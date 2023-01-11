AMD noemt 14 februari als releasedatum voor Ryzen 7000X3D-processors

De Ryzen 7000X3D-serie van AMD komt op 14 februari uit. De fabrikant heeft de releasedatum van de drie Zen 4-cpu's op de productpagina's gezet na de processors eerder deze maand te hebben aangekondigd.

De releasedatum van de 7800X3D is te zien op de productpagina van AMD. Ook op de pagina's van de andere twee nieuwe cpu's, de Ryzen 9 7900X3D en de 7950X3D, is te zien dat de cpu's op 14 februari uitkomen. Het is de eerste officiële bevestiging van de definitieve releasedatum.

AMD kondigde de drie cpu's voor gamers vorige week aan op de CES-beurs in Las Vegas. Het bedrijf zei toen alleen dat de processors 'in februari' uitkwamen, maar noemde daar nog geen datum bij.

De Ryzen 9 7000-serie bestaat uit drie cpu's die zijn gebaseerd op de Zen 4-architectuur. De processors hebben ook extra 3D V-Cache ten opzichte van eerdere Ryzen 7000-cpu's. Hoewel de datums van de cpu's bekend zijn, is de prijs dat nog niet.

Update: AMD zegt dat deze releasedatum een fout was en dat de processors niet op 14 februari uitkomen.

AMD Ryzen 7000X3D

Door Tijs Hofmans

Nieuwscoördinator

Feedback • 11-01-2023 12:43
84 • submitter: Crashed1987

11-01-2023 • 12:43

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Submitter: Crashed1987

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Reacties (84)

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litebyte 11 januari 2023 12:47
Heeft de Ryzen 9 7900X3D ook voordeel bij specifiek beeldbewerking (video)?
Dennism
@litebyte11 januari 2023 12:56
Dat zal je zeer specifiek moeten benchmarken, iedere workload (applicatie of game) reageert anders op deze cache toevoeging. Waar sommige applicaties en games enorme winsten laten zien omdat ze baat hebben bij de grotere cache, denk bijv. aan simulatie games als factorio, laten andere games en applicaties 0 winst zien, en soms zelfs regressie omdat de CCD met de 3D V-Cache flink lagere boost snelheden heeft en deze applicaties niet schalen met meer cache.

Deze cpu's zijn dus lastig te reviewen wat dat betreft met een algemene benchmark suite. Je zal heel goed moeten testen of de specifiek door jou gebruikte applicaties en plugins voor beeldbewerking baat hebben bij deze techniek. Is dat namelijk niet zo zal een 7900X of 7950X waarschijnlijk de betere koop zijn (want goedkoper en 2x CCD's zonder de lagere boost beperking die 3D V-Cache met zich mee brengt).
heuveltje @Dennism11 januari 2023 13:16
Kleine aanvulling. De 58003d is idd lager geklokt dan zijn tegenhanger.

AMD heeft aangegeven dat bij de 7000 reeks de versies met 3D cache een iets lagere base waarde hebben, maar practisch op dezelfde snelheden boosten als de "2D" varianten.
Dus even afwachten of dat ook zo is, maar dat zou wel echt een mooi resultaat zijn dan.

[Reactie gewijzigd door heuveltje op 24 juli 2024 04:05]

Dennism
@heuveltje11 januari 2023 13:32
AMD heeft aangegeven dat bij de 7000 reeks de versies met 3D cache een iets lagere base waarde hebben, maar practisch op dezelfde snelheden boosten als de "2D" varianten.
Dus even afwachten of dat ook zo is, maar dat zou wel echt een mooi resultaat zijn dan.
Dat hebben ze gedaan met een marketing trucje zo lijkt het, als je kijkt naar het marketing materiaal, maar ook bijvoorbeeld het filmpje in dit artikel waar AMD er dieper op in gaat: https://www.pcworld.com/a...-the-ryzen-9-7950x3d.html

Wat ze doen is, ze plaatsen 1 CCD zonder 3D V-Cache, dit is de 'high frequency CCD', deze boost net zo hoog als de Non-3D Sku's, waardoor ze inderdaad in Cinebench Single threat waarschijnlijk ongeveer of zelfs even hoog scoren als de Non-3D modellen. Daarnaast plaatsen ze de CCD met extra cache, en die boost minder hoog.

