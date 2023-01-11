AMD noemt 14 februari als releasedatum voor Ryzen 7000X3D-processors

De Ryzen 7000X3D-serie van AMD komt op 14 februari uit. De fabrikant heeft de releasedatum van de drie Zen 4-cpu's op de productpagina's gezet na de processors eerder deze maand te hebben aangekondigd.

De releasedatum van de 7800X3D is te zien op de productpagina van AMD. Ook op de pagina's van de andere twee nieuwe cpu's, de Ryzen 9 7900X3D en de 7950X3D, is te zien dat de cpu's op 14 februari uitkomen. Het is de eerste officiële bevestiging van de definitieve releasedatum.

AMD kondigde de drie cpu's voor gamers vorige week aan op de CES-beurs in Las Vegas. Het bedrijf zei toen alleen dat de processors 'in februari' uitkwamen, maar noemde daar nog geen datum bij.

De Ryzen 9 7000-serie bestaat uit drie cpu's die zijn gebaseerd op de Zen 4-architectuur. De processors hebben ook extra 3D V-Cache ten opzichte van eerdere Ryzen 7000-cpu's. Hoewel de datums van de cpu's bekend zijn, is de prijs dat nog niet.

Update: AMD zegt dat deze releasedatum een fout was en dat de processors niet op 14 februari uitkomen.