AMD Ryzen 9 7945HX3D-laptopprocessor met 128MB L3-cache verschijnt online

Er zijn vroegtijdig details van een ASUS ROG-laptop met onaangekondigde Ryzen 7000X3D-processor verschenen. Deze Ryzen 9 7945HX3D wordt de eerste laptop-cpu die beschikt over 3D V-Cache. De processor moet daarmee 128MB L3-cache krijgen.
Een eerste referentie naar de AMD Ryzen 9 7945HX3D verscheen op het Chinese sociale medium Weibo, merkte hardwareleaker 9550pro op. De processor krijgt 16 Zen 4-cores voor een totaal van 32 threads. De cpu beschikt over 3D V-Cache en krijgt daarmee 128MB aan L3-cache. De huidige Ryzen 7045HX-serie zonder gestapelde 3D V-Cache heeft 64MB L3-cache. Verdere details over de nieuwe X3D-laptopprocessor zijn nog niet bekend.
Inmiddels is de laptop waar de cpu in zit ook verschenen bij een Britse webwinkel, merkte onder meer VideoCardz op. Het betreft een ASUS ROG Strix Scar 17-laptop. Deze laptop krijgt een 17,3"-scherm, 32GB DDR5-geheugen, 2TB aan ssd-opslag en een 90Wh-accu. De ROG Strix Scar 17 heeft verder een RTX 4090-laptop-gpu. De laptop kost 3904,79 pond, wat omgerekend neerkomt op ongeveer 4519 euro. Het is niet bekend of dit de definitieve prijs wordt; het kan ook een placeholder betreffen.
AMD heeft de Ryzen 9 7945HX3D nog niet officieel aangekondigd. Het zou de eerste X3D-laptopprocessor met 3D V-Cache worden. Dergelijke processors krijgen 64MB extra L3-cache boven op de gewone cpu-dies gestapeld. Het bedrijf introduceerde deze feature in de Ryzen 7 5800X3D en bracht eerder dit jaar drie Ryzen 7000-desktopprocessors met 3D V-Cache uit.