Zo kunnen ze 'gelijke boost claimen' voor de 7900X3D en 7950X3D wanneer vergeleken met de 7900X en 7950X, net als de vergrote cache.

Wat ze echter niet vertellen is de all core boost, wanneer je bijv. een cinebench 23 multithread gaat draaien, de verwachting is dat deze nog altijd lager gaat liggen dan bij de Non 3D modellen.

De 7700X en 7800X3D geven daar een hint voor, die cpu heeft immers maar 1 CCD, en daar die je hetzelfde als dat je bij de 5800X en 5800X3D zag, de boost waardes zijn daar ineens wel lager en voor die Sku claimt AMD dus ook niet hetgeen dat ze bij 7900X3D en 7950X3D wel claimt voor de single core boosts.

AMD 7700X - Max boost 5.4Ghz - 4.5 Base: https://www.amd.com/en/products/cpu/amd-ryzen-7-7700x
AMD 7800X3D - Max boost ineens nog maar 5.0Ghz en een base noemen ze niet meer: https://www.amd.com/en/products/apu/amd-ryzen-7-7800x3d
uiltje @Dennism11 januari 2023 20:13
Ik weet niet of je dat een marketing truck kan noemen. Uiteindelijk krijg je dan een processor die ook single-thread erg goed mee kan komen, zowel in applicaties die goed draaien met veel cache of met applicaties die goed draaien met een hoge kloksnelheid - en dat lijkt me praktisch gezien erg handig eerlijk gezegd. Maar goed, klopt dat je niet de beste prestaties krijgt bij vol gebruik van 3D cache of hoge kloksnelheden als je alle cores gebruikt.
Dennism
@uiltje11 januari 2023 20:43
Uiteindelijk krijg je dan een processor die ook single-thread erg goed mee kan komen, zowel in applicaties die goed draaien met veel cache of met applicaties die goed draaien met een hoge kloksnelheid - en dat lijkt me praktisch gezien erg handig eerlijk gezegd.
Of dat zo gaat zijn is waar iedereen inderdaad heel benieuwd naar is, in theorie uiteraard wel. Echter in de praktijk zal dat mogelijk van AMD, Microsoft en de game / applicatie / andere OS ontwikkelaars afhangen en of die het voor elkaar krijgen de OS scheduling 100% op orde te hebben. Zodat de juiste processen ook inderdaad op de juiste cores uitgevoerd gaan worden, dat is iets dat we in de reviews moeten gaan zien. Dat is immers iets dat bij Ryzen wel vaker fout gegaan is bij dual CCD Sku's, of toen CCD's nog uit 2 CCXén bestond, en threads onnodig werden rondgepompt over verschillende cores, maar ook bij Intel's P en E cores is dat nog steeds niet in alle gevallen op orde voor zover ik weet en zijn er nog steeds applicaties met issues waarbij ze op de 'verkeerde' cores gedraaid worden.
M-spec @Dennism11 januari 2023 13:17
De boostbeperking zal zoals het lijkt met een dual CDD CPU op maar 1CCD van toepassing zijn. 1CCD heeft dan V-cache en de ander werkt gewoon met de maximale boost. Hoe zich dat gaat verhouden is afwachten inderdaad.
Dennism
@M-spec11 januari 2023 13:37
Dat klopt inderdaad, ik vermeldde dat o.a. hier al: Dennism in 'AMD noemt 14 februari als releasedatum voor Ryzen 7000X3D-processors' :)
Osiummaster @Dennism11 januari 2023 13:40
Moderne games welk meer geheugen gebruiken lijken consistent veel beter te presteren met het extra cache geheugen.

Alleen oudere games welk waarschijnlijk al genoeg hadden aan het oude gelimiteerde cache geheugen hebben meer profijt van de snellere kloksnelheden van de non-x3D modellen maar dan ga je van 500 naar 550fps ofzo dus dat schiet zijn nut een beetje voorbij.
OriginalFlyingdutchman @Dennism11 januari 2023 17:55
Heb sinds kort mijn 5800x vervangen door een X3D, in alle spellen minimaal dezelfde fps. In veel gevallen veel minder drops, hogere minimale fps en in specifieke gevallen zoals hunt showdown is mijn fps met 40%!!! vooruit gegaan. I.c.m. 4090. Dat is dus van rond de 100fps op 4k naar strak 144 fps.

