakken!
Roel1966 24 juli 2023 18:10
Technisch gezien mag deze laptop dan wel een hoogstandje zijn maar daar is dan ook wel de prijs naar van dik 4500 euro. Toch vraag ik mij echt af of dit zin heeft vooral wanneer je dan kijkt naar koeling, plus ook het eigenlijke mobiele deel. Wil je de laptop optimaal kunnen gebruiken zal je toch altijd afhankelijk blijven van een externe voeding.
NEO256 @Roel196624 juli 2023 20:43
Maar het blijft wel een mobiel platform wat je overal kunt gebruiken (waar stroom is).

Ben eigenlijk ook wel benieuwd naar wat voor soort mensen dit aantrekt.

Zijn dit professionals die soms in het veld zware modellen moeten draaien en de rest van de tijd het ding in een dock op werk / thuis hebben staan?
Roel1966 @NEO25624 juli 2023 21:07
Maar het blijft wel een mobiel platform wat je overal kunt gebruiken (waar stroom is).
Je kan je afvragen of dit soort laptops nog wel zo mobiel zijn want je bent al afhankelijk van een stroomaansluiting. Daarnaast nog eens de grootte en gewicht van laptop en lader wat je mee moet gaan slepen.
Zijn dit professionals die soms in het veld zware modellen moeten draaien en de rest van de tijd het ding in een dock op werk / thuis hebben staan?
Ik betwijfel of professionals dit soort laptops gebruiken en het eerder puur en alleen enthousiastelingen zijn.
uiltje @Roel196625 juli 2023 02:24
Och, het is portable en je hebt eigenlijk je eigen UPS bij je. Da's redelijk "professioneel". Ik heb nog wel een Xeon meegesleept. Dat was ook geen succes, het ding paste niet eens in mijn grote backpack. Deze zou er nog wel inpassen denk ik. Zolang je geen road warrior bent of veel vliegt dan gaat het wel.

Een collega sleepte vaak een Apple all-in-one mee. Da's een stuk onlogischer (en het scherm ging ook stuk...).
Roel1966 @uiltje25 juli 2023 17:25
Ik heb een tijdje een Lenovo gaming laptop gehad en er een aantal keren mee gesleept maar ik vond het toch maar niets. Het was bij elkaar dan misschien ongeveer 3,5 tot 4 kg met het powerbrick erbij, maar toch na een langer stuk lopen werd dit best zwaar.
uiltje @Roel196625 juli 2023 19:40
Jep. Persoonlijk heb ik nu een 14" 16:10 Yoga gekocht. Da's voor mij wel ongeveer de sweet spot voor reizen nu die bezels zo heerlijk klein zijn. Mooi kleine powerbrick. Sowieso kan mijn 30W telefoon charger kan hem ook langzaam opladen, en ik heb ook een PD in de 12V van mijn auto. Groter heeft ook vaak het nadeel dat je een numeriek gedeelte erbij krijgt, en voor mij moet het keyboard echt gecentreerd zijn, anders wordt ik gek.

Ik denk eraan om er nog een tablet bij te kopen, want ik zag dat ik de Chromebooks van Lenovo als tweede scherm kan gebruiken. En die dingen hebben ze ook redelijk goedkoop met OLED scherm.

Jammer dat mijn 10k mAH accu de laptop niet op wil opladen. Dat was de kers op de taart geweest.

[Reactie gewijzigd door uiltje op 28 juli 2024 11:38]

Roel1966 @uiltje25 juli 2023 21:26
Ik denk eraan om er nog een tablet bij te kopen,
Als alternatief voor een laptop heb ik voor een paar maanden terug een iPad Pro 11 inch gekocht, die met een M1 cpu. Ideaal, lekker licht, krachtig en ik er hetzelfde mee kan doen als wat ik met de laptop deed.

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