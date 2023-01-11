Thunderbird maakt synchronisatie van instellingen mogelijk met Sync-functie

Mozilla heeft een experimentele versie van een synchronisatiefunctie geïmplementeerd in mailclient Thunderbird. Thunderbird Sync is gebaseerd op Firefox Sync en kan instellingen zoals accounts en adresboeken synchroniseren tussen verschillende clients.

Een experimentele versie van Thunderbird Sync is te vinden in de experimentele daily build van Thunderbird 110. Maker Mozilla kondigde vorig jaar al aan dat er een dergelijke feature zou komen.

Met Thunderbird Sync kunnen gebruikers een Mozilla-account aanmaken om instellingen van Thunderbird te synchroniseren met andere installaties van de e-mailclient. Gebruikers van Thunderbird kunnen de instellingen van hun e-mailaccounts synchroniseren, net als hun adresboeken, aliassen en identiteiten, en agenda's. Ook is het mogelijk om opgeslagen wachtwoorden te synchroniseren. Het is mogelijk om verschillende onderdelen wel en niet te synchroniseren.

Thunderbird maakt voor de functie gebruik van dezelfde technologie als Firefox. Dat is te zien bij het instellen, want testers komen terecht op een Mozilla-pagina. Het is vooralsnog niet mogelijk een Mozilla-account voor Firefox te gebruiken voor Thunderbird Sync. Gebruikers moeten een nieuw account aanmaken. Dat kan wel op dezelfde manieren worden beveiligd als een Firefox Sync-account.

Naar verwachting wordt Thunderbird Sync in versie 114 definitief in de stabiele build van de e-mailclient geïmplementeerd.

Thunderbird Sync

Door Tijs Hofmans

Nieuwscoördinator

Feedback • 11-01-2023 13:32
16 • submitter: TheVivaldi

11-01-2023 • 13:32

16

Submitter: TheVivaldi

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Reacties (16)

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himlims_ 11 januari 2023 14:06
t zou mooi zijn als ze 'fatsoenlijke' support ingebouwd kregen voor o365

dat werkt nu wel, soms, ook niet met [commerciele]extenties. alles behalve een solide en betrouwbare implementatie. Zeker wanneer er 2fa tussen zit is het janken.

begrijp dat dit mede komt doordat microsoft niet zo transperant is met hun tools en protocollen. edoch krijgt ze in open-source land wel gekkere dingen voro elkaar :)
mvanderkruk @himlims_11 januari 2023 22:58
Gebruik hier Thunderbird met 7 MS 365 gebaseerde accounts.
ALs je IMAP gebruikt en de authenticatie op OAuth2 instelt doet die het prima, mits de IT beheerders van je organisatie de boel niet te dicht gezet hebben. Anders moeten zij eerst een app registratie aanmaken zodat Thunderbirds gebruikt kan worden.
Ook uitgaande mail werkt 100% met SMTP en OAuth2.
Syncen van agenda gebruik ik TbSync in combinatie met "Provider for Exchange ActiveSync" en dat werkt hier ook al tijden feilloos.
App wachtwoorden vallen ook onder de Basic Auth en werken daarom in de meeste gevallen niet meer sinds MS de support daarvoor heeft uitgefaseerd.
Aegir81 @himlims_11 januari 2023 14:59
Werkt het niet als je een app-wachtwoord aanmaakt specifiek voor Thunderbird? Ik gebruik 2FA om online aan te melden en Thunderbird werkt prima met het extra wachtwoord.

On topic: daar kijk ik wel naar uit. Ik hoop al eens van distro naar distro en dan is het erg eenvoudig om Firefox terug naar wens in te stellen, goed dat het binnenkort ook met Thunderbird zal kunnen.