Upgrade was n.a.v. dit filmpje.
https://youtu.be/cykPnAJGnOw

[Reactie gewijzigd door OriginalFlyingdutchman op 24 juli 2024 04:05]

privacybeleid @OriginalFlyingdutchman11 januari 2023 19:42
het is een hele fijne game cpu heb em ook :*)
Arrigi @litebyte11 januari 2023 13:10
Als we kunnen afgaan op de resultaten van 5800X vs 5800X3D: nee.
https://www.pugetsystems....or-content-creation-2331/

En per https://www.pugetsystems....e-vs-amd-ryzen-7000-2381/ ben je specifiek voor dat doeleind sowieso beter af met een intel 13th gen, als je toch iets nieuw koopt.

Er staan nog een heleboel artikelen en tests op hun site, ben vrij zeker dat andere vragen er ook beantwoord worden.
Astennu
@litebyte11 januari 2023 13:21
Kijk naar de revieuws van de 5800X3D. Maar over het algemeen doen veel video rendering taken niet veel met cache. Fluid dynamic's had er wel weer heel veel baat bij als je naar de Milan-X vergelijkingen keek met bepaalde datacenter workloads was daar ook veel winst te behalen.

Games vinden extra cache meestal ook erg fijn. Stellaris is Bv 60% sneller met de 5800X3D tov de 5800X.
jaxxil @litebyte11 januari 2023 14:50
De algemene stelregel is: 3D v-cache voor gaming, normale Ryzen voor production werk (of vaak nog beter in dat geval, Intel).

Gaming is een nogal chaotische workload, vandaar dat meer informatie in cache houden flink bijdraagt. Veel production workloads zijn veel voorspelbaarder, waar je 1 klein gedeelte van je werk in cache kan laden, je bewerkingen kan doen, en op naar de volgende. Daar volstaat een veel kleinere cache bij en ben je gebaat bij hogere kloksnelheden. Echter is dat niet zo bij elke production workload, dus sommige kunnen wel gebruik maken van grotere cache, maar dat is een kleine minderheid.

Als je een specifieke workload in gedachten heb moet je tests opzoeken, als die niet beschikbaar zijn zou ik teruggaan naar de stelregel dat 3d v-cache vooral werkt voor gaming en vooral de meerprijs niet betalen.
litebyte @jaxxil12 januari 2023 16:24
Dank voor de duidelijke uitleg.
Mario 11 januari 2023 12:46
Ziet er allemaal wel aantrekkelijk uit totdat je een moederbord moet uitkiezen. Ben benieuwd hoe de nieuwe x3D chips geprijsd worden want anders wordt het toch een jaartje overslaan ben ik bang.
Pandanl @Mario11 januari 2023 13:10
Tja, als je ziet hoelang AM4 is meegegaan is het gewoon een investering. Ben destijds voor een i5-9600k gegaan en had geen upgrade path. Was ik destijds voor AMD gegaan dan had ik later kunnen upgraden naar een 5800x3d en flink meer performance kunnen hebben met enkel een cpu.

Nu ben ik voor AM5 gegaan en heb alles opnieuw moeten kopen, maar hopelijk heb ik net als met AM4 nu een beter upgrade path wat Intel mij sowieso niet gaat bieden als we naar het verleden kijken.
vix-ducis @Pandanl11 januari 2023 13:45
Future proofen is ook altijd wel een beetje gokken vind ik. AMD heeft beloofd AM5 te ondersteunen tot minstens 2025. Als je ziet dat er tussen Zen 3 en 4 ook ongeveer 2 jaar zat, is er een kans dat je ook maar 1 extra generatie krijgt. Persoonlijk acht ik de kans klein als we naar AMDs verleden kijken, maar het is een mogelijkheid.

Technologisch zijn verder wel op een vrij mooi punt gekomen; zowel PCIe gen 5 als DDR5 lijken nog vele jaren niet vervangen te zullen worden.
[Roland] @vix-ducis11 januari 2023 14:03
Op am4 passen 4 generaties (of 3.5 als je zen+ niet volledig wilt meetellen)processors. Waarom ga je er dan vanuit dat dit om am5 maar 2 zullen zijn?
vix-ducis @[Roland]11 januari 2023 14:25
Ik ga nergens vanuit, ik vermeld slechts dat het een mogelijkheid is. Even een tweakers artikel quoten:
Met AM5 doet AMD de belofte deze socket te ondersteunen tot en met 2025, met mogelijke uitloop naar het jaar daarna. De fabrikant deed geen uitspraak over het aantal processorgeneraties dat daarmee voor AM5 zal uitkomen in de komende jaren.
Zen 5 gaat waarschijnlijk in 2024 uitkomen, waarmee de kans reeel is dat Zen 6 pas in 2026 komt, en AM5 dus potentieel geen ondersteuning krijgt voor Zen 6. Maar -zoal ik letterlijk vermeldde in mijn eerste bericht- ik acht de kans hierop klein als we naar het verleden kijken.

