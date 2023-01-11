Thunderbird maakt synchronisatie van instellingen mogelijk met Sync-functie

Mozilla heeft een experimentele versie van een synchronisatiefunctie geïmplementeerd in mailclient Thunderbird. Thunderbird Sync is gebaseerd op Firefox Sync en kan instellingen zoals accounts en adresboeken synchroniseren tussen verschillende clients.

Een experimentele versie van Thunderbird Sync is te vinden in de experimentele daily build van Thunderbird 110. Maker Mozilla kondigde vorig jaar al aan dat er een dergelijke feature zou komen.

Met Thunderbird Sync kunnen gebruikers een Mozilla-account aanmaken om instellingen van Thunderbird te synchroniseren met andere installaties van de e-mailclient. Gebruikers van Thunderbird kunnen de instellingen van hun e-mailaccounts synchroniseren, net als hun adresboeken, aliassen en identiteiten, en agenda's. Ook is het mogelijk om opgeslagen wachtwoorden te synchroniseren. Het is mogelijk om verschillende onderdelen wel en niet te synchroniseren.

Thunderbird maakt voor de functie gebruik van dezelfde technologie als Firefox. Dat is te zien bij het instellen, want testers komen terecht op een Mozilla-pagina. Het is vooralsnog niet mogelijk een Mozilla-account voor Firefox te gebruiken voor Thunderbird Sync. Gebruikers moeten een nieuw account aanmaken. Dat kan wel op dezelfde manieren worden beveiligd als een Firefox Sync-account.

Naar verwachting wordt Thunderbird Sync in versie 114 definitief in de stabiele build van de e-mailclient geïmplementeerd.