[Reactie gewijzigd door Aegir81 op 22 juli 2024 17:07]

MarnickS @Aegir8111 januari 2023 20:05
Werkt het niet als je een app-wachtwoord aanmaakt specifiek voor Thunderbird? Ik gebruik 2FA om online aan te melden en Thunderbird werkt prima met het extra wachtwoord.
App-wachtwoorden kunnen uitgezet worden door systeembeheerders van organisaties.
ATS @MarnickS11 januari 2023 20:21
Tsja, dat is wat mij betreft dan meer een probleem van de organisatie dan van Thunderbird.
killercow @himlims_11 januari 2023 16:11
o365 is dan ook geen email, maar iets dat soms doet alsof het email is.
Kroesss @himlims_11 januari 2023 14:52
Ik heb om eerlijk te zijn geen problemen met Office 365 (zonder specifieke plugin daarvoor). Nou zit daar ook geen 2FA op mijn O365-account, dus wellicht dat dat het verschil is, maar welke problemen loop je precies tegenaan?
19RAW68 11 januari 2023 17:21
Is dat synchroniseren beperkt tot de instellingen of wordt ook de complete mailhistorie gesynchroniseerd? Heb nu het profiel op een NAS staan waar elke pc mee verbindt, maar dan kan er maar één user tegelijk mee werken omdat het profiel tijdelijk wordt gelocked. Lost dit dat probleem op? BTW het gaat om een gezamenlijk email account.
ATS @19RAW6811 januari 2023 20:22
Kan je daarvoor niet beter IMAP gebruiken?
beerse
11 januari 2023 13:47
Het zou mooi zijn als het de zelfde sync functie is als die in firefox.

Voor wat het waard is: Voor de adresboeken zou ik een paar jaar geleden het hele adresboek willen synchroniseren. Maar tegenwoordig zit dat in card-dav instellingen van sommige mail-accounts. Daarmee hoef ik daar alleen maar de instellingen te synchroniseren.

Wel zou ik graag de veilige afzenders willen synchroniseren. Nu moet ik voor elke afzender en/of elk plaatjes-download-domein op elk systeem apart aangeven of ze de plaatjes mogen laten zien.

Ook sommige add-ons die ik in firefox gebruik zo ik ook in thunderbird willen gebruiken. Denk aan bitwarden bijvoorbeeld. Maar ook weer niet allemaal. Dus ook een sync-instelling tussen firefox en thunderbird is wenselijk.

Maar toegegeven: Het begin is er, daarna kunnen we netjes uitbreidingen aanvragen.

[Reactie gewijzigd door beerse op 22 juli 2024 17:07]

The Zep Man
11 januari 2023 13:48
Graag zou ik nog eens Firefox Sync volledig zelf hosten (inclusief account/authenticatieserver, etc.). Met Mozilla Sync 1.1 was dat ooit een peuleschil, maar versie 1.5 (later hernoemd naar Firefox Sync) is dermate complex dat het niet de moeite waard was/is.

Wel fijn om te zien dat als self-hosting makkelijk mogelijk wordt, dat ook meteen Thunderbird gesynchroniseerd kan worden. :)

[edit]
Dit is veelbelovend.

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 22 juli 2024 17:07]

MrMii6 11 januari 2023 14:25
Fantastisch nieuws. Gebruik ondertussen al jaren Thunderbird en het gebrek aan sync is altijd één van mijn grootste frustraties geweest.
Beetje vreemd/vervelend wel dat je niet gewoon je Firefox sync account kan hergebruiken. Maar goed, no big deal zo lang de sync maar goed werkt, ben benieuwd!
lennardrk 11 januari 2023 15:40
Heeft Mozilla niet de K9 mail app (Android) onder zijn hoede genomen? Hopelijk komt deze feature daar dan later ook naartoe.
DefaultError 11 januari 2023 15:56
Wat tof zou zijn is dat je me Firefox wel kunt ‘syncen’ maar dat je ook dagelijks je cookies kunt legen zonder opnieuw te hoeven inloggen. In Thunderbird zou het mogelijk gemaakt kunnen worden om met een sandbox te werken en om hyperlinks in de mailbox in te zien. Vervolgens met een optie om de cookies te verwijderen zonder uit te loggen.

Er zijn al app omgevingen die dit ingebouwd hebben.
richard1074 11 januari 2023 22:11
Ik ben sinds kort maar op Outlook overgegaan. Ik heb nu meerdere werkplekken en wil sommige mails markeren als "Todo" etc en dat is met IMAP niet hetzelfde op elke werkplek.
Met Outlook / Exchange wel dus als dat te syncen zou zijn in Thunderbird zou dat perfect zijn.
UraniumBullet 13 januari 2023 16:00
synchronisatie is alltijd een plus punt voor mij.

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