[Reactie gewijzigd door vix-ducis op 24 juli 2024 04:05]

Dennism
@[Roland]11 januari 2023 14:50
Het is natuurlijk geen gegeven, maar onredelijk is de verwachting voor maar 2-3 generaties op AM5 ook niet, na AMD's uitspraak dat de ondersteuning tot in ieder geval 2025 zal zijn. AMD heeft haar release cadans immers flink vertraagd.

Kijk je naar AM4 had je

Zen in februari 2017
Zen+ 13 maand erna
Zen 2 15 maand daarna.
Zen 3 16 maand daarna

Dit zijn 4 (of 3.5) generaties in iets minder dan 4 jaar, maar je ziet daar al wel een trend dat AMD steeds langer over een release doet.

Na Zen 3 duurde het ongeveer 1 jaar en 11 maanden tot Zen 4 release.

Kijk je dan naar de tijdsplanning, waarbij we er even vanuit gaan dat AMD niet verder gaat vertragen kan je rekenen op Zen 5 ergens in Q3 2024 en Zen 6 Q3 2026.

Zelfs zou AMD weer versnellen, maar bijv. 1,5 jaar per generatie, in plaats van bijna 2 jaar per generatie kijk je alsnog naar laat Q1 / Vroeg Q2 voor Zen 5 in 2024 en eind 2025 dan voor Zen 6.
LurkZ @[Roland]11 januari 2023 18:29
De nieuwe(re) CPUs passsen, maar haalt de rest van je verouderde systeem alles uit die CPUs?
Is het geheugen dat ooit perfect bij de CPU pastte optimaal voor de nieuwe CPU?
Dat soort vragen spelen ook mee. Dus misschien maar 1 generatie als je echt het maximale wil.
Cid Highwind @vix-ducis11 januari 2023 15:10
Future proofen in de zin van nu een CPU kopen in afwachting op toekomstige systeemeisen, is inderdaad gokken.

Echter nu instappen op een platform, met de koop van een CPU die je huidige wensen afdekt, terwijl je de mogelijkheid hebt de komende 2 / 3 jaar de kat uit de boom te kijken en dan een keuze te maken voor het eindstation, dat is natuurlijk een verstandige keuze.

Als gamen je ding is, heb je eigenlijk aan een 6-core 7600 voldoende. Je kan daarmee relatief goedkoop instappen op het nieuwe platform, om de optie open te houden over een aantal jaar een 8- of 12-core te kopen, al dan niet met 3D cache om PC weer helemaal top of the line te maken. Net zoals iemand met een 2600X of 3600X nu kan doen met de 5800X. Dat is geen gokken, maar plannen :)
batteries4ever @Cid Highwind13 januari 2023 19:24
Daar valt wat voor te zeggen, zeker als je denkt dat er niet snel nieuwe belangrijke ontwikkelingen optreden. Tja... behalve dan dat er geen "PCIe gen 6" inzit of "USB C gen 4.2", of andere afkortingen waarvan we nu nog niet eens gehoord hebben, maar die we per se nodig hebben in 2027... ook plannen houdt nog een zeker gok element!
Mayonaise @Pandanl11 januari 2023 20:36
De eerst gen AM4 chipsets (B350) waren ook niet echt futureproof om zomaar te kunnen upgraden hoor. Blijkbaar kon je met deze chipset de volledige kracht/feature van de volgende gens cpu niet benutten.
Vlizzjeffrey @Mayonaise12 januari 2023 03:00
De B350waren/zijn juist heel future proof gebleken.
Natuurlijk is er een bios update nodig als er nieuwe cpu's uitkomen.
Dat ze op een b350 niet op volledige kracht draaien is ook niet waar, een 5800x3d draait op een goed b350 bord hetzelfde als op een goed x570 bord.
Mayonaise @Vlizzjeffrey12 januari 2023 20:37
De 5de generatie wordt niet eens ondersteund op een B350. Althans niet op de mijne.

Probleem is ook dat de B350 de power phase van de nieuwere generaties niet aankan. https://www.techpowerup.c...ople-who-tried-it.263233/

[Reactie gewijzigd door Mayonaise op 24 juli 2024 04:05]

Guus... @Mario11 januari 2023 13:39
De prijzen van deze modellen zijn sowieso de high end. Dan is die 70 euro die je extra betaalt ten opzichte van andere opties niet het breekpunt. Voordeel is dat je niet de snelste DDR5 nodig hebt om goede prestaties te krijgen omdat de cache veel opvangt. Hoewel ik het vreemd zou vinden om daarop te besparen.
uiltje @Guus...11 januari 2023 20:08
Met de huidige prijzen voor de AM5 moederborden schiet dat niet erg op. De prijzen voor geheugen zijn aan het dalen. En bij de meeste moederborden hoef je niet echt op de toekomst in te zetten mbt RAM, je kan altijd wachten tot het goedkoop wordt en er extra bij prikken. Da's wel het voordeel van RAM.
Guus... @uiltje12 januari 2023 13:23
Ik zie dat DDR5 inderdaad hard aan het dalen is, meer dan 20e ga je daar niet meer op besparen door een iets trager goedkoper kitje te nemen. Hopelijk wordt AM5 de komende maand ook nog wat goedkoper maar dat kunnen we niet weten. Wat ik bedoelde te zeggen is dat als je de snelste gaming CPU wil dat je dan al meer dan 400e aan de CPU uitgeeft en die 70 euro die het moederbord duurder is dan een Intel bord/ AM4 dan een minder groot deel van het totale plaatje wordt.
Villean 11 januari 2023 12:46
Nice! Ik heb nu de 7950X en hoop echt dat de 7950X3D nog beter is qua content creation
vanthome @Villean11 januari 2023 12:57
Je zou naar reviews kunnen kijken van de 5800X3D vs de normale, maar volgens mij zat het vooral in cache heavy games/applicaties. Misschien afhankelijk van de content die je maakt kan het helpen, maar dacht niet dat hij bij foto/video veel helpt.
Verwijderd @vanthome11 januari 2023 13:05
Wat mensen ook vergaten is, dat de 5800X3D de meeste voordeel haalde bij lagere frequentie geheugen. Het zal een goede vraag worden wat die extra cache zal opleveren bij DDR5 met hogere frequencies. Ik verwacht dat we minder grote gaps gaan zien, dan bij DDR4 lagere freq geheugen.

Bij programma's is de winst vaak geen of zelf verlies wegen de lagere clock frequentie. Met uitzonderingen zoals uitpakken van zips enz, dat enorme veel geheugen access gebruikt en waar de cache zijn voordeel haalt.

De 5800X3D is echt iets dat voordelig is voor bestaande AM4 bezitters, dat vooral gamen. Voor mensen dat applicaties gebruiken, ben je beter af met een 13600K. Ik verwacht dat de 7000X3D een winst gaan halen in bepaalde games, minder overal en dat de reviews weeral gaan overfocusen op die paar games, met als gevolg dat je een vertekend beeld krijgt. Je zag dat vooral van mensen dat van 3000 naar 5800X3D gingen, en zich niet realiseerde dat de basis 5000 series al een ENORME winst gaf in games wegens de gecombineerde CCX cores.
bwerg @Verwijderd11 januari 2023 13:10
Wat mensen ook vergaten is, dat de 5800X3D de meeste voordeel haalde bij lagere frequentie geheugen.
Ik zou verwachten dat het vooral geheugen met trage latencies compenseert, en minder het geheugen met lage kloksnelheid. Ook met DDR4 van 3200MT/s heeft een CPU toch meestal wel genoeg bandbreedte, maar cache misses blijven toch altijd pijn doen en een hogere latency betekent gewoon dat elke cache miss extra pijnlijk is voor de prestaties.

En laten de latencies van DDR5 nou nog niet zo best zijn. Dus ik verwacht eigenlijk dat deze CPU's juist extra aantrekkelijk zijn zolang DDR5 nog niet verder is doorontwikkeld. Met een 3D-variant kun je zonder al te veel gevolgen dat relatief goedkope DDR5 met 16ns latency en 4200MT/s bandbreedte nemen.

[Reactie gewijzigd door bwerg op 24 juli 2024 04:05]

vanthome @Verwijderd11 januari 2023 13:08
Gaat het bij de DDR niet gewoon om totaly latency? Ik kan me zo snel niks herinneren dat frequency veel uitmaakte, of bedoel je dat omdat het RAM langzamer, maar je een grotere cache had dat je minder last had van een hogere latency?

Het voordeel deze keer is wel dat de 79xx series twee dies hebben, waardoor je, mits de applicatie niet meer dan 6/8c nodig heeft je in principe gebruik kan maken van de beste die voor het programma.
Vlizzjeffrey @Verwijderd12 januari 2023 03:02
Het is juist andersom, bij een 5800x3d haal je minder voordeel uit sneller geheugen dan bij de non-3d, omdat de grote cache een groot deel van de taak van het geheugen overneemt.
arbraxas @Villean11 januari 2023 12:57
Als ik kijk bij de 5800X3D is de winst ten opzichte van de non 3D versie marginaal.
linkje naar de buren van Guru3D met wat content creation programma`s erin. Maar het lijkt voor een gaming dingetje te zijn.

https://www.guru3d.com/ar..._7_5800x3d_review,17.html
[Roland] @arbraxas11 januari 2023 14:08
Maar de 5800x3d heeft een lagere boostklok dan de 5800x. En weet nog steeds gelijkwaardig te scoren (beter met games).

Dat boost probleem is met deze generatie opgelost dus het kan zo maar zijn dat deze nu echt beter presteert ten opzichte van de standaard x versie.

Ik ben weg benieuwd naar de reviews.

Edit: hieronder veel beter verwoord

[Reactie gewijzigd door [Roland] op 24 juli 2024 04:05]

Thomg @Villean11 januari 2023 12:58
Voor content creation zal de 7950X waarschijnlijk sneller blijven dan de 7950X. De extra cache helpt in selecte gevallen, waaronder een groot aantal spellen vallen. De verlaagde kloksnelheden en turbo zullen de 7950X3D wat omlaag trekken.

Zie 5800X3D vs 5800X.
raoulkt90 @Villean11 januari 2023 13:01
De reactie van Dennism hieronder is precies de informatie die je nodig hebt.
Geen aanrader om je 7950X te vervangen met een 7950X3D als je het voor content creation doen. De 5800X3D laat dit ook zien t.o.v. van de 5800X.
Uiteraard de benchmarks afwachten, maar ik acht de kans klein dat dit grote veranderingen brengt.
Dennism
@Villean11 januari 2023 13:06
Dat is een vraag waar iedereen benieuwd naar is, hoe gaan de X3D Sku's met 2 CCD's het doen t.o.v. de Non 3D Sku's met 2 CCD's. Je gaat nu immers de situatie krijgen waar de 7900X3D / 7950X3D een high frequency CCD krijgen en een CCD met de grotere cache, maar een frequentie beperking, terwijl de 7900X/7950X niet het voordeel hebben van de grotere cache, maar ook niet het nadeel van een frequency limited CCD.

Wat je dus waarschijnlijk gaat zien is dat de X3D modellen flink omhoog schalen in workloads die echt profiteren van de toegevoegde 64MB cache, maar dat workloads die niet profiteren van meer cache, maar juist op frequency leunen geen verbetering of mogelijk zelfs regressie laten zien. Dit zag je immers bij de 5800X3D t.o.v. 5800X ook.

Een andere onbekende (tot de reviews komen) is hoe goed zal de windows (of Linux) scheduler hier mee om gaan. Tot nu toe heeft AMD alleen Sku's gehad waarbij iedere CCD voorzien was van 3D V-Cache wanneer dit aanwezig was op de Sku, waardoor iedere core altijd evenveel cache tot zijn beschikking had.

Nu voor het eerst gaan we Sku's zien waarbij dit niet zo is, en dus niet iedere core even veel cache heeft en de scheduler dus moet gaan kiezen, draai ik dit proces op de tragere core met grote cache, of draai ik het proces op de snelle core met minder cache. Mochten AMD en Microsoft dit niet voor elkaar hebben, kan het zijn, net zoals je bijv. zag met Intels E en P cores, dat bepaalde workloads hele vreemde performance resultaten gaan laten zien.
Xfade @Villean11 januari 2023 14:02
Waarom nou al willen upgraden.
I Funk I 11 januari 2023 13:17
Ik hou de 5800X3D al een tijdje in de gaten als upgrade, zou die stijgen in prijs of net dalen nu de nieuwe versie uitkomt?
Guus... @I Funk I11 januari 2023 13:46
Ik verwacht dat er weinig met de prijs gaat gebeuren tot ze stoppen met die te produceren. AMD kan de vraag niet aan met de 3D serverchips en met de 7000X3D zou je kunnen verwachten dat de productie van AM4 langzaam wordt stopgezet. Als ik AMD was zou ik de prijs van de 5800X3D niet verder verlagen omdat je er toch wel vanaf komt.
youridv1
@Guus...11 januari 2023 13:56
Gamersnexus heeft laten vallen dat ze allang gestopt zijn met de productie van de 5800X3D. Meestal hebben zij het bij het rechte eind. Ik vermoed dat specifiek nederland op voorraad teert
Guus... @youridv111 januari 2023 13:58
Ik dacht ook al zoiets gehoord te hebben. Daarnaast is het ook nog de meest populaire CPU op dit moment van wat ik op youtube heb gehoord.
youridv1
@Guus...11 januari 2023 14:07
Ja precies, dat vind in dan wel weer een beetje tegenstrijdig. Want dan zou je verwachten dat de voorraad sneller op zou moeten raken.

Bij de videokaarten zie je dat goed terug, amd heeft heel even logistieke problemen en de RX6800 en hoger stijgen gelijk meer dan 100 euro in nederland
Azerox @Guus...11 januari 2023 14:56
Onlangs ook gekocht. Laatste upgrade voor de AM4 ofc. Echt een meesterlijke CPU wat mij betreft.
jaxxil @I Funk I11 januari 2023 15:02
De voorraad 5800X3D houdt uiteindelijk op, productie is gestopt en in meerdere regio's zijn ze eigenlijk al niet meer beschikbaar. Als je graag een 5800X3D wil zou ik niet super lang meer wachten, anders ben je aangewezen op de tweedehands markt.
AtariXLfanboy @I Funk I11 januari 2023 18:21
Ik verwacht iig geen grote verlagingen iig. Misschien nog wat en daarna weer flink omhoog omdat het een van de 'toptier cpu's' van een socket is en deze dus meestal zelfs tweedehands erg waardevast blijven. Maar kun je over een half jaar nog het gewenste AM4 moederbord krijgen of beschik je daar al over?
Het verschil in kostprijs van een nieuw AM5 moederbord en DDR5 geheugen zal bij 7xx0X3D de prestatiewinst misschien wel helemaal niet zo aantrekkelijk maken. Daar vertrouw ik iig niet op de mooie plaatjes van AMD! Eerst maar eens zien wat de hardware reviewers er van vinden. Hoewel die (door hun AMD aandelen) wel opzichtig de hoge kosten van de nieuwe hardware negeren om toch maar wat meer vooruitgang te veinzen dan er daadwerkelijk is. Maar dat is wel vaker zo met een nieuw socket en niet te vergeten een nieuwe DDR geheugenstandaard.
Xfade @I Funk I11 januari 2023 14:04
Als er nog voorraad is.
pharmacist 11 januari 2023 13:18
Zou AMD niet beter gewoon het chiplet ontwerp veranderen naar gewoon 64 MB L-3 cache ipv nu een cachemodule eraan te plakken. Met de kleinere die size moet toch mogelijk zijn. Ik denk zelfs met een uitbreiding naar 48 MB L-3 per CCD al behoorlijk wat snelheidswinst moet gaan geven (misschien zelfs beter dan de extra cache eraan vast te plakken).
SRI @pharmacist11 januari 2023 13:45
Groter ontwerp betekent grotere kans op fouten. Dus dan worden je yields lager of de chips die je uit je plater haalt worden van lagere kwaliteit (dus goedkoper verkocht).

Ook kunnen ze zo verschillende processen inzetten. Bijvoorbeeld een wat ouder proces dat goedkoper is voor het extra geheugen en het nieuwste (en duurste) voor de processor.
Geheugen neem veel ruimte in op de die dus daar valt een hoop te besparen/winnen.

En waarom zouden ze terug moeten naar een monolitisch ontwerp als ze zo ook prima resultaten halen?
Dennism
@pharmacist11 januari 2023 14:32
Probleem daar is kleine nodes per mm2 flink duurder zijn dan voorgaande nodes. Chips moeten dus ook kleiner worden om niet te duur te worden. Probleem daarbij is dat hoe kleiner de node, hoe slechter sram (de type cellen die voor cache gebruikt worden) schalen.

Zie bijvoorbeeld: https://fuse.wikichip.org...itness-the-death-of-sram/

En dan in bijzonder: https://fuse.wikichip.org...ram-density-tsmc-n3be.png

Dan zie je dat tussen TSMC 7nm en 5nm er nog wel iets van scaling is, van 0.0269 naar 0.021 (zo'n 21% verbetering), maar van 5 naar 3 zie je ineens dat de N3B node nog maar 5% verbetering laat zien van 0.021 naar 0.019 en N3E zelfs geen enkele verbetering. Dit maakt het plaatsen van caches op kleinere nodes duurder en duurder, want procentueel gezien neemt de cache, zelfs als de grootte in MB's gelijk blijft, steeds meer vierkante millimeters van de fysieke chip in. Zou je die cache dus gaan verdubbelen of zelfs verdrievoudigen wat ze met 3D V-Cache doen) gaan die chips dus een stuk groter en duurder worden en dan neem ik yield verlies (doordat de chip groter wordt) nog niet eens mee.

Wat dus weer maakt dat het waarschijnlijk veel goedkoper is een cache die te maken op een ouder, bewezen proces met extreem goede yields en deze met 3D stacking op de chip te leggen (het onderzoek naar die techniek heb je immers toch al betaald), dan de cache in chips geproduceerd op dure leading edge flink te vergroten.

[Reactie gewijzigd door Dennism op 24 juli 2024 04:05]

bjvdven 11 januari 2023 12:59
Hmm volgens de productpaginas hebben de X3D chips een lagere TjMax(89°C) dan de normale chips (95°C). Zou de 3D V-Cache laag minder bestand zijn tegen hitte?
HakanX @bjvdven11 januari 2023 13:05
Het is niet minder bestand tegen hitte, maar voorkomt dat de core minder goed gekoeld kan worden door de extra laag. Gok dat ze daarom de TjMax iets lager houden zodat de coretemp niet te hoog wordt.
novasurp 11 januari 2023 13:24
De AMD Ryzen 7 7700 zonder X is vandaag aan de Pricewatch toegevoegd, maar hij is even duur als die met X. Hoort hij niet goedkoper te zijn? Nog even wachten?
Xfade @novasurp11 januari 2023 14:03
Zou ik wel doen. Eén maar: het kan zo zijn dat de winkels de X duurder maken om de non-x interessant te laten lijken. Kan je beter de X kopen nu het nog kan.
Benga @novasurp11 januari 2023 15:20
Jammer dat Tweakers geen test voorziet van de non-x cpu's. Ondertussen staat het internet er vol van. En mijn aandacht hebben ze!
Dennism
@Benga11 januari 2023 15:32
Inderdaad jammer, maar goed, ik hoorde ook al dan AMD schijnbaar niet iedereen gesampled heeft. Mogelijk dat dit de oorzaak is.
Avalaxy 11 januari 2023 13:36
Wanneer zouden we benchmarks kunnen verwachten? Is dat meestal pas op de release datum zelf?
Xfade @Avalaxy11 januari 2023 14:05
De laatste tijd is het met AMD chips een dag voor de release pas..
Mizgala28 11 januari 2023 14:33
Ben benieuwd of de 7xxxX3D makkelijker te koelen is dan de 5800X3D, hoewel de reden waarom logisch is vind ik de 5800X3D best wel warm worden voor wat het is, vergeleken met andere 5xxx chips.
Dennism
@Mizgala2811 januari 2023 14:59
Tune je 5800X3D met PBO2tuner en hij is ineens stukken makkelijker te koelen.
https://github.com/PrimeO...Tuner/blob/main/README.md
Bever! 11 januari 2023 16:09
Tja het helpt met games, wanneer deze cpu limited zijn, ergo onnodig voor alles boven 1080p
DMZ @Bever!11 januari 2023 16:50
Maar zal steeds meer toevoegen hoe ouder de CPUs worden, want dan word je dus steeds meer CPU limited.

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